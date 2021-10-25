Джонсон напомнил Путину о важности суверенитета Украины

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон напомнил президенту РФ Владимиру Путину во время телефонного разговора о важности соблюдения суверенитета Украины.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на заявление офиса премьер-министра Великобритании.

"Премьер-министр дал понять, что нынешние отношения Великобритании с Россией не те, что нам нужны. Он сказал, что сохраняются значительные двусторонние трудности, в том числе в связи с отравлением в Солсбери в 2018 году. Премьер-министр также подчеркнул важность суверенитета Украины", - говорится в заявлении.

Пресс-служба Кремля заявляет, что "Путин подробно изложил подход России к урегулированию внутриукраинского конфликта при безусловном выполнении Минских договоренностей".

Джонсон отметил, что Великобритания и Россия несут ответственность за совместную работу по решению общих проблем, таких как изменение климата, и соблюдение международных соглашений, таких как ядерный договор с Ираном.

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"Лидеры также обсудили текущую ситуацию в Афганистане. Премьер-министр подчеркнул важность того, чтобы любое признание талибов зависело от их поведения, включая уважение прав человека", - говорится в заявлении.