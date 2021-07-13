УКР
Верховна Рада провалила законопроєкт про легалізацію медичного канабісу.

Про це інформує парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.

На позачерговому засіданні народні депутати не підтримали в першому читанні законопроєкт про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо регулювання обігу конопель з медичною метою, наукової та науково-технічної діяльності.

За його ухвалення було лише 184 присутні в сесійній залі за необхідних 226.

Також депутати не направляли документ на повторне перше читання.

Читайте також: Більшість нардепів "Слуги народу" підтримають легалізацію медичного канабісу, - Корнієнко

Перед голосуванням автор законопроєкту, народна депутатка фракції "Голос" Ольга Стефанишина закликала підтримати документ. Вона показала депутатам маленьку порожню пляшечку. "Тут був медичний канабіс. Це не сигарети", - підкреслила нардепка і додала, що медичний канабіс - це олія, яку дають зокрема і хворим дітям.

Зі свого боку народний депутат Слуги народу Максим Бужанський закликав колег натиснути червону кнопку під час голосування. Він вважає, що ті депутати, які натиснуть зелену, "впустять наркотики в Україну".

Лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко також виступила проти законопроєкту. "Крайній цинізм прикривати це медициною ... Цей закон не про медицину, а про те, щоб в Україні на наших золотих землях вирощувати не хліб, а наркоту, продавати її, переробляти і продавати біля шкіл", - заявила вона.

законопроєкт (3696) коноплі (105) медицина (2161)
+26
Ну дык мусора должны быть единственными крышевальщиками наркотраффика в стране. А онкобольные пускай мучаются, ведь 73% из них сходили на выборы по-приколу.
показати весь коментар
13.07.2021 18:34 Відповісти
+25
Идиотка-популистка Тимошенко и откровенная сволочь Бужанский. Два сапога пара. Суки они конченые, короче.
показати весь коментар
13.07.2021 18:42 Відповісти
+24
Судячи з коментів люди не розуміють що таке маріхуана, взагалі канабіоіди і як вони діють. Ну а депутати ще ті пурітані-комуністи. Самі і з табу і без табу, але ні пррституції, кокаїн, але ні канабіоідам навіть для хворих. В Канаді медецинська дозволена була і раніше, для всіх дорослих офіційно дозволена роки 3 тому. Ніякого негативного впливу від легалізації не відбулося. Тільки плюси. Маріхуана повністю безпечна для дорослих, не може бути отруєння і передозування, як горілкою!
показати весь коментар
13.07.2021 18:42 Відповісти
Якщо мене хтось запитає чи бачу я різницю в Канаді до і після легалізаціїї маріхуани, то я не бачу абсолютно ніякої різниці. Статистики не знаю, але думаю, що зростання кількості наркоманів не відбувається, тому що вже б з усіх кричали що потрібно повернутись до заборони маріхуани. А завдяки легалізації наркоділерам "хвіст" мабуть обрубали.
показати весь коментар
13.07.2021 22:48 Відповісти
Та ти що, ти теж саме з кокаїном проверни і з героїном вумник...
показати весь коментар
14.07.2021 20:39 Відповісти
Як на мене, то я б їх теж легалізував. Якщо хтось хоче коксу нанюхатись, то він і так нанюхається, легалізованмй він чи ні. А якщо підходити з протилежної точки зору, то повністю потрібно забороняти і алкоголь і звичайні сигарети.
показати весь коментар
14.07.2021 21:00 Відповісти
Яка заборона? Поняття не требу плутати.

Мова йде про законий і незаконий обіг речовин.
показати весь коментар
14.07.2021 21:36 Відповісти
Зараз незаконний оббіг маріхуани в Україні існує чи ні?
показати весь коментар
14.07.2021 23:27 Відповісти
ти його хочеш узаконити?, візьмись ще за героїн і метамфетамін, спонсори тебе золотими цяцьками обвішають за їх легалізацію.
показати весь коментар
14.07.2021 23:31 Відповісти
Дай мені відповідь на 3 питання:
1. Який річний оббіг маріхуани в Україні (не має значення в доларах чи гривні).
2. Кількість наркодилерів (бажано з прізвищамими і терміном) середньої ланки і вище, які впіймані і відбувають(-ли) покарання за всі роки незалежності.
3. Наркодилери зараз зацікавлегня в зменшені кількості наркозалежних, чи в постійному зростанні їх кількості?
показати весь коментар
15.07.2021 00:06 Відповісти
Ну і як же тут без коси григян-капітєльман - ця скотиняка щоб піаритися за що завгодно проголосує . А кому треба , буде нести гроші циганам та мєнтам за бур"ян під парканом .
показати весь коментар
13.07.2021 22:50 Відповісти
Бабушка коррупции не хочет чтобы схемы менялись,и дальше будут продавать мимо кассы...
показати весь коментар
13.07.2021 23:03 Відповісти
Рада провалила законопроєкт про легалізацію медичного канабісу - Цензор.НЕТ 6479
показати весь коментар
13.07.2021 23:06 Відповісти
это гмо конопэлька под папоротник
показати весь коментар
13.07.2021 23:13 Відповісти
значит мало.... надо бы добавить за такое слугам... потому шо все думают шо ты укуренный
за рулём а ты лечишся а вот и справка....
показати весь коментар
13.07.2021 23:11 Відповісти
Так и ожидалось, как и с ЗЕконом "о базаре земли" боты из фермы Петь Лексеича и с наркоманским ЗЕконом оказались в одной компании. И опять этому обществу наркоманов лютая Юля Тимошенко помешала.
показати весь коментар
13.07.2021 23:51 Відповісти
Рада провалила законопроєкт про легалізацію медичного канабісу - Цензор.НЕТ 7585
показати весь коментар
13.07.2021 23:55 Відповісти
Две сомнительные политические партии:Слуга народа и Голос продвигали этот закон,поэтому вполне предсказуемо получился отрицательный результат при голосовании этого закона.Легализация каннабиса при том состоянии правоохранительной и судебных систем ,что есть сейчас в Украине ,привела бы к непредсказуемым,скорее всего,отрицательным последствиям.Как только в Украине станет более или менее лучше с разными правоохранительными ,судебными и иными структурами,то вполне резонно можно будет вернуться к вопросу легализации каннабиса,исходя только из причины помочь больным,но не более того.
показати весь коментар
14.07.2021 01:33 Відповісти
Хватит ерунду говорить про помощь больным и анашу,если больного раком накурить ему легче не станет,а вот опиаты реально помогают,на Западе анашу прописывают вместо антидепрессантов.
показати весь коментар
14.07.2021 02:02 Відповісти
Юльку на нары!
показати весь коментар
14.07.2021 08:04 Відповісти
Дебилы конченые
показати весь коментар
14.07.2021 09:15 Відповісти
Охренели совсем?
Я уже килограмм семена заказал.
показати весь коментар
14.07.2021 09:28 Відповісти
Если это медицинский препарат, то это вопрос медиков, а не депутатов. Тем более, что они без наркоты неадекватны от природы.
показати весь коментар
14.07.2021 09:35 Відповісти
Брєд повний - легалізація маріхуани навіть в лікувальних цілях (маріхуана не лікує нічого) ні до чого доброго не призведе, тільки ріст ЛЕГАЛЬНИХ нариків, які по рецепту правдами і неправдами будуть отримувати свою дозу "обезболюювачого".
показати весь коментар
14.07.2021 20:41 Відповісти
Сторінка 3 з 3
 
 