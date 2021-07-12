РУС
Легализация медицинской конопли лишит каннабис статуса наркотического вещества, – Радуцкий

Законопроект о легализации медицинского каннабиса предусматривает его выведение из перечня наркотических веществ и перевод в реестр жесткоконтролируемых препаратов.

Об этом заявил глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий (фракция "Слуга народа"), сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Мы убираем медицинский каннабис из перечня наркотических веществ, и это не наше изобретение. ООН это сделала уже много лет назад. Каннабис нигде в мире не является наркотическим веществом, а только в таких странах, как Россия, Беларусь, Венесуэла и, к сожалению, Украина. Я надеюсь, что парламент исправит эту историю", - сказал Радуцкий на брифинге после заседания фракции вечером в понедельник в Киеве.

Глава комитета подчеркнул, что выписывать электронный рецепт пациенту для приобретения каннабиса будет только врач.

Читайте: Большинство нардепов "Слуги народа" поддержат легализацию медицинского каннабиса, - Корниенко

Он напомнил, что Верховная Рада во вторник планирует рассмотреть в первом чтении законопроект о легализации медицинского каннабиса и выразил надежду, что народные депутаты во время голосования в первую очередь будут думать о пациентах, а не о политических дивидендах. По словам парламентария, после принятия законопроекта в первом чтении у депутатов будет достаточно времени для подготовки документа ко второму чтению.

"Я думаю, что закон должен быть принят в первом чтении, а до второго чтения есть время до осени, чтобы выправить, мы же тоже не святые комитете, могли что-то не учесть", - подытожил Радуцкий.

Также читайте: Комитет Рады поддержал законопроект об обращении конопли в медицинских целях

откуда такой страх перед каннабисом?
вы лучше водку контроллируйте.

никогда не слышал, чтобы укуренный кого-то избил или топором зарубил.
а вот с водочкой совсем все наоборот.
12.07.2021 22:53
+9
С древнейших времён известно что каннабис наркотиком не является.
12.07.2021 22:38
+8
Под каннабисом хоть как-то можно будет смеяться с говноквартала
12.07.2021 22:36
Може краще технологічно країну розвивати? І тоді підприємства будуть ці самі податки платити.
12.07.2021 23:13
как одно исключает другое? кроме того, технологически развивать страну и урегулировать в правовом плане рынок марихуаны в сумме даст больше, чем только технологически развивать страну. При этом даже никто не пострадает.
12.07.2021 23:23
Тобто растамани будуть технологічно розвивати? Ні,технології більше дадуть.Подивіться на ввп західних країн.Це не від мерихуани він в них.
12.07.2021 23:25
мир не черно белый и не состоит из крайностей. Человек, употребляющий марихуану не становится растаманом и не становится каким-то недееспособным. Боже, у нас каждый второй пьет пиво после работы, это делает этих людей неспособными что-то развивать? Чушь и манипуляция.
(х+1)>х, вне зависимости от размера числа икс.
Их ввп не помешал им в большей или меньшей степени легализировать марихуану, но этот неудобный факт вы решили проигнорировать, так как он выбивается из вашей модели мира. Хотите строить такие же экономики и общества, как западные, будьте готовы к открытости и либерализации. Это относится не только к рынку марихуаны, есть еще ряд рынков, которые мы упорно игнорируем, но которые существуют и будут существовать.
12.07.2021 23:47
шо может предложить советская страна миру ?
13.07.2021 00:00
https://censor.net/ru/user/286241 Стає не дієспособним.Растамани від чого стали растаманами? І той хто кожен день бухає пиво також деградує.Ми чомусь в першу чергу,не беремо з заходу економіку.
13.07.2021 00:00
а, ну я понял) все мое окружение, включая меня - недееспособны. Мы, правда, этого как-то не заметили, но тут такие экспертные мнения, что вот глаза открыли.
Экономика - зеркало общества. Необразованное и консервативное общество не способно построить "западную экономику", при всем желании получится только совок. Так и живем.
13.07.2021 00:30
Ти кожен день бухаєш пиво? Западна економіка будувалася не на таких ціностях.Найбільший економічний ривок на заході стався,коли там ще було суспільство консервативніше.
13.07.2021 00:33
Нам на конференції так і сказали, що робоча сила деградує. Про молодь говорили, яка навіть середню освіту не здатна здобути. І не хоче.
13.07.2021 07:13
Легализация медицинской конопли лишит каннабис статуса наркотического вещества, – Радуцкий - Цензор.НЕТ 7831
13.07.2021 00:32
одне другому не заважає
13.07.2021 14:37
Ну и смешают и что будет? Обрыгаются и больше такого не будут делать. А то что дешовую водяру с пивом или пойлом называемым у нас вином мешают и идут резать друг друга ето ничего? Или курильщики идут убивать прохожих просто потому что у них не оказалось сигареты. Ты посчитай сколько сигареты и водка убили человек притом невиновных. А курители плана что то даже не припомню чтобы кого то убили.
12.07.2021 23:41
Будуть деградувати.Хто вів статистику,скільки растаманів вмерло? Я також проти алкоголю.
12.07.2021 23:46
Столько энергии тратите на сатанинское дело. За это время можно было хотябы Википедию прочитаить про каннабиас и не писать больше мракобесную ерунду. Ведана как то восхищплась вашим умом, я офигеваю с вашей глупости и упертости. ПОЧИТАй ВИКИПЕДИЮ и ЗАТКНиСЬ, ПОСМЕШИЩЕ!
13.07.2021 03:58
Добрий день. Чого сваритеся і ображаєте людину за протилежну думку ?
Я не схвалювала і не схвалюю легалізацю маріхуани тут.
Є державний магазин десь в центрі міста, черги ...
До ковіду, як не працювала здому, бачила в обідню перерву молодь такого віку, як старшокласники, вже обкурені йшли білим днем. І навряд чи на навчання.
А потім нам розказують, що кожен другий хлопець не закінчує середню школу.

