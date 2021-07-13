Рада провалила законопроєкт про легалізацію медичного канабісу
Верховна Рада провалила законопроєкт про легалізацію медичного канабісу.
Про це інформує парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.
На позачерговому засіданні народні депутати не підтримали в першому читанні законопроєкт про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо регулювання обігу конопель з медичною метою, наукової та науково-технічної діяльності.
За його ухвалення було лише 184 присутні в сесійній залі за необхідних 226.
Також депутати не направляли документ на повторне перше читання.
Перед голосуванням автор законопроєкту, народна депутатка фракції "Голос" Ольга Стефанишина закликала підтримати документ. Вона показала депутатам маленьку порожню пляшечку. "Тут був медичний канабіс. Це не сигарети", - підкреслила нардепка і додала, що медичний канабіс - це олія, яку дають зокрема і хворим дітям.
Зі свого боку народний депутат Слуги народу Максим Бужанський закликав колег натиснути червону кнопку під час голосування. Він вважає, що ті депутати, які натиснуть зелену, "впустять наркотики в Україну".
Лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко також виступила проти законопроєкту. "Крайній цинізм прикривати це медициною ... Цей закон не про медицину, а про те, щоб в Україні на наших золотих землях вирощувати не хліб, а наркоту, продавати її, переробляти і продавати біля шкіл", - заявила вона.
Мова йде про законий і незаконий обіг речовин.
1. Який річний оббіг маріхуани в Україні (не має значення в доларах чи гривні).
2. Кількість наркодилерів (бажано з прізвищамими і терміном) середньої ланки і вище, які впіймані і відбувають(-ли) покарання за всі роки незалежності.
3. Наркодилери зараз зацікавлегня в зменшені кількості наркозалежних, чи в постійному зростанні їх кількості?
за рулём а ты лечишся а вот и справка....
Я уже килограмм семена заказал.