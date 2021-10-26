Безпілотник Bayraktar знищив бомбою російську гаубицю, яка обстрілювала захисників України - Бутусов. ВIДЕО

Окупанти розгорнули батарею прямо на дорозі, поза укриттями, і почали обстрілювати позиції 93 мехбригади біля Гранітного. ЗСУ направили до району бою Bayraktar.

Про це пише у Фейсбуці головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

Сьогодні батарея російських гаубиць Д-30 почала черговий обстріл позицій української 93-ї механізованої бригади в районі Гранітного. Від вогню цієї батареї загинув воїн 93-ї бригади. Зупинити ворога дипломатичними методами, як завжди, не вдалося. Росіяни розгорнули батарею прямо на дорозі, без жодних укриттів, у повній впевненості у своїй безкарності, але ЗСУ вперше для контрбатарейної боротьби направили в район бою "Байрактар", і керованою бомбою російську гаубицю було знищено", - написав він.

Бутусов зазначив, що це перше бойове застосування Bayraktar у війні. Наказ на застосування безпілотника, за його словами, віддав головком ЗСУ Валерій Залужний.

"Російська ППО та засоби РЕБ були розгорнуті в даному районі, але росіяни не змогли поставити перешкоди, не змогли збити і не змогли навіть виявити "Байрактар". Після цього удару розрахунки російських гармат розбіглися по кущах, і більше ця батарея вже не стріляла", – додав Бутусов.

Також про застосування Bayraktar повідомляє у Фейсбуці волонтер та учасник війни на Донбасі Олег Болдирєв, відомий за псевдонімом Мартин Брест.

Сьогодні "Байрактар" відпрацював артилерійську батарею противника... Мінус одна зброя з відстані понад 11 км", - написав він.

Брест подякував платникам податків, за рахунок яких було закуплено безпілотники Bayraktar.

"У шматках погнутого металу, крові та кишках абізян є і ваш внесок", - зазначив він.