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Джонсон напомнил Путину о важности суверенитета Украины

Джонсон напомнил Путину о важности суверенитета Украины

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон напомнил президенту РФ Владимиру Путину во время телефонного разговора о важности соблюдения суверенитета Украины.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на заявление офиса премьер-министра Великобритании.

"Премьер-министр дал понять, что нынешние отношения Великобритании с Россией не те, что нам нужны. Он сказал, что сохраняются значительные двусторонние трудности, в том числе в связи с отравлением в Солсбери в 2018 году. Премьер-министр также подчеркнул важность суверенитета Украины", - говорится в заявлении.

Пресс-служба Кремля заявляет, что "Путин подробно изложил подход России к урегулированию внутриукраинского конфликта при безусловном выполнении Минских договоренностей".

Джонсон отметил, что Великобритания и Россия несут ответственность за совместную работу по решению общих проблем, таких как изменение климата, и соблюдение международных соглашений, таких как ядерный договор с Ираном.

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"Лидеры также обсудили текущую ситуацию в Афганистане. Премьер-министр подчеркнул важность того, чтобы любое признание талибов зависело от их поведения, включая уважение прав человека", - говорится в заявлении.

Автор: 

Великобритания (5025) путин владимир (31551) россия (96157) Джонсон_Борис (506)


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Топ комментарии
+7
Краще пристрелити плешивого. Більше користі буде. Всім.
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25.10.2021 20:40 Ответить
+5
Фишка тут крутая...Джонсон прет в Украину катера,ракеты,оборудование всяко разное,и даже системы ПВО...,********* уже СкреПОНОСом рыгает...
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25.10.2021 20:54 Ответить
+3
чем больше перевес в вооружении - тем больше аргументов в споре (с)
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25.10.2021 20:48 Ответить
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Краще пристрелити плешивого. Більше користі буде. Всім.
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25.10.2021 20:40 Ответить
Ну вот ты нагородил это за 11.40. И что ? А завтра сдохнешь от ковида. И тебе это всё будет неинтересно.
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25.10.2021 21:04 Ответить
чем больше перевес в вооружении - тем больше аргументов в споре (с)
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25.10.2021 20:48 Ответить
а васька слушает, да ест...
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25.10.2021 20:53 Ответить
А тупин слушает, да срет... В бункере. Под уровнем земной поверхности. А зеля все ему сдает...
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25.10.2021 21:00 Ответить
А откуда взялся этот мем про бункер?
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25.10.2021 21:05 Ответить
я такого дебильного ответа даже не ожидал! 12 баллов по 5 бальной шкале. Давно в рашотроллях?
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25.10.2021 21:10 Ответить
Фишка тут крутая...Джонсон прет в Украину катера,ракеты,оборудование всяко разное,и даже системы ПВО...,********* уже СкреПОНОСом рыгает...
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25.10.2021 20:54 Ответить
Делегация Талибанцев обосранцев позавчера была на Мацковии вонючке...посетили Мавзолей чЛенина...и выпросили у КГБиста бутылку водки....помянуть Мировую революцию мудака удмуртского...,хотя злые языки кажуть чЛенин был не удмуртом а калмыком...
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25.10.2021 20:57 Ответить
Ну дык путлеру,как врагу Украины- пох. Ему просто надо напоминать о его собственной смерти периодически.
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25.10.2021 21:01 Ответить
Кто бы об этом напомнил членограю?
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25.10.2021 21:13 Ответить
Военные ведомства Британии и Украины в Одессе подписали военный союз по факту,на одном из кораблей Британского флота...,так что Джонсон дипламатично намекнул Хмырю...не лезь...бо будет Вавка в башке...
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25.10.2021 21:27 Ответить
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25.10.2021 22:11 Ответить
 
 