До питання легалізації медичного канабісу Рада повернеться восени, - Арахамія
Законопроєкт подадуть до парламенту "трохи в іншому форматі".
Про це журналістам сказав голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, повідомляє з парламенту кореспондент Цензор.НЕТ.
"Не всі розуміють, як ця індустрія має працювати. Ми вже записали ці питання. Попрацюємо над ними і вже восени подаватимемо ще раз у Раду", - додав нардеп.
Нагадаємо, 13 липня депутати не підтримали проєкт закону про легалізацію медичного канабісу, схвалений Міністерством охорони здоров'я.
