Лукашенко утверждает, что Украина недавно просила у Беларуси электроэнергию
Захвативший власть в Беларуси Александр Лукашенко утверждает, что к премьер-министру РБ недавно "обращались из Украины и просили электроэнергию".
Об этом он заявил на встрече с сотрудниками районной больнице в Лиде, сообщает Цензор.НЕТ.
"Мне в правительстве совсем недавно премьер доложил, что они просят электричество. Что будем делать? А ну чо делать? Ну, людям помогать. Вот и все", - сказал Лукашенко.
Он также в очередной раз заявил, что власти Украины якобы находятся "под внешним управлением".
При этом он добавил, что не помочь было бы подло и "не по-христиански".
"Иметь избыточные мощности и не помочь соседям - это не по-славянски и не по-христиански, - резюмировал Лукашенко.
Топ комментарии
+10 tim link
показать весь комментарий27.10.2021 00:51 Ответить Ссылка
+8 Неопознанный объект
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+5 Максим С. #482726
показать весь комментарий27.10.2021 04:11 Ответить Ссылка
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Вы думаете, что назвавшись "Путпер Капут" вы автоматически делаетесь здесь "своим"? Кто это - "наши патриоты", в чём отказали? Давно уже не "бацька", а - незаконно захвативший власть в Беларуси, кровавый диктатор Лукашенко.
Вы приравниваете внешнее управление и поглощение ****** Беларуси, к бескорыстной помощи от США Украине?!
вы токо можете помочь избавиться от жизни тому, кто хочет чтоб вы шли нах и никому не мешали
Беларусь увеличила экспорт угля в Украину в 2018 г в 946 раз
.https://export.by/news/belarus-uvelichila-eksport-uglya-v-ukrainu-v-2018-g-v-946-raz-do-5885-tis-t.Как будет выходить из этой ситуации Зеленский-будем посмотреть.
Как она просила электроэнергию у Батьки не брать. Как
дышалпросила.
Сама стала закупать. Солидарность, она такая.
Она уточнила, что значительное увеличения перетока электричества запланировано начать в пятницу, 15 октября.
"На завтра мы видим пропускную способность от 240 МВт до 506. Такого уже давно не было", - приводит https://ria.ru/20211014/***************-1754520465.html РИА Новости слова Паниной.
Читать далее: https://sputnik-meedia.ee/economy/20211014/1040947/rossiya-postavki-***************-estonia.html