Новий препарат проти COVID-19 проходить клінічні дослідження в Туреччині

Турецькі вчені на базі Університету Анкари за підтримки Ради з наукових і технічних досліджень Туреччини (TÜBİTAK) розробили новий препарат проти вірусу COVID-19, на даний момент перейшли до етапу клінічних досліджень.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на CNN Türk, передає Цензор.НЕТ.

"За підтримки TÜBİTAK успішно завершено лабораторні дослідження препарату. Робота над ним триває в Університеті Анкари, розпочато клінічний етап", - повідомляє телеканал.

Очікується, що після успішних клінічних досліджень препарату, при узгодженні Міністерства охорони здоров'я, новий препарат буде включено в Туреччині в протоколи лікування. Налагодження масового виробництва планується завершити до кінця року.

Вчені уточнили, що дія препарату базується на протидії пошкодженню клітин вірусом.

За минулу добу в Туреччині було виявлено майже 42 тисячі нових випадків інфікування коронавірусом. 185 осіб померли, 22674 одужали. В країні вакциновано двома дозами вакцини майже 7,2 млн осіб, першу дозу вакцини отримали ще понад 9,7 млн ​​осіб.

