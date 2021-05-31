РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
4512 посетителей онлайн
Новости Политика Украины
2 717 67
наркотики (2105) Разумков Дмитрий (1521)

Разумков: "Я не до конца поддерживаю легализацию каннабиса по разным причинам"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Разумков:

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков не полностью поддерживает легализацию медицинского каннабиса, поскольку опасается, что он может быть использован не только в медицинских целях.

Об этом он заявил на брифинге в понедельник, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Я не до конца поддерживаю легализацию каннабиса по разным причинам. К сожалению, есть примеры, когда он может использоваться не только в медицинских целях", - отметил Разумков.

Читайте на Цензор.НЕТ: Легализация каннабиса - это не политика, а вопрос уменьшения боли для тяжелобольных, - Ляшко

Напомним, 9 апреля Кабинет Министров Украины расширил перечень разрешенных препаратов. Некоторые препараты на основе каннабиса теперь не входят в перечень наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров.

В марте 2021 года Минздрав обнародовал разъяснение относительно проекта постановления "О внесении изменений в Перечень наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров".

Там, в частности, отмечалось, что все лекарственные средства, в составе которых содержится лишь изолированный каннабидиол, не подлежат контролю со стороны государства, как вещества содержащие наркотические средства или психотропные вещества. "Ограничение в виде квотирования, лицензирования и других мер контроля в отношении их использования в лечении, производстве, изготовлении, ввозе, вывозе их с территории Украины не устанавливаются", - отметили в министерстве.

Читайте также: В Украине легализовали некоторые препараты на основе каннабиса
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+18
К сожалению, есть примеры, когда он может использоваться не только в медицинских целях".

Разумков: "Я не до конца поддерживаю легализацию каннабиса по разным причинам" - Цензор.НЕТ 3925
показать весь комментарий
31.05.2021 13:32
+10
По этому мы с зелей употребяем его не легально Разумков: "Я не до конца поддерживаю легализацию медицинского каннабиса по разным причинам" - Цензор.НЕТ 8747
показать весь комментарий
31.05.2021 13:20
+9
Рождённый нюхать, курить не может.
показать весь комментарий
31.05.2021 13:29
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
По этому мы с зелей употребяем его не легально Разумков: "Я не до конца поддерживаю легализацию медицинского каннабиса по разным причинам" - Цензор.НЕТ 8747
показать весь комментарий
31.05.2021 13:20 Ответить
А використання немедичного кокаїну найвеличнішим лідором підтримуєш?
показать весь комментарий
31.05.2021 13:21 Ответить
В штате Нью-Йорк легализована марихуана

https://www.golosameriki.com/a/marijuana-legalized-state-new-york/5837936.html
показать весь комментарий
31.05.2021 13:21 Ответить
Толи дело кокаин, да Димон?
показать весь комментарий
31.05.2021 13:21 Ответить
Это если зеледент поделится. Он-то привычный, а у подопечных крышу срывает как у Мендель.
показать весь комментарий
31.05.2021 13:50 Ответить
Разумков: "Я не до конца поддерживаю легализацию медицинского каннабиса по разным причинам"

