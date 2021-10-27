Гонтарева: Приватизация "ПриватБанка" невозможна из-за отсутствия судебной реформы

Экс-глава НБУ Валерия Гонтарева считает, что провести сейчас приватизацию "ПриватБанка" невозможно - экс-владельцы учреждения будут бесконечно обжаловать ее в судах.

Об этом Гонтарева сказала в интервью "Радіо Свобода", сообщает Цензор.НЕТ.

"Когда я уходила из НБУ, было, по-моему, 600 исков от Коломойского и его компаний. Теперь этих исков тысяча. Если можно обжаловать назначение председателя правления "ПриватБанка" через суд, то почему нельзя обжаловать разделение активов на плохой и хороший банк и снова все это затянуть на невероятное количество лет", - сказала Гонтарева.

Она добавила, что раньше надеялась на быструю приватизацию, но сейчас не видит для этого предпосылок.

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Гонтарева считает, что приватизация вряд ли возможна без возврата активов банка и привлечения к ответственности бывших его владельцев.

"Решать проблему нужно реальными способами - возвращением активов, преследованием этих собственников. А так мы просто заговариваем проблему, чтобы красиво выглядело. Да, очищенный банк может быть красиво продан, но как это сделать? Любая очистка активов будет обжалована теми же судами. Отсутствие судебной реформы, отсутствие действенных правоохранительных органов - это никуда не исчезло. Когда мы национализировали банк в 2016 году, у меня был такой ответ - все будет очень быстро, потому что агентство Kroll нашло все эти активы, провело аудит, подготовило большое количество документов, которые использовали для исков. Но, как вы видите, "воз и ныне там". Не то, что ничего не вернули, но я даже не вижу подозрений, которые предъявили бы акционерам", - отметила Гонтарева.

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Она напомнила, что на национализацию Приватбанка государство потратило 5,5 миллиарда долларов, в то же время к бывшим владельцам банка подано исков на 10 миллиардов долларов.

Напомним, в августе 2021 года Кабмин утвердил обновленную стратегию развития "ПриватБанка". Один из вариантов приватизации - разделить банк на условно "хороший банк" и банк с проблемными активами, после чего "хороший банк" продать инвестору. Также рассматривается возможность продажи всего банка.