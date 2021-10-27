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Новости
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Гонтарева: Приватизация "ПриватБанка" невозможна из-за отсутствия судебной реформы

Гонтарева: Приватизация

Экс-глава НБУ Валерия Гонтарева считает, что провести сейчас приватизацию "ПриватБанка" невозможно - экс-владельцы учреждения будут бесконечно обжаловать ее в судах.

Об этом Гонтарева сказала в интервью "Радіо Свобода", сообщает Цензор.НЕТ.

"Когда я уходила из НБУ, было, по-моему, 600 исков от Коломойского и его компаний. Теперь этих исков тысяча. Если можно обжаловать назначение председателя правления "ПриватБанка" через суд, то почему нельзя обжаловать разделение активов на плохой и хороший банк и снова все это затянуть на невероятное количество лет", - сказала Гонтарева.

Она добавила, что раньше надеялась на быструю приватизацию, но сейчас не видит для этого предпосылок.

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Гонтарева считает, что приватизация вряд ли возможна без возврата активов банка и привлечения к ответственности бывших его владельцев.

"Решать проблему нужно реальными способами - возвращением активов, преследованием этих собственников. А так мы просто заговариваем проблему, чтобы красиво выглядело. Да, очищенный банк может быть красиво продан, но как это сделать? Любая очистка активов будет обжалована теми же судами. Отсутствие судебной реформы, отсутствие действенных правоохранительных органов - это никуда не исчезло. Когда мы национализировали банк в 2016 году, у меня был такой ответ - все будет очень быстро, потому что агентство Kroll нашло все эти активы, провело аудит, подготовило большое количество документов, которые использовали для исков. Но, как вы видите, "воз и ныне там". Не то, что ничего не вернули, но я даже не вижу подозрений, которые предъявили бы акционерам", - отметила Гонтарева.

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Она напомнила, что на национализацию Приватбанка государство потратило 5,5 миллиарда долларов, в то же время к бывшим владельцам банка подано исков на 10 миллиардов долларов.

Напомним, в августе 2021 года Кабмин утвердил обновленную стратегию развития "ПриватБанка". Один из вариантов приватизации - разделить банк на условно "хороший банк" и банк с проблемными активами, после чего "хороший банк" продать инвестору. Также рассматривается возможность продажи всего банка.

Автор: 

приватизация (1043) судебная реформа (1802) Гонтарева Валерия (816) Приватбанк (833)


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Топ комментарии
+5
Нема України без Коломойського, і Зеленський- пророк його!
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27.10.2021 06:18 Ответить
+4
вот и лерка-налейвстаканивыпей уже начала выползать из лондонского убежища...
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27.10.2021 06:11 Ответить
+4
Нічого. Зараз Подоляк кине сюди всю ботоферму і нам розкажуть що в Коломойського Приватбанк був просто цукерочкою, а зараз повільно загинається.
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27.10.2021 06:45 Ответить
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Полчаса новости и полная тишина! Похоже нету методички на такую новость
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27.10.2021 01:40 Ответить
Нічого. Зараз Подоляк кине сюди всю ботоферму і нам розкажуть що в Коломойського Приватбанк був просто цукерочкою, а зараз повільно загинається.
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27.10.2021 06:45 Ответить
Думаеца правильным было бы оставить все как есть и Приват не приватизировать. Пусть бы падал себе. А вскладчикам, через ФГВ компенсировать депозиты.
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27.10.2021 01:44 Ответить
Нема України без Коломойського, і Зеленський- пророк його!
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27.10.2021 06:18 Ответить
Наколядовала и здриснула.
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27.10.2021 02:08 Ответить
"отсутствие судебной реформы"__________ближайший "соратник" сонцеликого публично признает, что ее патрон БРЕХУН И ТРЕПЛО!!!)))))))))))))))
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27.10.2021 02:48 Ответить
вот и лерка-налейвстаканивыпей уже начала выползать из лондонского убежища...
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27.10.2021 06:11 Ответить
подкинули методички ?
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27.10.2021 06:49 Ответить
если бы только методички... дали настоящие целеуказания...
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27.10.2021 09:09 Ответить
В мае 2020 года Гонтарева издала в Лондоне свою книгу «Миссия выполнима: Подлинная история большой банковской реформы в Украине и помощь для других народов».
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27.10.2021 06:16 Ответить
Не хвилюйтеся, зебіли, скоро Коломойський захопить Приватбанк.
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27.10.2021 06:17 Ответить
Сказала та,которая "не заметила" как беня перекачал на Кипр сотни миллионов баксов из привата.
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27.10.2021 06:39 Ответить
Если уроды продадут Приватбанк, то вскоре он окажется в собственности Коломойского. Так как тот подставной кто купит, имеет право его "продать". И обязательно "продаст" Коломойскому.
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27.10.2021 07:00 Ответить
Кожен з ВАС повинен знати та розуміти КАЛОмойський є сторонником руцкага мира. Кожен з ВАС як тільки жид отримає знову у власність приватбанк повинен закрити всі рахунки в приветові з багатьох причин:
1. Ні копійки руцькій свині
2. каломойша знову обкраде.
3. До цих пір в банку працютб його верниє таварисчи, які керуються не закономаи а хрен знає чим. може проглянути АНКЕТУ підприємця. Цікаві в них питання.
4. Мутки, мутки та знову мутки. Ось вони взяли і бац всім СТАРІ розрахункові рахунки відмінили та зробили нові. Причина РІШЕННЯ ради. Ні номеру ні дати, ні причин. По суті всі отримали нові рахунки. Класно.
5. Вас дістануть звінками з пропозиціями банку.
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27.10.2021 07:45 Ответить
Обвал курса национальной валютьі в ТРИ раза и "банкопад" ударил по всем украинцам , зато аферистка Гонтарева и ее банда славно поживились на дерибане имущества банков. Надеюсь , что от ответственности они не уйдут .
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27.10.2021 09:03 Ответить
Гонтарева такая же аферистка как и Зеля, только немножко умнее. До сих пор никто не поняли как она обвалила гривну в 3 раза. И что она за это имела.
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27.10.2021 10:32 Ответить
Просто перестали витрачати гроші платників податків на штучну підтримку гривні.
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27.10.2021 18:00 Ответить
 
 