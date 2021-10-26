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Беспилотник Bayraktar уничтожил бомбой российскую гаубицу, обстреливавшую защитников Украины, - Бутусов. ВИДЕО

Оккупанты развернули батарею прямо на дороге, вне укрытий, и начали обстреливать позиции 93-й мехбригады у Гранитного. ВСУ направили в район боя Bayraktar.

Об этом пишет в Фейсбуке главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Сегодня батарея российских гаубиц Д-30 начала очередной обстрел позиций украинской 93-й механизированной бригады в районе Гранитного. От огня этой батареи погиб воин 93-й бригады. Остановить врага дипломатическими методами, как обычно, не удалось. Россияне развернули батарею прямо на дороге, без всяких укрытий, в полной уверенности в своей безнаказанности. Но ВСУ впервые для контрбатарейной борьбы направили в район боя "Байрактар", и управляемой бомбой российская гаубица была уничтожена", - написал он.

Бутусов отметил, что это первое боевое применение Bayraktar в войне. Приказ на применение беспилотника, по его словам, отдал главком ВСУ Валерий Залужный.

"Российская ПВО и средства РЭБ были развернуты в данном районе, но россияне не смогли поставить помехи, не смогли сбить и не смогли даже обнаружить "Байрактар". После этого удара расчеты российских орудий разбежались по кустам, и больше эта батарея уже не стреляла", - добавил Бутусов.

Также о применении Bayraktar сообщает в Фейсбуке волонтер и участник войны на Донбассе Олег Болдырев, известный по псевдонимом Мартин Брест.

"Сегодня "Байрактар" отработал по артиллерийской батарее противника... Минус одно орудие с расстояния более 11 км", - написал он.

Брест поблагодарил налогоплательщиков, за счет которых были закуплены беспилотники Bayraktar.

"В кусках погнутого металла, крови и кишках абизян есть и ваш вклад", - отметил он.

Беспилотник Bayraktar уничтожил бомбой российскую гаубицу, обстреливавшую защитников Украины, - Бутусов 01

Автор: 

Донбасс (26957) Бутусов Юрий (4385) Залужный Валерий (659) Мартин Брест (1) Байрактар (140)


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Топ комментарии
+96
Наоборот. Как раз о таких случаях и надо трубить. Шоб звери боялись к своим окопам подходить.
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26.10.2021 19:41 Ответить
+89
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26.10.2021 19:37 Ответить
+89
На такое благое дело и уплаченных налогов не жалко.
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26.10.2021 19:37 Ответить
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Бомбой. Это все-таки прошлый век. Как он вообще смог подлететь, если там действительно есть противовоздушная оборона как все твердят.
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27.10.2021 19:10 Ответить
гут. но так и не понятно, почему боевого применения ударных БПЛА не состоялось сразу после их получения?
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28.10.2021 10:59 Ответить
наконец-то наша Армия очнулась.....
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28.10.2021 17:08 Ответить
Смешно читать и смешно смотреть на это. Столько пафоса. Отработал, уничтожил 🤣🤣🤣 Да что там было уничтожено, если лишнехромосомные, после этого пука, разбежались как тараканы. Допотопный "Василек", не оставил бы шансов при таком попадании. Гаубица Д-30 в хлам, а живая сила противника, находящаяся в эпицентре попадания мегаракеты или что там было, целёханькая разбежалась по укрытиям. ИМ-100, нанёс бы больший ущерб, чем вся эта громкая победа над врагом. 🤣🤣🤣 Поэтому Украина и не может одолеть мокшей, потому что постоянно занимается очковтирательством и шапкозакидательством. Нужно не мечтать, а методично и профессионально уничтожать врага.
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31.10.2021 00:19 Ответить
Абсолютно вірно! Пан Бутусов збрехав не здригнувшись.
З останнім реченням"методично и профессионально
уничтожать врага"згоден. Тільки так!
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01.11.2021 14:59 Ответить
Главное не рассказы, а недостаточное количество похороненных ихтамнетов.
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02.11.2021 17:28 Ответить
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