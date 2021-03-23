РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9797 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
10 332 75

Pfizer испытывает таблетки от коронавируса

Pfizer испытывает таблетки от коронавируса

Американская фармацевтическая компания Pfizer начала тестировать на людях таблетки для лечения коронавируса, которые можно использовать при первых признаках болезни - до госпитализации.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Громадське радіо".

Если испытания пройдут успешно, таблетку можно будет прописать на ранней стадии инфекции, чтобы заблокировать размножение вируса до того, как пациенты сильно заболеют.

Глава Pfizer Микаэль Долстен сказал, что пока в исследовании не обнаружили никаких неожиданных проблем, и результаты могут быть получены в течение нескольких недель.

Читайте на Цензор.НЕТ: Побочные реакции на вакцину CoviShield в Украине зафиксированы у 594 привитых, - Степанов

Если все пойдет хорошо, Pfizer может начать вторую и третью фазы исследования в начале второго квартала. Это потенциально позволит ей подать заявку на разрешение на экстренное использование препарата еще до конца этого года.

Кроме этого, Pfizer тестирует противовирусный препарат, который вводится внутривенно. Его планируют использовать при лечении пациентов с более тяжелой стадии заболевания - тех, кого уже госпитализировали.

Также на Цензор.НЕТ: Более 300 тыс. украинцев записались на вакцинацию от COVID-19 через "Дію". ИНСТРУКЦИЯ

Автор: 

карантин (16729) лекарства (1223) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) Pfizer (180)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+10
Чувак, у тебя мифологизорованное сознание. Капитализация Пфайзера-197 млрд.выручка за 2020-аж 42 ярда! Модерна-34 ярда стоит всего. А Волмарта 400 мллрд. У убытки от локдаунов у акул капитализма исчисляются триллионами долларов! Одни и те же люди вкладываются и в Пфайзер и крупнейшие компании, терпящие безумные убытки от Короны.
Представить себе чуваков, которые для заработка в 1 единицу, "заведут"коронокризис от которого потеряют 500 единиц, можно только в ребячьем мозгу.
показать весь комментарий
23.03.2021 23:44
+8
согласен! Убытки исчисляются в триллионах
показать весь комментарий
23.03.2021 23:11
+6
Правильно! Сжечь Пфайзер на костре всем составом, чтоб не умничали и денег на горе людей не зарабатывали, ведьмы проклятыя!
(это сарказм, если что)
показать весь комментарий
23.03.2021 23:45
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Кайзер робить свою справу.
показать весь комментарий
23.03.2021 23:04 Ответить
Якщо брати до уваги теорію про штучне створення цього вірусу, то на питання "кому це вигідно" є очевидна відповідь)
Чистий прибуток pfizer - 9,616 млрд.$ - за 2020 рік, а в 2021 він точно подвоїться.
показать весь комментарий
23.03.2021 23:04 Ответить
Це не теорія, це так і є
показать весь комментарий
23.03.2021 23:07 Ответить
Це теорія, бо немає жодного доказу.
показать весь комментарий
24.03.2021 00:03 Ответить
Для тупих нема доказу
показать весь комментарий
24.03.2021 00:29 Ответить
Для Пфайзера кілька мільярдів прибутку, а для Китая - обвал світової економіки і можливість видертися у світові лідери, поки США не може справитися з епідемією (а Китай підозріло швидко справився - мабуть був готовий). То кому вигідно?
показать весь комментарий
24.03.2021 00:34 Ответить
Навпаки - саме тупі найлегше вірять у теорії заговорів, бо у тупих не розвинуте критичне мислення.
показать весь комментарий
24.03.2021 08:09 Ответить
То доведи, що заговору нема, тупориле вперте рагульйо
показать весь комментарий
24.03.2021 09:34 Ответить


Доводити потрібно, що щось є, а не те, що чогось немає, "тупориле вперте рагульйо".
показать весь комментарий
24.03.2021 09:38 Ответить
Оце бовкнув, як козел у воду.
Ти хоч зрозумів, що нафілософствовав? )) Якщо є - то потрібно доводити що? Ти хочес сказати, що вірусу нема? Але він є. І в природніх умовах навряд чи частини ДНК так "зліпился" докупи, щоб ще й "шматок" СНІДу там теліпався.
показать весь комментарий
24.03.2021 13:37 Ответить
"Ти хочес сказати, що вірусу нема"

Де це я таке казав?

