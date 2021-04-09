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В Украине легализовали некоторые препараты на основе каннабиса

В Украине легализовали некоторые препараты на основе каннабиса

Кабинет Министров Украины расширил перечень разрешенных препаратов. Некоторые препараты на основе каннабиса теперь не входят в перечень наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров.

В документе по изменениям в постановление Кабмина от 6 мая 2000 г. № 770 сообщается, что к веществу изолированного канабидиолу (изолята канабидиола) настоящим постановлением мероприятия государственного контроля не устанавливаются, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Оборот психотропных веществ Дронабинол, Набилон (синтетический канабиноид, имитирующий действие ТГК) и Набиксимолс (стандартизированный экстракт каннабиса с одинаковым содержанием ТГК и канабидиоли) допускается только в форме лекарственных средств или в форме субстанций, предназначенных для производства, изготовления лекарственных препаратов", - указано в постановлении.

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В марте 2021 Минздрав обнародовал разъяснение относительно проекта постановления "О внесении изменений в Перечень наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров".

Там, в частности, отмечалось, что все лекарственные средства, в составе которых содержится лишь изолированный каннабидиол, не подлежат контролю со стороны государства, как вещества содержащие наркотические средства или психотропные вещества. "Ограничение в виде квотирования, лицензирования и других мер контроля в отношении их использования в лечении, производстве, изготовлении, ввозе, вывозе их с территории Украины не устанавливаются", - отметили в министерстве.

Автор: 

Кабмин (14033) лекарства (1225) Минздрав (4902) легализация (163)


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Топ комментарии
+12
виявиться, що в раді більшість хронічно хворих, які мають потребу в канабіоїдах
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09.04.2021 16:13
+10
В Україні легалізували деякі препарати на основі канабісу - Цензор.НЕТ 2983
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09.04.2021 17:28
+7
ну наконец-то..В Украине легализовали некоторые препараты на основе каннабиса - Цензор.НЕТ 4048
...
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09.04.2021 16:12
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Правила форума Совет форумчан
Ну наконец, сессионый зал вздохнет облегченно.
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09.04.2021 16:10 Ответить
виявиться, що в раді більшість хронічно хворих, які мають потребу в канабіоїдах
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09.04.2021 16:13 Ответить
Не только в Раде, а и водил-убийц прибавится с оправдательным приговорам.
О количестве наркоманов на улицах вообще молчу, их и сейчас на каждом углу тварей по паре.
Короче программа освобождения территории выполняется исправно.
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09.04.2021 16:24 Ответить
Канабидол не влияет на вождение) и это не наркотик.
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09.04.2021 16:28 Ответить
В статті мова про ТГК .
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09.04.2021 16:42 Ответить
Во власти наркоманы,и легализуют наркотики,су...и,
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09.04.2021 17:59 Ответить
Европа и Америка тоже по этому пути идут.
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09.04.2021 16:12 Ответить
Испания, Израиль, Италия, Канада
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09.04.2021 17:05 Ответить
будут выдавать ЗЕлохторату а то эйфория от правления неЛоха пошла на спад
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09.04.2021 16:12 Ответить
ну наконец-то..В Украине легализовали некоторые препараты на основе каннабиса - Цензор.НЕТ 4048
...
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09.04.2021 16:12 Ответить
"И смех и грех" - говорил батюшка, затягиваясь косяком...

