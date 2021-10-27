РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10413 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
2 152 18

COVID-вакцины Pfizer и Moderna безопасны для носителей аллергии, - исследование американских ученых

COVID-вакцины Pfizer и Moderna безопасны для носителей аллергии, - исследование американских ученых

Инъекция мРНК-вакцины от Pfizer-BioNTech (Comirnaty) или Moderna (Spikevax) безопасны для людей с историей острой аллергии. Ученые проверили данные, которые были собраны системой VAERS при вакцинации медиков сети клиник в Бостоне.

Об этом говорится в статье в журнале JAMA Network Open, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Некоторые из медиков ранее имели приступы тяжелой аллергической реакции на:

  • другую вакцину,
  • инъекционный препарат,
  • другой аллерген.

Были включены сотрудники, получившие как минимум одну дозу мРНК-вакцин. Отслежены показатели 52 998 человек (средний возраст 42 года; 72% женщины), из них 474 человека (0,9%) сообщили о прошлой аллергии высокого риска. 97,6% получили по две дозы мРНК-вакцин.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Минздраве рассказали, кого будут вакцинировать третьей дозой: иммунокомпрометированные лица и старше 60 лет с двумя прививками CoronaVac

Выяснилось, что наличие аллергии высокого риска в анамнезе было связано с несколько повышенным риском аллергических реакций после вакцинации, причем он был самым высоким для крапивницы (кожная сыпь у аллергиков появлялсясь в 3,8 раза чаще, чем у не аллергиков) и отека Квинке (в 4,36 раза).

При этом приступы острой/тяжелой аллергии (анафилаксии) отмечались в этой группе привитых крайне редко: всего у 0,3% медиков.

"МРНК-вакцины против COVID-19 в целом безопасны для носителей аллергии", - делают вывод авторы.

COVID-вакцины Pfizer и Moderna безопасны для носителей аллергии, - исследование американских ученых 01

Автор: 

