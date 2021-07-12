Большинство нардепов "Слуги народа" поддержат легализацию медицинского каннабиса, - Корниенко

Около 200 нардепов фракции "Слуга народа" проголосуют за законопроект о легализации медицинского каннабиса.

Об этом в комментарии журналистам после Согласительного Совета ВРУ заявил первый заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко, информирует корреспондент Цензор.НЕТ.

"Наша фракция будет поддерживать (законопроект. - Ред.). Понятно, что не вся. Потому что есть те, кто против этого", - отметил он.

По словам Корниенко, этот законопроект планируется к рассмотрению Верховной Радой завтра.

"Вроде как, коллеги из других фракций его поддерживают", - добавил нардеп.

