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В Харькове открыли сквер-рекордсмен при содействии Почетного консула Казахстана. ФОТО

Вблизи исторического центра Харькова открыли место для отдыха – Сквер Мыслителей. Он расположен по адресу Полтавский шлях, 22.

Воплотил проект Почетный консул Республики Казахстан в Харькове, президент Харьковского дипломатического клуба Эмин Наджафли. Он стал главным и единственным меценатом.

В Харькове открыли сквер-рекордсмен при содействии Почетного консула Казахстана 01

Свое название сквер получил благодаря скульптуре, посвященной духовным лидерам Украины, Казахстана и Азербайджана: отечественному философу Григорию Сковороде, казахскому мыслителю Абаю Кунанбаеву, азербайджанскому просветителю Мирзе Фатали Ахундову.

Инсталляция попала в Книгу рекордов Украины: это единственный подобный объект, размещенный на фонтане, который к тому же умеет вращаться вокруг своей оси, – за три минуты монумент совершает один полный оборот. Если навести смартфон на QR-код, мыслители оживут и проведут гостям виртуальную экскурсию.

Эмин Наджафли рассказывает о задумке: скульптура станет символом мультикультурности и единства народов. Место для нее также выбрали не случайно. 

"Долго искать не пришлось: этом место расположено напротив здания Харьковского дипломатического клуба, президентом которого я являюсь. Сквер долго был в запущенном состоянии, и как житель города не мог закрывать это глаза. К тому же, недалеко отсюда исторический центр и вокзал, а потому это место может стать популярным не только среди харьковчан, но и среди туристов", – говорит меценат.

В Харькове открыли сквер-рекордсмен при содействии Почетного консула Казахстана 02

Замысел Эмина Наджафли претворил в жизнь харьковский скульптор, народный художник Украины Сейфаддин Гурбанов, автор ряда выдающихся для города достопримечательностей, например "Скрипач на крыше", памятники архитектору Бекетову, Ярославу Мудрому.

Сам сквер построили фактически с нуля и сделали комфортным для отдыха.

"Моя цель, во-первых, сделать Харьков комфортнее. Теперь на месте прежнего пустыря – удобный и уютный сквер с бесплатным Wi-fi, зарядными устройствами для гаджетов, вмонтированными в лавки. Во-вторых, я хочу укрепить связи между дружественными народами, которые представляю. Поэтому главная идея монумента трех мыслителей – мультикультурность и единство наших стран", – отметил Эмин Наджафли.

Для гостей на церемонии открытия устроили настоящий праздник. Карантинные ограничения учли, а около почетного консульства развернули пункт вакцинации, где каждый желающий мог получить прививку.

Вокругсквера обустроили бесплатный футкорт с блюдами украинской, азербайджанской и казахской кухни. Отец Эмина Наджафли отвечал за приготовление традиционного шашлыка: всего угостил более 3 тысяч гостей.

В Харькове открыли сквер-рекордсмен при содействии Почетного консула Казахстана 03

Со сцены звучали мировые хиты в симфонической интерпретации Prime Orchestra. Также сольно выступил певец Сергей Бабкин.

На торжественном открытии памятника присутствовали многие почетные гости: первый заместитель министра культуры и информационной политики Украины, представители Кабинета Министров, народные депутаты, послы Азербайджана, Казахстана и Вьетнама, представители Харьковской городской и областной власти, более 10-ти ректоров университетов, главы Полтавской и Сумской ОГА, председатель Полтавского обласного совета, представители Харьковского дипломатического клуба и интеллигенция города. 

После официальной церемонии они приобщились к высадке деревьев в сквере.

Автор: 

Казахстан (782) Харьков (7580) меценатство (17)


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Топ комментарии
+1
трєтій раз на тє же граблі

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26.10.2021 19:43 Ответить
+1
ето вибори Допи у ніх на носу...

ЗАБАСТОВКА!

С 29.10 (Пятница) студенты Харьковского политеха прекращают очное посещение пар!

• В ХПИ умирают и заражаются преподаватели. Руководство это умалчивает;
• В ХПИ всё чаще заболевают студенты;
• Дельта-штамм намного опаснее для молодого поколения, чем предыдущие штаммы. Многие студенты не могут вакцинироваться ввиду несовершеннолетия;
• Ректор не раз заявлял о важности дистанционного обучения во время пандемии;
• Центр по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) включил Украину в список стран с четвертым «высшим уровнем опасности» из-за ситуации с распространением COVID-19;
ХПИ игнорирует РНБО и МОН;
• В Харькове подавляющее кол-во ВУЗов перешли на дистанционку. В ХПИ учатся бессмертные студенты?

