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Посвідки на проживання у Польщі мають 294 тис. громадян України

Посвідки на проживання у Польщі мають 294 тис. громадян України

За 9 місяців 2021 року 49,7 тис. громадян України отримали посвідки на тимчасове (до трьох років) чи постійне (5-10 років) проживання в Польщі, а загальна кількість українців, які володіють цими документами, зросла до 293,8 тисяч.

Про це інформує Управління з питань іноземців Польщі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Станом на початок жовтня документи на тимчасове чи постійне проживання в Польщі мали загалом 525 тисяч іноземців, з яких 56% є громадянами України.

Документи на тимчасове проживання в Польщі мають 63% іноземців, 20% іноземців володіють дозволами на постійне проживання або мають статус резидента ЄС, а 15% є громадянами ЄС, які зареєстрували своє перебування в Польщі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Польщі набули чинності поправки про негайне видворення нелегальних мігрантів з території країни

Крім українців, найчисельнішими групами іноземців, які мають дозвіл на проживання в Польщі, є білоруси (37,1 тис.), німці (19,7 тис.), росіяни (13,7 тис.), в’єтнамці (11,2 тис.) та громадяни Індії (10,9 тис.).

Найпопулярнішими регіонами для проживання іноземців є Мазовецьке воєводство (Варшава) – 139,9 тис., Малопольське (Краків) – 62,6 тис., Великопольське (Познань) -48,8 тис. та Нижньосілезьке (Вроцлав) – 43,6 тис.

Як оцінюється, станом на сьогодні у Польщі перебуває приблизно 1,5 млн громадян України.

Читайте: В Україні працюють всі польські візові центри

Автор: 

Польща (8629) українці (2548) заробітчани (673)


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Топ коментарі
+2
І скільки серед них прокурорів, суддей і держчиновників?
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26.10.2021 21:30 Відповісти
+2
Помнится , как 🤡 обещал, что поляки к нам на заработки будут ехать... а Лохи так радовались... Так дружно копытами на избирательные участки двигали ...
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26.10.2021 21:57 Відповісти
+1
з кожним роком українців в Україні стає все менше і причина не тільки в демографії..
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26.10.2021 21:58 Відповісти
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І скільки серед них прокурорів, суддей і держчиновників?
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26.10.2021 21:30 Відповісти
а они никуда и не могут поехать) чтобы потратить наворованные миллионы их отмыть сначала нужно.
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26.10.2021 23:26 Відповісти
Ну правильно зачем кудато ехать на пмж если родной нарид носит сеет и кормит баблом вдоволь от своей же дурости и тупости, а на верху надёжная крыша с которой главное правильно уметь работать
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26.10.2021 23:34 Відповісти
была бы возможность, они все бы давно спетляли отсюда. но не судьба.
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26.10.2021 23:38 Відповісти
Слезно завидуют заробитчанам. Коррупционер всего лишь 5-10 раза в год летает на куррорты и погулять в европейских городах, а заробитчанын на польском заводе живет весь год и не возвращается. Сидит хапуга, не может никак придумать схему как квартирку прикупить в Барселоне, или в Лондоне рядом с Шефиром.
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27.10.2021 01:00 Відповісти
Помнится , как 🤡 обещал, что поляки к нам на заработки будут ехать... а Лохи так радовались... Так дружно копытами на избирательные участки двигали ...
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26.10.2021 21:57 Відповісти
полякам сюда не по карману. на их 1200 нищих евро средней по нашим ценам разве что в атб и кирилловку
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26.10.2021 23:34 Відповісти
з кожним роком українців в Україні стає все менше і причина не тільки в демографії..
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26.10.2021 21:58 Відповісти
поэтому чтобы продолжать петь про зраду и зубожиння у нас госстат и сравнивает "среднюю зарплату" здесь со средним доходом там. кислое с красным. а ведь сколько народу получает доход, а не зарплату.

а что канары? лоукост из той же Варшавы и 50 евро сутки гостиница. ничем не дороже любого карпатского курорта. был я там. ничего особенного
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26.10.2021 23:31 Відповісти
там жарко. посидеть в гостинице под кондицинером? ради этого лететь в Дубаи?
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26.10.2021 23:40 Відповісти
захоти лучше знаки препинания для начала
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26.10.2021 23:36 Відповісти
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27.10.2021 01:14 Відповісти
майбутні пани, кобети та пані,
що люб....лять Украйну
...на расстоянії
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26.10.2021 22:31 Відповісти
ну да. потому что те кто ненавидят Україну с близи, живя в ней - изгадили здесь атмосферу донельзя
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26.10.2021 23:38 Відповісти
Ну і втричі більше живуть на печатці в паспорті , чекаючи на оформлення карти .
Диявол криється в деталях
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26.10.2021 22:33 Відповісти
нафик та помойка нужна? что они там могут предложить? портрет пуйла и памятник членину?
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26.10.2021 23:43 Відповісти
Да всё логично тут. Давно об этом писалось. И шло к этому давно.
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26.10.2021 22:49 Відповісти
В Крыму и то меньше украинцев было...Теперь и Варшава, и Краков будут наши.Осталось получить паспорт и проголосовать за ВНР...
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27.10.2021 06:53 Відповісти
 
 