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В Україні легалізували деякі препарати на основі канабісу

В Україні легалізували деякі препарати на основі канабісу

Кабінет Міністрів України розширив перелік дозволених препаратів. Деякі препарати на основі канабісу тепер не входять до переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.

У документі щодо змін до постанови Кабміну від 6 травня 2000 р. № 770 повідомляється, що до речовини ізольованового канабідіолу (ізоляту канабідіолу) цією постановою заходи державного контролю не встановлюються, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Обіг психотропних речовин Дронабінол, Набілон (синтетичний канабіноїд, імітуючий дію ТГК) та Набіксімолс (стандартизований екстракт канабісу з однаковим вмістом ТГК та канабідіолу) допускається лише у формі лікарських засобів або у формі субстанцій, призначених для виробництва, виготовлення таких лікарських засобів", - зазначено в постанові.

У березні 2021 року МОЗ оприлюднило роз'яснення щодо проекту постанови "Про внесення змін до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів".

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Там, зокрема, зазначалося, що всі лікарські засоби, у складі яких міститься лише ізольований канабідіол, не підлягають контролю з боку держави, як речовини що містять наркотичні засоби або психотропні речовини. "Обмеження у вигляді квотування, ліцензування та інших заходів контролю стосовно їх використання у лікуванні, виробництві, виготовленні, ввезенні, вивезенні їх з території України не встановлюються", - зазначили в міністерстві.

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Кабмін (14134) ліки (1329) МОЗ (5400) легалізація (144)


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Топ коментарі
+12
виявиться, що в раді більшість хронічно хворих, які мають потребу в канабіоїдах
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09.04.2021 16:13
+10
В Україні легалізували деякі препарати на основі канабісу - Цензор.НЕТ 2983
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09.04.2021 17:28
+7
ну наконец-то..В Украине легализовали некоторые препараты на основе каннабиса - Цензор.НЕТ 4048
...
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09.04.2021 16:12
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Правила форума Рада форумчан
Ну наконец, сессионый зал вздохнет облегченно.
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09.04.2021 16:10 Відповісти
виявиться, що в раді більшість хронічно хворих, які мають потребу в канабіоїдах
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09.04.2021 16:13 Відповісти
Не только в Раде, а и водил-убийц прибавится с оправдательным приговорам.
О количестве наркоманов на улицах вообще молчу, их и сейчас на каждом углу тварей по паре.
Короче программа освобождения территории выполняется исправно.
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09.04.2021 16:24 Відповісти
Канабидол не влияет на вождение) и это не наркотик.
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09.04.2021 16:28 Відповісти
В статті мова про ТГК .
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09.04.2021 16:42 Відповісти
Во власти наркоманы,и легализуют наркотики,су...и,
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09.04.2021 17:59 Відповісти
Европа и Америка тоже по этому пути идут.
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09.04.2021 16:12 Відповісти
Испания, Израиль, Италия, Канада
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09.04.2021 17:05 Відповісти
будут выдавать ЗЕлохторату а то эйфория от правления неЛоха пошла на спад
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09.04.2021 16:12 Відповісти
ну наконец-то..В Украине легализовали некоторые препараты на основе каннабиса - Цензор.НЕТ 4048
...
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09.04.2021 16:12 Відповісти
"И смех и грех" - говорил батюшка, затягиваясь косяком...