" І в природніх умовах навряд чи частини ДНК так "зліпился" докупи, щоб ще й "шматок" СНІДу там теліпався."

А це вже абсолютне невігластво.
Будь-який вірус постійно мутує - і не тільки вірус - будь-який живий організм. Але - якщо у людини покоління змінюється за 30 років, у віруса покоління змінюється за секунди, а тому мутацій трилліони! Абсолютна більшість з цих мутацій - нежиттєздатні, але одна на мільярд може стати більш агресивною і більш небеспечною.

100 років тому звичайний вірус ГРИПу мутував у край небеспечний штамм - так звану "іспанку", яка вбила 100 міліонів людей по всьому світові - ось вам абсолютно аналогічна ситуація.

Тому не видумуйте цієї маячні і менше слухайте ідіотів про "шматки СНІДу".
показать весь комментарий
24.03.2021 14:03 Ответить
Я дискутую з знаним вірусологом? Так? Ну то надай мені доказ, що вірус не створено зусиллями людини. Це ж саме те, що ти заперечуєш, так?
То без невігластва надай мені доказів, що вірус природній. Тільки не скидай лінки від СМІ. Ти їх зверни в трубочку і засунь собі в дупу.
Завдяки таким тупорилим неучам, що стрибають вище свого хвоста, людство є там де воно є. Дебіли, мля.
показать весь комментарий
24.03.2021 14:22 Ответить
"Ну то надай мені доказ, що вірус не створено зусиллями людини."

Наприклад, який саме доказ тобі потрібен? Який може бути доказ того, що вирус НЕ створений людиной?

От те, що вірусь СВОРЕНИЙ якісь докази придумати можна, а от що надати у доказ НЕ створення?
Чи для тебе, тупорилого дебіла, який не вміє критично мислити - будь-який бездоказовий вкид на ютубівськіх каналах про змови, каналах, що творені саме для дебілів, бо розімні люди таке не дивляться - то істина, що не потребує доказів і потрібно доказувати саме те, що найбільш вірогідне?

Це ж ти цю маячню несеш про нібито штучний вірус - ну то й надавай докази про це.
показать весь комментарий
24.03.2021 15:01 Ответить
Хоча...он Pfizer випробовує таблетки від коронавірусу - Цензор.НЕТ 7373 https://censor.net/ru/user/231458 не полінувався і розписав для таких як ти тупорилих:

"Капитализация Пфайзера-197 млрд.выручка за 2020-аж 42 ярда! Модерна-34 ярда стоит всего. А Волмарта 400 мллрд. У убытки от локдаунов у акул капитализма исчисляются триллионами долларов! Одни и те же люди вкладываются и в Пфайзер и крупнейшие компании, терпящие безумные убытки от Короны.
Представить себе чуваков, которые для заработка в 1 единицу, "заведут"коронокризис от которого потеряют 500 единиц?"
показать весь комментарий
24.03.2021 09:39 Ответить
не такие уж и большие деньги
показать весь комментарий
23.03.2021 23:07 Ответить
согласен! Убытки исчисляются в триллионах
показать весь комментарий
23.03.2021 23:11 Ответить
Цікаво, скільки у цій гілці кретинів? Три чи чотири?
показать весь комментарий
23.03.2021 23:40 Ответить
Правильно! Сжечь Пфайзер на костре всем составом, чтоб не умничали и денег на горе людей не зарабатывали, ведьмы проклятыя!
(это сарказм, если что)
показать весь комментарий
23.03.2021 23:45 Ответить
Сарказм понятен, но те, кто считает, что фарм.компании работают на благо людей очень ошибаются, поинтересуйтесь темой)
показать весь комментарий
23.03.2021 23:50 Ответить
Я ж говорю - ведьмы!
показать весь комментарий
23.03.2021 23:56 Ответить
Фарм. компанії працюють заради прибутку. Але тут мова йде не про мільярди якісь нещасні. Для Пфайзера кілька зайвих мільярдів прибутку, а для Китая - обвал світової економіки і можливість видертися у світові лідери, поки США не може справитися з епідемією (а Китай підозріло швидко справився - мабуть був готовий). То кому це все справді вигідно?
показать весь комментарий
24.03.2021 00:35 Ответить
убытки для стран, но не для пфайзера)
Чистая прибыль 10 млрд. - это еще ДО изобретения этой вакцины.
показать весь комментарий
23.03.2021 23:49 Ответить
А до изобретения электричества?
показать весь комментарий
24.03.2021 00:27 Ответить
ты немного куку, да?
показать весь комментарий
24.03.2021 00:49 Ответить
Ну так а Віагру хто продає? Там на одній Віагрі Пфайзер щороку мільярди має!
показать весь комментарий
24.03.2021 00:29 Ответить
"убытки для стран, но не для пфайзера)" - на ноль бы пфайзер умножили в таком случае
показать весь комментарий
24.03.2021 08:41 Ответить
ну таки вирус до сих пор так и не выделен - выделены только его симптомы . а пфайзер сейчас изобретёт римантадин под новым названием который из за дешевизны уже объявляли не эффективным но лечащие врачи в 2016 \ насколько помню\ у себя на форумах писали . что принимавшие его в первые дни больные в реанимацию не попадали и болели намного легче . это когда везде писали про лёгочную чуму . а по факту грипп а
показать весь комментарий
23.03.2021 23:23 Ответить
Та виділили давно вже і навіть фотки його з мікроскопа у відкритий доступ скинули...
показать весь комментарий
24.03.2021 00:31 Ответить
сам по себе короновирус выделен давно с фотками ещё с 60-х но вот именно новомодный sars-cov-2 в марте 2020 уже был найден в количестве свыше 2000 разновидностей каждая с постоянной мутацией и выделить из них именно врага человечества так и не смогли .даже кацапы со своим спутником признались\в описании патента\ что с ковидом не работали\ не смогли его выделить\ а получили секвенированые
показать весь комментарий
24.03.2021 01:59 Ответить
данные о нём из сша .то есть таблицу с описанием
показать весь комментарий
24.03.2021 02:00 Ответить
Але першими вакцини представили кацапи та китайці...
показать весь комментарий
23.03.2021 23:23 Ответить
та хто в них купить? Основний ринок це Європа і США.
показать весь комментарий
24.03.2021 00:20 Ответить
Ви дійсно вірите, що китайці пустили б до себе когось із Пфайзера, щоб той там епідемію організував? Та вони ВООЗ не горять бажанням пускати в Ухань! До речі, от це якраз підозріло... На злодії шапка горить?
І так, китайці не купуюь Пфайзер, вони першими у світі почали вакцинацію своїми вакцинами. Це теж підозріло, адже загальновідомий факт - антидот завжди розробляється одночасно із біологічною зброєю.
показать весь комментарий
24.03.2021 00:27 Ответить
І цю вакцину постійно вже будуть колоти.Гроші колосальні.Та й виробники масочок також заробляють.Бо в Європі вони коштують в євро.
показать весь комментарий
23.03.2021 23:33 Ответить
У Пфайзера реализация вакцин-около 20 процентов от всех доходов. Вся выручка за 2020-42 ярда. По меркам мирового финансового рынка-слезы.
показать весь комментарий
24.03.2021 00:05 Ответить
Посмотрим отчет за 2021 г.
И вас вот больше интересует мировой финансовый рынок или собственная прибыль?
показать весь комментарий
24.03.2021 00:19 Ответить
Пфайзєр на Віагрі більше баок піднімає, ніж на тій вакцині...
показать весь комментарий
24.03.2021 00:24 Ответить
Ты просто не понимаешь, как устроены мировые финансы вообще и кто зарабатывает на публичных компаниях. Всеми мировыми публичными компаниями, генерирующими денежный поток владеют через различные фонды одни и те же люди. И зарабатывают они в первую очередь не на прибыли, а на росте капитализации компании. Шоб ты немного понял о чем речь-Тесла стала прибыльной только в 2020-м. До этого генерила убытки под миллиард длларов ежегодно. И тем не менее и Маск и фонды, которые владеют осеовным пакетом Теслы заработали на капитализации десятки ярдов .
показать весь комментарий
24.03.2021 00:57 Ответить
Капитализация Пфайзера-197 млрд.выручка за 2020-аж 42 ярда! Модерна-34 ярда стоит всего. А Волмарта 400 мллрд. У убытки от локдаунов у акул капитализма исчисляются триллионами долларов! Одни и те же люди вкладываются и в Пфайзер и крупнейшие компании, терпящие безумные убытки от Короны.
Представить себе чуваков, которые для заработка в 1 единицу, "заведут"коронокризис от которого потеряют 500 единиц?
показать весь комментарий
24.03.2021 01:00 Ответить
Тогда и гипертония - это тайная разработка первобытных пфайзеровцев!
показать весь комментарий
24.03.2021 07:35 Ответить


