До питання легалізації медичного канабісу Рада повернеться восени, - Арахамія

Законопроєкт подадуть до парламенту "трохи в іншому форматі".

Про це журналістам сказав голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, повідомляє з парламенту кореспондент Цензор.НЕТ.

"Не всі розуміють, як ця індустрія має працювати. Ми вже записали ці питання. Попрацюємо над ними і вже восени подаватимемо ще раз у Раду", - додав нардеп.

Нагадаємо, 13 липня депутати не підтримали проєкт закону про легалізацію медичного канабісу, схвалений Міністерством охорони здоров'я.