Разумков: "Я не до конца поддерживаю легализацию медицинского каннабиса по разным причинам" - Цензор.НЕТ 9593Сказал, что не вставляет.
показать весь комментарий
31.05.2021 13:22 Ответить
не быть тебе индейцем - однозначно ))
показать весь комментарий
31.05.2021 13:22 Ответить
Рождённый нюхать, курить не может.
показать весь комментарий
31.05.2021 13:29 Ответить
Хай краще синьку глушать?
показать весь комментарий
31.05.2021 13:24 Ответить
Боярьішнік! Боярамі стануть!!
показать весь комментарий
31.05.2021 14:16 Ответить
В США власти поддерживают легализацию - сразу преступность снизилась, миллиарды налогов получают города, рабочих мест море создается. В этом разница между системой с совками тупыми, и системой США - свободной и либеральной, где все могут заниматься чем хотят и зарабатывать на этом.
показать весь комментарий
31.05.2021 13:24 Ответить
Дело не в совке и системе. Похоже Украину просто затачивают именно как покупателя медпрепаратов на основе конопли (из того же Израиля) или синтетических аналогов этих веществ (из США например). Поэтому на внутреннее производство зась.
показать весь комментарий
31.05.2021 13:34 Ответить
Да-да, внешнее управление! Репоед, ты палишься)))
показать весь комментарий
31.05.2021 13:38 Ответить
Банальный лоббизм. И не святые одуваны там собираются, тем более с такого лошка как ты грех не получить.
показать весь комментарий
31.05.2021 14:10 Ответить
Якщо легалізують препарати з коноплі, то легалізують її вирощування, ми той Ізраїль поховаєм в коноплі.
показать весь комментарий
31.05.2021 16:29 Ответить
Израиль с 90-х годов применяет коноплю при лечении онко заболеваний. Нам до них далеко было и будет.
показать весь комментарий
31.05.2021 17:07 Ответить
Репа у тебя вместо головы
показать весь комментарий
31.05.2021 14:14 Ответить
"Украину просто затачивают именно как покупателя "
Чувак, ганч добре росте у глечику на підвіконні, без будь-якого "затачіванія". А на півдні Укрпїни та в Криму за часи совка на госплантарях вирощували у промислових обсягах.Його не треба було й навіть смикати, а просто наколупати чистий пластик з клсилок після жнив.
показать весь комментарий
31.05.2021 14:36 Ответить
Я понимаю что тут не северный полюс и конопля растет. Но пока идет лобби о том что будет закупать минздрав и крупные поставщики медпрепаратов.
показать весь комментарий
31.05.2021 15:39 Ответить
"поставщики медпрепаратов."
та які ще "мєдпрєпаратьі", коли в даному контексті ідот Разумков хвилюється про, начебто, можливість, конвертації медичного канабісу у рекреаційний, себто в ганч, що по суті звучить як bullshit. Але це навмисно розраховано на кончєний совканутий електорат Разумкова задля підняття рівня важливості останнього. As simple as that.
показать весь комментарий
31.05.2021 16:19 Ответить
Не тільки на півдні, на заході конопля вимахує як ліщина зростом, у сусіда буває, над парканом стирчить. Разумков: "Я не до кінця підтримую легалізацію канабісу з різних причин" - Цензор.НЕТ 365
показать весь комментарий
31.05.2021 16:31 Ответить
Но не против. Кстате я тоже Разумков: "Я не до конца поддерживаю легализацию каннабиса по разным причинам" - Цензор.НЕТ 4350
показать весь комментарий
31.05.2021 13:25 Ответить
Что-то болит или депрессия?
показать весь комментарий
31.05.2021 13:38 Ответить
Рекреационный канабис нужно легализовать! Туристов приедет море и с деньгами - это для страны большие деньги в копилку.
показать весь комментарий
31.05.2021 13:27 Ответить
Щоб побороти наркоманію - її треба легалізувати, щоб побороти корупції - її треба очолити.
показать весь комментарий
31.05.2021 13:30 Ответить
А причем здесь наркомания.? По науке бабушки которые годами глушат копеечный корвалол наркоманки , а вот если человек 20 лет периодически покуривает конопли он не наркоман. Почему именно так вы можете за 10 минут узнать самостоятельно. Пароль Википедия
показать весь комментарий
31.05.2021 13:44 Ответить
А давай проведемо дослід - посадимо під поліцейську дільницю бабусю з карвалолом і тебе з косяком. І подивимось хто скільки протримається. Разумков: "Я не до конца поддерживаю легализацию каннабиса по разным причинам" - Цензор.НЕТ 3695
показать весь комментарий
31.05.2021 13:47 Ответить
Тут не погоджусь, коноплю сторіччями садили, щось не чути було про наркоманію в Україні, хоча про її властивості знали.
показать весь комментарий
31.05.2021 16:33 Ответить
Ага, в гонитві за наживою ми бачимо як примати прямоходячі скочуються до свої молодших приматів братів.
показать весь комментарий
31.05.2021 13:31 Ответить
Надо бы и алкоголь запретить, бо некоторым тупорылым репоедам не нравится
показать весь комментарий
31.05.2021 13:41 Ответить
и шоб сбить цены в каждом огороде
показать весь комментарий
31.05.2021 14:02 Ответить
Я не до конца поддерживаю.- Рабинович, сколько будет дважды два? Таки, а вы продаёте или покупаете? А сколько вам надо? Хитрит бырыга с выпученными от вранья глазами. В "Слуге народа" не будет людей, работающих на олигархов, - Разумков
показать весь комментарий
31.05.2021 13:30 Ответить
Да, да, но нет!
показать весь комментарий
31.05.2021 13:42 Ответить
А Зе судячи за все для себе вже легалізував канабіс давно ....Що не відосік то "шедевр" Разумков: "Я не до конца поддерживаю легализацию каннабиса по разным причинам" - Цензор.НЕТ 3347
показать весь комментарий
31.05.2021 13:31 Ответить
та просто до конца не затянулся, вот и гонит дурку, впрочем и так понятно, шо стенах ридного кабинета или в офисе пианиста выкурить косячок це совсем пустячок
показать весь комментарий
31.05.2021 13:31 Ответить
К сожалению, есть примеры, когда он может использоваться не только в медицинских целях".

