Більшість нардепів "Слуги народу" підтримають легалізацію медичного канабісу, - Корнієнко
Майже 200 нардепів фракції "Слуга народу" проголосують за законопроєкт про легалізацію медичного канабісу.
Про це в коментарі журналістам після Погоджувальної Ради ВРУ заявив перший заступник глави фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко, інформує кореспондент Цензор.НЕТ.
"Наша фракція буде підтримувати (законопроєкт. - Ред.). Зрозуміло, що не вся. Тому що є ті, хто проти цього", - зазначив він.
За словами Корнієнка, цей законопроєкт планується до розгляду Верховною Радою завтра.
"З одного боку, колеги з інших фракцій його підтримують", - додав нардеп.
Против будут те, кто уже сидит на более тяжёлых вещах.
"Продам справку на травку.
Недорого."
працюють кожного дня, як останній день..
і вже їх нічого не зупинить.. ходять натовпами і нічого не бояться..
тільки повна легалізації..
Соседка звонит в полицию.
Через 5 минут пробегает мальчик, вынимает закладки. А через час приехали полицейские. "Где ваши закладчики, покажите."