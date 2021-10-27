РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11248 посетителей онлайн
Новости
5 111 43

Лукашенко утверждает, что Украина недавно просила у Беларуси электроэнергию

Лукашенко утверждает, что Украина недавно просила у Беларуси электроэнергию

Захвативший власть в Беларуси Александр Лукашенко утверждает, что к премьер-министру РБ недавно "обращались из Украины и просили электроэнергию".

Об этом он заявил на встрече с сотрудниками районной больнице в Лиде, сообщает Цензор.НЕТ.

"Мне в правительстве совсем недавно премьер доложил, что они просят электричество. Что будем делать? А ну чо делать? Ну, людям помогать. Вот и все", - сказал Лукашенко.

Он также в очередной раз заявил, что власти Украины якобы находятся "под внешним управлением".

При этом он добавил, что не помочь было бы подло и "не по-христиански".

"Иметь избыточные мощности и не помочь соседям - это не по-славянски и не по-христиански, - резюмировал Лукашенко.

Читайте: "Укрэнерго" проведет аукцион для импорта электроэнергии из России и Беларуси с резервным механизмом

Автор: 

Беларусь (7921) Лукашенко Александр (3618) электроэнергия (772)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+10
а свои 16 энергоблоков атомных, при упавшем пром.производстве что делают?))...
показать весь комментарий
27.10.2021 00:51 Ответить
+8
Не удивлюсь, если просили. У рашки тоже просить будут
показать весь комментарий
27.10.2021 00:42 Ответить
+5
Закупать белорусскую электроэнергию Украина будет,ибо альтернатива-веерные отключение.И дело не в АЭС-их надо балансировать угольными электростанциями(ТЭС)А вот угля,у вас осталось в 3.5-4 раза ниже нормы.Порошенко,зимой 2018/19 гг решил эту проблему просто-закупил дешевый антрацит в одном веселом регионе Украины,известном как зона проведения ООС.Через Беларусь))
Беларусь увеличила экспорт угля в Украину в 2018 г в 946 раз
.https://export.by/news/belarus-uvelichila-eksport-uglya-v-ukrainu-v-2018-g-v-946-raz-do-5885-tis-t.Как будет выходить из этой ситуации Зеленский-будем посмотреть.
показать весь комментарий
27.10.2021 04:11 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Находящийся под внешним управлением Лукашенко свистит, что это власти Украины находятся под внешним управлением
показать весь комментарий
27.10.2021 00:41 Ответить
Большая разница- под управлением параши или госдепа? Я не сторонник бацьки, но если бы белорусы попросили, наши патриоты отказали бы. Потому что госдеп не разрешил бы...
показать весь комментарий
27.10.2021 04:53 Ответить
Свидетель "внешнего управления" в Украине?
Вы думаете, что назвавшись "Путпер Капут" вы автоматически делаетесь здесь "своим"? Кто это - "наши патриоты", в чём отказали? Давно уже не "бацька", а - незаконно захвативший власть в Беларуси, кровавый диктатор Лукашенко.
Вы приравниваете внешнее управление и поглощение ****** Беларуси, к бескорыстной помощи от США Украине?!
показать весь комментарий
27.10.2021 11:57 Ответить
спасатели и помощники херовы
вы токо можете помочь избавиться от жизни тому, кто хочет чтоб вы шли нах и никому не мешали
показать весь комментарий
27.10.2021 00:42 Ответить
Не удивлюсь, если просили. У рашки тоже просить будут
показать весь комментарий
27.10.2021 00:42 Ответить
а свои 16 энергоблоков атомных, при упавшем пром.производстве что делают?))...
показать весь комментарий
27.10.2021 00:51 Ответить
Потому что если включат все на всю мощность Махмет не сможет повышать цены. Очень много ума нужно чтобы это понять? Зеленые уроды так борются с олигархами - если цены повысят и с ними поделятся. А кто не поделится - тому санкции. Зеленая тактика уродов-кровопийц....
показать весь комментарий
27.10.2021 04:49 Ответить
МамаРіма читала засранцю Вовочці книгу про Робін Гуда. Але читала неправильно, справа наліво. Саме тому бубочка, підрісши, забирає гроші у бідних і віддає їх багатим.
показать весь комментарий
27.10.2021 08:20 Ответить
за такие игры порка полагается нехилая... а с углем какие проблемы?...львовский, волынский, днепровско- криворожский, часть донецкого угольных бассейнов, не обязательно же антрацит , и другие сорта с добавкой газа небольшой, за милую душу гореть в топках будут...да и анонсировали же строительство доп. блоков на РАЭС и ХАЭС, там какие проблемы?
