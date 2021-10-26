Вид на жительство в Польше имеют 294 тыс. граждан Украины

За 9 месяцев 2021 года 49,7 тыс. граждан Украины получили вид на временное (до трех лет) или постоянное (5-10 лет) проживание в Польше, а общее количество украинцев, владеющих этими документами, возросло до 294 тысяч.

Об этом сообщает Управление по вопросам иностранцев Польши, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

По состонию на начало октября документы на временное или постоянное проживание в Польше имели в общей сложности 525 тысяч иностранцев, из которых 56% являются гражданами Украины.

Документы на временное проживание в Польше имеют 63% иностранцев, 20% иностранцев имеют разрешения на постоянное проживание или имеют статус резидента ЕС, а 15% являются гражданами ЕС, которые зарегистрировали свое пребывание в Польше.

Кроме украинцев, наиболее многочисленными группами иностранцев, имеющих вид на жительство в Польше, являются белорусы (37,1 тыс.), немцы (19,7 тыс.), россияне (13,7 тыс.), вьетнамцы (11,2) тыс.) и граждане Индии (10,9 тыс.).

Самыми популярными регионами для проживания иностранцев являются Мазовецкое воеводство (Варшава) – 139,9 тыс., Малопольское (Краков) – 62,6 тыс., Великопольское (Познань) – 48,8 тыс. и Нижнесилезское (Вроцлав) – 43,6 тыс.

По оценкам, на сегодняшний день в Польше находится примерно 1,5 млн граждан Украины.