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Вид на жительство в Польше имеют 294 тыс. граждан Украины

Вид на жительство в Польше имеют 294 тыс. граждан Украины

За 9 месяцев 2021 года 49,7 тыс. граждан Украины получили вид на временное (до трех лет) или постоянное (5-10 лет) проживание в Польше, а общее количество украинцев, владеющих этими документами, возросло до 294 тысяч.

Об этом сообщает Управление по вопросам иностранцев Польши, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

По состонию на начало октября документы на временное или постоянное проживание в Польше имели в общей сложности 525 тысяч иностранцев, из которых 56% являются гражданами Украины.

Документы на временное проживание в Польше имеют 63% иностранцев, 20% иностранцев имеют разрешения на постоянное проживание или имеют статус резидента ЕС, а 15% являются гражданами ЕС, которые зарегистрировали свое пребывание в Польше.

Кроме украинцев, наиболее многочисленными группами иностранцев, имеющих вид на жительство в Польше, являются белорусы (37,1 тыс.), немцы (19,7 тыс.), россияне (13,7 тыс.), вьетнамцы (11,2) тыс.) и граждане Индии (10,9 тыс.).

Самыми популярными регионами для проживания иностранцев являются Мазовецкое воеводство (Варшава) – 139,9 тыс., Малопольское (Краков) – 62,6 тыс., Великопольское (Познань) – 48,8 тыс. и Нижнесилезское (Вроцлав) – 43,6 тыс.

По оценкам, на сегодняшний день в Польше находится примерно 1,5 млн граждан Украины.

Автор: 

Польша (8511) украинцы (3873) заробитчане (587)


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Топ комментарии
+2
І скільки серед них прокурорів, суддей і держчиновників?
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26.10.2021 21:30 Ответить
+2
Помнится , как 🤡 обещал, что поляки к нам на заработки будут ехать... а Лохи так радовались... Так дружно копытами на избирательные участки двигали ...
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26.10.2021 21:57 Ответить
+1
з кожним роком українців в Україні стає все менше і причина не тільки в демографії..
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26.10.2021 21:58 Ответить
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І скільки серед них прокурорів, суддей і держчиновників?
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26.10.2021 21:30 Ответить
а они никуда и не могут поехать) чтобы потратить наворованные миллионы их отмыть сначала нужно.
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26.10.2021 23:26 Ответить
Ну правильно зачем кудато ехать на пмж если родной нарид носит сеет и кормит баблом вдоволь от своей же дурости и тупости, а на верху надёжная крыша с которой главное правильно уметь работать
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26.10.2021 23:34 Ответить
была бы возможность, они все бы давно спетляли отсюда. но не судьба.
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26.10.2021 23:38 Ответить
Слезно завидуют заробитчанам. Коррупционер всего лишь 5-10 раза в год летает на куррорты и погулять в европейских городах, а заробитчанын на польском заводе живет весь год и не возвращается. Сидит хапуга, не может никак придумать схему как квартирку прикупить в Барселоне, или в Лондоне рядом с Шефиром.
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27.10.2021 01:00 Ответить
Помнится , как 🤡 обещал, что поляки к нам на заработки будут ехать... а Лохи так радовались... Так дружно копытами на избирательные участки двигали ...
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26.10.2021 21:57 Ответить
полякам сюда не по карману. на их 1200 нищих евро средней по нашим ценам разве что в атб и кирилловку
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26.10.2021 23:34 Ответить
з кожним роком українців в Україні стає все менше і причина не тільки в демографії..
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26.10.2021 21:58 Ответить
поэтому чтобы продолжать петь про зраду и зубожиння у нас госстат и сравнивает "среднюю зарплату" здесь со средним доходом там. кислое с красным. а ведь сколько народу получает доход, а не зарплату.

а что канары? лоукост из той же Варшавы и 50 евро сутки гостиница. ничем не дороже любого карпатского курорта. был я там. ничего особенного
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26.10.2021 23:31 Ответить
там жарко. посидеть в гостинице под кондицинером? ради этого лететь в Дубаи?
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26.10.2021 23:40 Ответить
захоти лучше знаки препинания для начала
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26.10.2021 23:36 Ответить
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27.10.2021 01:14 Ответить
майбутні пани, кобети та пані,
що люб....лять Украйну
...на расстоянії
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26.10.2021 22:31 Ответить
ну да. потому что те кто ненавидят Україну с близи, живя в ней - изгадили здесь атмосферу донельзя
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26.10.2021 23:38 Ответить
Ну і втричі більше живуть на печатці в паспорті , чекаючи на оформлення карти .
Диявол криється в деталях
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26.10.2021 22:33 Ответить
нафик та помойка нужна? что они там могут предложить? портрет пуйла и памятник членину?
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26.10.2021 23:43 Ответить
Да всё логично тут. Давно об этом писалось. И шло к этому давно.
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26.10.2021 22:49 Ответить
В Крыму и то меньше украинцев было...Теперь и Варшава, и Краков будут наши.Осталось получить паспорт и проголосовать за ВНР...
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27.10.2021 06:53 Ответить
 
 