Pfizer испытывает таблетки от коронавируса - Цензор.НЕТ 8486
показать весь комментарий
23.03.2021 23:06 Ответить
На удар.
показать весь комментарий
23.03.2021 23:11 Ответить
От якраз треба би упор робити на ліки від ковіду, а не на вакцину! Адже вакцина не назавжди і навіть не на 5-10 років, як від дифтерії чи там кору... А от дієві ліки перетворили б той ковід на чергове ГРВІ...
показать весь комментарий
23.03.2021 23:25 Ответить
https://censor.net/ru/user/140860 Чому це не назавжди? Її будуть колоти постійно,як і від грипу.Не дурно ж паспорти ковіду хочуть ввести.Виробники вакцин будуть зароблять над прибутки.Вже заробляють.
показать весь комментарий
23.03.2021 23:36 Ответить
От тому таблетки і краще... Від грипу А H1N1 ж таміфлю (а потім інші препарати) ж винайшли і досить швидко. Не думаю, що тут сильно важче...
показать весь комментарий
24.03.2021 00:32 Ответить
Виробникам краще вакцину продавати.
показать весь комментарий
24.03.2021 00:36 Ответить
Чому? Доза вакцини коштує 5 баксів, ну з націнкою на ажіотаж - 10-15 баксів. І вакцину умовно треба колоти раз на рік-два. Пачка ліків може бути в рази дорожчою за 5 баксів і при лікуванні може знадобитися більше однієї пачки (плюс, привиті теж можуть захворіти, але в легкій формі і їм теж треба ліки).
показать весь комментарий
24.03.2021 00:39 Ответить
ліків від ГРВІ немає)
показать весь комментарий
23.03.2021 23:52 Ответить
Я це знаю, я маю на увазі, що з ліками ковід перетвориться на ГРВІ...
показать весь комментарий
24.03.2021 00:10 Ответить
В Україні та в ЄС від кору два щеплення в 1 рік і в 7. На все життя.
показать весь комментарий
24.03.2021 07:37 Ответить
Pfizer uvelicil dva raza pstavki vakcini v ES takze.S etoj vakcino bolsixj problem u nas nebylo
показать весь комментарий
23.03.2021 23:41 Ответить
Чувак, у тебя мифологизорованное сознание. Капитализация Пфайзера-197 млрд.выручка за 2020-аж 42 ярда! Модерна-34 ярда стоит всего. А Волмарта 400 мллрд. У убытки от локдаунов у акул капитализма исчисляются триллионами долларов! Одни и те же люди вкладываются и в Пфайзер и крупнейшие компании, терпящие безумные убытки от Короны.
Представить себе чуваков, которые для заработка в 1 единицу, "заведут"коронокризис от которого потеряют 500 единиц, можно только в ребячьем мозгу.
показать весь комментарий
23.03.2021 23:44 Ответить
https://censor.net/ru/user/231458 В когось збитки,а в когось надприбутки.Безус ж не втратив гроші.Гейтс,Маск також і ще повно інших.
показать весь комментарий
24.03.2021 00:38 Ответить
А хіба Маск заробляє на вакцині? Маск збільшив прибутки, бо його ракети стали більше супутників виводити на орбіту (це найдешевший варіант на ринку і всі кинулися). Тут прибуток ріс би навіть якби епіемії і не було.