показать весь комментарий
27.10.2021 14:34 Ответить
Это было. Во время какой то пиковой нагрузки дежурный оператор запросил мощности в РБ и РФ. Там все соеденино сетями.
показать весь комментарий
27.10.2021 00:56 Ответить
майнят
показать весь комментарий
27.10.2021 01:01 Ответить
лукавый. просто иди на путена. и нехер на юго запад тебе смотреть. Сунешся с русней к нам яйца вырвем и тебе и твоей мордве. и твоему царьку коленьке.
показать весь комментарий
27.10.2021 01:27 Ответить
Закупать белорусскую электроэнергию Украина будет,ибо альтернатива-веерные отключение.И дело не в АЭС-их надо балансировать угольными электростанциями(ТЭС)А вот угля,у вас осталось в 3.5-4 раза ниже нормы.Порошенко,зимой 2018/19 гг решил эту проблему просто-закупил дешевый антрацит в одном веселом регионе Украины,известном как зона проведения ООС.Через Беларусь))
Беларусь увеличила экспорт угля в Украину в 2018 г в 946 раз
.https://export.by/news/belarus-uvelichila-eksport-uglya-v-ukrainu-v-2018-g-v-946-raz-do-5885-tis-t.Как будет выходить из этой ситуации Зеленский-будем посмотреть.
показать весь комментарий
27.10.2021 04:11 Ответить
Еще раз доказана правота Тимошенко , когда она форсированно вводила мощности Днестровской ГАЄС , именно для балансировки атомной генерации. Потом к власти пришли рьіги и все похерили , а шароварньіе патриотьі ничего не заметили , как всегда. Но до сих пор бубнят "*******************************"...
показать весь комментарий
27.10.2021 08:57 Ответить
Эт вам не ботыксами па бункерам шмаляцца
показать весь комментарий
27.10.2021 07:24 Ответить
Зеклоун как немецкая порноактриса. Готов принимать со всех сторон.
показать весь комментарий
27.10.2021 08:17 Ответить
Не мы такие жизнь такая. Принимаем со всех сторон, да хоть по понятиям. Деньги - услуги. Хе-хе. Литва, той шо проволку слали, ну её ещё перебежчики с Белоруси атакую.
Как она просила электроэнергию у Батьки не брать. Как дышал просила.
Сама стала закупать. Солидарность, она такая.
показать весь комментарий
27.10.2021 08:50 Ответить
Не про Литву речь. НеЛох за два с половиною года убил нашу энергетику, вот, что должно волновать.
показать весь комментарий
27.10.2021 08:53 Ответить
Litva uze ne zakupajet elektru s Belorus.Svojiu razvyvajet vetruvki kazdije vtoruju nedeliu zapuskajet novyje projekti,tolko na drugom godu 100 novyx turbin zapuskajet.Tut ne centa gosudartvo nepomogajet tem sto strojit vetruvki,oni i ne prosit im i tak vygodno
показать весь комментарий
27.10.2021 09:10 Ответить
https://www.litgrid.eu/index.php/sistemos-duomenys/tarpsisteminiai-srautai/85?filter[from]=2021-10-27&filter[to]=2021-10-27&lines=147 Ты литовский язык понимаешь?Это ваш системный оператор,Литгрид.Посмотри на перетоки-там,в среднем около 600 МВт.Напомню,мощность 1-го энергоблока БелАЭС-1200 МВт.Кого вы там отрубили?
показать весь комментарий
27.10.2021 19:00 Ответить
Nado smotret potoki komerceskije,a tam jest 0 s Belorus
показать весь комментарий
27.10.2021 19:22 Ответить
Электроэнергия с БелАЭС поступает напрямую на биржу НОРД ПУЛ.https://www.nordpoolgroup.com/ После чего,диктаторские электроны очищаются и становятся свободными и европейскими.И эту электроэнергию потом закупает Литва и Латвия,правда немного дороже Да,прямых поставок нет-но бабло вы все равно платите,кстати-с Калининградской области вам тоже поставляют э/э-но меньше,чем с РБ.Видно рашка ценник задрала))
показать весь комментарий
27.10.2021 19:30 Ответить
Nas ministr konkretno govorit sto Litva nepokupajet bolse s Belorus elektri,s Kalingrada da zakupajet no eto tocno ne s Belorus elektra.Mne interesno kak prodajut s nord pool jesli Belorus nevxodit sostav stran noordpool.Vi osibajetes pro cenu,dopsutim u svedov ona ocen desiovaja tam vet i atomnaja jest i gidro desiovaja,vsio resajet aukcion
показать весь комментарий
27.10.2021 19:47 Ответить
Политики всегда врут,или не говорят всей правды.У вас-очень хороший сайт литовского энергетического оператора-там можно наблюдать перетоки в режиме реального времени.Сам можешь посмотреть,кто поставляет электроэнергию в Литву.Оранжевая линия-перетоки с белорусской системы.https://www.litgrid.eu/index.php/sistemos-duomenys/tarpsisteminiai-srautai/85?filter[from]=2021-10-27&filter[to]=2021-10-27&lines=147%2C148%2C149%2C3025%2C3026
