Легализация медицинской конопли лишит каннабис статуса наркотического вещества, – Радуцкий
Законопроект о легализации медицинского каннабиса предусматривает его выведение из перечня наркотических веществ и перевод в реестр жесткоконтролируемых препаратов.
Об этом заявил глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий (фракция "Слуга народа"), сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Мы убираем медицинский каннабис из перечня наркотических веществ, и это не наше изобретение. ООН это сделала уже много лет назад. Каннабис нигде в мире не является наркотическим веществом, а только в таких странах, как Россия, Беларусь, Венесуэла и, к сожалению, Украина. Я надеюсь, что парламент исправит эту историю", - сказал Радуцкий на брифинге после заседания фракции вечером в понедельник в Киеве.
Глава комитета подчеркнул, что выписывать электронный рецепт пациенту для приобретения каннабиса будет только врач.
Он напомнил, что Верховная Рада во вторник планирует рассмотреть в первом чтении законопроект о легализации медицинского каннабиса и выразил надежду, что народные депутаты во время голосования в первую очередь будут думать о пациентах, а не о политических дивидендах. По словам парламентария, после принятия законопроекта в первом чтении у депутатов будет достаточно времени для подготовки документа ко второму чтению.
"Я думаю, что закон должен быть принят в первом чтении, а до второго чтения есть время до осени, чтобы выправить, мы же тоже не святые комитете, могли что-то не учесть", - подытожил Радуцкий.
(х+1)>х, вне зависимости от размера числа икс.
Их ввп не помешал им в большей или меньшей степени легализировать марихуану, но этот неудобный факт вы решили проигнорировать, так как он выбивается из вашей модели мира. Хотите строить такие же экономики и общества, как западные, будьте готовы к открытости и либерализации. Это относится не только к рынку марихуаны, есть еще ряд рынков, которые мы упорно игнорируем, но которые существуют и будут существовать.
Экономика - зеркало общества. Необразованное и консервативное общество не способно построить "западную экономику", при всем желании получится только совок. Так и живем.
Я не схвалювала і не схвалюю легалізацю маріхуани тут.
Є державний магазин десь в центрі міста, черги ...
До ковіду, як не працювала здому, бачила в обідню перерву молодь такого віку, як старшокласники, вже обкурені йшли білим днем. І навряд чи на навчання.
А потім нам розказують, що кожен другий хлопець не закінчує середню школу.
За кермом перебувати після її вживання - не можна. Писали також про не до кінця вивчені довготривалі ефекти.
Я знаю, що є люди, які курять її впродовж років (ніби потрошку), але у мене особисто негативне ставлення. Ну, отак. Будете кричати, що я теж тупа і вперта ? Я маю право на своє ставлення, правда ? І навіть пробувати не хочу і не буду, вона мені так смердить, що не можу.
Я подивилася в українській вікі - нічого притомного не знайшла. Що вважаєте за потрібне сказати зі свого боку ? Дякую за інформацію.
А вони що, щодня вживають (курять), що такими стають ?
Паралельно п*ють чи ні ?
Я свою думку висловила, глибоко темою не володію, бо мене це ніколи не цікавило.
Знайомих, хто вживає, нема (або я не знаю).
Проте не вважаю коноплю абсолютно безпечною і зовсім не шкідливою.
Так не буває. В маленьких дозах, раз-колись, може ... - не буде вираженого негативного ефекту. А регулярно - само собою, звикання, більша доза, бо не вставляє.
На сайті місцевому ДАІ (чи як зараз це називається в Україні - ППС ?) чітко написано - наркотик.
в cупермаркетах обращаю внимание на кассе, что люди покупают. У каждого второго водка с пивом.
именно поэтому ряды с бухлом стоят на самом видно месте.
в шаговой доступности.)))
Ще приймуть закон, що траву можна палити прямо на засіданнях...
Раптом дізналась, що Бужанський, Влащенко і ще декілька оберемків прілої вати з усієї сили топлять проти законопроекту про медичний канабіс. Так шо аж майка завертається. І у мене впало забрало. Воно в мене завжди падає, коли якась худоба починає витоптувати ті нещасні паростки притомного, яке має змогу якось пробитись в нашій Раді.
А ці кончені ***** тулять таку невимовну жесть в якості аргументації проти законопроекту, щось про зовнішнє управління (прівєт, хйло), про те що американці хочуть знаркоманити наших дітей і зробити з України слухняну колонію, населену упоротими, все в кращих традиціях лютого совкового агітпропу, в мене вже очі репнули від того делірія.
Ясно, що таке масоване бомбардування відбувається не просто так, а ватяних опудал зробили медійними головами для лобіювання блокування законопроекту.
Так от що я маю сказати з цього приводу.
Ліки на основі канабісу весь цивілізований світ вже давно застосовує в якості знеболювального, і це набагато безпечніше та ефективніше, ніж важкі знеболювальні, які вже застосовуються в Україні. Існує ціла низка хвороб і станів, при яких препарати на основі канабісу є фактично безальтернативними безпечними ліками.
В умовах нашої країни це особливо важливо зокрема і для ветеранів війни, яким потрібно лікувати посттравматичний стресовий розлад, вгамовувати біль. Чому вони зараз повинні шукати собі марихуану на чорному ринку, якісь завезені контрабандою препарати? Потрібна цивілізована система, як це вже є у десятках країн.
В нашій країні - як і в будь-якій іншій - доступні для відповідних пацієнтів дуже сильні знеболювальні, зокрема і опіоїдні препарати. Ця система працює, існує відповідний контроль. Так, існує людський фактор, існує кришування і продаж наліво, але навіть попри це ніхто всю країну опіоїдами в результаті не завалив, як лякають довбні, опонуючи легалізації ліків на основі канабісу. Мало того, взагалі не йдеться про легалізацію марихуани для «пустіть паровозика» (хоча і це дискутабельне питання) - наразі про це немає мови і немає жодних законодавчих пропозицій.
Зараз йдеться ВИКЛЮЧНО ПРО ЛІКИ НА ОСНОВІ МЕДИЧНОГО КАНАБІСУ, які не створюють власне наркотичного (психоактивного) ефекту. Та блдь стероїди Бужанського тоді більший наркотик, ніж медичний канабіс. А головні опоненти та лобісти критики цього законопроекту - це криміналітет, якому вигідно, щоб залишався чорний ринок обігу справжньої наркоти.
Криміналітету срати на страждання пацієнтів і безнадійно хворих, йому треба, щоб все залишалось, як є: пацієнти без легальних ліків, а бандоси з баблом від чорного ринку. Тому і забивають законопроект ще на стадії першого читання. Такіє дєла, всрата підкуплена криміналом ватка.
И ртуть была лекарством. И электрический ток. И лоботомия.
А шо з расизмом і рабами було, га ? (Це до вчорашньої футбольної теми)
Якщо серйозно, то жінки не мали виборчого права і багатьох інших.
Цікаве питання про свободу: коли людина таки була вільнішою.
Не в курсі цієї теми: чому вони є загрозою ?
і всюди будуть зе -укуркі,
проголосують : зе за зе,
бо в цирку кловунам - везе !
А вот морфий легальный медицинский препарат, но при этом остается в списке наркотических веществ.
Радуцкий либо дебил, либо лжец.