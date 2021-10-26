Беспилотник Bayraktar уничтожил бомбой российскую гаубицу, обстреливавшую защитников Украины, - Бутусов. ВИДЕО

Оккупанты развернули батарею прямо на дороге, вне укрытий, и начали обстреливать позиции 93-й мехбригады у Гранитного. ВСУ направили в район боя Bayraktar.

Об этом пишет в Фейсбуке главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Сегодня батарея российских гаубиц Д-30 начала очередной обстрел позиций украинской 93-й механизированной бригады в районе Гранитного. От огня этой батареи погиб воин 93-й бригады. Остановить врага дипломатическими методами, как обычно, не удалось. Россияне развернули батарею прямо на дороге, без всяких укрытий, в полной уверенности в своей безнаказанности. Но ВСУ впервые для контрбатарейной борьбы направили в район боя "Байрактар", и управляемой бомбой российская гаубица была уничтожена", - написал он.

Бутусов отметил, что это первое боевое применение Bayraktar в войне. Приказ на применение беспилотника, по его словам, отдал главком ВСУ Валерий Залужный.

"Российская ПВО и средства РЭБ были развернуты в данном районе, но россияне не смогли поставить помехи, не смогли сбить и не смогли даже обнаружить "Байрактар". После этого удара расчеты российских орудий разбежались по кустам, и больше эта батарея уже не стреляла", - добавил Бутусов.

Также о применении Bayraktar сообщает в Фейсбуке волонтер и участник войны на Донбассе Олег Болдырев, известный по псевдонимом Мартин Брест.

"Сегодня "Байрактар" отработал по артиллерийской батарее противника... Минус одно орудие с расстояния более 11 км", - написал он.

Брест поблагодарил налогоплательщиков, за счет которых были закуплены беспилотники Bayraktar.

"В кусках погнутого металла, крови и кишках абизян есть и ваш вклад", - отметил он.