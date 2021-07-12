УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
14206 відвідувачів онлайн
Новини
2 538 73

Більшість нардепів "Слуги народу" підтримають легалізацію медичного канабісу, - Корнієнко

Більшість нардепів

Майже 200 нардепів фракції "Слуга народу" проголосують за законопроєкт про легалізацію медичного канабісу.

Про це в коментарі журналістам після Погоджувальної Ради ВРУ заявив перший заступник глави фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко, інформує кореспондент Цензор.НЕТ.

"Наша фракція буде підтримувати (законопроєкт. - Ред.). Зрозуміло, що не вся. Тому що є ті, хто проти цього", - зазначив він.

За словами Корнієнка, цей законопроєкт планується до розгляду Верховною Радою завтра.

"З одного боку, колеги з інших фракцій його підтримують", - додав нардеп.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Легалізацію медичного канабісу розглянуть на ініційованому Зеленським позачерговому засіданні Ради у вівторок

Автор: 

коноплі (105) наркотики (1469) легалізація (145) Слуга народу (2844) Корнієнко Олександр (666)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+15
Да кто сомневается то? Пчёлы против мёда не голосуют.
показати весь коментар
12.07.2021 13:15 Відповісти
+12
Теперь слуги наркомана раскумариваться легально будут
показати весь коментар
12.07.2021 13:17 Відповісти
+9
Судя по Юрченко и Брагару, а также по их главе бубочке -- они и зя легализацию тяжелых проголосуют.
показати весь коментар
12.07.2021 13:17 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ще б пак!
показати весь коментар
12.07.2021 13:14 Відповісти
теперь к алкашне за рулём, добавятся обкуренные! этаж прекрасна!
показати весь коментар
12.07.2021 13:24 Відповісти
- Знаете, Воробьянинов, этот стул напоминает мне нашу жизнь. Мы тоже плывем по течению. Нас топят, мы выплываем, хотя, кажется, никого этим не радуем. Нас никто не любит, если не считать уголовногорозыска, который тоже нас не любит. Никому до нас нет дела. (с)
показати весь коментар
12.07.2021 14:27 Відповісти
https://www.facebook.com/dr.jenishbek.nazaraliev/videos/%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%BC%D1%83-%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%85%D1%83%D0%B0%D0%BD%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%B0-%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C-%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%BA-%D0%B8-%D0%BA%D0%BE%D1%84%D0%B5-%D0%BD%D0%B5%D1%82/450461742782267/ ПОЧЕМУ МАРИХУАНА - ЗАПРЕЩЕНА, А АЛКОГОЛЬ, ТАБАК И КОФЕ НЕТ?
показати весь коментар
12.07.2021 13:53 Відповісти
Да кто сомневается то? Пчёлы против мёда не голосуют.
показати весь коментар
12.07.2021 13:15 Відповісти
Большинство нардепов "Слуги народа" поддержат легализацию медицинского каннабиса, - Корниенко - Цензор.НЕТ 96
показати весь коментар
12.07.2021 13:15 Відповісти
Они и так с ним на дружеской ноге. Закладки Добкина младшего и Лени Космоса не бесконечны.
показати весь коментар
12.07.2021 13:16 Відповісти
Там не поймешь еще чьи именно закладки

