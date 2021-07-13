УКР
До питання легалізації медичного канабісу Рада повернеться восени, - Арахамія

До питання легалізації медичного канабісу Рада повернеться восени, - Арахамія

Законопроєкт подадуть до парламенту "трохи в іншому форматі".

Про це журналістам сказав голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, повідомляє з парламенту кореспондент Цензор.НЕТ.

"Не всі розуміють, як ця індустрія має працювати. Ми вже записали ці питання. Попрацюємо над ними і вже восени подаватимемо ще раз у Раду", - додав нардеп.

Нагадаємо, 13 липня депутати не підтримали проєкт закону про легалізацію медичного канабісу, схвалений Міністерством охорони здоров'я.

+6
У мене до Арахамії одне питання: "А ви надієтесь дожить до осені?"
13.07.2021 21:35 Відповісти
+5
Взагалі-то "урожай" якраз зараз і збирають! Бо "перезріє"
13.07.2021 21:34 Відповісти
+2
Вопрос легализации каннабиса для медицинских целей решен ещё в апреле. Кабинет министров постановлением №324 от 7 апреля исключил из списка наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров некоторые препараты на основе каннабиса. Соответствующее постановление опубликовано на правительственном портале. Больше нет оснований для манипуляций людьми, требующих немедленной легализации наркотиков. Правда, вопрос решён не так, как хотели дельцы, мечтающие о плантациях марихуаны со свободным ее оборотом в самой бедной стране Европы",
13.07.2021 22:20 Відповісти
Людям урожай собирать а они не определились. Может на осень вы и свои зарплаты перенесете
13.07.2021 21:25 Відповісти
Кока зреет в Колумбии на радость людям!
13.07.2021 21:46 Відповісти
дотерпите?)
13.07.2021 21:27 Відповісти
К вопросу легализации медицинского каннабиса Рада вернется осенью, как раз к уборке урожая - Арахамия
13.07.2021 21:31 Відповісти
Взагалі-то "урожай" якраз зараз і збирають! Бо "перезріє"
13.07.2021 21:34 Відповісти
Как Арахнидии написали, так оно и озвучило. Я тут причём?
13.07.2021 21:41 Відповісти
Восени він може зібрать лише насіння - на олію і "рослинне молоко" і стебла - на паливні гранули! Я навіть його можу навчить як те молоко робить! Бабця колись навчила
13.07.2021 21:45 Відповісти
подадут в парламент в немного в другом формате?
мож жалование даунам кораблями узаконить?
13.07.2021 21:32 Відповісти
У мене до Арахамії одне питання: "А ви надієтесь дожить до осені?"
13.07.2021 21:35 Відповісти
В последнюю осень...
13.07.2021 21:36 Відповісти
А их до осени отпустит?
13.07.2021 21:38 Відповісти
В СЕЗОН )))
13.07.2021 21:38 Відповісти
Осенью будет ГМО-каннабис как ГМО-рептилоиды после вакцинации м-РНК вакцинами. Вектору это не грозит. Они уже трупы.
13.07.2021 21:39 Відповісти
Ара жить без каннабиса не может.
13.07.2021 21:41 Відповісти
та й справді, куди нам без конопель. що ті кляті айкоси, от курнув коноплі і в україні повний порядок
13.07.2021 22:00 Відповісти
Вопрос легализации каннабиса для медицинских целей решен ещё в апреле. Кабинет министров постановлением №324 от 7 апреля исключил из списка наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров некоторые препараты на основе каннабиса. Соответствующее постановление опубликовано на правительственном портале. Больше нет оснований для манипуляций людьми, требующих немедленной легализации наркотиков. Правда, вопрос решён не так, как хотели дельцы, мечтающие о плантациях марихуаны со свободным ее оборотом в самой бедной стране Европы",
13.07.2021 22:20 Відповісти
Верно сказано, даже добавить нечего
13.07.2021 22:25 Відповісти
Осенью как раз созреет и подсохнет новый урожай каннабиса, на радость слугам народа.
14.07.2021 10:34 Відповісти
 
 