показать весь комментарий
27.10.2021 19:57 Ответить
Mozet cerez Latviju,no nasi govoriat sto teper ograniceli im potoki s Belorus.Latvija neimejet priamoj liniji s Belorus idiot cerez nas.Mozet i vriot ministr energetiki no eto mozet emu dorogo stojit,eto on dolzen poniat,on vsegda bil do ministra protiv Belorus atomnoj vriatli izmenitsia i teper, emu vgrag lukosenka no1
показать весь комментарий
27.10.2021 20:05 Ответить
Nasi govoriat neprodajitsioa elektra ,tolko propuskajet dlia togo sto u vas ona neostonovilas AES,no mi ejio nepolucajem
показать весь комментарий
27.10.2021 20:07 Ответить
Вся Прибалтика находится в кольце БРЭЛЛ.Как и Украина.Поэтому,поставлять электричество,на биржу НОРД ПУЛЛ техническая возможность есть.И поставки с БелАЭС идут.
показать весь комментарий
27.10.2021 20:07 Ответить
Da Brell poka sto ,no vydem iz nejio uze dengi vydeleni i rabota idiot do 2025 goda zakoncit,togda otkliusajemsia ot Brell.Nord pool mozno prodovat tolko kompanijam iz Baltijskix stran,skandinaviji,germaniji.Raska i Belorus eto torgovlia s tretimi stranami,da mozno no neobezatelno torgovlia s raskoj jest ogranicena
показать весь комментарий
27.10.2021 20:12 Ответить
Ну,вот когда отключитесь-тогда и поговорим.Ты просто наивен,и не понимаешь как устроен энергетический бизнес.Биржу НОРД ПУЛЛ-контролируют не литовцы,а вполне большие европейские дяди из Западной Европы.Им тоже хочется кушать,и им плевать на запреты поставки э/э с БелАЭС-они ее продают вам,в 2-3 раза дороже,а бабло никому терять не хочется
показать весь комментарий
27.10.2021 20:23 Ответить
Birzu konecno ne litovci kontrolirujet no nasi kompaniji s nejio zakupajet i dolzni priderzyvatsia nasim zakonam gde jasno priniat zakon nezokupat elektru s Belorus.Dumajes te firmi xotiat poteriat licenziji na prodaze elektri zdes?
показать весь комментарий
27.10.2021 20:31 Ответить
Украина тоже не закупает российский газ.Вернее-закупает в Словакии,уже вполне европейский Тоже самое,и у вас-после того,как диктаторская электроэнергия поступила на европейскую биржу Нордпул-она внезапно становится свободной и европейской.Так устроен этот бизнес.
показать весь комментарий
27.10.2021 21:04 Ответить
А электроэнергия дорожает. По данным биржи NordPool, в июне в Литве и Латвии средние спотовые цены составляли примерно 78 евро за один мегаватт-час, в июле и августе - 88 (почти вдвое больше, чем в 2019-м). Причем 15 сентября, то есть в день, когда Литва ввела ограничения в рамках БРЭЛЛ, цены превысили 160 евро. В целом за неделю - выше 133. В Эстонии похожая ситуация(с)Это плата за блокирование БелАЭС.
показать весь комментарий
27.10.2021 21:09 Ответить
Vot a tom i pisete sto blokirovala s 15 sentiabria Litva,a vy sporite Da ceni tut vysokije nado bolse svojej delat,vot vetruvki dumajet uvelict 2 raza skolko ix jest teper za dva tri goda.Teper vetruvki u nas delajet primerno 15% elektri sto nam nuzno.Vetruvki dopsutim Daniji delajet 50% elektri sto im nuzno,u nas xorosyje uslovija dlia vetruvek.Gosudartsvo ne centa nevlozit i nepomogajet takim projektam,zelajucix jest mnogo.Sveciji vetruvki poprodaze elektri opognali ix atomnyje v etom godu,tam gidro konecno dominirujet
показать весь комментарий
27.10.2021 21:26 Ответить
tut cena nevazna skolko ona stojit tomu kto ejio delajet, vsio mozno zakupat iskliucytelno cerez birzu kak tam cena podnimajetsia eto vazno.Tolko nasix pokupatelej jest 15,a vet pokupajet so vsex stran nasej zoni
показать весь комментарий
27.10.2021 21:33 Ответить
Estonija sovsem nepokujet elektru s raski ili Belorus,oni s finov zakupajet i sami nemalo delajet.Latvija zakupajet s raski no nemnogo,kak i mi bolsinnstvo so svedov.Svedi vsem vokrug bolse vsego prodajut elektru
показать весь комментарий
27.10.2021 23:25 Ответить
ТАЛЛИН, 14 окт - Sputnik Meedia. Объемы поставок электроэнергии из России в сторону Эстонии и Латвии возрастут более чем на треть. Об этом сообщила Александра Панина, исполняющая обязанности руководителя блока трейдинга российской компании "Интер РАО".