Плюс Тесла Маска виготовила за 2020 рекордні 500 тис. електромобілів. З Теслою там цікаво - у Тесли ніколи не було фірмових автосалонів, усі продажі йшли онлайн. У час епідемії люди перестали ходити в автосалони і почали замовляти автомобілі онлайн. У Тесли ця схема була налагоджена уже років 10, а от інші автовиробники тільки-тільки почали запроваджувати онлайн-продажі в останні роки. Тому у всіх продажі впали, а у Тесли - виросли.
показать весь комментарий
24.03.2021 00:56 Ответить
https://censor.net/ru/user/140860 А я не казав,що саме Маск має заробляти на вакцині.Я в загальному плані.Що одні збідніли,а інші збагатилися.Взагалі то Тесла ще до зараз мало приносить прибутків.Найбільше постраждали звичайні люди.Багато хто став жебраком і навряд чи стане на ноги.

Є повно скритих багатіїв, про яких мало інформації.Навіть шейхів мало у списках форбс.А вони всі мільярдери.чи навіть мультимільярдери.
показать весь комментарий
24.03.2021 01:27 Ответить
Для того, что бы говорить заработал или потерял Безос или Гейтс, надо:
1. Разделить личные финансы от компаний с которыми они ассоциируются в массовом сознании.
2. Тот же Безос или Гейтс и подобные им крупняки зачастую уже не являются держателями контрольных пакетов этих компаний.
3.Никто , кроме условного Гейтса не знает точно структуру вложений личного капитала.
4. Поскольку доля публичных компаний, которые заработали на коронокризисе и сумма этих заработков ничтожно мала, по сравнению с триллионами убытков всех остальных компаний, можно предположить, что лично, гипотетический Гейтс больше потерял на личных вложениях, в иные компании чем заработал на капитализации Майкрософта.
показать весь комментарий
24.03.2021 01:19 Ответить
https://censor.net/ru/user/231458 Їхні особисті капітали зросли.Я знаю,що Гейтс вже давно не в Майкрософті.Найбільше від вірусу втратили звичайні люди з маленьким бізнесом.Дуже багато вже ніколи не стануть на ноги.Назвіть компанії,які втратили гроші і подивіться,які заробили.
показать весь комментарий
24.03.2021 01:30 Ответить
А то ты не знаешь отрасли потерявшие в кризис. Все мировые автомобильные концерны, все крупнейшие мировые сети розничной торговли( Волмарт, Тэско..), все авиапроизводители. Все крупнейшие транспортные комании... Ими всеми, между прочим,владеют не ФОП. А главное-это крупнейшие потери для государств. Вынужденных печатать триллионы бумажных денег для покрытия дефицитов. И на этом фоне предположить, что все эти акулы позволять небольшой копании Пфайзер( а прочие производители вакцин-мелюзга), "придумать коронавирус, шоб потом нажится на производстве вакцин", не выдерживают здравого смысла.
показать весь комментарий
24.03.2021 10:06 Ответить
Ну вот.. что я всегда и говорил - что с таблЭток (обыкновенного лекарства от Ковида - а не вакцины) нужно было и начинать изначально а не поводить опыты с вакциной на людях...
показать весь комментарий
24.03.2021 00:06 Ответить
А пока дождемся окончания испытаний таблеток, будем каждый день все новые и новые рекорды ставить.
Вчера в Украине было 333 смерти от ковида. А в Израиле, который заканчивает вакцинацию - 13.
показать весь комментарий
24.03.2021 07:44 Ответить
Таблетки? От вируса? Это- как дождик от сифилиса.
показать весь комментарий
24.03.2021 00:37 Ответить
А чим лікують вірус гепатиту, наприклад? Якраз таблетками (ну ще уколи там є, але не при всіх гепатитах колють).
показать весь комментарий
24.03.2021 00:58 Ответить
Вирусы не лечатся .Никакие. нет от них лекарств. и вакцины тоже все сомнительные.
показать весь комментарий
24.03.2021 01:38 Ответить
"и вакцины тоже все сомнительные."

