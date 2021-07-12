УКР
Легалізацію медичного канабісу розглянуть на ініційованому Зеленським позачерговому засіданні Ради у вівторок

У вівторок, 13 липня, відбудеться позачергове засідання Верховної Ради за ініціативою президента Володимира Зеленського, на якому, зокрема, розглянуть питання про легалізація медичного канабісу в Україні.

Про це народний депутат України Олексій Гончаренко повідомив у своєму Telegram-каналі, інформує Цензор.НЕТ

Завтра скликається позачергове засідання Верховної Ради за ініціативою Зеленського, на якому буде розглядатися легалізація медичного канабісу", - написав Гончаренко, опублікувавши відповідний документ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Комітет Ради розглядає три варіанти законопроєкту про медичний канабіс, - "слуга народу" Булах

Також читайте: Разумков: "Я не до кінця підтримую легалізацію канабісу з різних причин"

Згідно з документом, під час позачергового засідання парламенту планується також розглянути проєкт Закону про особливості реформування підприємств оборонно-промислового комплексу державної форми власності, проєкт Закону про внесення змін до Кримінального кодексу України та Кримінального процесуального кодексу України щодо криміналізації контрабанди товарів та підакцизних товарів, а також недостовірного декларування товарів, проєкт Закону про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо особливостей оподаткування підприємницької діяльності електронних резидентів, а також проєкт Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення діяльності Антимонопольного комітету України.

ВР (15177) Зеленський Володимир (25197) коноплі (105) наркотики (1469) легалізація (145)
Топ коментарі
+16
кому шо, а зеленому наркоману трава, скоро кокс легализует
показати весь коментар
12.07.2021 10:50 Відповісти
+12
Давайте быстрее!!!
У меня уже всходит!!!
показати весь коментар
12.07.2021 10:50 Відповісти
+12
показати весь коментар
12.07.2021 11:11 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
https://twitter.com/spsvt
https://twitter.com/spsvt

Stas Pustovar

@spsvt

·https://twitter.com/spsvt/status/1414580019846844418 19 мин

В ответ
https://twitter.com/uspenovka19632 @uspenovka19632

Самый срочный закон! Вот это их ломает!
показати весь коментар
12.07.2021 16:58 Відповісти
https://twitter.com/_rage4oK
https://twitter.com/_rage4oK
https://twitter.com/_rage4oK
K0५EGAR

@_rage4oK

·https://twitter.com/_rage4oK/status/1414512523332685824 4 ч

Я так понимаю, наш парламент на 99% состоит из такого вот быдла.
показати весь коментар
12.07.2021 16:59 Відповісти
Согласен, давно пора. Без. Этого не будет как в Калифорнии, ну хоть 2% похожести
показати весь коментар
12.07.2021 17:08 Відповісти
верно. многим пациентам нужна помощь.
показати весь коментар
12.07.2021 18:21 Відповісти
"Слуги Каннабиса" ликуют! Наркоман наркоману глаз не выклюет.
показати весь коментар
12.07.2021 19:29 Відповісти
А ГУНДОСОМУ УТИРКУ АБИ КУРНУТИ ТРАВИ
показати весь коментар
12.07.2021 22:00 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 