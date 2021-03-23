Pfizer испытывает таблетки от коронавируса

Американская фармацевтическая компания Pfizer начала тестировать на людях таблетки для лечения коронавируса, которые можно использовать при первых признаках болезни - до госпитализации.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Громадське радіо".

Если испытания пройдут успешно, таблетку можно будет прописать на ранней стадии инфекции, чтобы заблокировать размножение вируса до того, как пациенты сильно заболеют.

Глава Pfizer Микаэль Долстен сказал, что пока в исследовании не обнаружили никаких неожиданных проблем, и результаты могут быть получены в течение нескольких недель.

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Если все пойдет хорошо, Pfizer может начать вторую и третью фазы исследования в начале второго квартала. Это потенциально позволит ей подать заявку на разрешение на экстренное использование препарата еще до конца этого года.

Кроме этого, Pfizer тестирует противовирусный препарат, который вводится внутривенно. Его планируют использовать при лечении пациентов с более тяжелой стадии заболевания - тех, кого уже госпитализировали.

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