За кермом перебувати після її вживання - не можна. Писали також про не до кінця вивчені довготривалі ефекти.
Я знаю, що є люди, які курять її впродовж років (ніби потрошку), але у мене особисто негативне ставлення. Ну, отак. Будете кричати, що я теж тупа і вперта ? Я маю право на своє ставлення, правда ? І навіть пробувати не хочу і не буду, вона мені так смердить, що не можу.

Я подивилася в українській вікі - нічого притомного не знайшла. Що вважаєте за потрібне сказати зі свого боку ? Дякую за інформацію.
13.07.2021 07:31
Деградують від неї. З тих кого я знаю- після кількарічного вживання схожі на пацієнтів після лоботомії.
13.07.2021 07:38
Мені розказували про вживання медичного канабісу - розумію. Людям допомагає, ок. В краплях є навіть.
А вони що, щодня вживають (курять), що такими стають ?
Паралельно п*ють чи ні ?
13.07.2021 07:51
Хто як. Алкаші ******* травою догнатися. А так... Конопля реально висушує мізки. З кожним разом її треба більше й більше. Частіше. Ну і плюс- поштовх до шизофренії.
13.07.2021 07:57
У знайомого син- 19 років, уже докурився до того що його люди бояться. Там і погляд уже явно божевільний. Конопля- наркотик. І це факт. А от хворим... Експерименти, не більше. До речі, онкохворого пацієнта його брат пробував накурити. Ні фіга. Колов морфін.
13.07.2021 08:00
Але така реакція більшості, подивись: нічого страшного ...
Я свою думку висловила, глибоко темою не володію, бо мене це ніколи не цікавило.
Знайомих, хто вживає, нема (або я не знаю).
Проте не вважаю коноплю абсолютно безпечною і зовсім не шкідливою.
Так не буває. В маленьких дозах, раз-колись, може ... - не буде вираженого негативного ефекту. А регулярно - само собою, звикання, більша доза, бо не вставляє.
На сайті місцевому ДАІ (чи як зараз це називається в Україні - ППС ?) чітко написано - наркотик.
13.07.2021 08:10
Наркомани зараз як можуть популяризують та рекламують канабіс. У своїй групі в фейсбуці вони відверто пишуть що легалайз коноплі- перший крок до легалайзу і інших наркотиків.
13.07.2021 08:40
в країні, де президент наркот зеленський, все можливо.
13.07.2021 11:19
Вікіпедію звичайні люди пишуть. Часто-тупі. Часто й наркомани.
13.07.2021 07:36
https://censor.net/ru/user/246395 І що вікіпедії пишуть? Канабіс це узагальнена назва психотропних продуктів,одержуваних з частин квітучих рослин роду коноплі.
13.07.2021 12:38
Кстати такая статистика есть! средняя продолжительность жизни растаманов на Ямайке, около 90лет. Правда при этом они полностью отказывались от алкоголя и табака
13.07.2021 09:22
Водку контролирует правительство и олигархи. Они же на ней и миллиарды зарабатывают на здоровье людей. А коноплю может каждый у себя на балконе вырастить и не заплатить Авакову, да наркомафии планы попутать.
12.07.2021 23:02
https://censor.net/ru/user/489553 Так те що в дома,це не медичний каннабас.В медичному канабісі практично немає тих речовин.від яких кайфуєш.
12.07.2021 23:07
Так чого тоді боятися медичного канабісу?
12.07.2021 23:12
https://censor.net/ru/user/140860 Медичний канабіс має дозволятися не при цій владі.
12.07.2021 23:16
Та я розумію, але мені людей жалко, які цього дійсно потребують...
12.07.2021 23:32
Он тут вище писав лікар.Спитай його думку.Людей звісно жалко.Але що робити,якщо збільшиться кількість наркоманів? Зараз і так дуже популярні синтетичні наркотики серед молоді.Бачив не один сюжет,шо наркомани спочатку з невинного канабісу починали.Я не вірю,що в нас буде таке саме регулювання продажу,як в Німеччині.
