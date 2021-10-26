В Харькове открыли сквер-рекордсмен при содействии Почетного консула Казахстана. ФОТО

Вблизи исторического центра Харькова открыли место для отдыха – Сквер Мыслителей. Он расположен по адресу Полтавский шлях, 22.

Воплотил проект Почетный консул Республики Казахстан в Харькове, президент Харьковского дипломатического клуба Эмин Наджафли. Он стал главным и единственным меценатом.

Свое название сквер получил благодаря скульптуре, посвященной духовным лидерам Украины, Казахстана и Азербайджана: отечественному философу Григорию Сковороде, казахскому мыслителю Абаю Кунанбаеву, азербайджанскому просветителю Мирзе Фатали Ахундову.

Инсталляция попала в Книгу рекордов Украины: это единственный подобный объект, размещенный на фонтане, который к тому же умеет вращаться вокруг своей оси, – за три минуты монумент совершает один полный оборот. Если навести смартфон на QR-код, мыслители оживут и проведут гостям виртуальную экскурсию.

Эмин Наджафли рассказывает о задумке: скульптура станет символом мультикультурности и единства народов. Место для нее также выбрали не случайно.

"Долго искать не пришлось: этом место расположено напротив здания Харьковского дипломатического клуба, президентом которого я являюсь. Сквер долго был в запущенном состоянии, и как житель города не мог закрывать это глаза. К тому же, недалеко отсюда исторический центр и вокзал, а потому это место может стать популярным не только среди харьковчан, но и среди туристов", – говорит меценат.

Замысел Эмина Наджафли претворил в жизнь харьковский скульптор, народный художник Украины Сейфаддин Гурбанов, автор ряда выдающихся для города достопримечательностей, например "Скрипач на крыше", памятники архитектору Бекетову, Ярославу Мудрому.

Сам сквер построили фактически с нуля и сделали комфортным для отдыха.

"Моя цель, во-первых, сделать Харьков комфортнее. Теперь на месте прежнего пустыря – удобный и уютный сквер с бесплатным Wi-fi, зарядными устройствами для гаджетов, вмонтированными в лавки. Во-вторых, я хочу укрепить связи между дружественными народами, которые представляю. Поэтому главная идея монумента трех мыслителей – мультикультурность и единство наших стран", – отметил Эмин Наджафли.

Для гостей на церемонии открытия устроили настоящий праздник. Карантинные ограничения учли, а около почетного консульства развернули пункт вакцинации, где каждый желающий мог получить прививку.

Вокругсквера обустроили бесплатный футкорт с блюдами украинской, азербайджанской и казахской кухни. Отец Эмина Наджафли отвечал за приготовление традиционного шашлыка: всего угостил более 3 тысяч гостей.

Со сцены звучали мировые хиты в симфонической интерпретации Prime Orchestra. Также сольно выступил певец Сергей Бабкин.

На торжественном открытии памятника присутствовали многие почетные гости: первый заместитель министра культуры и информационной политики Украины, представители Кабинета Министров, народные депутаты, послы Азербайджана, Казахстана и Вьетнама, представители Харьковской городской и областной власти, более 10-ти ректоров университетов, главы Полтавской и Сумской ОГА, председатель Полтавского обласного совета, представители Харьковского дипломатического клуба и интеллигенция города.

После официальной церемонии они приобщились к высадке деревьев в сквере.