Большинство нардепов "Слуги народа" поддержат легализацию медицинского каннабиса, - Корниенко - Цензор.НЕТ 5467
показати весь коментар
12.07.2021 13:32 Відповісти
Брагар і Юрченко в першу чергу підтримають. )))
показати весь коментар
12.07.2021 13:16 Відповісти
Та шо ж такий за ажіотаж стосовно цього бєнібабаса?
показати весь коментар
12.07.2021 13:16 Відповісти
Ломки ))
показати весь коментар
12.07.2021 13:17 Відповісти
Это же преступление люди!что они делают???вы не представляете какие будут трагически-ужасные последствия.обдолбыши будут теперь везде,а это опасные НЕлюди
показати весь коментар
12.07.2021 14:09 Відповісти
Преступление водяру продавать,а лечебную траву держать под запретом.
показати весь коментар
12.07.2021 15:34 Відповісти
Так они для себя его давно легализовали
показати весь коментар
12.07.2021 13:16 Відповісти
Теперь слуги наркомана раскумариваться легально будут
показати весь коментар
12.07.2021 13:17 Відповісти
Судя по Юрченко и Брагару, а также по их главе бубочке -- они и зя легализацию тяжелых проголосуют.
показати весь коментар
12.07.2021 13:17 Відповісти
Більшість слуг урода і тяжкі наркотики із задоволенням легалізують.
показати весь коментар
12.07.2021 13:19 Відповісти
Могло бы и не объявлять ))))
показати весь коментар
12.07.2021 13:20 Відповісти
Блин, внатуре , наркогопота повернута на этом канабисе, шоб их уже курило и не переставало.
показати весь коментар
12.07.2021 13:20 Відповісти
Большинство нардепов СН очень удивятся когда узнают что он запрещен....
показати весь коментар
12.07.2021 13:20 Відповісти
Юрченко и ногами будет кнопки нажимать.
показати весь коментар
12.07.2021 13:20 Відповісти
Большинство нардепов "Слуги народа" поддержат легализацию медицинского каннабиса, - Корниенко - Цензор.НЕТ 4946
показати весь коментар
12.07.2021 13:21 Відповісти
Нє, ну вірили ж жеж. Наркомани, уклоністи, любітєлі сватов і треша квартального. Ну а тепер в падло признатися, шо зеля ідіот їх підставив!)))
показати весь коментар
12.07.2021 13:31 Відповісти
Тем, которые за ЭТО голосовали, как раз ЕС и НАТО не нужны.
показати весь коментар
12.07.2021 15:02 Відповісти
Кто бы сомневался.Теперь не надо бегать по закладкам,а приходит зедебил в аптеку с рецептом и все.Представляю какая будет следующая сессия вр,после принятия закона.Если очередной зедебил типа юрченко переедет гражданина,под наркотой ,то это он просто заболел.А кива с добкиными даже теперь и стеснятся не будут,постоянно тяжело больны! Ну и главарю теперь уже можно смело и анализы сдавать,Болен.
показати весь коментар
12.07.2021 13:24 Відповісти
Получается , шо у них все - або хворi, або падлюки?
показати весь коментар
12.07.2021 13:26 Відповісти
Всім "слугам НЕ українського наріду" його доХтор степанов прописав. Так що всі аварії та нещасні випадки, вони вчиняють законно.
показати весь коментар
12.07.2021 13:25 Відповісти
Я так понимаю, что на этой ветке собрались одни трезвенники.
показати весь коментар
12.07.2021 13:26 Відповісти
Пане Омерзительный, имейтете ввиду, шо наркоманы, скорше за все - трезвенники.
показати весь коментар
12.07.2021 13:30 Відповісти
Большинство нардепов "Слуги народа" поддержат легализацию медицинского каннабиса, - Корниенко - Цензор.НЕТ 1917
показати весь коментар
12.07.2021 13:36 Відповісти
Раніше були наркомани на вгороді -а тепер наркомани в РАДІ! Еволюція чи може деградація?
показати весь коментар
12.07.2021 13:27 Відповісти
Тю... Раньше наркоманы начинали с БФа.
показати весь коментар
12.07.2021 13:31 Відповісти
ЗЫ... в стакане с водой, дрелькой мотали БФ на сверло, шобы лучше дурь отжать из БээФа, с помощью центробежных сил, от вращающегося с большой скоростью сверла.
показати весь коментар
12.07.2021 13:35 Відповісти
Тупi, та ледачi, просто, нюхали БФ.
показати весь коментар
12.07.2021 13:36 Відповісти
Большинство нардепов "Слуги народа" поддержат легализацию медицинского каннабиса, - Корниенко - Цензор.НЕТ 2498
показати весь коментар
12.07.2021 13:31 Відповісти
Скалять зуби по цій теме ті, хто взагалі не розуміється на темі та ніколи не зтикався зі справжнім болем.
показати весь коментар
12.07.2021 13:32 Відповісти
Для справжнiх болей зебуины не Америку открыли , а пытаются сделать предвыборную подмену понятий, для 73%, бо потеряли даже среди них уважуху.
показати весь коментар
12.07.2021 13:41 Відповісти
Коли печінка почне позпадатись від знеболювальних препаратів може і зрозумієте.
показати весь коментар
12.07.2021 13:45 Відповісти
Тещя могу друга померла від цирозу. Взагалі не пила алкоголю.
показати весь коментар
12.07.2021 14:07 Відповісти
Медицина и без канабиса практикует с наркотическими обезбаливающими препаратами.
показати весь коментар
12.07.2021 14:06 Відповісти
Розкажи мені розкажи. Димедролу без рецепту хрін купиш. Навіть Салподеїн з кодеїном не дадуть. Зате алкоголь будь де і будь коли.
показати весь коментар
12.07.2021 14:10 Відповісти
Опять же, цирроз печени - это алкашня( в основном). Ковид таких уже зачистил... Так шо им ваш канабис - до гузна.
показати весь коментар
12.07.2021 14:07 Відповісти
Но эти самые зубоскалы алкоголь считают не вредным. Даже полезным.
показати весь коментар
12.07.2021 13:47 Відповісти
Вы как-то болезненно вменяете весельчакам алкоголизм. На неврастению проверялись?
показати весь коментар
12.07.2021 14:04 Відповісти
Я не о том. Посмотрите по ветке. Почти все категорически против конопли со своими страшными рассказками. Я просто пытаюсь объяснить, что алкоголь вреднее в разы.
показати весь коментар
12.07.2021 14:15 Відповісти
теперь за рулём можно будет по закону быть обдолбаным...https://www.youtube.com/watch?v=fxOISYDwcGA это просто праздник какой то
показати весь коментар
12.07.2021 13:36 Відповісти
Большинство нардепов "Слуги народа" поддержат легализацию медицинского каннабиса, - Корниенко - Цензор.НЕТ 4192
показати весь коментар
12.07.2021 13:36 Відповісти
гриби ? які у них гриби ?
показати весь коментар
12.07.2021 14:41 Відповісти
Мухоморы к примеру.
показати весь коментар
12.07.2021 15:40 Відповісти
Может быть хотя бы ограничат стенами ВР?
показати весь коментар
12.07.2021 13:39 Відповісти
"Наша фракция будет поддерживать. Понятно, что не вся. Потому что есть те, кто против этого".