12.07.2021 23:39
Я тебе скажу по секрету, все наркоманы начинали не с канабиса а с пива а потом водки. А еще раньше они пили материнское молоко. Давай его запретим. А еще лучше запретить придуркам размножатся. По статистике 100% наркоманов родились в результате сношения мужчины и женщины.
13.07.2021 00:00
Ні.Саме з канабісу.
13.07.2021 00:02
ну да, ну да...рынок земли- не при этой власти и много другого, сидите и ворчите у себя на кухне, а мы ждать не собираемся.
13.07.2021 09:21
водка - типа часть "народной традиции", ее трогать нельзя, да и доходы от нее огромные, второй хлеб для многих.
в cупермаркетах обращаю внимание на кассе, что люди покупают. У каждого второго водка с пивом.
12.07.2021 23:12
Я не бухаю,для мене не традиція.
12.07.2021 23:20
я тоже, но очень многие бухают по два раза в неделю.
именно поэтому ряды с бухлом стоят на самом видно месте.
в шаговой доступности.)))
12.07.2021 23:25
Ну так це не правильно.Споюють націю.Молодь в генделиках тільки горілку бухає.Причому дівчата навіть більше бухають.А вони швидше стають алкоголіками.І до цього ще й канабіс додасться.Менше бухати не стануть.
12.07.2021 23:33
вы спиртом торгуете ?
12.07.2021 23:48
Якби я спиртом торгував,то не писав би тут.
13.07.2021 00:01
Ага. Народная традиция что на свадьбу что на ДР ужраться водярой и набить друг другу или прохожим морды. Еще традиция кто не пьет или мало пьет тот человек-гнида. И его нужно напоить насильно. Тогда он становится своим.
13.07.2021 00:02
Так , чим горілка краща за інші наркотики ? Всі бачать , як на очах людина стає свинею . І залежність , і цілий букет хвороб . Не кажу вже про психіку - пів нації вибирає зе . Тверезі люди таке зроблять ?
13.07.2021 06:16
А обкурені ?
13.07.2021 07:34
Просто Зеленский понимает, что рано или поздно ему таки придётся сдать честный анализ на наркотики поэтому пока у власти пытается узаконить свою наркоманию
12.07.2021 22:58
От зелені закайфують...
Ще приймуть закон, що траву можна палити прямо на засіданнях...
12.07.2021 22:59
https://www.facebook.com/monovaolena/posts/4539974362702622 Олена Монова

Раптом дізналась, що Бужанський, Влащенко і ще декілька оберемків прілої вати з усієї сили топлять проти законопроекту про медичний канабіс. Так шо аж майка завертається. І у мене впало забрало. Воно в мене завжди падає, коли якась худоба починає витоптувати ті нещасні паростки притомного, яке має змогу якось пробитись в нашій Раді.

А ці кончені ***** тулять таку невимовну жесть в якості аргументації проти законопроекту, щось про зовнішнє управління (прівєт, хйло), про те що американці хочуть знаркоманити наших дітей і зробити з України слухняну колонію, населену упоротими, все в кращих традиціях лютого совкового агітпропу, в мене вже очі репнули від того делірія.

Ясно, що таке масоване бомбардування відбувається не просто так, а ватяних опудал зробили медійними головами для лобіювання блокування законопроекту.

Так от що я маю сказати з цього приводу.

Ліки на основі канабісу весь цивілізований світ вже давно застосовує в якості знеболювального, і це набагато безпечніше та ефективніше, ніж важкі знеболювальні, які вже застосовуються в Україні. Існує ціла низка хвороб і станів, при яких препарати на основі канабісу є фактично безальтернативними безпечними ліками.

