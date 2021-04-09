В Украине легализовали некоторые препараты на основе каннабиса
Кабинет Министров Украины расширил перечень разрешенных препаратов. Некоторые препараты на основе каннабиса теперь не входят в перечень наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров.
В документе по изменениям в постановление Кабмина от 6 мая 2000 г. № 770 сообщается, что к веществу изолированного канабидиолу (изолята канабидиола) настоящим постановлением мероприятия государственного контроля не устанавливаются, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Оборот психотропных веществ Дронабинол, Набилон (синтетический канабиноид, имитирующий действие ТГК) и Набиксимолс (стандартизированный экстракт каннабиса с одинаковым содержанием ТГК и канабидиоли) допускается только в форме лекарственных средств или в форме субстанций, предназначенных для производства, изготовления лекарственных препаратов", - указано в постановлении.
В марте 2021 Минздрав обнародовал разъяснение относительно проекта постановления "О внесении изменений в Перечень наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров".
Там, в частности, отмечалось, что все лекарственные средства, в составе которых содержится лишь изолированный каннабидиол, не подлежат контролю со стороны государства, как вещества содержащие наркотические средства или психотропные вещества. "Ограничение в виде квотирования, лицензирования и других мер контроля в отношении их использования в лечении, производстве, изготовлении, ввозе, вывозе их с территории Украины не устанавливаются", - отметили в министерстве.
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О количестве наркоманов на улицах вообще молчу, их и сейчас на каждом углу тварей по паре.
Короче программа освобождения территории выполняется исправно.
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и смех и грех - шептал поп, набивая кадило коноплей )))
Теперь похихичем с каннабиодами.
Буде про що говорити, коли нормально легалізують канабіс, призначений для куріння з рекреаційною та психоделічною метою.
Власне мені якось не проблема його придбати - але все одно приємно буде побачити потужні сорти сопілки у спеціалізованих магазинах та кіосках.
Этот наркотик СВОБОДНО продаётся в любом алкогольном отделе.
НЕ вызывает агрессии, тяжёлого привыкания, гипертонии и разрушения печени.
Однако каннабис в Украине ЗАПРЕЩЁН!!!
Холодіє душа.
У широких кишенях
Схована анаша.
Вони тата і маму
Слухати не хотять!
По таємних підвалах
З наркоманками сплять!
ще потрiбно припинити ганьбитись з повiями i легалiзувати проституцiю, щоб вона прийняла цивiлiзований вигляд.