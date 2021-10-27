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Ученые США начали пересматривать отношение к легализации марихуаны: употребление наркотика подростками удвоилось. Тенденция угрожающая

Ученые США начали пересматривать отношение к легализации марихуаны: употребление наркотика подростками удвоилось. Тенденция угрожающая

По данным нового исследования, потребление марихуаны молодежью школьного возраста удвоилось за период между 2013 и 2020 годами, при этом количество сообщений о потреблении марихуаны за последние 30 дней за тот же период времени выросло в семь раз.

Об этом говорится в статье CNN, информирует Цензор.НЕТ.

В исследовании, опубликованном в JAMA Pediatrics, проанализировано 17 исследований, проведенных по всей Канаде и США, в которых приняли участие около 200 тыс. подростков. Исследование показало, что подростки в старших классах с большей вероятностью употребляли марихуану по сравнению с младшими подростками. К примеру, в 2018 году каждый третий ученик 12 класса сообщил о том, что он употребляет марихуану. В одном из исследований подростки также сообщили, что предпочитают вейпинг экстрактов каннабиса, чтобы получить желаемый эффект от тетрагидроканнабинола. Тетрагидроканнабинол является основным психоактивным соединением в каннабисе, которое вызывает у потребителей "кайф".

По данным Центра США по контролю и профилактике заболеваний, употребление марихуаны подростками – в любой форме – вызывает беспокойство, поскольку марихуана по-разному влияет на мозг подростка.

"Мозг подростка активно развивается и может быть не полностью развит до 25 лет", - заявили в Центре по контролю и профилактике заболеваний США, добавив, что употребление в течение этого времени "может иметь необратимые последствия", такие как плохая координация и нарушение способностей к обучению, памяти, навыков решения проблем и умения концентрировать внимание.

Употребление марихуаны подростками оказывает влияние на успешность обучения в школе и повышает вероятность отставания, отмечают в Центре по контролю и профилактике заболеваний США. Кроме того, Центр контроля и профилактики заболеваний США предупреждает, что употребление подростками марихуаны "связано с рядом проблем психического здоровья у подростков, таких как депрессия или тревога и даже психоз".

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Согласно исследованию, интенсивное употребление марихуаны подростками и молодыми людьми с расстройствами настроения, такими как депрессия и биполярное расстройство, связано с повышенным риском умышленного нанесения телесного повреждения, попыток самоубийства и смерти.

По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний США, примерно каждый шестой подросток, регулярно употребляющий марихуану, становится зависимым. Проблема, которая называется расстройством употребления каннабиса, растет, особенно среди тех, кто начал употреблять в подростковом возрасте.

"Люди, которые начинают употреблять марихуану в возрасте до 18 лет, имеют в четыре-семь раз большую вероятность развития расстройства, связанного с употреблением марихуаны, чем взрослые", – заявили в Национальном институте по борьбе со злоупотреблением наркотиками.

Вейпинг марихуаны ассоциируется с опасным, недавно выявленным заболеванием легких под названием EVALI, связанным с курением электронной сигареты или вейпингом. Речь идет о травмировании легких.

По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний США, 84% случаев развития EVALI были связаны с продуктами, содержащими каннабис.

По данным Американской академии детской и подростковой психиатрии, родители должны следить за поведением, указывающим на то, что их ребенок употребляет марихуану. Красные глаза и "переедание" являются очевидными признаками, но раздражительность, капризность, забывчивость и поведение "глупое" или не свойственное характеру также типичны, сообщает Американская академия детской и подростковой психиатрии. Некоторые подростки могут начать использовать такие слова, как "раскурить шмаль", "420", "деббинг" (вдыхание паров концентрированной марихуаны) и "шатер" (масло марихуаны, экстрагированное бутаном).

Автор: 

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Топ комментарии
+9
Пусть лучше травку курят и смеются, чем жрут самогон и убивают друга в пьяном угаре
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27.10.2021 10:35 Ответить
+6
Но может водку пить перестали - вот государство и занервничало.
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27.10.2021 10:34 Ответить
+5
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27.10.2021 10:44 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
трава не наркотик
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27.10.2021 10:29 Ответить
отож
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27.10.2021 10:33 Ответить
Но может водку пить перестали - вот государство и занервничало.
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27.10.2021 10:34 Ответить
в развитых странах давно нет государственной монополии на алкоголь
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27.10.2021 11:00 Ответить
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27.10.2021 10:44 Ответить
Ну да, а тупеют от регулярного употребления что от того, что от того, одинаково. Так что тут паритет
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27.10.2021 11:31 Ответить
та ти що? А звідки статистика? Асоціація оптових постачальників шмалі?
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27.10.2021 12:48 Ответить
Пусть лучше травку курят и смеются, чем жрут самогон и убивают друга в пьяном угаре
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27.10.2021 10:35 Ответить
а шо, коли вони курять вони не бухають? Воно тоді взагалі ******* становиться
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27.10.2021 12:47 Ответить
Спиртное сбивает эффект от шмали.
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27.10.2021 12:53 Ответить
ага, це ти мені розкажеш.
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27.10.2021 12:55 Ответить
Вот и рассказываю.
Одно дело бухнуть до косяка, и другое дело после.
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27.10.2021 13:01 Ответить
це не відміняє негативного впливу шмалі
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27.10.2021 14:49 Ответить
Який у рази менший, ніж шкода від дозволених тютюнопаління та споживання алкоголю.
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27.10.2021 15:06 Ответить
І що цікаво - кожен алкаш каже що горілка це корисно, кожен курець розповідає що цигарки не спричиняють рак, кожен нарк скаже що препарати не шкодять. Ага, повірив.

