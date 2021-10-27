Вчені США почали переглядати ставлення до легалізації марихуани: вживання наркотиків підлітками подвоїлося. Тенденція загрозлива

За даними нового дослідження, споживання марихуани молоддю шкільного віку подвоїлося за період між 2013 та 2020 роками, при цьому кількість повідомлень про споживання марихуани за останні 30 днів за той же період зросла у сім разів.

Про це йдеться у статті CNN, інформує Цензор.НЕТ.

У дослідженні, опублікованому в JAMA Pediatrics, проаналізовано 17 досліджень, проведених по всій Канаді та США, у яких взяли участь близько 200 тис. підлітків. Дослідження показало, що підлітки у старших класах з більшою ймовірністю вживали марихуану проти молодшими підлітками. Наприклад, у 2018 році кожен третій учень 12 класу повідомив про те, що він вживає марихуану. В одному з досліджень підлітки також повідомили, що надають перевагу вейпінгу екстрактів канабісу, щоб отримати бажаний ефект від тетрагідроканнабінолу. Тетрагідроканнабінол є основною психоактивною сполукою в канабісі, яка викликає у споживачів "кайф".

За даними Центру США з контролю та профілактики захворювань, вживання марихуани підлітками – у будь-якій формі – викликає занепокоєння, оскільки марихуана по-різному впливає на мозок підлітка.

"Мозок підлітка активно розвивається і часто не буде повністю розвинений до 25 років", - заявили в Центрі з контролю та профілактики захворювань США, додавши, що вживання протягом цього часу "може мати незворотні наслідки", такі як погана координація та порушення здібностей до навчання, пам'яті, навичок вирішення проблем та вміння концентрувати увагу.

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Вживання марихуани підлітками впливає на успішність навчання в школі та підвищує ймовірність відставання, зазначають в Центрі з контролю та профілактики захворювань США. Крім того, в Центр з контролю та профілактики захворювань США попереджає, що вживання підлітками марихуани "пов’язане з низкою проблем психічного здоров’я у підлітків, таких як депресія або тривога, навіть психоз".

Згідно з дослідженням, інтенсивне вживання марихуани підлітками та молодими людьми з розладами настрою, такими як депресія та біполярний розлад, пов'язане з підвищеним ризиком навмисного завдання тілесного ушкодження, спроб самогубства та смерті.

За даними Центру з контролю та профілактики захворювань США, приблизно кожен шостий підліток, який регулярно вживає марихуану, стає залежним. Проблема, яка називається розладом вживання канабісу, зростає, особливо серед тих, хто почав вживати у підлітковому віці.

"Люди, які починають вживати марихуану у віці до 18 років, мають у чотири-сім разів більшу ймовірність розвитку розладу, пов’язаного з вживанням марихуани, ніж дорослі", – заявили в Національному інституті боротьби зі зловживанням наркотиками.

Вейпінг марихуани асоціюється з небезпечним, нещодавно виявленим захворюванням легень під назвою EVALI, пов'язаним із курінням електронної сигарети або вейпінгом. Йдеться про травмування легень.

За даними Центру з контролю та профілактики захворювань США, 84% випадків розвитку EVALI були пов'язані з продуктами, що містять канабіс.

За даними Американської академії дитячої та підліткової психіатрії, батьки повинні стежити за поведінкою, яка вказує на те, що їхня дитина вживає марихуану. Червоні очі та "переїдання" є очевидними ознаками, але дратівливість, примхливість, забудькуватість і поводження "дурно" чи не відповідно до свого характеру також типові, повідомляє Американська академія дитячої та підліткової психіатрії. Деякі підлітки можуть почати використовувати такі слова, як "розкурити шмаль", "420", "деббінг" (вдихання парів концентрованої марихуани) та "шатер" (олія марихуани, екстрагована бутаном).