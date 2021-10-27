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Новини
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Вчені США почали переглядати ставлення до легалізації марихуани: вживання наркотиків підлітками подвоїлося. Тенденція загрозлива

Вчені США почали переглядати ставлення до легалізації марихуани: вживання наркотиків підлітками подвоїлося. Тенденція загрозлива

За даними нового дослідження, споживання марихуани молоддю шкільного віку подвоїлося за період між 2013 та 2020 роками, при цьому кількість повідомлень про споживання марихуани за останні 30 днів за той же період зросла у сім разів.

Про це йдеться у статті CNN, інформує Цензор.НЕТ.

У дослідженні, опублікованому в JAMA Pediatrics, проаналізовано 17 досліджень, проведених по всій Канаді та США, у яких взяли участь близько 200 тис. підлітків. Дослідження показало, що підлітки у старших класах з більшою ймовірністю вживали марихуану проти молодшими підлітками. Наприклад, у 2018 році кожен третій учень 12 класу повідомив про те, що він вживає марихуану. В одному з досліджень підлітки також повідомили, що надають перевагу вейпінгу екстрактів канабісу, щоб отримати бажаний ефект від тетрагідроканнабінолу. Тетрагідроканнабінол є основною психоактивною сполукою в канабісі, яка викликає у споживачів "кайф".

За даними Центру США з контролю та профілактики захворювань, вживання марихуани підлітками – у будь-якій формі – викликає занепокоєння, оскільки марихуана по-різному впливає на мозок підлітка.

"Мозок підлітка активно розвивається і часто не буде повністю розвинений до 25 років", - заявили в Центрі з контролю та профілактики захворювань США, додавши, що вживання протягом цього часу "може мати незворотні наслідки", такі як погана координація та порушення здібностей до навчання, пам'яті, навичок вирішення проблем та вміння концентрувати увагу.

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Вживання марихуани підлітками впливає на успішність навчання в школі та підвищує ймовірність відставання, зазначають в Центрі з контролю та профілактики захворювань США. Крім того, в Центр з контролю та профілактики захворювань США попереджає, що вживання підлітками марихуани "пов’язане з низкою проблем психічного здоров’я у підлітків, таких як депресія або тривога, навіть психоз".

Згідно з дослідженням, інтенсивне вживання марихуани підлітками та молодими людьми з розладами настрою, такими як депресія та біполярний розлад, пов'язане з підвищеним ризиком навмисного завдання тілесного ушкодження, спроб самогубства та смерті.

За даними Центру з контролю та профілактики захворювань США, приблизно кожен шостий підліток, який регулярно вживає марихуану, стає залежним. Проблема, яка називається розладом вживання канабісу, зростає, особливо серед тих, хто почав вживати у підлітковому віці.

"Люди, які починають вживати марихуану у віці до 18 років, мають у чотири-сім разів більшу ймовірність розвитку розладу, пов’язаного з вживанням марихуани, ніж дорослі", – заявили в Національному інституті боротьби зі зловживанням наркотиками.

Вейпінг марихуани асоціюється з небезпечним, нещодавно виявленим захворюванням легень під назвою EVALI, пов'язаним із курінням електронної сигарети або вейпінгом. Йдеться про травмування легень.

За даними Центру з контролю та профілактики захворювань США, 84% випадків розвитку EVALI були пов'язані з продуктами, що містять канабіс.

За даними Американської академії дитячої та підліткової психіатрії, батьки повинні стежити за поведінкою, яка вказує на те, що їхня дитина вживає марихуану. Червоні очі та "переїдання" є очевидними ознаками, але дратівливість, примхливість, забудькуватість і поводження "дурно" чи не відповідно до свого характеру також типові, повідомляє Американська академія дитячої та підліткової психіатрії. Деякі підлітки можуть почати використовувати такі слова, як "розкурити шмаль", "420", "деббінг" (вдихання парів концентрованої марихуани) та "шатер" (олія марихуани, екстрагована бутаном).

Автор: 

легалізація наркотиків (31) наркотики (1462) США (23410) легалізація (144) марихуана (130)