У нас 2 требования к ректорату:

1-Соблюдение рекомендаций МОН. Смена формы образования на дистанционную.
2-Перевод невакцинированных преподавателей на дистанционную форму с сохранением зарплаты, вместо увольнения. Согласно ответу МОН.

Мы не прекращаем учебный процесс и не отказываемся от дистанционных пар! - https://t.me/hueviykharkov/42055
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26.10.2021 19:44 Ответить
+1
Казахи- це дійсно братній народ України, нічого не загарбав і нічого не претендує в Україні, на відміну від інших сусідів....
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26.10.2021 20:38 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
трєтій раз на тє же граблі

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26.10.2021 19:43 Ответить
ето вибори Допи у ніх на носу...

ЗАБАСТОВКА!

С 29.10 (Пятница) студенты Харьковского политеха прекращают очное посещение пар!

• В ХПИ умирают и заражаются преподаватели. Руководство это умалчивает;
• В ХПИ всё чаще заболевают студенты;
• Дельта-штамм намного опаснее для молодого поколения, чем предыдущие штаммы. Многие студенты не могут вакцинироваться ввиду несовершеннолетия;
• Ректор не раз заявлял о важности дистанционного обучения во время пандемии;
• Центр по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) включил Украину в список стран с четвертым «высшим уровнем опасности» из-за ситуации с распространением COVID-19;
ХПИ игнорирует РНБО и МОН;
• В Харькове подавляющее кол-во ВУЗов перешли на дистанционку. В ХПИ учатся бессмертные студенты?

У нас 2 требования к ректорату:

1-Соблюдение рекомендаций МОН. Смена формы образования на дистанционную.
2-Перевод невакцинированных преподавателей на дистанционную форму с сохранением зарплаты, вместо увольнения. Согласно ответу МОН.

Мы не прекращаем учебный процесс и не отказываемся от дистанционных пар! - https://t.me/hueviykharkov/42055
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26.10.2021 19:44 Ответить
интересно, когда вова коксовое семечко ярд деревьев посадит или каннабис будет повсеместно культивировать?
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26.10.2021 19:47 Ответить
Ееее... А що за абстракція на звороті композиції? Що за людиноподібний алігатор? Мо хто знає?
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26.10.2021 19:48 Ответить
Х.З.
...
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26.10.2021 20:27 Ответить
Так там взагалі нічого зрозумілого на фото не видно! Здається сквер не Сковороді , Абаю і Ахундову відкрили , а консулу!
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26.10.2021 20:44 Ответить
То дерево!!! Що там не зрозумілого?
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26.10.2021 21:22 Ответить
ДЕРЕВО??? Навіть у абстракціоністів воно якось більш схоже на реалії... А чому дерево вдягнене в розшитий кафтан чи халат? Чи то такими візерунками кора пішла? Та й гілля на тому дереві якесь все двопале...
Якщо і з іншої сторони таке "спрощення" композиції, то мені страшно уявити: як там зображені люди... Я не ЬІксперд, але повинна бути якась загальна ідея композиції та манера відображення ідеї... ІМХО
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26.10.2021 21:40 Ответить
Казахи- це дійсно братній народ України, нічого не загарбав і нічого не претендує в Україні, на відміну від інших сусідів....
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26.10.2021 20:38 Ответить
довольно странная новость - три фотки благодетелей и одна сзади - жопы фонтана.
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26.10.2021 20:56 Ответить
6 лет назад на этом месте еще памятник Свердлову был.
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26.10.2021 20:57 Ответить
Та пустыря там и не было никогда---зря усугубили---лучше бы налили! Место старое, уютное в целом. Улица Полтавский шлях старая исторически. Особенно хороша от моста до моста. Старый Харьков там во всей красе по архитектуре. Этот отрезок от реки и до вокзала идеально прямой и без перепадов высоты. В целом удачно вышло.
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26.10.2021 21:02 Ответить
А фудкорт с шашлыком можно было бы и оставить так сказать на постоянной основе
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27.10.2021 01:17 Ответить
 
 