Pfizer випробовує таблетки від коронавірусу

Американська фармацевтична компанія Pfizer почала тестувати на людях таблетки для лікування коронавірусу, які можна використовувати при перших ознаках хвороби - до госпіталізації.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Громадське радіо".

Якщо випробовування пройдуть успішно, таблетку можна буде прописати на ранній стадії інфекції, щоб заблокувати розмноження вірусу до того, як пацієнт сильніше захворіє.

Керівник Pfizer Мікаель Долстен сказав, що досі в дослідженні не виявили жодних несподіваних проблем, і результати можуть бути отримані впродовж кількох тижнів.

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Якщо все піде добре, Pfizer може почати другу і третю фази дослідження на початку другого кварталу. Це потенційно дасть змогу подати заявку на дозвіл на екстрене використання препарату ще до кінця цього року.

Крім цього, Pfizer тестує противірусний препарат, який вводиться внутрішньовенно. Його планують використовувати при лікуванні пацієнтів на важчій стадії захворювання - тих, кого вже госпіталізували.