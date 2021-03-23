Pfizer випробовує таблетки від коронавірусу
Американська фармацевтична компанія Pfizer почала тестувати на людях таблетки для лікування коронавірусу, які можна використовувати при перших ознаках хвороби - до госпіталізації.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Громадське радіо".
Якщо випробовування пройдуть успішно, таблетку можна буде прописати на ранній стадії інфекції, щоб заблокувати розмноження вірусу до того, як пацієнт сильніше захворіє.
Керівник Pfizer Мікаель Долстен сказав, що досі в дослідженні не виявили жодних несподіваних проблем, і результати можуть бути отримані впродовж кількох тижнів.
Якщо все піде добре, Pfizer може почати другу і третю фази дослідження на початку другого кварталу. Це потенційно дасть змогу подати заявку на дозвіл на екстрене використання препарату ще до кінця цього року.
Крім цього, Pfizer тестує противірусний препарат, який вводиться внутрішньовенно. Його планують використовувати при лікуванні пацієнтів на важчій стадії захворювання - тих, кого вже госпіталізували.
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Чистий прибуток pfizer - 9,616 млрд.$ - за 2020 рік, а в 2021 він точно подвоїться.
Доводити потрібно, що щось є, а не те, що чогось немає, "тупориле вперте рагульйо".
Ти хоч зрозумів, що нафілософствовав? )) Якщо є - то потрібно доводити що? Ти хочес сказати, що вірусу нема? Але він є. І в природніх умовах навряд чи частини ДНК так "зліпился" докупи, щоб ще й "шматок" СНІДу там теліпався.
Де це я таке казав?
" І в природніх умовах навряд чи частини ДНК так "зліпился" докупи, щоб ще й "шматок" СНІДу там теліпався."
А це вже абсолютне невігластво.
Будь-який вірус постійно мутує - і не тільки вірус - будь-який живий організм. Але - якщо у людини покоління змінюється за 30 років, у віруса покоління змінюється за секунди, а тому мутацій трилліони! Абсолютна більшість з цих мутацій - нежиттєздатні, але одна на мільярд може стати більш агресивною і більш небеспечною.
100 років тому звичайний вірус ГРИПу мутував у край небеспечний штамм - так звану "іспанку", яка вбила 100 міліонів людей по всьому світові - ось вам абсолютно аналогічна ситуація.
Тому не видумуйте цієї маячні і менше слухайте ідіотів про "шматки СНІДу".
То без невігластва надай мені доказів, що вірус природній. Тільки не скидай лінки від СМІ. Ти їх зверни в трубочку і засунь собі в дупу.
Завдяки таким тупорилим неучам, що стрибають вище свого хвоста, людство є там де воно є. Дебіли, мля.
Наприклад, який саме доказ тобі потрібен? Який може бути доказ того, що вирус НЕ створений людиной?
От те, що вірусь СВОРЕНИЙ якісь докази придумати можна, а от що надати у доказ НЕ створення?
Чи для тебе, тупорилого дебіла, який не вміє критично мислити - будь-який бездоказовий вкид на ютубівськіх каналах про змови, каналах, що творені саме для дебілів, бо розімні люди таке не дивляться - то істина, що не потребує доказів і потрібно доказувати саме те, що найбільш вірогідне?
Це ж ти цю маячню несеш про нібито штучний вірус - ну то й надавай докази про це.
"Капитализация Пфайзера-197 млрд.выручка за 2020-аж 42 ярда! Модерна-34 ярда стоит всего. А Волмарта 400 мллрд. У убытки от локдаунов у акул капитализма исчисляются триллионами долларов! Одни и те же люди вкладываются и в Пфайзер и крупнейшие компании, терпящие безумные убытки от Короны.
Представить себе чуваков, которые для заработка в 1 единицу, "заведут"коронокризис от которого потеряют 500 единиц?"
(это сарказм, если что)
Чистая прибыль 10 млрд. - это еще ДО изобретения этой вакцины.
І так, китайці не купуюь Пфайзер, вони першими у світі почали вакцинацію своїми вакцинами. Це теж підозріло, адже загальновідомий факт - антидот завжди розробляється одночасно із біологічною зброєю.
И вас вот больше интересует мировой финансовый рынок или собственная прибыль?
Представить себе чуваков, которые для заработка в 1 единицу, "заведут"коронокризис от которого потеряют 500 единиц?
Представить себе чуваков, которые для заработка в 1 единицу, "заведут"коронокризис от которого потеряют 500 единиц, можно только в ребячьем мозгу.
Плюс Тесла Маска виготовила за 2020 рекордні 500 тис. електромобілів. З Теслою там цікаво - у Тесли ніколи не було фірмових автосалонів, усі продажі йшли онлайн. У час епідемії люди перестали ходити в автосалони і почали замовляти автомобілі онлайн. У Тесли ця схема була налагоджена уже років 10, а от інші автовиробники тільки-тільки почали запроваджувати онлайн-продажі в останні роки. Тому у всіх продажі впали, а у Тесли - виросли.
Є повно скритих багатіїв, про яких мало інформації.Навіть шейхів мало у списках форбс.А вони всі мільярдери.чи навіть мультимільярдери.
1. Разделить личные финансы от компаний с которыми они ассоциируются в массовом сознании.
2. Тот же Безос или Гейтс и подобные им крупняки зачастую уже не являются держателями контрольных пакетов этих компаний.
3.Никто , кроме условного Гейтса не знает точно структуру вложений личного капитала.
4. Поскольку доля публичных компаний, которые заработали на коронокризисе и сумма этих заработков ничтожно мала, по сравнению с триллионами убытков всех остальных компаний, можно предположить, что лично, гипотетический Гейтс больше потерял на личных вложениях, в иные компании чем заработал на капитализации Майкрософта.
Вчера в Украине было 333 смерти от ковида. А в Израиле, который заканчивает вакцинацию - 13.
Ага, особенно от оспы, кори и бешенства.
Постельнм режимом!
Могут также поставить капельницу с физрасторм и перелить альбумин.
А Гепатит С "лечат" пересадкой печени (тем, кто доживет до донорской печени).
Серьезно? Мыть руки и чихать в локоть?
В Украине бушует модифицированный вирус из Великобритании. Он более агрессивен и поражает молодежь с иммунитетом. Очень важно знать какими препаратами и как можно пользоваться именно в первое время, чтобы не навредить потом, если не дай Бог болезнь пойдет по тяжелому пути! После температуры людей привозят в реанимацию, если повезет еще, а там возмущаются, что идиоты занимаются самолечением и антибиотики уже не помогут! Так кто идиоты? Люди, что пьют все подряд от безисходности, или МОЗ, что не дает четких рекомендаций что пить первые 3 дня, и дальше в зависимости от протекания болезни?