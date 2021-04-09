В Україні легалізували деякі препарати на основі канабісу
Кабінет Міністрів України розширив перелік дозволених препаратів. Деякі препарати на основі канабісу тепер не входять до переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.
У документі щодо змін до постанови Кабміну від 6 травня 2000 р. № 770 повідомляється, що до речовини ізольованового канабідіолу (ізоляту канабідіолу) цією постановою заходи державного контролю не встановлюються, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"Обіг психотропних речовин Дронабінол, Набілон (синтетичний канабіноїд, імітуючий дію ТГК) та Набіксімолс (стандартизований екстракт канабісу з однаковим вмістом ТГК та канабідіолу) допускається лише у формі лікарських засобів або у формі субстанцій, призначених для виробництва, виготовлення таких лікарських засобів", - зазначено в постанові.
У березні 2021 року МОЗ оприлюднило роз'яснення щодо проекту постанови "Про внесення змін до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів".
Там, зокрема, зазначалося, що всі лікарські засоби, у складі яких міститься лише ізольований канабідіол, не підлягають контролю з боку держави, як речовини що містять наркотичні засоби або психотропні речовини. "Обмеження у вигляді квотування, ліцензування та інших заходів контролю стосовно їх використання у лікуванні, виробництві, виготовленні, ввезенні, вивезенні їх з території України не встановлюються", - зазначили в міністерстві.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
О количестве наркоманов на улицах вообще молчу, их и сейчас на каждом углу тварей по паре.
Короче программа освобождения территории выполняется исправно.
...
и смех и грех - шептал поп, набивая кадило коноплей )))
Теперь похихичем с каннабиодами.
Буде про що говорити, коли нормально легалізують канабіс, призначений для куріння з рекреаційною та психоделічною метою.
Власне мені якось не проблема його придбати - але все одно приємно буде побачити потужні сорти сопілки у спеціалізованих магазинах та кіосках.
Этот наркотик СВОБОДНО продаётся в любом алкогольном отделе.
НЕ вызывает агрессии, тяжёлого привыкания, гипертонии и разрушения печени.
Однако каннабис в Украине ЗАПРЕЩЁН!!!
Холодіє душа.
У широких кишенях
Схована анаша.
Вони тата і маму
Слухати не хотять!
По таємних підвалах
З наркоманками сплять!
ще потрiбно припинити ганьбитись з повiями i легалiзувати проституцiю, щоб вона прийняла цивiлiзований вигляд.