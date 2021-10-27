Ученые США начали пересматривать отношение к легализации марихуаны: употребление наркотика подростками удвоилось. Тенденция угрожающая

По данным нового исследования, потребление марихуаны молодежью школьного возраста удвоилось за период между 2013 и 2020 годами, при этом количество сообщений о потреблении марихуаны за последние 30 дней за тот же период времени выросло в семь раз.

Об этом говорится в статье CNN, информирует Цензор.НЕТ.

В исследовании, опубликованном в JAMA Pediatrics, проанализировано 17 исследований, проведенных по всей Канаде и США, в которых приняли участие около 200 тыс. подростков. Исследование показало, что подростки в старших классах с большей вероятностью употребляли марихуану по сравнению с младшими подростками. К примеру, в 2018 году каждый третий ученик 12 класса сообщил о том, что он употребляет марихуану. В одном из исследований подростки также сообщили, что предпочитают вейпинг экстрактов каннабиса, чтобы получить желаемый эффект от тетрагидроканнабинола. Тетрагидроканнабинол является основным психоактивным соединением в каннабисе, которое вызывает у потребителей "кайф".

По данным Центра США по контролю и профилактике заболеваний, употребление марихуаны подростками – в любой форме – вызывает беспокойство, поскольку марихуана по-разному влияет на мозг подростка.

"Мозг подростка активно развивается и может быть не полностью развит до 25 лет", - заявили в Центре по контролю и профилактике заболеваний США, добавив, что употребление в течение этого времени "может иметь необратимые последствия", такие как плохая координация и нарушение способностей к обучению, памяти, навыков решения проблем и умения концентрировать внимание.

Употребление марихуаны подростками оказывает влияние на успешность обучения в школе и повышает вероятность отставания, отмечают в Центре по контролю и профилактике заболеваний США. Кроме того, Центр контроля и профилактики заболеваний США предупреждает, что употребление подростками марихуаны "связано с рядом проблем психического здоровья у подростков, таких как депрессия или тревога и даже психоз".

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Согласно исследованию, интенсивное употребление марихуаны подростками и молодыми людьми с расстройствами настроения, такими как депрессия и биполярное расстройство, связано с повышенным риском умышленного нанесения телесного повреждения, попыток самоубийства и смерти.

По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний США, примерно каждый шестой подросток, регулярно употребляющий марихуану, становится зависимым. Проблема, которая называется расстройством употребления каннабиса, растет, особенно среди тех, кто начал употреблять в подростковом возрасте.

"Люди, которые начинают употреблять марихуану в возрасте до 18 лет, имеют в четыре-семь раз большую вероятность развития расстройства, связанного с употреблением марихуаны, чем взрослые", – заявили в Национальном институте по борьбе со злоупотреблением наркотиками.

Вейпинг марихуаны ассоциируется с опасным, недавно выявленным заболеванием легких под названием EVALI, связанным с курением электронной сигареты или вейпингом. Речь идет о травмировании легких.

По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний США, 84% случаев развития EVALI были связаны с продуктами, содержащими каннабис.

По данным Американской академии детской и подростковой психиатрии, родители должны следить за поведением, указывающим на то, что их ребенок употребляет марихуану. Красные глаза и "переедание" являются очевидными признаками, но раздражительность, капризность, забывчивость и поведение "глупое" или не свойственное характеру также типичны, сообщает Американская академия детской и подростковой психиатрии. Некоторые подростки могут начать использовать такие слова, как "раскурить шмаль", "420", "деббинг" (вдыхание паров концентрированной марихуаны) и "шатер" (масло марихуаны, экстрагированное бутаном).