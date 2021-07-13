Рада провалила законопроект о легализации медицинского каннабиса
Верховная Рада провалила законопроект о легализации медицинского каннабиса.
Об этом информирует парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.
На внеочередном заседании народные депутаты не поддержали в первом чтении законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно регулирования обращения конопли в медицинских целях, научной и научно-технической деятельности.
За его принятие было только 184 присутствующих в сессионном зале при необходимых 226.
Также депутаты не направляли документ на повторное первое чтение.
Перед голосованием автор законопроекта, народный депутат фракции Голос Ольга Стефанишина призвала поддержать документ. Она показала депутатам маленькую пустую бутылочку. "Здесь был медицинский каннабис. Это не сигареты", - подчеркнула нардеп и добавила, что медицинский каннабис - это масло, которое дают в том числе и больным детям.
В свою очередь народный депутат Слуги народа Максим Бужанский признал коллег нажать красную кнопку во время голосования. Он считает, что те депутаты, которые нажмут зелёную, "впустят наркотики в Украину".
Лидер Батькивщины Юлия Тимошенко также выступила против законопроекта. "Крайний цинизм прикрывать это медициной… Этот закон не о медицине, а о том, чтобы в Украине на наших золотых землях выращивать не хлеб, а наркоту, продавать ее, перерабатывать и продавать возле школ", - заявила она.
Мова йде про законий і незаконий обіг речовин.
1. Який річний оббіг маріхуани в Україні (не має значення в доларах чи гривні).
2. Кількість наркодилерів (бажано з прізвищамими і терміном) середньої ланки і вище, які впіймані і відбувають(-ли) покарання за всі роки незалежності.
3. Наркодилери зараз зацікавлегня в зменшені кількості наркозалежних, чи в постійному зростанні їх кількості?
за рулём а ты лечишся а вот и справка....
Я уже килограмм семена заказал.