Разумков: "Я не до конца поддерживаю легализацию каннабиса по разным причинам" - Цензор.НЕТ 3925
показать весь комментарий
31.05.2021 13:32 Ответить
Разумков: "Я не до конца поддерживаю легализацию каннабиса по разным причинам" - Цензор.НЕТ 5724
показать весь комментарий
31.05.2021 13:36 Ответить
кокаинум!!
показать весь комментарий
31.05.2021 13:56 Ответить
А позаду героїнум Разумков: "Я не до кінця підтримую легалізацію канабісу з різних причин" - Цензор.НЕТ 962
показать весь комментарий
31.05.2021 16:38 Ответить
Разумков: "Я не до кінця підтримую легалізацію канабісу з різних причин" - Цензор.НЕТ 5719
показать весь комментарий
31.05.2021 18:59 Ответить
Дуже схожий на собрата з нєлінєйньім мьішлєнієм.
Разумков: "Я не до конца поддерживаю легализацию каннабиса по разным причинам" - Цензор.НЕТ 8529
показать весь комментарий
31.05.2021 13:37 Ответить
задолбали! ну не укуренные они, там кокс, амфетамин, барбитура, но никак не канабис!
показать весь комментарий
31.05.2021 13:40 Ответить
Какаяразніца.
показать весь комментарий
31.05.2021 13:47 Ответить
тут явно не канабис!!!
показать весь комментарий
31.05.2021 13:38 Ответить
А какая разница? Разумков: "Я не до конца поддерживаю легализацию каннабиса по разным причинам" - Цензор.НЕТ 932
показать весь комментарий
31.05.2021 13:47 Ответить
Это "выдающийся государственный деятель современности"?
показать весь комментарий
31.05.2021 22:56 Ответить
По способности втянуть в обе ноздри сразу он точно выдающийся. Разумков: "Я не до кінця підтримую легалізацію канабісу з різних причин" - Цензор.НЕТ 9065
показать весь комментарий
01.06.2021 06:49 Ответить
І нє то, чтбьі да, і нє точтобьі ніт.
показать весь комментарий
31.05.2021 13:33 Ответить
Легализация??
Что бы менты и цыгане на паперть пошли?
показать весь комментарий
31.05.2021 13:35 Ответить
Разумков, не знал, что ты неуч. Медицинский канабис специально выведен без наркотической составляющей. Обезболивающие и успокаювающие свойтва, нет физической зависимости. Очень нужен для раковых и психонеуровновешанных больных.
показать весь комментарий
31.05.2021 13:36 Ответить
Разве не ясно, что тупость главный критерий в отборе кандидатов слуг народа? Разумков: "Я не до конца поддерживаю легализацию каннабиса по разным причинам" - Цензор.НЕТ 1907
показать весь комментарий
31.05.2021 13:58 Ответить
Не до конца - это значит только орально?
Дебилы зеленожопые
показать весь комментарий
31.05.2021 13:39 Ответить
Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков не полностью поддерживает легализацию медицинского каннабиса...