Та хvй вам !!!
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27.10.2021 15:43 Ответить
Мені по барабану їхня думка, а також вірите ви в це, чи ні. Я лише навів факт. Шукайте інфу в інтернеті, і гугл вам на допомогу.
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27.10.2021 16:18 Ответить
так а що шукати. Ось стаття про те що вживання шмалі робить тупішим. Прочитайте ще раз.
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27.10.2021 16:29 Ответить
Розслідування якесь дуже розпливчасте, "з великою ймовірністю", і тільки по підлітковій групі, яка з мізками і так не дуже дружить, причому незалежно від країни проживання.
Не наведено порівняння з іншими стимулюючими та психотропними речовинами, та їх вплив на психіку та здоров'я.
Ті хто у темі - вони в курсі.
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27.10.2021 16:41 Ответить
о, важку артилерію підключили. шо таке, школярі перестали жерти вагонами антидепресанти та нейролептики?
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27.10.2021 10:38 Ответить
Запретят - будут наркобароны. Оно нужно стране?И это при том,что подростки курить меньше не станут. А как тимуровцы станут азартнее добывать недозволенное.
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27.10.2021 10:39 Ответить
Зеленский поздравил Израиль : Вы - образец. В Израиле 45% людей от 15 до 20 лет употребляют каннабиноиды. Израиль - один из мировых лидеров в употреблении героина среди подростков. Гадёныш Коломойского мечтает сделать из украинцев наркоманов: В "опрос Зеленского" включат вопросы, интересующие молодежь, среди них легализация каннабиса.
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27.10.2021 10:42 Ответить
ну и что?
за них государство не решает, что алкоголь можно, а марихуану нельзя?
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27.10.2021 11:02 Ответить
Речь идёт о детях. Почему ни один из здесь в сайте сидящих родителей не сказал: я счастлив что мои дети-наркоманы?
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27.10.2021 12:58 Ответить
т.е. в том что твой ребенок-наркоман виновато государство? виноват ты.
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27.10.2021 17:31 Ответить
Вопрос не в том кто виноват-ты или государство. Почему ни один из здесь в сайте сидящих родителей не сказал: я счастлив что мои дети-наркоманы?
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27.10.2021 17:57 Ответить
вопрос именно в менталитете. и более ни в чем. совки умеют только запрещать, потому что пятое поколение живут под запретами.
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27.10.2021 18:18 Ответить
Вопрос и в свободе доступа к наркотикам.
Если бы за распространение, как в Тайланде, была смертная казнь, то дети меньше попадают в наркотическую зависимость.
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27.10.2021 18:51 Ответить
о да. в таиланде не употребляют наркотики. но они продаются на каждом шагу
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27.10.2021 18:54 Ответить
Прям беда какая, а если они её запретят, курить перестанут ? Или просто деньги опять потекут по карманам коррупционеров. зато бухло занимает в магазинах 20% торговой площади ))) Под травой люди не агрессивные в отличии от бухла. И вся беда от бухла , а не от травы.
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27.10.2021 11:14 Ответить
Зелёные дружно тянут за наркоту,
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27.10.2021 11:23 Ответить
І на що вони розраховували? Прибацнуті легалайзери ідіть у сраку!
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27.10.2021 12:44 Ответить
в дослідженнях JAMA Pediatrics мова йде тільки про вейпігування екстрактів канабісу,а не просто куріння трави,концентрації дуже різні-в CNN понаписували свої казки,а Цензор додав свої і получилась бредятина,яка з дослідженнями немає взагалі нічого спільного-висновок(на хлопський розум сказати)-висока концентрація канабіноїдів в олії для вейпігування шкодить легеням більше ніж просто курити траву-І ВСЕ-про навчання,пам*ять і інші страшилки в дослідженнях нічого не має
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27.10.2021 15:23 Ответить
 
 