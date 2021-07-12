РУС
Новости
2 538 73

Большинство нардепов "Слуги народа" поддержат легализацию медицинского каннабиса, - Корниенко

Большинство нардепов

Около 200 нардепов фракции "Слуга народа" проголосуют за законопроект о легализации медицинского каннабиса.

Об этом в комментарии журналистам после Согласительного Совета ВРУ заявил первый заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко, информирует корреспондент Цензор.НЕТ.

"Наша фракция будет поддерживать (законопроект. - Ред.). Понятно, что не вся. Потому что есть те, кто против этого", - отметил он.

По словам Корниенко, этот законопроект планируется к рассмотрению Верховной Радой завтра.

"Вроде как, коллеги из других фракций его поддерживают", - добавил нардеп.

Автор: 

Топ комментарии
+15
Да кто сомневается то? Пчёлы против мёда не голосуют.
12.07.2021 13:15 Ответить
+12
Теперь слуги наркомана раскумариваться легально будут
12.07.2021 13:17 Ответить
+9
Судя по Юрченко и Брагару, а также по их главе бубочке -- они и зя легализацию тяжелых проголосуют.
12.07.2021 13:17 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Ще б пак!
12.07.2021 13:14 Ответить
теперь к алкашне за рулём, добавятся обкуренные! этаж прекрасна!
12.07.2021 13:24 Ответить
- Знаете, Воробьянинов, этот стул напоминает мне нашу жизнь. Мы тоже плывем по течению. Нас топят, мы выплываем, хотя, кажется, никого этим не радуем. Нас никто не любит, если не считать уголовногорозыска, который тоже нас не любит. Никому до нас нет дела. (с)
12.07.2021 14:27 Ответить
https://www.facebook.com/dr.jenishbek.nazaraliev/videos/%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%BC%D1%83-%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%85%D1%83%D0%B0%D0%BD%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%B0-%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C-%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%BA-%D0%B8-%D0%BA%D0%BE%D1%84%D0%B5-%D0%BD%D0%B5%D1%82/450461742782267/ ПОЧЕМУ МАРИХУАНА - ЗАПРЕЩЕНА, А АЛКОГОЛЬ, ТАБАК И КОФЕ НЕТ?
12.07.2021 13:53 Ответить
Большинство нардепов "Слуги народа" поддержат легализацию медицинского каннабиса, - Корниенко - Цензор.НЕТ 96
12.07.2021 13:15 Ответить
Они и так с ним на дружеской ноге. Закладки Добкина младшего и Лени Космоса не бесконечны.
12.07.2021 13:16 Ответить
Там не поймешь еще чьи именно закладки