Ага, особенно от оспы, кори и бешенства.
показать весь комментарий
24.03.2021 04:47 Ответить
Гепатит А?
Постельнм режимом!
Могут также поставить капельницу с физрасторм и перелить альбумин.

А Гепатит С "лечат" пересадкой печени (тем, кто доживет до донорской печени).
показать весь комментарий
24.03.2021 04:46 Ответить
Пересадка печінки - це коли вже все, капєц... А так у мене в тітки якраз гепатит С був, то ліки виписували, причому ппц які дорогі. Гепатит С лікується дуже довго, дорого і важко. Причому, навіть українські ліки страшно дорогі, а імпортні - ще дорожче...
показать весь комментарий
24.03.2021 09:12 Ответить
трохи більше: https://thehill.com/changing-america/well-being/prevention-cures/544575-pfizer-is-now-testing-a-covid-19-pill Pfizer is now testing a COVID-19 pill The treatment is a potent protease inhibitor, the same kind of technology used to treat HIV and hepatitis C.
показать весь комментарий
24.03.2021 00:43 Ответить
5Ж чіпи вже в таблетка будуть
показать весь комментарий
24.03.2021 01:21 Ответить
Не ведитесь ,это обман и мошейничество.потом они придумают спрей и капли от ковида.
показать весь комментарий
24.03.2021 01:50 Ответить
и влажные салфетки с запахом неведомого растения, защищающие от СПИДа
показать весь комментарий
24.03.2021 02:07 Ответить
Тем,кто верит в конспирологические теории про фарм-концернв, -нас.ите им в душу и приносите им доход. То есть,не вакцинируйтесь ихними вакцинами и не лечитесь ихними препаратами! И идите с богом! И к богу!
показать весь комментарий
24.03.2021 05:53 Ответить
...не приносите...
показать весь комментарий
24.03.2021 05:54 Ответить
Более года вирус гуляет по планете, а МОЗ до сих пор дает https://moz.gov.ua/article/news/rekomendacii-dlja-gromadjan-schodo-koronavirusu-2019-ncov такие рекомендации !

Серьезно? Мыть руки и чихать в локоть?
В Украине бушует модифицированный вирус из Великобритании. Он более агрессивен и поражает молодежь с иммунитетом. Очень важно знать какими препаратами и как можно пользоваться именно в первое время, чтобы не навредить потом, если не дай Бог болезнь пойдет по тяжелому пути! После температуры людей привозят в реанимацию, если повезет еще, а там возмущаются, что идиоты занимаются самолечением и антибиотики уже не помогут! Так кто идиоты? Люди, что пьют все подряд от безисходности, или МОЗ, что не дает четких рекомендаций что пить первые 3 дня, и дальше в зависимости от протекания болезни?
показать весь комментарий
24.03.2021 11:30 Ответить
 
 