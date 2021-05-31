Разумков: "Я не до конца поддерживаю легализацию каннабиса по разным причинам"

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков не полностью поддерживает легализацию медицинского каннабиса, поскольку опасается, что он может быть использован не только в медицинских целях.

Об этом он заявил на брифинге в понедельник, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Я не до конца поддерживаю легализацию каннабиса по разным причинам. К сожалению, есть примеры, когда он может использоваться не только в медицинских целях", - отметил Разумков.

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Напомним, 9 апреля Кабинет Министров Украины расширил перечень разрешенных препаратов. Некоторые препараты на основе каннабиса теперь не входят в перечень наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров.

В марте 2021 года Минздрав обнародовал разъяснение относительно проекта постановления "О внесении изменений в Перечень наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров".

Там, в частности, отмечалось, что все лекарственные средства, в составе которых содержится лишь изолированный каннабидиол, не подлежат контролю со стороны государства, как вещества содержащие наркотические средства или психотропные вещества. "Ограничение в виде квотирования, лицензирования и других мер контроля в отношении их использования в лечении, производстве, изготовлении, ввозе, вывозе их с территории Украины не устанавливаются", - отметили в министерстве.

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