вакцина (3815) карантин (16729) аллергия (3) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+3
майже ніколи не було алергій, амброзію голими руками з корінням висмикував.... Після файзеру була невеличка алергія на руці... десь з 2см ну то таке, і незрівняти з наслідками від двічі ковіду
показать весь комментарий
27.10.2021 10:15 Ответить
+2
Років через десять - двадцять дізнаємося справжню картину с судових засідань
показать весь комментарий
27.10.2021 10:21 Ответить
+1
В дитинстві двічі був в лікарні з "кропивницею", маю сезонні проблеми з алергією. Але після вакцинації Pfizer'ом проблем не було жодних.
показать весь комментарий
27.10.2021 10:12 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
В дитинстві двічі був в лікарні з "кропивницею", маю сезонні проблеми з алергією. Але після вакцинації Pfizer'ом проблем не було жодних.
показать весь комментарий
27.10.2021 10:12 Ответить
Вакцины - не вода, они никогда не являлись абсолютно безвредными и так как ковидвакцины до конца не исследованы на временном промежутке минимум 15 лет, то мы будем получать от ученых все новую и новую информацию о вредности и опасности вакцин.
показать весь комментарий
27.10.2021 10:37 Ответить
Так, згоден. Але я перехворів "короною" ще у першу хвилю, в лютому-березні 2020. Наслідки відчуваю ще досі. Більше не хочу через це проходити, тому вакцинувався. Нікого агітувати чи відмовляти не збираюся, сертифікат мені не потрібен, але не мати можливості пройти декілька кроків, не задихаючись при цьому - це не забувається, і більше так точно не хочу.
показать весь комментарий
27.10.2021 11:26 Ответить
К сожалению, привитые болеют, иногда тяжело и это всем известный факт. Исходя из логики, вакцина совсем не такая что были раньше и что в ней тоже до конца не известно.
показать весь комментарий
27.10.2021 12:31 Ответить
Так, хворіють, але значно (в рази) менше. Бачив статистику (на тому, здається, тижні) по району: на 200 з чимось "важких" лише 4 з повною вакцинацією. Є випадки захворювання після першої вакцини - банально люди в черзі на вакцинацію "підхоплюють". А щодо складу вакцин - хтось дуже влучно зауважив, що ми все життя їмо сосиски, а вакцинуватися боїмося, бо не знаємо складу вакцин (згадав саме це висловлювання, бо бачив технологічні карти на виготовлення ковбасних виробів - краще б не знав, що там у складі...)
показать весь комментарий
27.10.2021 12:54 Ответить
Не знаю, що там малюють в статистиці, а я маю судження по своєму місту. І про сосиски, так від них не помирають відразу, а поступово помирають, статистику онкозахворювань і судинних захворювань подивіться. І ще. Сосиска не вбиває відразу, а вакцина в Україні вже до сотні здорових людей вбила відразу, якщо вірити нашій статистиці, а якщо не вірити, то набагато більше. Але я вам нічого не доводжу, у кожного своя голова на плечах і кожний сам повинен приймати рішення незалежно від чиїхось бажань, наша вакцинація, слава Конституції, ще не обов,язкова, а в офіційних запросах владі ще пишуть правду ,що ковід19 в Україні не виділявся і пандемії немає.
показать весь комментарий
27.10.2021 13:23 Ответить
майже ніколи не було алергій, амброзію голими руками з корінням висмикував.... Після файзеру була невеличка алергія на руці... десь з 2см ну то таке, і незрівняти з наслідками від двічі ковіду
показать весь комментарий
27.10.2021 10:15 Ответить
Ща повылазят "православные" с идиотским тезисом, что вакцины "никто не исследовал". Им плевать еа смысл этой и многих других статей, главное гавкнуть.
показать весь комментарий
27.10.2021 10:20 Ответить
еа на
Пора менять клавиатуру - надписи уже не читаются. Вспомнилось, у некой секретарши видел совдеповский телефон с циферблатом с полностью стертыми цифрами. Еще у нее всегда был изумительный маникюр.
показать весь комментарий
27.10.2021 10:24 Ответить
маркером написать можно клавиши сейчас такие галимые клавиатуры делают что стираются на раз.. или с лазерной гравировкой сразу брать.. сори за оффтоп, но сам иногда по клавишам промахиваюсь... + почти 200 компьютеров онлайн одновременно поддерживаю...
показать весь комментарий
27.10.2021 10:46 Ответить
Есть у меня исправная ТА самая старая "мицуми", но ее вес и размеры двигают мои симпатии к современным. Писал как-то гелевой ручкой - на неделю...
На прежней рабрте поддерживал ~ 500 ПК(втроем) но не онлайн, а ногами, отверткой и паяльником... Первый вопрос тех времен "Не включается - это черный экран или белые буквы на чкрном фоне?"...
показать весь комментарий
27.10.2021 11:03 Ответить
вони нe розумiють що вiрусу пофiг усi iх борoтьби iз соцiальними та юридичними законами. у нього є своi природнi.
показать весь комментарий
27.10.2021 10:57 Ответить
Эта статья очередной РАЗ доказывает, что исследования не закончены ДО СИХ пор !

Ею (статьёй) нужно тыкать ТЕМ, кто с пеной у рта орал еще "вчера", что ВСЕ уже о ней известно ! Как видим - НЕ ВСЕ ! Всё это в процессе ..!
показать весь комментарий
28.10.2021 16:46 Ответить
Років через десять - двадцять дізнаємося справжню картину с судових засідань
показать весь комментарий
27.10.2021 10:21 Ответить
Почна статистика по коронавірусу на 27.10.2021 (у всьому світі)

Смер­тельні випадки
4 979 605
2,0 %
показать весь комментарий
27.10.2021 10:26 Ответить
Одни "победы", как при ссср. Социализм шагает по планете.
показать весь комментарий
27.10.2021 10:43 Ответить
 
 