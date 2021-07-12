Легалізацію медичного канабісу розглянуть на ініційованому Зеленським позачерговому засіданні Ради у вівторок

У вівторок, 13 липня, відбудеться позачергове засідання Верховної Ради за ініціативою президента Володимира Зеленського, на якому, зокрема, розглянуть питання про легалізація медичного канабісу в Україні.

Про це народний депутат України Олексій Гончаренко повідомив у своєму Telegram-каналі, інформує Цензор.НЕТ

Завтра скликається позачергове засідання Верховної Ради за ініціативою Зеленського, на якому буде розглядатися легалізація медичного канабісу", - написав Гончаренко, опублікувавши відповідний документ.

Згідно з документом, під час позачергового засідання парламенту планується також розглянути проєкт Закону про особливості реформування підприємств оборонно-промислового комплексу державної форми власності, проєкт Закону про внесення змін до Кримінального кодексу України та Кримінального процесуального кодексу України щодо криміналізації контрабанди товарів та підакцизних товарів, а також недостовірного декларування товарів, проєкт Закону про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо особливостей оподаткування підприємницької діяльності електронних резидентів, а також проєкт Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення діяльності Антимонопольного комітету України.