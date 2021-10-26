УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11919 відвідувачів онлайн
Новини
124 824 507

Безпілотник Bayraktar знищив бомбою російську гаубицю, яка обстрілювала захисників України - Бутусов. ВIДЕО

Окупанти розгорнули батарею прямо на дорозі, поза укриттями, і почали обстрілювати позиції 93 мехбригади біля Гранітного. ЗСУ направили до району бою Bayraktar.

Про це пише у Фейсбуці головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

Сьогодні батарея російських гаубиць Д-30 почала черговий обстріл позицій української 93-ї механізованої бригади в районі Гранітного. Від вогню цієї батареї загинув воїн 93-ї бригади. Зупинити ворога дипломатичними методами, як завжди, не вдалося. Росіяни розгорнули батарею прямо на дорозі, без жодних укриттів, у повній впевненості у своїй безкарності, але ЗСУ вперше для контрбатарейної боротьби направили в район бою "Байрактар", і керованою бомбою російську гаубицю було знищено", - написав він.

Бутусов зазначив, що це перше бойове застосування Bayraktar у війні. Наказ на застосування безпілотника, за його словами, віддав головком ЗСУ Валерій Залужний.

"Російська ППО та засоби РЕБ були розгорнуті в даному районі, але росіяни не змогли поставити перешкоди, не змогли збити і не змогли навіть виявити "Байрактар". Після цього удару розрахунки російських гармат розбіглися по кущах, і більше ця батарея вже не стріляла", – додав Бутусов.

Також про застосування Bayraktar повідомляє у Фейсбуці волонтер та учасник війни на Донбасі Олег Болдирєв, відомий за псевдонімом Мартин Брест.

Сьогодні "Байрактар" відпрацював артилерійську батарею противника... Мінус одна зброя з відстані понад 11 км", - написав він.

Брест подякував платникам податків, за рахунок яких було закуплено безпілотники Bayraktar.

"У шматках погнутого металу, крові та кишках абізян є і ваш внесок", - зазначив він.

Безпілотник Bayraktar знищив бомбою російську гаубицю, яка обстрілювала захисників України - Бутусов 01

Автор: 

Донбас (22357) Бутусов Юрій (3617) Залужний Валерій (726) Мартин Брест (2) Байрактар (192)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+96
Наоборот. Как раз о таких случаях и надо трубить. Шоб звери боялись к своим окопам подходить.
показати весь коментар
26.10.2021 19:41 Відповісти
+89
показати весь коментар
26.10.2021 19:37 Відповісти
+89
На такое благое дело и уплаченных налогов не жалко.
показати весь коментар
26.10.2021 19:37 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 6 з 6
Бомбой. Это все-таки прошлый век. Как он вообще смог подлететь, если там действительно есть противовоздушная оборона как все твердят.
показати весь коментар
27.10.2021 19:10 Відповісти
гут. но так и не понятно, почему боевого применения ударных БПЛА не состоялось сразу после их получения?
показати весь коментар
28.10.2021 10:59 Відповісти
наконец-то наша Армия очнулась.....
показати весь коментар
28.10.2021 17:08 Відповісти
Смешно читать и смешно смотреть на это. Столько пафоса. Отработал, уничтожил 🤣🤣🤣 Да что там было уничтожено, если лишнехромосомные, после этого пука, разбежались как тараканы. Допотопный "Василек", не оставил бы шансов при таком попадании. Гаубица Д-30 в хлам, а живая сила противника, находящаяся в эпицентре попадания мегаракеты или что там было, целёханькая разбежалась по укрытиям. ИМ-100, нанёс бы больший ущерб, чем вся эта громкая победа над врагом. 🤣🤣🤣 Поэтому Украина и не может одолеть мокшей, потому что постоянно занимается очковтирательством и шапкозакидательством. Нужно не мечтать, а методично и профессионально уничтожать врага.
показати весь коментар
31.10.2021 00:19 Відповісти
Абсолютно вірно! Пан Бутусов збрехав не здригнувшись.
З останнім реченням"методично и профессионально
уничтожать врага"згоден. Тільки так!
показати весь коментар
01.11.2021 14:59 Відповісти
Главное не рассказы, а недостаточное количество похороненных ихтамнетов.
показати весь коментар
02.11.2021 17:28 Відповісти
Сторінка 6 з 6
 
 