Разумков: "Я не до конца поддерживаю легализацию каннабиса по разным причинам"
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Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков не полностью поддерживает легализацию медицинского каннабиса, поскольку опасается, что он может быть использован не только в медицинских целях.
Об этом он заявил на брифинге в понедельник, передает корреспондент Цензор.НЕТ.
"Я не до конца поддерживаю легализацию каннабиса по разным причинам. К сожалению, есть примеры, когда он может использоваться не только в медицинских целях", - отметил Разумков.
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Напомним, 9 апреля Кабинет Министров Украины расширил перечень разрешенных препаратов. Некоторые препараты на основе каннабиса теперь не входят в перечень наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров.
В марте 2021 года Минздрав обнародовал разъяснение относительно проекта постановления "О внесении изменений в Перечень наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров".
Там, в частности, отмечалось, что все лекарственные средства, в составе которых содержится лишь изолированный каннабидиол, не подлежат контролю со стороны государства, как вещества содержащие наркотические средства или психотропные вещества. "Ограничение в виде квотирования, лицензирования и других мер контроля в отношении их использования в лечении, производстве, изготовлении, ввозе, вывозе их с территории Украины не устанавливаются", - отметили в министерстве.
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Пожалуйста, подождите...
https://www.golosameriki.com/a/marijuana-legalized-state-new-york/5837936.html
Сказал, что не вставляет.
Чувак, ганч добре росте у глечику на підвіконні, без будь-якого "затачіванія". А на півдні Укрпїни та в Криму за часи совка на госплантарях вирощували у промислових обсягах.Його не треба було й навіть смикати, а просто наколупати чистий пластик з клсилок після жнив.
та які ще "мєдпрєпаратьі", коли в даному контексті ідот Разумков хвилюється про, начебто, можливість, конвертації медичного канабісу у рекреаційний, себто в ганч, що по суті звучить як bullshit. Але це навмисно розраховано на кончєний совканутий електорат Разумкова задля підняття рівня важливості останнього. As simple as that.
Что бы менты и цыгане на паперть пошли?
Дебилы зеленожопые
Ты, конёк молодой,
Передай, дорогой,
Что я честно погиб,
Но, не очень... (с)
З таким трактуванням треба заборонити сокири, молотки, кухонні ножі, хімія проти шкідників а за мисливську зброю і медичні засоби психотропні взагалі тоді мовчу.
Взагалі мені подобається слухати "експертні" думки доморощених "медиків". Хай хворі і далі страждають, бо держава не має намірів контролювати розповсюдження канабісу, а зелена погань це підтверджує.
Тебе и авакяну ведь конкуренция не нужна.....
Колись коноплю вирущували вільно. Пряли одежу добавляли в салати печево і жили до 100 і більше років. В біблії написано, що конопля ДАР БОЖИЙ ВІД ВСІХ ХВОРОБ.
Зараз не вигідно щоб нація була здорова тому Вам дають в магазинах хімію і далі РАК... Коли захворіла дружина, шукали різні ліки, щоб приймати після химії. Той хто не хворів не зрозуміє і буде заперечувати в лігалізації коноплі. А ВОДЯРУ ПИТИ МОЖНА хоть залийсь...
Или у тех, кто заплатил ему за такую позицию ?