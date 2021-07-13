РУС
Рада провалила законопроект о легализации медицинского каннабиса

Верховная Рада провалила законопроект о легализации медицинского каннабиса.

Об этом информирует парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

На внеочередном заседании народные депутаты не поддержали в первом чтении законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно регулирования обращения конопли в медицинских целях, научной и научно-технической деятельности.

За его принятие было только 184 присутствующих в сессионном зале при необходимых 226.

Также депутаты не направляли документ на повторное первое чтение.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Легализация медицинской конопли лишит каннабис статуса наркотического вещества, – Радуцкий

Перед голосованием автор законопроекта, народный депутат фракции Голос Ольга Стефанишина призвала поддержать документ. Она показала депутатам маленькую пустую бутылочку. "Здесь был медицинский каннабис. Это не сигареты", - подчеркнула нардеп и добавила, что медицинский каннабис - это масло, которое дают в том числе и больным детям.

В свою очередь народный депутат Слуги народа Максим Бужанский признал коллег нажать красную кнопку во время голосования. Он считает, что те депутаты, которые нажмут зелёную, "впустят наркотики в Украину".

Лидер Батькивщины Юлия Тимошенко также выступила против законопроекта. "Крайний цинизм прикрывать это медициной… Этот закон не о медицине, а о том, чтобы в Украине на наших золотых землях выращивать не хлеб, а наркоту, продавать ее, перерабатывать и продавать возле школ", - заявила она.

Также читайте: Большинство нардепов "Слуги народа" поддержат легализацию медицинского каннабиса, - Корниенко

Ну дык мусора должны быть единственными крышевальщиками наркотраффика в стране. А онкобольные пускай мучаются, ведь 73% из них сходили на выборы по-приколу.
13.07.2021 18:34 Ответить
Идиотка-популистка Тимошенко и откровенная сволочь Бужанский. Два сапога пара. Суки они конченые, короче.
13.07.2021 18:42 Ответить
Судячи з коментів люди не розуміють що таке маріхуана, взагалі канабіоіди і як вони діють. Ну а депутати ще ті пурітані-комуністи. Самі і з табу і без табу, але ні пррституції, кокаїн, але ні канабіоідам навіть для хворих. В Канаді медецинська дозволена була і раніше, для всіх дорослих офіційно дозволена роки 3 тому. Ніякого негативного впливу від легалізації не відбулося. Тільки плюси. Маріхуана повністю безпечна для дорослих, не може бути отруєння і передозування, як горілкою!
13.07.2021 18:42 Ответить
Якщо мене хтось запитає чи бачу я різницю в Канаді до і після легалізаціїї маріхуани, то я не бачу абсолютно ніякої різниці. Статистики не знаю, але думаю, що зростання кількості наркоманів не відбувається, тому що вже б з усіх кричали що потрібно повернутись до заборони маріхуани. А завдяки легалізації наркоділерам "хвіст" мабуть обрубали.
13.07.2021 22:48 Ответить
Та ти що, ти теж саме з кокаїном проверни і з героїном вумник...
14.07.2021 20:39 Ответить
Як на мене, то я б їх теж легалізував. Якщо хтось хоче коксу нанюхатись, то він і так нанюхається, легалізованмй він чи ні. А якщо підходити з протилежної точки зору, то повністю потрібно забороняти і алкоголь і звичайні сигарети.
14.07.2021 21:00 Ответить
Яка заборона? Поняття не требу плутати.

Мова йде про законий і незаконий обіг речовин.
14.07.2021 21:36 Ответить
Зараз незаконний оббіг маріхуани в Україні існує чи ні?
14.07.2021 23:27 Ответить
ти його хочеш узаконити?, візьмись ще за героїн і метамфетамін, спонсори тебе золотими цяцьками обвішають за їх легалізацію.
14.07.2021 23:31 Ответить
Дай мені відповідь на 3 питання:
1. Який річний оббіг маріхуани в Україні (не має значення в доларах чи гривні).
2. Кількість наркодилерів (бажано з прізвищамими і терміном) середньої ланки і вище, які впіймані і відбувають(-ли) покарання за всі роки незалежності.
3. Наркодилери зараз зацікавлегня в зменшені кількості наркозалежних, чи в постійному зростанні їх кількості?
15.07.2021 00:06 Ответить
Ну і як же тут без коси григян-капітєльман - ця скотиняка щоб піаритися за що завгодно проголосує . А кому треба , буде нести гроші циганам та мєнтам за бур"ян під парканом .
13.07.2021 22:50 Ответить
Бабушка коррупции не хочет чтобы схемы менялись,и дальше будут продавать мимо кассы...
13.07.2021 23:03 Ответить
Рада провалила законопроєкт про легалізацію медичного канабісу - Цензор.НЕТ 6479
13.07.2021 23:06 Ответить
это гмо конопэлька под папоротник
13.07.2021 23:13 Ответить
значит мало.... надо бы добавить за такое слугам... потому шо все думают шо ты укуренный
за рулём а ты лечишся а вот и справка....
13.07.2021 23:11 Ответить
Так и ожидалось, как и с ЗЕконом "о базаре земли" боты из фермы Петь Лексеича и с наркоманским ЗЕконом оказались в одной компании. И опять этому обществу наркоманов лютая Юля Тимошенко помешала.
13.07.2021 23:51 Ответить
Рада провалила законопроєкт про легалізацію медичного канабісу - Цензор.НЕТ 7585
13.07.2021 23:55 Ответить
Две сомнительные политические партии:Слуга народа и Голос продвигали этот закон,поэтому вполне предсказуемо получился отрицательный результат при голосовании этого закона.Легализация каннабиса при том состоянии правоохранительной и судебных систем ,что есть сейчас в Украине ,привела бы к непредсказуемым,скорее всего,отрицательным последствиям.Как только в Украине станет более или менее лучше с разными правоохранительными ,судебными и иными структурами,то вполне резонно можно будет вернуться к вопросу легализации каннабиса,исходя только из причины помочь больным,но не более того.
14.07.2021 01:33 Ответить
Хватит ерунду говорить про помощь больным и анашу,если больного раком накурить ему легче не станет,а вот опиаты реально помогают,на Западе анашу прописывают вместо антидепрессантов.
показать весь комментарий
Юльку на нары!
14.07.2021 08:04 Ответить
Дебилы конченые
14.07.2021 09:15 Ответить
Охренели совсем?
Я уже килограмм семена заказал.
14.07.2021 09:28 Ответить
Если это медицинский препарат, то это вопрос медиков, а не депутатов. Тем более, что они без наркоты неадекватны от природы.
14.07.2021 09:35 Ответить
Брєд повний - легалізація маріхуани навіть в лікувальних цілях (маріхуана не лікує нічого) ні до чого доброго не призведе, тільки ріст ЛЕГАЛЬНИХ нариків, які по рецепту правдами і неправдами будуть отримувати свою дозу "обезболюювачого".
14.07.2021 20:41 Ответить
Страница 3 из 3
 
 