В Україні легалізували деякі препарати на основі канабісу - Цензор.НЕТ 3743
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09.04.2021 16:47 Відповісти
***
и смех и грех - шептал поп, набивая кадило коноплей )))
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09.04.2021 17:43 Відповісти
Турборежим v.2.0
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09.04.2021 16:15 Відповісти
В Украине легализовали некоторые препараты на основе каннабиса - Цензор.НЕТ 2732
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09.04.2021 16:16 Відповісти
А в буфеті ВР буде?
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09.04.2021 16:18 Відповісти
давно уже там
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09.04.2021 16:21 Відповісти
Добкин младший обронил
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09.04.2021 17:03 Відповісти
Видатний день для наркоманів.
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09.04.2021 16:21 Відповісти
Насправді новина безпонтова. До психоактивної сопілки це відношення не має.
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09.04.2021 16:43 Відповісти
У меня участок большой ))
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09.04.2021 16:24 Відповісти
Я что то не понял о чем новость? Прекурсоры ТГК и его экстракция запрещены. СБД и его заменители нет. А курить СБД сорта без тгк, все равно что курить помидоры. Заменителей СБД тьма просто, делают разные фарм компании. Только этот фуфломицин не более.
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09.04.2021 16:26 Відповісти
Може, як знеболювальне воно і працює - але до трансформації свідомості це жодним боком.
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09.04.2021 16:44 Відповісти
Психотропне ТГК змінює свідомість. Постійне вживання впливає на ендоканбіноїдну систему організму, з часом система винагородженя мозку, перестає реагувати на дрібні дози ТГК і ендорфіни не виробляються необхідним чином. КБД нівелює вплив ТГК, проте вживання чистого кбд ніяк не покращить активність мозку, лише у парі з тгк. З тої ж причини, у сша та у країнах ЕС, де легалайз є, в кофешопах дозволено продавати маріхуану без вмісту тгк, лише СБД. Психотропний канабіс з вмістом кислот дельти 9 більше ніж 3% попросту заборонений у сюди.
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09.04.2021 19:15 Відповісти
Краще ТГК та КБД - жінка з невідбитою головою. Але їх на всіх не вистачить.
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10.04.2021 08:04 Відповісти
С выборами президента посмеялись?
Теперь похихичем с каннабиодами.
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09.04.2021 16:37 Відповісти
Новина ні про що.
Буде про що говорити, коли нормально легалізують канабіс, призначений для куріння з рекреаційною та психоделічною метою.
Власне мені якось не проблема його придбати - але все одно приємно буде побачити потужні сорти сопілки у спеціалізованих магазинах та кіосках.
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09.04.2021 16:41 Відповісти
І в шкільних буфетах можна ще...
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09.04.2021 17:28 Відповісти
Ну то вже занадто ))) достатньо міні-магазинів на кшталт тютюнових, де продають тютюни і аксесуари для самокруток та кальянів.
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09.04.2021 17:32 Відповісти
Ще короткоствол легалізувати до коноплі...
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09.04.2021 16:44 Відповісти
Продавати тільки комплектом.
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10.04.2021 08:05 Відповісти
Чем меньше синелобых свиней,тем дальше от Московии.
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09.04.2021 16:50 Відповісти
синька зло, алкоголь наркотик по классификации наркотических веществ, причём он стоит выше травы по тяжести привыкания и последствиям.
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03.06.2021 17:15 Відповісти
188 приказ МОЗ надо расширить
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09.04.2021 16:51 Відповісти
В Україні легалізували деякі препарати на основі канабісу - Цензор.НЕТ 2983
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09.04.2021 17:28 Відповісти
Та ні одна ЗЕ-тварина не покаялась. Мовчать, як води в рот понабирали.
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10.04.2021 08:06 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=LawDTETOY4Y
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09.04.2021 17:37 Відповісти
Вызывает агрессию,привыкание, тяжёлую зависимость, разрушение печени, гипертонию.
Этот наркотик СВОБОДНО продаётся в любом алкогольном отделе.
НЕ вызывает агрессии, тяжёлого привыкания, гипертонии и разрушения печени.
Однако каннабис в Украине ЗАПРЕЩЁН!!!
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09.04.2021 17:56 Відповісти
Це вони - наркомани,
Холодіє душа.
У широких кишенях
Схована анаша.
Вони тата і маму
Слухати не хотять!
По таємних підвалах
З наркоманками сплять!В Україні легалізували деякі препарати на основі канабісу - Цензор.НЕТ 5817
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09.04.2021 18:06 Відповісти
це добре.
ще потрiбно припинити ганьбитись з повiями i легалiзувати проституцiю, щоб вона прийняла цивiлiзований вигляд.
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09.04.2021 19:19 Відповісти
І встановити "трахалатки" на кожному розі.
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10.04.2021 08:07 Відповісти
и проверять их на болячки, чтобы мужики не носили домой венеру незамеченную докторами. Но, это тоько в мечтах, у нас же, в постсовковой стране, приянято мусор загребать под палас и ждать пока завоняется. И когда завоняет сильно, то притвориться что ничего нет, ничего не воняет. Европа с нас смеётся.
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03.06.2021 17:22 Відповісти
https://www.google.com/search?q=%D0%9D%D1%83,+%D1%8F+%D1%82%D0%BE%D0%B6%D0%B5+%D0%B2%D0%BE+%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BC+%D1%81+%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%8B+%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%8E%D1%81%D1%8C.+%D0%A3+%D0%BA%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B8+%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%8B.&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwicnYSk_P_wAhWShf0HHRL2Db0QBSgAegQIARA1 Ну, я тоже во многом с Европы смеюсь. У каждого свои тараканы.
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05.06.2021 10:30 Відповісти
"Слуги Канабиса" ликуют. Гнусавый курит айкосы.
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09.04.2021 19:30 Відповісти
Гнусявий повзає по доріжці.
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10.04.2021 08:08 Відповісти
шмаль и бульбик
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09.04.2021 20:02 Відповісти
В Україні легалізували деякі препарати на основі канабісу - Цензор.НЕТ 9884
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09.04.2021 20:20 Відповісти
Я б купив.
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09.04.2021 21:30 Відповісти
Синька хуже в 100 раз.
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09.04.2021 21:31 Відповісти
Конопля- перший крок до важких наркотиків.
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10.04.2021 10:26 Відповісти
не, сигарета с табаком первый шаг к героину. А если надо зарезать маму, то тут надо добавить алкоголя. Интересно, есть ли в МВД статистика про травокуров, пересевших на соли и герыч? Они же её не ведут.
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03.06.2021 17:20 Відповісти
правильно.
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11.04.2021 03:57 Відповісти
 
 