Она уточнила, что значительное увеличения перетока электричества запланировано начать в пятницу, 15 октября.

"На завтра мы видим пропускную способность от 240 МВт до 506. Такого уже давно не было", - приводит https://ria.ru/20211014/***************-1754520465.html РИА Новости слова Паниной.

Читать далее: https://sputnik-meedia.ee/economy/20211014/1040947/rossiya-postavki-***************-estonia.html
показать весь комментарий
27.10.2021 23:31 Ответить
sputnik nado neverit,tam lgut .Prezident Estoniji skazal sto oni s raski nezakupajet elektru,ta sto byla preizidentom takze tak skazala.Ja noordpool posmotrel potoki takze vidno sto Estonci tolko s Finliandiji zakupajet,a Latvija da zakupajet i iz raski
показать весь комментарий
27.10.2021 23:36 Ответить
Litva otrubila provoda Belorus.So svedov bolsinstve elektru zakupajet.Svojiu zelionuju energiju xocet bolse delat vetruvki prioritet
показать весь комментарий
27.10.2021 09:03 Ответить
https://www.litgrid.eu/index.php/sistemos-duomenys/tarpsisteminiai-srautai/85?filter[from]=2021-10-27&filter[to]=2021-10-27&lines=147 Литовцы хитро сделали-прямые поставки электроэнергии с БелАЭС запретили,но разрешили перетоки.Примерно по 600 МВт,в среднем Половина мощности белорусской АЭС работает сейчас на Литву.Ибо электричество дешевое,а бабло нужно всем.
показать весь комментарий
27.10.2021 19:13 Ответить
Цей може дати, - переправити потік емігрантів через Україну в Польщу.
показать весь комментарий
27.10.2021 09:16 Ответить
 
 