Джонсон нагадав Путіну про важливість суверенітету України

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон нагадав президенту РФ Володимиру Путіну під час телефонної розмови про важливість дотримання суверенітету України.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на заяву офісу прем'єр-міністра Великої Британії.

"Прем'єр-міністр дав зрозуміти, що нинішні відносини Великої Британії з Росією не ті, що нам потрібні. Він сказав, що зберігаються значні двосторонні труднощі, зокрема у зв'язку з отруєнням у Солсбері в 2018 році. Прем'єр-міністр також наголосив на важливості суверенітету України", - сказано в заяві.

Пресслужба Кремля заявляє, що "Путін докладно виклав підхід Росії до врегулювання внутрішньоукраїнського конфлікту при безумовному виконанні Мінських домовленостей".

Джонсон зазначив, що Велика Британія і Росія несуть відповідальність за спільну роботу з метою вирішення спільних проблем, таких як зміна клімату, і дотримання міжнародних угод, таких як ядерний договір з Іраном.

"Лідери також обговорили поточну ситуацію в Афганістані. Прем'єр-міністр наголосив на важливості того, щоб будь-яке визнання талібів залежало від їхньої поведінки, включно з повагою до прав людини", - сказано в заяві.

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