В умовах нашої країни це особливо важливо зокрема і для ветеранів війни, яким потрібно лікувати посттравматичний стресовий розлад, вгамовувати біль. Чому вони зараз повинні шукати собі марихуану на чорному ринку, якісь завезені контрабандою препарати? Потрібна цивілізована система, як це вже є у десятках країн.

В нашій країні - як і в будь-якій іншій - доступні для відповідних пацієнтів дуже сильні знеболювальні, зокрема і опіоїдні препарати. Ця система працює, існує відповідний контроль. Так, існує людський фактор, існує кришування і продаж наліво, але навіть попри це ніхто всю країну опіоїдами в результаті не завалив, як лякають довбні, опонуючи легалізації ліків на основі канабісу. Мало того, взагалі не йдеться про легалізацію марихуани для «пустіть паровозика» (хоча і це дискутабельне питання) - наразі про це немає мови і немає жодних законодавчих пропозицій.

Зараз йдеться ВИКЛЮЧНО ПРО ЛІКИ НА ОСНОВІ МЕДИЧНОГО КАНАБІСУ, які не створюють власне наркотичного (психоактивного) ефекту. Та блдь стероїди Бужанського тоді більший наркотик, ніж медичний канабіс. А головні опоненти та лобісти критики цього законопроекту - це криміналітет, якому вигідно, щоб залишався чорний ринок обігу справжньої наркоти.

Криміналітету срати на страждання пацієнтів і безнадійно хворих, йому треба, щоб все залишалось, як є: пацієнти без легальних ліків, а бандоси з баблом від чорного ринку. Тому і забивають законопроект ще на стадії першого читання. Такіє дєла, всрата підкуплена криміналом ватка.
12.07.2021 23:00
Конопля наркотик только в гнилых головах совковых пд***сов. Вы еще клей, краску и бензин запретите. Их тоже и пьют и нюхают наркоманы.
12.07.2021 23:00
Законы о марихуане в Швеции являются одними из самых суровых в Европе, и страна полностью запрещает любое хранение, продажу, транспортировку и выращивание каннабиса, включая медицинскую марихуану, за некоторыми исключения. Суды в Швеции рассматривают медицинское использование каннабиса как отягчающие обстоятельства. Думаете, шведы глупы?
12.07.2021 23:01
ну это классическая ошибка выжившего. Что скажем о Канаде, США, Нидерландах, Уругвае, ну дальше список сами погуглите, иначе тут на ночь застрять можно. Думаете они глупы?
12.07.2021 23:17
Ага. США, Канада, некоторые европейские страны, Грузия дураки легализовавшие марихуану и живут хуже Украины. Верно?
12.07.2021 23:49
Без сомнения, в семьях, где употребление каннабиса является регулярным, есть дети. И, скажем, в [американском] штате Колорадо подсчитано, что не менее 10 тысяч детей могут быть подвержены воздействию паров или дыма от курения каннабиса"Международный комитет по контролю над наркотиками при ООН. В каком угаре вы находитесь, очнитесь. Нидерланды не знают, что делать. У них молодёжь не может встать утром И не хочет ходить на работу. Они бьют тревогу. Что говорить нам, наркоты не хватает?
13.07.2021 00:16
так не курите, делов то, вы за кого переживаете?
13.07.2021 09:28
Та это неправда. В Германии запрещено и курят больше чем в Нидерландах. И на работу таки большинство ходит.
13.07.2021 09:48
Интересно,уже решили кто будет главным по поставкам канабиса в страну?
12.07.2021 23:02
Етот закон наоборот развалит монополию наркотрафика Авакова. Запомни, то что запрещено сразу становится очень прибыльным делом мафии. Так же как в США когда то ввели сухой закон и что пить перестали? Наоборот убийства, подкупы чиновников, полицейские-оборотни и беспредел в стране начался. Как только сняли ограничения сразу мафия обанкротилась.
12.07.2021 23:45
На фоне обсуждения возможной легализации марихуаны в Украине многие сторонники законопроекта забывают, что конопля все же вызывает формирование зависимости. И пусть ее последствия не такие тяжелые, как у других наркотических средств, привыкание к ней наступает довольно быстро.
12.07.2021 23:14
зависимость от чего ?
12.07.2021 23:50
Это так, но тут как бы государству стоит протереть глаза - и взглянуть на это реально. Запрещай, не Запрещай - те кто употребляет, всё равно будет употреблять. Та к не разумнее это контролировать и даже зарабатывать на этом, попутно лишая заработка наркоторговцев? Часть средств от продажи можно было бы пустить на программы реабилитации последствий тяжёлых наркотиков . Ведь есть опыт стран, где такой подход работает
13.07.2021 09:46
я Вам скажу по секрету, даже сахар вызывает зависимость )))
13.07.2021 10:38
В начале 20-го века героин был легальным лекарством и продавался в аптеке.
И ртуть была лекарством. И электрический ток. И лоботомия.
12.07.2021 23:17
А ще була легалізована проституція і зброю вільно продавали... Точно зараз свободи більше?)))
показать весь комментарий
12.07.2021 23:21


