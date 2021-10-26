У Харкові відкрили сквер-рекордсмен за сприяння Почесного консула Казахстану. ФОТО

Поблизу історичного центру Харкова відкрили місце для відпочинку – Сквер Мислителів. Він розташований за адресою Полтавський шлях, 22.

Втілив проєкт Почесний консул Республіки Казахстан у Харкові, президент Харківського дипломатичного клубу Емін Наджафлі. Він став головним та єдиним меценатом.

Свою назву сквер отримав завдяки скульптурі, присвяченій духовним лідерам України, Казахстану та Азербайджану: вітчизняному філософу Григорію Сковороді, казахському мислителю Абаю Кунанбаєву, азербайджанському просвітителю Мірзі Фаталі Ахундову.

Інсталяція потрапила до Книги рекордів України: це єдиний такий об'єкт, розміщений на фонтані, який до того ж вміє обертатися навколо своєї осі, – за три хвилини пам'ятник робить один повний оберт. Якщо навести смартфон на QR-код, мислителі оживуть та проведуть гостям віртуальну екскурсію.

Емін Наджафлі розповідає про задум: ​​скульптура стане символом мультикультурності та єдності народів. Місце для неї також обрали не випадково.

"Довго шукати не довелося: це місце розташоване навпроти будівлі Харківського дипломатичного клубу, президентом якого я є. Сквер довго був у занедбаному стані, і як житель міста не міг закривати це очі. До того ж, недалеко звідси історичний центр та вокзал, а тому це місце може стати популярним не лише серед харків'ян, а й серед туристів", – каже меценат.

Задум Еміна Наджафлі втілив у життя харківський скульптор, народний художник України Сейфаддін Гурбанов, автор низки визначних пам'яток міста, наприклад "Скрипаль на даху", пам'ятники архітектору Бекетову, Ярославу Мудрому.

Сам сквер збудували фактично з нуля та зробили комфортним для відпочинку.

"Моя мета, по-перше, зробити Харків комфортнішим. Тепер на місці колишнього пустиря – зручний та затишний сквер із безкоштовним Wi-fi, зарядними пристроями для гаджетів, вмонтованими у лавки. По-друге, я хочу зміцнити зв'язки між дружніми народами, які представляю. Тому головна ідея монументу трьох мислителів – мультикультурність та єдність наших країн", – зазначив Емін Наджафлі.

Для гостей на церемонії відкриття влаштували справжнє свято. Карантинні обмеження врахували, а біля почесного консульства розгорнули пункт вакцинації, де кожен охочий міг отримати щеплення.

Навколо скверу облаштували безкоштовний фудкорт зі стравами української, азербайджанської та казахської кухні. Батько Еміна Наджафлі відповідав за приготування традиційного шашлика: всього пригостив понад 3 тисячі гостей.

Зі сцени звучали світові хіти в симфонічній інтерпретації Prime Orchestra. Також сольно виступив співак Сергій Бабкін.

На урочистому відкритті пам'ятника були присутні багато почесних гостей: перший заступник міністра культури та інформаційної політики України, представники Кабінету Міністрів, народні депутати, посли Азербайджану, Казахстану та В'єтнаму, представники Харківської міської та обласної влади, понад 10 ректорів університетів, голови Полтавської та Сумської ОДА, голова Полтавської обласної ради, представники Харківського дипломатичного клубу та інтелігенція міста.

Після офіційної церемонії вони долучилися до висаджування дерев у сквері.