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Топ коментарі
+9
Пусть лучше травку курят и смеются, чем жрут самогон и убивают друга в пьяном угаре
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27.10.2021 10:35 Відповісти
+6
Но может водку пить перестали - вот государство и занервничало.
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27.10.2021 10:34 Відповісти
+5
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27.10.2021 10:44 Відповісти
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трава не наркотик
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27.10.2021 10:29 Відповісти
отож
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27.10.2021 10:33 Відповісти
Но может водку пить перестали - вот государство и занервничало.
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27.10.2021 10:34 Відповісти
в развитых странах давно нет государственной монополии на алкоголь
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27.10.2021 11:00 Відповісти
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27.10.2021 10:44 Відповісти
Ну да, а тупеют от регулярного употребления что от того, что от того, одинаково. Так что тут паритет
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27.10.2021 11:31 Відповісти
та ти що? А звідки статистика? Асоціація оптових постачальників шмалі?
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27.10.2021 12:48 Відповісти
Пусть лучше травку курят и смеются, чем жрут самогон и убивают друга в пьяном угаре
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27.10.2021 10:35 Відповісти
а шо, коли вони курять вони не бухають? Воно тоді взагалі ******* становиться
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27.10.2021 12:47 Відповісти
Спиртное сбивает эффект от шмали.
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27.10.2021 12:53 Відповісти
ага, це ти мені розкажеш.
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27.10.2021 12:55 Відповісти
Вот и рассказываю.
Одно дело бухнуть до косяка, и другое дело после.
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27.10.2021 13:01 Відповісти
це не відміняє негативного впливу шмалі
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27.10.2021 14:49 Відповісти
Який у рази менший, ніж шкода від дозволених тютюнопаління та споживання алкоголю.
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27.10.2021 15:06 Відповісти
І що цікаво - кожен алкаш каже що горілка це корисно, кожен курець розповідає що цигарки не спричиняють рак, кожен нарк скаже що препарати не шкодять. Ага, повірив.

Та хvй вам !!!
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27.10.2021 15:43 Відповісти
Мені по барабану їхня думка, а також вірите ви в це, чи ні. Я лише навів факт. Шукайте інфу в інтернеті, і гугл вам на допомогу.
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27.10.2021 16:18 Відповісти
так а що шукати. Ось стаття про те що вживання шмалі робить тупішим. Прочитайте ще раз.
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27.10.2021 16:29 Відповісти
Розслідування якесь дуже розпливчасте, "з великою ймовірністю", і тільки по підлітковій групі, яка з мізками і так не дуже дружить, причому незалежно від країни проживання.
Не наведено порівняння з іншими стимулюючими та психотропними речовинами, та їх вплив на психіку та здоров'я.
Ті хто у темі - вони в курсі.
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27.10.2021 16:41 Відповісти
о, важку артилерію підключили. шо таке, школярі перестали жерти вагонами антидепресанти та нейролептики?
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27.10.2021 10:38 Відповісти
Запретят - будут наркобароны. Оно нужно стране?И это при том,что подростки курить меньше не станут. А как тимуровцы станут азартнее добывать недозволенное.
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27.10.2021 10:39 Відповісти
Зеленский поздравил Израиль : Вы - образец. В Израиле 45% людей от 15 до 20 лет употребляют каннабиноиды. Израиль - один из мировых лидеров в употреблении героина среди подростков. Гадёныш Коломойского мечтает сделать из украинцев наркоманов: В "опрос Зеленского" включат вопросы, интересующие молодежь, среди них легализация каннабиса.
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27.10.2021 10:42 Відповісти
ну и что?
за них государство не решает, что алкоголь можно, а марихуану нельзя?
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27.10.2021 11:02 Відповісти
Речь идёт о детях. Почему ни один из здесь в сайте сидящих родителей не сказал: я счастлив что мои дети-наркоманы?
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27.10.2021 12:58 Відповісти
т.е. в том что твой ребенок-наркоман виновато государство? виноват ты.
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27.10.2021 17:31 Відповісти
Вопрос не в том кто виноват-ты или государство. Почему ни один из здесь в сайте сидящих родителей не сказал: я счастлив что мои дети-наркоманы?
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27.10.2021 17:57 Відповісти
вопрос именно в менталитете. и более ни в чем. совки умеют только запрещать, потому что пятое поколение живут под запретами.
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27.10.2021 18:18 Відповісти
Вопрос и в свободе доступа к наркотикам.
Если бы за распространение, как в Тайланде, была смертная казнь, то дети меньше попадают в наркотическую зависимость.
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27.10.2021 18:51 Відповісти
о да. в таиланде не употребляют наркотики. но они продаются на каждом шагу
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27.10.2021 18:54 Відповісти
Прям беда какая, а если они её запретят, курить перестанут ? Или просто деньги опять потекут по карманам коррупционеров. зато бухло занимает в магазинах 20% торговой площади ))) Под травой люди не агрессивные в отличии от бухла. И вся беда от бухла , а не от травы.
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27.10.2021 11:14 Відповісти
Зелёные дружно тянут за наркоту,
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27.10.2021 11:23 Відповісти
І на що вони розраховували? Прибацнуті легалайзери ідіть у сраку!
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27.10.2021 12:44 Відповісти
в дослідженнях JAMA Pediatrics мова йде тільки про вейпігування екстрактів канабісу,а не просто куріння трави,концентрації дуже різні-в CNN понаписували свої казки,а Цензор додав свої і получилась бредятина,яка з дослідженнями немає взагалі нічого спільного-висновок(на хлопський розум сказати)-висока концентрація канабіноїдів в олії для вейпігування шкодить легеням більше ніж просто курити траву-І ВСЕ-про навчання,пам*ять і інші страшилки в дослідженнях нічого не має
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27.10.2021 15:23 Відповісти
 
 