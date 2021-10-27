COVID-вакцины Pfizer и Moderna безопасны для носителей аллергии, - исследование американских ученых
Инъекция мРНК-вакцины от Pfizer-BioNTech (Comirnaty) или Moderna (Spikevax) безопасны для людей с историей острой аллергии. Ученые проверили данные, которые были собраны системой VAERS при вакцинации медиков сети клиник в Бостоне.
Об этом говорится в статье в журнале JAMA Network Open, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Некоторые из медиков ранее имели приступы тяжелой аллергической реакции на:
- другую вакцину,
- инъекционный препарат,
- другой аллерген.
Были включены сотрудники, получившие как минимум одну дозу мРНК-вакцин. Отслежены показатели 52 998 человек (средний возраст 42 года; 72% женщины), из них 474 человека (0,9%) сообщили о прошлой аллергии высокого риска. 97,6% получили по две дозы мРНК-вакцин.
Выяснилось, что наличие аллергии высокого риска в анамнезе было связано с несколько повышенным риском аллергических реакций после вакцинации, причем он был самым высоким для крапивницы (кожная сыпь у аллергиков появлялсясь в 3,8 раза чаще, чем у не аллергиков) и отека Квинке (в 4,36 раза).
При этом приступы острой/тяжелой аллергии (анафилаксии) отмечались в этой группе привитых крайне редко: всего у 0,3% медиков.
"МРНК-вакцины против COVID-19 в целом безопасны для носителей аллергии", - делают вывод авторы.
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еана
Пора менять клавиатуру - надписи уже не читаются. Вспомнилось, у некой секретарши видел совдеповский телефон с циферблатом с полностью стертыми цифрами. Еще у нее всегда был изумительный маникюр.
На прежней рабрте поддерживал ~ 500 ПК(втроем) но не онлайн, а ногами, отверткой и паяльником... Первый вопрос тех времен "Не включается - это черный экран или белые буквы на чкрном фоне?"...
Ею (статьёй) нужно тыкать ТЕМ, кто с пеной у рта орал еще "вчера", что ВСЕ уже о ней известно ! Как видим - НЕ ВСЕ ! Всё это в процессе ..!
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