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Новини Коронавірус і карантин
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Pfizer випробовує таблетки від коронавірусу

Pfizer випробовує таблетки від коронавірусу

Американська фармацевтична компанія Pfizer почала тестувати на людях таблетки для лікування коронавірусу, які можна використовувати при перших ознаках хвороби - до госпіталізації.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Громадське радіо".

Якщо випробовування пройдуть успішно, таблетку можна буде прописати на ранній стадії інфекції, щоб заблокувати розмноження вірусу до того, як пацієнт сильніше захворіє.

Керівник Pfizer Мікаель Долстен сказав, що досі в дослідженні не виявили жодних несподіваних проблем, і результати можуть бути отримані впродовж кількох тижнів.

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Якщо все піде добре, Pfizer може почати другу і третю фази дослідження на початку другого кварталу. Це потенційно дасть змогу подати заявку на дозвіл на екстрене використання препарату ще до кінця цього року.

Крім цього, Pfizer тестує противірусний препарат, який вводиться внутрішньовенно. Його планують використовувати при лікуванні пацієнтів на важчій стадії захворювання - тих, кого вже госпіталізували.

Автор: 

карантин (18172) ліки (1318) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) Pfizer (202)


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Топ коментарі
+10
Чувак, у тебя мифологизорованное сознание. Капитализация Пфайзера-197 млрд.выручка за 2020-аж 42 ярда! Модерна-34 ярда стоит всего. А Волмарта 400 мллрд. У убытки от локдаунов у акул капитализма исчисляются триллионами долларов! Одни и те же люди вкладываются и в Пфайзер и крупнейшие компании, терпящие безумные убытки от Короны.
Представить себе чуваков, которые для заработка в 1 единицу, "заведут"коронокризис от которого потеряют 500 единиц, можно только в ребячьем мозгу.
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23.03.2021 23:44
+8
согласен! Убытки исчисляются в триллионах
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23.03.2021 23:11
+6
Правильно! Сжечь Пфайзер на костре всем составом, чтоб не умничали и денег на горе людей не зарабатывали, ведьмы проклятыя!
(это сарказм, если что)
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23.03.2021 23:45
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Кайзер робить свою справу.
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23.03.2021 23:04 Відповісти
Якщо брати до уваги теорію про штучне створення цього вірусу, то на питання "кому це вигідно" є очевидна відповідь)
Чистий прибуток pfizer - 9,616 млрд.$ - за 2020 рік, а в 2021 він точно подвоїться.
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23.03.2021 23:04 Відповісти
Це не теорія, це так і є
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23.03.2021 23:07 Відповісти
Це теорія, бо немає жодного доказу.
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24.03.2021 00:03 Відповісти
Для тупих нема доказу
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24.03.2021 00:29 Відповісти
Для Пфайзера кілька мільярдів прибутку, а для Китая - обвал світової економіки і можливість видертися у світові лідери, поки США не може справитися з епідемією (а Китай підозріло швидко справився - мабуть був готовий). То кому вигідно?
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24.03.2021 00:34 Відповісти
Навпаки - саме тупі найлегше вірять у теорії заговорів, бо у тупих не розвинуте критичне мислення.
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24.03.2021 08:09 Відповісти
То доведи, що заговору нема, тупориле вперте рагульйо
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24.03.2021 09:34 Відповісти


Доводити потрібно, що щось є, а не те, що чогось немає, "тупориле вперте рагульйо".
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24.03.2021 09:38 Відповісти
Оце бовкнув, як козел у воду.
Ти хоч зрозумів, що нафілософствовав? )) Якщо є - то потрібно доводити що? Ти хочес сказати, що вірусу нема? Але він є. І в природніх умовах навряд чи частини ДНК так "зліпился" докупи, щоб ще й "шматок" СНІДу там теліпався.
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24.03.2021 13:37 Відповісти
"Ти хочес сказати, що вірусу нема"

Де це я таке казав?

" І в природніх умовах навряд чи частини ДНК так "зліпился" докупи, щоб ще й "шматок" СНІДу там теліпався."

А це вже абсолютне невігластво.
Будь-який вірус постійно мутує - і не тільки вірус - будь-який живий організм. Але - якщо у людини покоління змінюється за 30 років, у віруса покоління змінюється за секунди, а тому мутацій трилліони! Абсолютна більшість з цих мутацій - нежиттєздатні, але одна на мільярд може стати більш агресивною і більш небеспечною.

