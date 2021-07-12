Большинство нардепов "Слуги народа" поддержат легализацию медицинского каннабиса, - Корниенко
Около 200 нардепов фракции "Слуга народа" проголосуют за законопроект о легализации медицинского каннабиса.
Об этом в комментарии журналистам после Согласительного Совета ВРУ заявил первый заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко, информирует корреспондент Цензор.НЕТ.
"Наша фракция будет поддерживать (законопроект. - Ред.). Понятно, что не вся. Потому что есть те, кто против этого", - отметил он.
По словам Корниенко, этот законопроект планируется к рассмотрению Верховной Радой завтра.
"Вроде как, коллеги из других фракций его поддерживают", - добавил нардеп.
Топ комментарии
+15 Старый зольдат
показать весь комментарий12.07.2021 13:15 Ответить Ссылка
+12 Андрей Волшник #345120
показать весь комментарий12.07.2021 13:17 Ответить Ссылка
+9 18c49ed2
показать весь комментарий12.07.2021 13:17 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Против будут те, кто уже сидит на более тяжёлых вещах.
"Продам справку на травку.
Недорого."
працюють кожного дня, як останній день..
і вже їх нічого не зупинить.. ходять натовпами і нічого не бояться..
тільки повна легалізації..
Соседка звонит в полицию.
Через 5 минут пробегает мальчик, вынимает закладки. А через час приехали полицейские. "Где ваши закладчики, покажите."