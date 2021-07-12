Легализацию медицинского каннабиса рассмотрят на инициированном Зеленским внеочередном заседании Рады во вторник
Во вторник, 13 июля, состоится внеочередное заседание Верховной Рады по инициативе президента Владимира Зеленского, на котором, в частности, рассмотрят вопрос о легализация медицинского каннабиса в Украине.
Об этом народный депутат Украины Алексей Гончаренко сообщил в своем Telegram-канале, информирует Цензор.НЕТ.
"Завтра созывается внеочередное заседание Верховной Рады по инициативе Зеленского, на котором будет рассматриваться легализация медицинского каннабиса", - написал Гончаренко, опубликовав соответсвующий документ.
Согласно документу, в ходе внеочередного заседания парламента планируется также рассмотреть проект Закона об особенностях реформирования предприятий оборонно-промышленного комплекса государственной формы собственности, проект Закона о внесении изменений в Уголовный кодекс Украины и Уголовно-процессуального кодекса Украины относительно криминализации контрабанды товаров и подакцизных товаров, а также недостоверного декларирования товаров, проект Закона о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты Украины относительно особенностей налогообложения предпринимательской деятельности электронных резидентов, а также проект Закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования деятельности Антимонопольного комитета Украины.