100 років тому звичайний вірус ГРИПу мутував у край небеспечний штамм - так звану "іспанку", яка вбила 100 міліонів людей по всьому світові - ось вам абсолютно аналогічна ситуація.

Тому не видумуйте цієї маячні і менше слухайте ідіотів про "шматки СНІДу".
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24.03.2021 14:03 Відповісти
Я дискутую з знаним вірусологом? Так? Ну то надай мені доказ, що вірус не створено зусиллями людини. Це ж саме те, що ти заперечуєш, так?
То без невігластва надай мені доказів, що вірус природній. Тільки не скидай лінки від СМІ. Ти їх зверни в трубочку і засунь собі в дупу.
Завдяки таким тупорилим неучам, що стрибають вище свого хвоста, людство є там де воно є. Дебіли, мля.
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24.03.2021 14:22 Відповісти
"Ну то надай мені доказ, що вірус не створено зусиллями людини."

Наприклад, який саме доказ тобі потрібен? Який може бути доказ того, що вирус НЕ створений людиной?

От те, що вірусь СВОРЕНИЙ якісь докази придумати можна, а от що надати у доказ НЕ створення?
Чи для тебе, тупорилого дебіла, який не вміє критично мислити - будь-який бездоказовий вкид на ютубівськіх каналах про змови, каналах, що творені саме для дебілів, бо розімні люди таке не дивляться - то істина, що не потребує доказів і потрібно доказувати саме те, що найбільш вірогідне?

Це ж ти цю маячню несеш про нібито штучний вірус - ну то й надавай докази про це.
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24.03.2021 15:01 Відповісти
Хоча...он Pfizer випробовує таблетки від коронавірусу - Цензор.НЕТ 7373 https://censor.net/ru/user/231458 не полінувався і розписав для таких як ти тупорилих:

"Капитализация Пфайзера-197 млрд.выручка за 2020-аж 42 ярда! Модерна-34 ярда стоит всего. А Волмарта 400 мллрд. У убытки от локдаунов у акул капитализма исчисляются триллионами долларов! Одни и те же люди вкладываются и в Пфайзер и крупнейшие компании, терпящие безумные убытки от Короны.
Представить себе чуваков, которые для заработка в 1 единицу, "заведут"коронокризис от которого потеряют 500 единиц?"
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24.03.2021 09:39 Відповісти
не такие уж и большие деньги
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23.03.2021 23:07 Відповісти
согласен! Убытки исчисляются в триллионах
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23.03.2021 23:11 Відповісти
Цікаво, скільки у цій гілці кретинів? Три чи чотири?
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23.03.2021 23:40 Відповісти
Правильно! Сжечь Пфайзер на костре всем составом, чтоб не умничали и денег на горе людей не зарабатывали, ведьмы проклятыя!
(это сарказм, если что)
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23.03.2021 23:45 Відповісти
Сарказм понятен, но те, кто считает, что фарм.компании работают на благо людей очень ошибаются, поинтересуйтесь темой)
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23.03.2021 23:50 Відповісти
Я ж говорю - ведьмы!
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23.03.2021 23:56 Відповісти
Фарм. компанії працюють заради прибутку. Але тут мова йде не про мільярди якісь нещасні. Для Пфайзера кілька зайвих мільярдів прибутку, а для Китая - обвал світової економіки і можливість видертися у світові лідери, поки США не може справитися з епідемією (а Китай підозріло швидко справився - мабуть був готовий). То кому це все справді вигідно?
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24.03.2021 00:35 Відповісти
убытки для стран, но не для пфайзера)
Чистая прибыль 10 млрд. - это еще ДО изобретения этой вакцины.
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23.03.2021 23:49 Відповісти
А до изобретения электричества?
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24.03.2021 00:27 Відповісти
ты немного куку, да?
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24.03.2021 00:49 Відповісти
Ну так а Віагру хто продає? Там на одній Віагрі Пфайзер щороку мільярди має!
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24.03.2021 00:29 Відповісти
"убытки для стран, но не для пфайзера)" - на ноль бы пфайзер умножили в таком случае
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24.03.2021 08:41 Відповісти
ну таки вирус до сих пор так и не выделен - выделены только его симптомы . а пфайзер сейчас изобретёт римантадин под новым названием который из за дешевизны уже объявляли не эффективным но лечащие врачи в 2016 \ насколько помню\ у себя на форумах писали . что принимавшие его в первые дни больные в реанимацию не попадали и болели намного легче . это когда везде писали про лёгочную чуму . а по факту грипп а
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23.03.2021 23:23 Відповісти
Та виділили давно вже і навіть фотки його з мікроскопа у відкритий доступ скинули...
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24.03.2021 00:31 Відповісти
сам по себе короновирус выделен давно с фотками ещё с 60-х но вот именно новомодный sars-cov-2 в марте 2020 уже был найден в количестве свыше 2000 разновидностей каждая с постоянной мутацией и выделить из них именно врага человечества так и не смогли .даже кацапы со своим спутником признались\в описании патента\ что с ковидом не работали\ не смогли его выделить\ а получили секвенированые
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24.03.2021 01:59 Відповісти
данные о нём из сша .то есть таблицу с описанием
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24.03.2021 02:00 Відповісти
Але першими вакцини представили кацапи та китайці...
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23.03.2021 23:23 Відповісти
та хто в них купить? Основний ринок це Європа і США.
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24.03.2021 00:20 Відповісти
Ви дійсно вірите, що китайці пустили б до себе когось із Пфайзера, щоб той там епідемію організував? Та вони ВООЗ не горять бажанням пускати в Ухань! До речі, от це якраз підозріло... На злодії шапка горить?
І так, китайці не купуюь Пфайзер, вони першими у світі почали вакцинацію своїми вакцинами. Це теж підозріло, адже загальновідомий факт - антидот завжди розробляється одночасно із біологічною зброєю.
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24.03.2021 00:27 Відповісти
І цю вакцину постійно вже будуть колоти.Гроші колосальні.Та й виробники масочок також заробляють.Бо в Європі вони коштують в євро.
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23.03.2021 23:33 Відповісти
У Пфайзера реализация вакцин-около 20 процентов от всех доходов. Вся выручка за 2020-42 ярда. По меркам мирового финансового рынка-слезы.
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24.03.2021 00:05 Відповісти
Посмотрим отчет за 2021 г.
И вас вот больше интересует мировой финансовый рынок или собственная прибыль?
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24.03.2021 00:19 Відповісти
Пфайзєр на Віагрі більше баок піднімає, ніж на тій вакцині...
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24.03.2021 00:24 Відповісти
Ты просто не понимаешь, как устроены мировые финансы вообще и кто зарабатывает на публичных компаниях. Всеми мировыми публичными компаниями, генерирующими денежный поток владеют через различные фонды одни и те же люди. И зарабатывают они в первую очередь не на прибыли, а на росте капитализации компании. Шоб ты немного понял о чем речь-Тесла стала прибыльной только в 2020-м. До этого генерила убытки под миллиард длларов ежегодно. И тем не менее и Маск и фонды, которые владеют осеовным пакетом Теслы заработали на капитализации десятки ярдов .
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24.03.2021 00:57 Відповісти
Капитализация Пфайзера-197 млрд.выручка за 2020-аж 42 ярда! Модерна-34 ярда стоит всего. А Волмарта 400 мллрд. У убытки от локдаунов у акул капитализма исчисляются триллионами долларов! Одни и те же люди вкладываются и в Пфайзер и крупнейшие компании, терпящие безумные убытки от Короны.
Представить себе чуваков, которые для заработка в 1 единицу, "заведут"коронокризис от которого потеряют 500 единиц?
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24.03.2021 01:00 Відповісти
Тогда и гипертония - это тайная разработка первобытных пфайзеровцев!
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24.03.2021 07:35 Відповісти


