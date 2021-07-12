Легализация медицинской конопли лишит каннабис статуса наркотического вещества, – Радуцкий

Законопроект о легализации медицинского каннабиса предусматривает его выведение из перечня наркотических веществ и перевод в реестр жесткоконтролируемых препаратов.

Об этом заявил глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий (фракция "Слуга народа"), сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Мы убираем медицинский каннабис из перечня наркотических веществ, и это не наше изобретение. ООН это сделала уже много лет назад. Каннабис нигде в мире не является наркотическим веществом, а только в таких странах, как Россия, Беларусь, Венесуэла и, к сожалению, Украина. Я надеюсь, что парламент исправит эту историю", - сказал Радуцкий на брифинге после заседания фракции вечером в понедельник в Киеве.

Глава комитета подчеркнул, что выписывать электронный рецепт пациенту для приобретения каннабиса будет только врач.

Он напомнил, что Верховная Рада во вторник планирует рассмотреть в первом чтении законопроект о легализации медицинского каннабиса и выразил надежду, что народные депутаты во время голосования в первую очередь будут думать о пациентах, а не о политических дивидендах. По словам парламентария, после принятия законопроекта в первом чтении у депутатов будет достаточно времени для подготовки документа ко второму чтению.

"Я думаю, что закон должен быть принят в первом чтении, а до второго чтения есть время до осени, чтобы выправить, мы же тоже не святые комитете, могли что-то не учесть", - подытожил Радуцкий.