А шо з расизмом і рабами було, га ? (Це до вчорашньої футбольної теми)

Якщо серйозно, то жінки не мали виборчого права і багатьох інших.

Цікаве питання про свободу: коли людина таки була вільнішою.
13.07.2021 07:42
Ви подивіться хто хоче прийняти законопроект.По вашому буде краще? Мало ви всі лайна отримали від зелених.Тільки не кажіть,що на вас не впливає.
12.07.2021 23:22
Це питання стоїть давно і, здається, є однією з частин антитабачної кампанії. Тут теж все просто: боротьба за бабки і владу. До кого належать світові табачні гіганти, певно не знаю, не було часу копатись, але вони є загрозою владам в багатьох країнах. Турбота про здоров'я - лише прикриття. Мої припущення, звісно, але можна знайти, хто фінансував антитабачну кампанію, наприклад, в нас.
13.07.2021 06:32
Я не дуже розумію, Меркаво. Можете пояснити ?
Не в курсі цієї теми: чому вони є загрозою ?
13.07.2021 07:44
Я ще теж не дуже розумію, чесно кажучи. Траплялося, шо в нас антитабачна кампанія пов'язана з колишнім мером Н-Йорка Блумбергом, демом. І кацапи ще більш, ніж 10 років назад почали підозрювати, шо забороною паління їх готують до якоїсь наркоти чи в тому дусі. Як там в них зараз з просуненням канабісу, не знаю. В Кітаї тютюнників не притискають, мабуть, нема сенсу, бо всі все одно під партійним оком.
13.07.2021 09:03
Как пивасиком дешевым из магаза ужраться так нормально, а как конопля так сразу запретить и не пущать. Страна редкостных мудаков.
12.07.2021 23:28
і повиходють всі із дуркі-
і всюди будуть зе -укуркі,
проголосують : зе за зе,
бо в цирку кловунам - везе !
12.07.2021 23:41
сегодня советская милиция против - тут вам понимаешь, не израили с америками и какими то там недоделаными европами ,- тут советская страна -но усиленно делает вид шо не советская
13.07.2021 00:04
Странно.
А вот морфий легальный медицинский препарат, но при этом остается в списке наркотических веществ.

Радуцкий либо дебил, либо лжец.
13.07.2021 01:57
точно! и мусора не смогут заробатывать.......
13.07.2021 08:56
Кто то демонизирует канабис, кто то уверен в том, что он безвреден,(хотя факт, в том, что никто ещё от косяка не умер) -но суть в том, что там где запрещено - люди все равно его курят,и в Германии дуют почаще чем в Голландии. Просто запрет - это рай для наркоторговцев или ментов крышующих сбыт , ну и тюрьма для тех кто попался, вот и весь результат запрета.
13.07.2021 09:33
Плюс теневой рынок и деньги идут мимо бюджета страны
13.07.2021 10:40
Меня удивляют экперты типа https://censor.net/ru/user/472605, какой стаж курения марь иванны? чув дзвин та незнаю где вин. инета начитались? я в 96 году первый раз накурился, понравилось капец. наркоманом не стал и кучя знакомых курит косяки, ни один не стал нюхать и ширятся, так что это все ***-***-***. За рулем нету более внимательного водителя, все чувста обостренны на порядок. И где берутся косяки - или у барыг покупаешь или выращиваешь с семян элитных. Ну так почему я не могу пойти аптеку или шоп и купить себе косячок, а бухло и сигареты на каждом углу продается, вот кто против конопли. Потому что когда будет в свободной продаже, упадут продажы ziberta 2.4 литра по 27 грн в атб. Напился убил, ограбил, снасильничал, когда накурился такого апроири нет
13.07.2021 13:13
Канабис точно не тяжелее наркотик чем спиртное.
13.07.2021 21:14
