В Україні легалізували деякі препарати на основі канабісу

Кабінет Міністрів України розширив перелік дозволених препаратів. Деякі препарати на основі канабісу тепер не входять до переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.

У документі щодо змін до постанови Кабміну від 6 травня 2000 р. № 770 повідомляється, що до речовини ізольованового канабідіолу (ізоляту канабідіолу) цією постановою заходи державного контролю не встановлюються, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Обіг психотропних речовин Дронабінол, Набілон (синтетичний канабіноїд, імітуючий дію ТГК) та Набіксімолс (стандартизований екстракт канабісу з однаковим вмістом ТГК та канабідіолу) допускається лише у формі лікарських засобів або у формі субстанцій, призначених для виробництва, виготовлення таких лікарських засобів", - зазначено в постанові.

У березні 2021 року МОЗ оприлюднило роз'яснення щодо проекту постанови "Про внесення змін до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів".

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Там, зокрема, зазначалося, що всі лікарські засоби, у складі яких міститься лише ізольований канабідіол, не підлягають контролю з боку держави, як речовини що містять наркотичні засоби або психотропні речовини. "Обмеження у вигляді квотування, ліцензування та інших заходів контролю стосовно їх використання у лікуванні, виробництві, виготовленні, ввезенні, вивезенні їх з території України не встановлюються", - зазначили в міністерстві.