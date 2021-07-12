РУС
Легализацию медицинского каннабиса рассмотрят на инициированном Зеленским внеочередном заседании Рады во вторник

Во вторник, 13 июля, состоится внеочередное заседание Верховной Рады по инициативе президента Владимира Зеленского, на котором, в частности, рассмотрят вопрос о легализация медицинского каннабиса в Украине.

Об этом народный депутат Украины Алексей Гончаренко сообщил в своем Telegram-канале, информирует Цензор.НЕТ.

"Завтра созывается внеочередное заседание Верховной Рады по инициативе Зеленского, на котором будет рассматриваться легализация медицинского каннабиса", - написал Гончаренко, опубликовав соответсвующий документ.

Согласно документу, в ходе внеочередного заседания парламента планируется также рассмотреть проект Закона об особенностях реформирования предприятий оборонно-промышленного комплекса государственной формы собственности, проект Закона о внесении изменений в Уголовный кодекс Украины и Уголовно-процессуального кодекса Украины относительно криминализации контрабанды товаров и подакцизных товаров, а также недостоверного декларирования товаров, проект Закона о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты Украины относительно особенностей налогообложения предпринимательской деятельности электронных резидентов, а также проект Закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования деятельности Антимонопольного комитета Украины.

Топ комментарии
+16
кому шо, а зеленому наркоману трава, скоро кокс легализует
показать весь комментарий
12.07.2021 10:50 Ответить
+12
Давайте быстрее!!!
У меня уже всходит!!!
показать весь комментарий
12.07.2021 10:50 Ответить
+12
Легализацию медицинского каннабиса рассмотрят на инициированном Зеленским внеочередном заседании Рады во вторник - Цензор.НЕТ 248
показать весь комментарий
12.07.2021 11:11 Ответить
https://twitter.com/spsvt
https://twitter.com/spsvt

Stas Pustovar

@spsvt

·https://twitter.com/spsvt/status/1414580019846844418 19 мин

В ответ
https://twitter.com/uspenovka19632 @uspenovka19632

Самый срочный закон! Вот это их ломает!
показать весь комментарий
12.07.2021 16:58 Ответить
https://twitter.com/_rage4oK
https://twitter.com/_rage4oK
https://twitter.com/_rage4oK
K0५EGAR

@_rage4oK

·https://twitter.com/_rage4oK/status/1414512523332685824 4 ч

Я так понимаю, наш парламент на 99% состоит из такого вот быдла.
Легалізацію медичного канабісу розглянуть на ініційованому Зеленським позачерговому засіданні Ради у вівторок - Цензор.НЕТ 6558
показать весь комментарий
12.07.2021 16:59 Ответить
Согласен, давно пора. Без. Этого не будет как в Калифорнии, ну хоть 2% похожести
показать весь комментарий
12.07.2021 17:08 Ответить
верно. многим пациентам нужна помощь.
показать весь комментарий
12.07.2021 18:21 Ответить
"Слуги Каннабиса" ликуют! Наркоман наркоману глаз не выклюет.
показать весь комментарий
12.07.2021 19:29 Ответить
А ГУНДОСОМУ УТИРКУ АБИ КУРНУТИ ТРАВИ
показать весь комментарий
12.07.2021 22:00 Ответить