Ты, конёк молодой,
Передай, дорогой,
Что я честно погиб,
Но, не очень... (с)
показать весь комментарий
31.05.2021 13:41 Ответить
Звісно не підтримує - адже втратяться мільярдні доходи від кришування нелегального ринку.
показать весь комментарий
31.05.2021 13:43 Ответить
Я не до конца... Все же поддерживает.
показать весь комментарий
31.05.2021 13:59 Ответить
Справа часу.
показать весь комментарий
31.05.2021 14:13 Ответить
Я не до кінця підтримую легалізацію канабісу з різних причин. На жаль, є приклади, коли він може використовуватися не лише з медичною метою", - зазначив Разумков. Джерело: https://censor.net/ua/n3268465
З таким трактуванням треба заборонити сокири, молотки, кухонні ножі, хімія проти шкідників а за мисливську зброю і медичні засоби психотропні взагалі тоді мовчу.
Взагалі мені подобається слухати "експертні" думки доморощених "медиків". Хай хворі і далі страждають, бо держава не має намірів контролювати розповсюдження канабісу, а зелена погань це підтверджує.
показать весь комментарий
31.05.2021 14:24 Ответить
Конечно....
Тебе и авакяну ведь конкуренция не нужна.....
показать весь комментарий
31.05.2021 14:31 Ответить
Его и так уже курят все. Что на кону?! Авакова бизнес и преступность?!? Включи мозг.
показать весь комментарий
31.05.2021 14:39 Ответить
Мы уже многое знаем о легализации. Зачем нам ваше еще мычание?!?!?!
показать весь комментарий
31.05.2021 14:43 Ответить
Добрий день! Зараз онко виходить майже на перше місце.
Колись коноплю вирущували вільно. Пряли одежу добавляли в салати печево і жили до 100 і більше років. В біблії написано, що конопля ДАР БОЖИЙ ВІД ВСІХ ХВОРОБ.
Зараз не вигідно щоб нація була здорова тому Вам дають в магазинах хімію і далі РАК... Коли захворіла дружина, шукали різні ліки, щоб приймати після химії. Той хто не хворів не зрозуміє і буде заперечувати в лігалізації коноплі. А ВОДЯРУ ПИТИ МОЖНА хоть залийсь...
показать весь комментарий
31.05.2021 15:00 Ответить
У Разумкова что, бизнес пострадает ?
Или у тех, кто заплатил ему за такую позицию ?
показать весь комментарий
31.05.2021 15:02 Ответить
Он сам не понимает о чем говорит. Во всяком случае, юридическая регулировка прекурсора в стране не одно и то ж что легалайз. Все что им нужно сделать, это перестать людей кошмарить за малые дозы. Должны быть кофешопы с таким делом. Это будет приносить море бабла, на у них экономисты тугие.
показать весь комментарий
31.05.2021 15:53 Ответить
Хочу конопляну сорочку Разумков: "Я не до кінця підтримую легалізацію канабісу з різних причин" - Цензор.НЕТ 2645
показать весь комментарий
31.05.2021 16:31 Ответить
Ему уже каннабис не интересен, на коксе сидит.
показать весь комментарий
31.05.2021 22:54 Ответить
 
 