В Україні легалізували деякі препарати на основі канабісу - Цензор.НЕТ 3743
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09.04.2021 16:47 Ответить
***
и смех и грех - шептал поп, набивая кадило коноплей )))
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09.04.2021 17:43 Ответить
Турборежим v.2.0
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09.04.2021 16:15 Ответить
В Украине легализовали некоторые препараты на основе каннабиса - Цензор.НЕТ 2732
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09.04.2021 16:16 Ответить
А в буфеті ВР буде?
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09.04.2021 16:18 Ответить
давно уже там
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09.04.2021 16:21 Ответить
Добкин младший обронил
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09.04.2021 17:03 Ответить
Видатний день для наркоманів.
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09.04.2021 16:21 Ответить
Насправді новина безпонтова. До психоактивної сопілки це відношення не має.
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09.04.2021 16:43 Ответить
У меня участок большой ))
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09.04.2021 16:24 Ответить
Я что то не понял о чем новость? Прекурсоры ТГК и его экстракция запрещены. СБД и его заменители нет. А курить СБД сорта без тгк, все равно что курить помидоры. Заменителей СБД тьма просто, делают разные фарм компании. Только этот фуфломицин не более.
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09.04.2021 16:26 Ответить
Може, як знеболювальне воно і працює - але до трансформації свідомості це жодним боком.
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09.04.2021 16:44 Ответить
Психотропне ТГК змінює свідомість. Постійне вживання впливає на ендоканбіноїдну систему організму, з часом система винагородженя мозку, перестає реагувати на дрібні дози ТГК і ендорфіни не виробляються необхідним чином. КБД нівелює вплив ТГК, проте вживання чистого кбд ніяк не покращить активність мозку, лише у парі з тгк. З тої ж причини, у сша та у країнах ЕС, де легалайз є, в кофешопах дозволено продавати маріхуану без вмісту тгк, лише СБД. Психотропний канабіс з вмістом кислот дельти 9 більше ніж 3% попросту заборонений у сюди.
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09.04.2021 19:15 Ответить
Краще ТГК та КБД - жінка з невідбитою головою. Але їх на всіх не вистачить.
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10.04.2021 08:04 Ответить
С выборами президента посмеялись?
Теперь похихичем с каннабиодами.
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09.04.2021 16:37 Ответить
Новина ні про що.
Буде про що говорити, коли нормально легалізують канабіс, призначений для куріння з рекреаційною та психоделічною метою.
Власне мені якось не проблема його придбати - але все одно приємно буде побачити потужні сорти сопілки у спеціалізованих магазинах та кіосках.
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09.04.2021 16:41 Ответить
І в шкільних буфетах можна ще...
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09.04.2021 17:28 Ответить
Ну то вже занадто ))) достатньо міні-магазинів на кшталт тютюнових, де продають тютюни і аксесуари для самокруток та кальянів.
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09.04.2021 17:32 Ответить
Ще короткоствол легалізувати до коноплі...
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09.04.2021 16:44 Ответить
Продавати тільки комплектом.
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10.04.2021 08:05 Ответить
Чем меньше синелобых свиней,тем дальше от Московии.
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09.04.2021 16:50 Ответить
синька зло, алкоголь наркотик по классификации наркотических веществ, причём он стоит выше травы по тяжести привыкания и последствиям.
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03.06.2021 17:15 Ответить
188 приказ МОЗ надо расширить
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09.04.2021 16:51 Ответить
В Україні легалізували деякі препарати на основі канабісу - Цензор.НЕТ 2983
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09.04.2021 17:28 Ответить
Та ні одна ЗЕ-тварина не покаялась. Мовчать, як води в рот понабирали.
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10.04.2021 08:06 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=LawDTETOY4Y
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09.04.2021 17:37 Ответить
Вызывает агрессию,привыкание, тяжёлую зависимость, разрушение печени, гипертонию.
Этот наркотик СВОБОДНО продаётся в любом алкогольном отделе.
НЕ вызывает агрессии, тяжёлого привыкания, гипертонии и разрушения печени.
Однако каннабис в Украине ЗАПРЕЩЁН!!!
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09.04.2021 17:56 Ответить
Це вони - наркомани,
Холодіє душа.
У широких кишенях
Схована анаша.
Вони тата і маму
Слухати не хотять!
По таємних підвалах
З наркоманками сплять!В Україні легалізували деякі препарати на основі канабісу - Цензор.НЕТ 5817
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09.04.2021 18:06 Ответить
це добре.
ще потрiбно припинити ганьбитись з повiями i легалiзувати проституцiю, щоб вона прийняла цивiлiзований вигляд.
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09.04.2021 19:19 Ответить
І встановити "трахалатки" на кожному розі.
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10.04.2021 08:07 Ответить
и проверять их на болячки, чтобы мужики не носили домой венеру незамеченную докторами. Но, это тоько в мечтах, у нас же, в постсовковой стране, приянято мусор загребать под палас и ждать пока завоняется. И когда завоняет сильно, то притвориться что ничего нет, ничего не воняет. Европа с нас смеётся.
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03.06.2021 17:22 Ответить
https://www.google.com/search?q=%D0%9D%D1%83,+%D1%8F+%D1%82%D0%BE%D0%B6%D0%B5+%D0%B2%D0%BE+%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BC+%D1%81+%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%8B+%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%8E%D1%81%D1%8C.+%D0%A3+%D0%BA%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B8+%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%8B.&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwicnYSk_P_wAhWShf0HHRL2Db0QBSgAegQIARA1 Ну, я тоже во многом с Европы смеюсь. У каждого свои тараканы.
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05.06.2021 10:30 Ответить
"Слуги Канабиса" ликуют. Гнусавый курит айкосы.
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09.04.2021 19:30 Ответить
Гнусявий повзає по доріжці.
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10.04.2021 08:08 Ответить
шмаль и бульбик
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09.04.2021 20:02 Ответить
В Україні легалізували деякі препарати на основі канабісу - Цензор.НЕТ 9884
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09.04.2021 20:20 Ответить
Я б купив.
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09.04.2021 21:30 Ответить
Синька хуже в 100 раз.
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09.04.2021 21:31 Ответить
Конопля- перший крок до важких наркотиків.
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10.04.2021 10:26 Ответить
не, сигарета с табаком первый шаг к героину. А если надо зарезать маму, то тут надо добавить алкоголя. Интересно, есть ли в МВД статистика про травокуров, пересевших на соли и герыч? Они же её не ведут.
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03.06.2021 17:20 Ответить
правильно.
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11.04.2021 03:57 Ответить
 
 