Більшість нардепів "Слуги народу" підтримають легалізацію медичного канабісу, - Корнієнко

Майже 200 нардепів фракції "Слуга народу" проголосують за законопроєкт про легалізацію медичного канабісу.

Про це в коментарі журналістам після Погоджувальної Ради ВРУ заявив перший заступник глави фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко, інформує кореспондент Цензор.НЕТ.

"Наша фракція буде підтримувати (законопроєкт. - Ред.). Зрозуміло, що не вся. Тому що є ті, хто проти цього", - зазначив він.

За словами Корнієнка, цей законопроєкт планується до розгляду Верховною Радою завтра.

"З одного боку, колеги з інших фракцій його підтримують", - додав нардеп.