Большинство нардепов "Слуги народа" поддержат легализацию медицинского каннабиса, - Корниенко - Цензор.НЕТ 5467
12.07.2021 13:32 Ответить
Брагар і Юрченко в першу чергу підтримають. )))
12.07.2021 13:16 Ответить
Та шо ж такий за ажіотаж стосовно цього бєнібабаса?
12.07.2021 13:16 Ответить
Ломки ))
12.07.2021 13:17 Ответить
Это же преступление люди!что они делают???вы не представляете какие будут трагически-ужасные последствия.обдолбыши будут теперь везде,а это опасные НЕлюди
12.07.2021 14:09 Ответить
Преступление водяру продавать,а лечебную траву держать под запретом.
12.07.2021 15:34 Ответить
Так они для себя его давно легализовали
12.07.2021 13:16 Ответить
Більшість слуг урода і тяжкі наркотики із задоволенням легалізують.
12.07.2021 13:19 Ответить
Могло бы и не объявлять ))))
12.07.2021 13:20 Ответить
Блин, внатуре , наркогопота повернута на этом канабисе, шоб их уже курило и не переставало.
12.07.2021 13:20 Ответить
Большинство нардепов СН очень удивятся когда узнают что он запрещен....
12.07.2021 13:20 Ответить
Юрченко и ногами будет кнопки нажимать.
12.07.2021 13:20 Ответить
Большинство нардепов "Слуги народа" поддержат легализацию медицинского каннабиса, - Корниенко - Цензор.НЕТ 4946
12.07.2021 13:21 Ответить
Нє, ну вірили ж жеж. Наркомани, уклоністи, любітєлі сватов і треша квартального. Ну а тепер в падло признатися, шо зеля ідіот їх підставив!)))
12.07.2021 13:31 Ответить
Тем, которые за ЭТО голосовали, как раз ЕС и НАТО не нужны.
12.07.2021 15:02 Ответить
Кто бы сомневался.Теперь не надо бегать по закладкам,а приходит зедебил в аптеку с рецептом и все.Представляю какая будет следующая сессия вр,после принятия закона.Если очередной зедебил типа юрченко переедет гражданина,под наркотой ,то это он просто заболел.А кива с добкиными даже теперь и стеснятся не будут,постоянно тяжело больны! Ну и главарю теперь уже можно смело и анализы сдавать,Болен.
12.07.2021 13:24 Ответить
Получается , шо у них все - або хворi, або падлюки?
12.07.2021 13:26 Ответить
Всім "слугам НЕ українського наріду" його доХтор степанов прописав. Так що всі аварії та нещасні випадки, вони вчиняють законно.
12.07.2021 13:25 Ответить
Я так понимаю, что на этой ветке собрались одни трезвенники.
12.07.2021 13:26 Ответить
Пане Омерзительный, имейтете ввиду, шо наркоманы, скорше за все - трезвенники.
12.07.2021 13:30 Ответить
Большинство нардепов "Слуги народа" поддержат легализацию медицинского каннабиса, - Корниенко - Цензор.НЕТ 1917
12.07.2021 13:36 Ответить
Раніше були наркомани на вгороді -а тепер наркомани в РАДІ! Еволюція чи може деградація?
12.07.2021 13:27 Ответить
Тю... Раньше наркоманы начинали с БФа.
12.07.2021 13:31 Ответить
ЗЫ... в стакане с водой, дрелькой мотали БФ на сверло, шобы лучше дурь отжать из БээФа, с помощью центробежных сил, от вращающегося с большой скоростью сверла.
12.07.2021 13:35 Ответить
Тупi, та ледачi, просто, нюхали БФ.
12.07.2021 13:36 Ответить
Большинство нардепов "Слуги народа" поддержат легализацию медицинского каннабиса, - Корниенко - Цензор.НЕТ 2498
12.07.2021 13:31 Ответить
Скалять зуби по цій теме ті, хто взагалі не розуміється на темі та ніколи не зтикався зі справжнім болем.
12.07.2021 13:32 Ответить
Для справжнiх болей зебуины не Америку открыли , а пытаются сделать предвыборную подмену понятий, для 73%, бо потеряли даже среди них уважуху.
12.07.2021 13:41 Ответить
Коли печінка почне позпадатись від знеболювальних препаратів може і зрозумієте.
12.07.2021 13:45 Ответить
Тещя могу друга померла від цирозу. Взагалі не пила алкоголю.
12.07.2021 14:07 Ответить
Медицина и без канабиса практикует с наркотическими обезбаливающими препаратами.
12.07.2021 14:06 Ответить
Розкажи мені розкажи. Димедролу без рецепту хрін купиш. Навіть Салподеїн з кодеїном не дадуть. Зате алкоголь будь де і будь коли.
12.07.2021 14:10 Ответить
Опять же, цирроз печени - это алкашня( в основном). Ковид таких уже зачистил... Так шо им ваш канабис - до гузна.
12.07.2021 14:07 Ответить
Но эти самые зубоскалы алкоголь считают не вредным. Даже полезным.
12.07.2021 13:47 Ответить
Вы как-то болезненно вменяете весельчакам алкоголизм. На неврастению проверялись?
12.07.2021 14:04 Ответить
Я не о том. Посмотрите по ветке. Почти все категорически против конопли со своими страшными рассказками. Я просто пытаюсь объяснить, что алкоголь вреднее в разы.
12.07.2021 14:15 Ответить
теперь за рулём можно будет по закону быть обдолбаным...https://www.youtube.com/watch?v=fxOISYDwcGA это просто праздник какой то
12.07.2021 13:36 Ответить
Большинство нардепов "Слуги народа" поддержат легализацию медицинского каннабиса, - Корниенко - Цензор.НЕТ 4192
12.07.2021 13:36 Ответить
гриби ? які у них гриби ?
12.07.2021 14:41 Ответить
Мухоморы к примеру.
12.07.2021 15:40 Ответить
Может быть хотя бы ограничат стенами ВР?
12.07.2021 13:39 Ответить
"Наша фракция будет поддерживать. Понятно, что не вся. Потому что есть те, кто против этого".

Против будут те, кто уже сидит на более тяжёлых вещах.
12.07.2021 13:42 Ответить
Скоро, на всех электронных досках объявлений:
"Продам справку на травку.
Недорого."
12.07.2021 13:45 Ответить
наркомани і закладчики під вікнами як подуріли..
працюють кожного дня, як останній день..
і вже їх нічого не зупинить.. ходять натовпами і нічого не бояться..
тільки повна легалізації..
12.07.2021 14:44 Ответить
Месяц назад вижу 2-х закладчиков вокруг офиса.
Соседка звонит в полицию.
Через 5 минут пробегает мальчик, вынимает закладки. А через час приехали полицейские. "Где ваши закладчики, покажите."
12.07.2021 14:49 Ответить
а шо так слабо? Предлагаю рассмотреть легализацию кокса...
12.07.2021 13:47 Ответить
Давно пора
12.07.2021 13:51 Ответить
У кожному дворі, на кожній ділянці!!!- і нащо нам той Афганістан!!!!
12.07.2021 14:08 Ответить
Судя по их работе в ВР и принятых ими законах, у они и тяжелый канабис - энергетик. Обычная шобла ЗЕнаркоманов.
12.07.2021 14:14 Ответить
Задоволені,зе-дебіли? Ну звісно,більше ж нічого голосувати,а це вкрай необхідний законопроєкт. Як же ми раніше без нього жили? От же ж уроди, пля...
12.07.2021 14:27 Ответить
Давно пора было это сделать…
12.07.2021 14:36 Ответить
Сколько же недоумков - комментаторов!
12.07.2021 14:37 Ответить
зелёные элитные наркоманы дают добро
12.07.2021 14:40 Ответить
Судя по комментариям у кацапов подгорает очень сильно
12.07.2021 14:43 Ответить
В точку...
12.07.2021 14:56 Ответить
В нормальних країнах вже давно легалайз... От тільки Баба Яга проти (Раша)...
12.07.2021 15:33 Ответить
Ну так а шо - курнем.
12.07.2021 16:53 Ответить
Это медицинский канабис. Это не прет. Это помогает больным.
12.07.2021 17:11 Ответить
Не надо здесь брехню размазывать!
12.07.2021 19:51 Ответить
"Слуги Каннабиса" одним словом! Ганьба Зеленскому и его банде! Фактически разрешить выращивание наркоты и ее потребление - это преступление против украинского народа и его здоровья, за которое зеленая банда ответит!
12.07.2021 19:50 Ответить
правильно.
13.07.2021 03:58 Ответить
 
 