Против будут те, кто уже сидит на более тяжёлых вещах.
показати весь коментар
12.07.2021 13:42 Відповісти
Скоро, на всех электронных досках объявлений:
"Продам справку на травку.
Недорого."
показати весь коментар
12.07.2021 13:45 Відповісти
наркомани і закладчики під вікнами як подуріли..
працюють кожного дня, як останній день..
і вже їх нічого не зупинить.. ходять натовпами і нічого не бояться..
тільки повна легалізації..
показати весь коментар
12.07.2021 14:44 Відповісти
Месяц назад вижу 2-х закладчиков вокруг офиса.
Соседка звонит в полицию.
Через 5 минут пробегает мальчик, вынимает закладки. А через час приехали полицейские. "Где ваши закладчики, покажите."
показати весь коментар
12.07.2021 14:49 Відповісти
а шо так слабо? Предлагаю рассмотреть легализацию кокса...
показати весь коментар
12.07.2021 13:47 Відповісти
Давно пора
показати весь коментар
12.07.2021 13:51 Відповісти
У кожному дворі, на кожній ділянці!!!- і нащо нам той Афганістан!!!!
показати весь коментар
12.07.2021 14:08 Відповісти
Судя по их работе в ВР и принятых ими законах, у они и тяжелый канабис - энергетик. Обычная шобла ЗЕнаркоманов.
показати весь коментар
12.07.2021 14:14 Відповісти
Задоволені,зе-дебіли? Ну звісно,більше ж нічого голосувати,а це вкрай необхідний законопроєкт. Як же ми раніше без нього жили? От же ж уроди, пля...
показати весь коментар
12.07.2021 14:27 Відповісти
Давно пора было это сделать…
показати весь коментар
12.07.2021 14:36 Відповісти
Сколько же недоумков - комментаторов!
показати весь коментар
12.07.2021 14:37 Відповісти
зелёные элитные наркоманы дают добро
показати весь коментар
12.07.2021 14:40 Відповісти
Судя по комментариям у кацапов подгорает очень сильно
показати весь коментар
12.07.2021 14:43 Відповісти
В точку...
показати весь коментар
12.07.2021 14:56 Відповісти
В нормальних країнах вже давно легалайз... От тільки Баба Яга проти (Раша)...
показати весь коментар
12.07.2021 15:33 Відповісти
Ну так а шо - курнем.
показати весь коментар
12.07.2021 16:53 Відповісти
Это медицинский канабис. Это не прет. Это помогает больным.
показати весь коментар
12.07.2021 17:11 Відповісти
Не надо здесь брехню размазывать!
показати весь коментар
12.07.2021 19:51 Відповісти
"Слуги Каннабиса" одним словом! Ганьба Зеленскому и его банде! Фактически разрешить выращивание наркоты и ее потребление - это преступление против украинского народа и его здоровья, за которое зеленая банда ответит!
показати весь коментар
12.07.2021 19:50 Відповісти
правильно.
показати весь коментар
13.07.2021 03:58 Відповісти
 
 