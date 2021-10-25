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Джонсон нагадав Путіну про важливість суверенітету України

Джонсон нагадав Путіну про важливість суверенітету України

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон нагадав президенту РФ Володимиру Путіну під час телефонної розмови про важливість дотримання суверенітету України.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на заяву офісу прем'єр-міністра Великої Британії.

"Прем'єр-міністр дав зрозуміти, що нинішні відносини Великої Британії з Росією не ті, що нам потрібні. Він сказав, що зберігаються значні двосторонні труднощі, зокрема у зв'язку з отруєнням у Солсбері в 2018 році. Прем'єр-міністр також наголосив на важливості суверенітету України", - сказано в заяві.

Пресслужба Кремля заявляє, що "Путін докладно виклав підхід Росії до врегулювання внутрішньоукраїнського конфлікту при безумовному виконанні Мінських домовленостей".

Джонсон зазначив, що Велика Британія і Росія несуть відповідальність за спільну роботу з метою вирішення спільних проблем, таких як зміна клімату, і дотримання міжнародних угод, таких як ядерний договір з Іраном.

"Лідери також обговорили поточну ситуацію в Афганістані. Прем'єр-міністр наголосив на важливості того, щоб будь-яке визнання талібів залежало від їхньої поведінки, включно з повагою до прав людини", - сказано в заяві.

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Автор: 

Велика Британія (5661) путін володимир (24111) росія (66021) Джонсон Борис (584)


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Топ коментарі
+7
Краще пристрелити плешивого. Більше користі буде. Всім.
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25.10.2021 20:40 Відповісти
+5
Фишка тут крутая...Джонсон прет в Украину катера,ракеты,оборудование всяко разное,и даже системы ПВО...,********* уже СкреПОНОСом рыгает...
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25.10.2021 20:54 Відповісти
+3
чем больше перевес в вооружении - тем больше аргументов в споре (с)
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25.10.2021 20:48 Відповісти
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Краще пристрелити плешивого. Більше користі буде. Всім.
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25.10.2021 20:40 Відповісти
Ну вот ты нагородил это за 11.40. И что ? А завтра сдохнешь от ковида. И тебе это всё будет неинтересно.
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25.10.2021 21:04 Відповісти
чем больше перевес в вооружении - тем больше аргументов в споре (с)
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25.10.2021 20:48 Відповісти
а васька слушает, да ест...
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25.10.2021 20:53 Відповісти
А тупин слушает, да срет... В бункере. Под уровнем земной поверхности. А зеля все ему сдает...
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25.10.2021 21:00 Відповісти
А откуда взялся этот мем про бункер?
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25.10.2021 21:05 Відповісти
я такого дебильного ответа даже не ожидал! 12 баллов по 5 бальной шкале. Давно в рашотроллях?
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25.10.2021 21:10 Відповісти
Фишка тут крутая...Джонсон прет в Украину катера,ракеты,оборудование всяко разное,и даже системы ПВО...,********* уже СкреПОНОСом рыгает...
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25.10.2021 20:54 Відповісти
Делегация Талибанцев обосранцев позавчера была на Мацковии вонючке...посетили Мавзолей чЛенина...и выпросили у КГБиста бутылку водки....помянуть Мировую революцию мудака удмуртского...,хотя злые языки кажуть чЛенин был не удмуртом а калмыком...
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25.10.2021 20:57 Відповісти
Ну дык путлеру,как врагу Украины- пох. Ему просто надо напоминать о его собственной смерти периодически.
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25.10.2021 21:01 Відповісти
Кто бы об этом напомнил членограю?
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25.10.2021 21:13 Відповісти
Военные ведомства Британии и Украины в Одессе подписали военный союз по факту,на одном из кораблей Британского флота...,так что Джонсон дипламатично намекнул Хмырю...не лезь...бо будет Вавка в башке...
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25.10.2021 21:27 Відповісти
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25.10.2021 22:11 Відповісти
 
 