Pfizer испытывает таблетки от коронавируса - Цензор.НЕТ 8486
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23.03.2021 23:06 Відповісти
На удар.
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23.03.2021 23:11 Відповісти
От якраз треба би упор робити на ліки від ковіду, а не на вакцину! Адже вакцина не назавжди і навіть не на 5-10 років, як від дифтерії чи там кору... А от дієві ліки перетворили б той ковід на чергове ГРВІ...
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23.03.2021 23:25 Відповісти
https://censor.net/ru/user/140860 Чому це не назавжди? Її будуть колоти постійно,як і від грипу.Не дурно ж паспорти ковіду хочуть ввести.Виробники вакцин будуть зароблять над прибутки.Вже заробляють.
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23.03.2021 23:36 Відповісти
От тому таблетки і краще... Від грипу А H1N1 ж таміфлю (а потім інші препарати) ж винайшли і досить швидко. Не думаю, що тут сильно важче...
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24.03.2021 00:32 Відповісти
Виробникам краще вакцину продавати.
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24.03.2021 00:36 Відповісти
Чому? Доза вакцини коштує 5 баксів, ну з націнкою на ажіотаж - 10-15 баксів. І вакцину умовно треба колоти раз на рік-два. Пачка ліків може бути в рази дорожчою за 5 баксів і при лікуванні може знадобитися більше однієї пачки (плюс, привиті теж можуть захворіти, але в легкій формі і їм теж треба ліки).
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24.03.2021 00:39 Відповісти
ліків від ГРВІ немає)
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23.03.2021 23:52 Відповісти
Я це знаю, я маю на увазі, що з ліками ковід перетвориться на ГРВІ...
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24.03.2021 00:10 Відповісти
В Україні та в ЄС від кору два щеплення в 1 рік і в 7. На все життя.
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24.03.2021 07:37 Відповісти
Pfizer uvelicil dva raza pstavki vakcini v ES takze.S etoj vakcino bolsixj problem u nas nebylo
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23.03.2021 23:41 Відповісти
Чувак, у тебя мифологизорованное сознание. Капитализация Пфайзера-197 млрд.выручка за 2020-аж 42 ярда! Модерна-34 ярда стоит всего. А Волмарта 400 мллрд. У убытки от локдаунов у акул капитализма исчисляются триллионами долларов! Одни и те же люди вкладываются и в Пфайзер и крупнейшие компании, терпящие безумные убытки от Короны.
Представить себе чуваков, которые для заработка в 1 единицу, "заведут"коронокризис от которого потеряют 500 единиц, можно только в ребячьем мозгу.
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23.03.2021 23:44 Відповісти
https://censor.net/ru/user/231458 В когось збитки,а в когось надприбутки.Безус ж не втратив гроші.Гейтс,Маск також і ще повно інших.
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24.03.2021 00:38 Відповісти
А хіба Маск заробляє на вакцині? Маск збільшив прибутки, бо його ракети стали більше супутників виводити на орбіту (це найдешевший варіант на ринку і всі кинулися). Тут прибуток ріс би навіть якби епіемії і не було.

Плюс Тесла Маска виготовила за 2020 рекордні 500 тис. електромобілів. З Теслою там цікаво - у Тесли ніколи не було фірмових автосалонів, усі продажі йшли онлайн. У час епідемії люди перестали ходити в автосалони і почали замовляти автомобілі онлайн. У Тесли ця схема була налагоджена уже років 10, а от інші автовиробники тільки-тільки почали запроваджувати онлайн-продажі в останні роки. Тому у всіх продажі впали, а у Тесли - виросли.
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24.03.2021 00:56 Відповісти
https://censor.net/ru/user/140860 А я не казав,що саме Маск має заробляти на вакцині.Я в загальному плані.Що одні збідніли,а інші збагатилися.Взагалі то Тесла ще до зараз мало приносить прибутків.Найбільше постраждали звичайні люди.Багато хто став жебраком і навряд чи стане на ноги.

Є повно скритих багатіїв, про яких мало інформації.Навіть шейхів мало у списках форбс.А вони всі мільярдери.чи навіть мультимільярдери.
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24.03.2021 01:27 Відповісти
Для того, что бы говорить заработал или потерял Безос или Гейтс, надо:
1. Разделить личные финансы от компаний с которыми они ассоциируются в массовом сознании.
2. Тот же Безос или Гейтс и подобные им крупняки зачастую уже не являются держателями контрольных пакетов этих компаний.
3.Никто , кроме условного Гейтса не знает точно структуру вложений личного капитала.
4. Поскольку доля публичных компаний, которые заработали на коронокризисе и сумма этих заработков ничтожно мала, по сравнению с триллионами убытков всех остальных компаний, можно предположить, что лично, гипотетический Гейтс больше потерял на личных вложениях, в иные компании чем заработал на капитализации Майкрософта.
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24.03.2021 01:19 Відповісти
https://censor.net/ru/user/231458 Їхні особисті капітали зросли.Я знаю,що Гейтс вже давно не в Майкрософті.Найбільше від вірусу втратили звичайні люди з маленьким бізнесом.Дуже багато вже ніколи не стануть на ноги.Назвіть компанії,які втратили гроші і подивіться,які заробили.
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24.03.2021 01:30 Відповісти
А то ты не знаешь отрасли потерявшие в кризис. Все мировые автомобильные концерны, все крупнейшие мировые сети розничной торговли( Волмарт, Тэско..), все авиапроизводители. Все крупнейшие транспортные комании... Ими всеми, между прочим,владеют не ФОП. А главное-это крупнейшие потери для государств. Вынужденных печатать триллионы бумажных денег для покрытия дефицитов. И на этом фоне предположить, что все эти акулы позволять небольшой копании Пфайзер( а прочие производители вакцин-мелюзга), "придумать коронавирус, шоб потом нажится на производстве вакцин", не выдерживают здравого смысла.
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24.03.2021 10:06 Відповісти
Ну вот.. что я всегда и говорил - что с таблЭток (обыкновенного лекарства от Ковида - а не вакцины) нужно было и начинать изначально а не поводить опыты с вакциной на людях...
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24.03.2021 00:06 Відповісти
А пока дождемся окончания испытаний таблеток, будем каждый день все новые и новые рекорды ставить.
Вчера в Украине было 333 смерти от ковида. А в Израиле, который заканчивает вакцинацию - 13.
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24.03.2021 07:44 Відповісти
Таблетки? От вируса? Это- как дождик от сифилиса.
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24.03.2021 00:37 Відповісти
А чим лікують вірус гепатиту, наприклад? Якраз таблетками (ну ще уколи там є, але не при всіх гепатитах колють).
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24.03.2021 00:58 Відповісти
Вирусы не лечатся .Никакие. нет от них лекарств. и вакцины тоже все сомнительные.
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24.03.2021 01:38 Відповісти
"и вакцины тоже все сомнительные."

Ага, особенно от оспы, кори и бешенства.
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24.03.2021 04:47 Відповісти
Гепатит А?
Постельнм режимом!
Могут также поставить капельницу с физрасторм и перелить альбумин.

А Гепатит С "лечат" пересадкой печени (тем, кто доживет до донорской печени).
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24.03.2021 04:46 Відповісти
Пересадка печінки - це коли вже все, капєц... А так у мене в тітки якраз гепатит С був, то ліки виписували, причому ппц які дорогі. Гепатит С лікується дуже довго, дорого і важко. Причому, навіть українські ліки страшно дорогі, а імпортні - ще дорожче...
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24.03.2021 09:12 Відповісти
трохи більше: https://thehill.com/changing-america/well-being/prevention-cures/544575-pfizer-is-now-testing-a-covid-19-pill Pfizer is now testing a COVID-19 pill The treatment is a potent protease inhibitor, the same kind of technology used to treat HIV and hepatitis C.
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24.03.2021 00:43 Відповісти
5Ж чіпи вже в таблетка будуть
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24.03.2021 01:21 Відповісти
Не ведитесь ,это обман и мошейничество.потом они придумают спрей и капли от ковида.
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24.03.2021 01:50 Відповісти
и влажные салфетки с запахом неведомого растения, защищающие от СПИДа
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24.03.2021 02:07 Відповісти
Тем,кто верит в конспирологические теории про фарм-концернв, -нас.ите им в душу и приносите им доход. То есть,не вакцинируйтесь ихними вакцинами и не лечитесь ихними препаратами! И идите с богом! И к богу!
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24.03.2021 05:53 Відповісти
...не приносите...
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24.03.2021 05:54 Відповісти
Более года вирус гуляет по планете, а МОЗ до сих пор дает https://moz.gov.ua/article/news/rekomendacii-dlja-gromadjan-schodo-koronavirusu-2019-ncov такие рекомендации !

Серьезно? Мыть руки и чихать в локоть?
В Украине бушует модифицированный вирус из Великобритании. Он более агрессивен и поражает молодежь с иммунитетом. Очень важно знать какими препаратами и как можно пользоваться именно в первое время, чтобы не навредить потом, если не дай Бог болезнь пойдет по тяжелому пути! После температуры людей привозят в реанимацию, если повезет еще, а там возмущаются, что идиоты занимаются самолечением и антибиотики уже не помогут! Так кто идиоты? Люди, что пьют все подряд от безисходности, или МОЗ, что не дает четких рекомендаций что пить первые 3 дня, и дальше в зависимости от протекания болезни?
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24.03.2021 11:30 Відповісти
 
 