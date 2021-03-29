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На Луганщині виготовлятимуть препарат від коронавірусу, - ЛОДА

На Луганщині виготовлятимуть препарат від коронавірусу, - ЛОДА

В Україні зареєстровано препарат від COVID-19. Перший український генерик японського противірусного лікарського засобу виготовляє фармацевтична компанія з Рубіжного.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Луганської облдержадміністрації.

"Міністерство охорони здоров'я України зареєструвало перший український генерик японського противірусного лікарського засобу "Авіган" - "Фавіпіравір-Мікрохім", - сказано в повідомленні.

Цей препарат успішно пройшов контрольні дослідження в лабораторії на базі Державного експертного центру при Міністерстві охорони здоров'я, а також клінічні дослідження біоеквівалентності. Він відповідає всім стандартам і протоколам МОЗ.

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"Завдяки злагодженій роботі фахівців і виробничому потенціалу компанії "Мікрохім", українці отримають доступний препарат, який впливає на патогенез коронавірусу", - повідомили в Луганській облдержадміністрації.

Препарат також усуває клінічні прояви коронавірусної хвороби, додали в Луганській ОДА.

На Луганщині виготовлятимуть препарат від коронавірусу, - ЛОДА 01
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Топ коментарі
+11
Почём будет продаваться в "Эпицентре"?
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29.03.2021 18:33
+9
"к попілу - всєгда готови"

На Луганщине будут производить препарат от коронавируса, - ЛОГА - Цензор.НЕТ 8498
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29.03.2021 19:10
+7
Ученье свет, а неученых тьма.
Дженерик (генерик, женерик, генеричний препарат; англ. Generic) - це непатентований лікарський препарат, що є відтворенням оригінального препарату, на який закінчився термін патентного захисту. Може відрізнятися від оригінального препарату, за складом допоміжних речовин, і не тільки.

Необхідна вимога для продажу дженериків - доведена фармацевтична, біологічна і терапевтична еквівалентність вихідного препарату.
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29.03.2021 18:44
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Почём будет продаваться в "Эпицентре"?
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29.03.2021 18:33 Відповісти
Я нет, как и маски сейчас. Но вот с полгода тому назад.....! Или забыли? Впрочем в селах и райцентрах "Эпицентров" нет.
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29.03.2021 18:38 Відповісти
Ну, ежели для вас Киев село, то я естественно замолкаю.
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29.03.2021 18:49 Відповісти
"к попілу - всєгда готови"

На Луганщине будут производить препарат от коронавируса, - ЛОГА - Цензор.НЕТ 8498
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29.03.2021 19:10 Відповісти
В подарок при покупки дрели.
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29.03.2021 20:25 Відповісти
Производить вы может и будете. Только когда.? Ваша регистрация еще не дает вам прав на производство. Надо купить лицензию у собственника или заключить договор для начала. Об этом ни слова
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29.03.2021 18:38 Відповісти
Ученье свет, а неученых тьма.
Дженерик (генерик, женерик, генеричний препарат; англ. Generic) - це непатентований лікарський препарат, що є відтворенням оригінального препарату, на який закінчився термін патентного захисту. Може відрізнятися від оригінального препарату, за складом допоміжних речовин, і не тільки.

Необхідна вимога для продажу дженериків - доведена фармацевтична, біологічна і терапевтична еквівалентність вихідного препарату.
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29.03.2021 18:44 Відповісти
Може відрізнятися від оригінального препарату, за складом допоміжних речовин, і не тільки.

А самое ключевое тут...это слова " і не тільки"...😃
То бишь если оригинал лечил...то совсем не обязательно что аналог будет делать тоже самое...
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29.03.2021 18:51 Відповісти
Ключевое слово тут "непатентований".
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29.03.2021 18:54 Відповісти
Следовательно это фуфломецин..
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29.03.2021 18:54 Відповісти
Вас никто не принуждает этим лечиться.
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29.03.2021 18:55 Відповісти
Отсутствие денег у людей...вынуждает их покупать всякий разный фуфломецин...и скоты производители этим пользуются...и набивают карманы..
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29.03.2021 18:58 Відповісти
Нет...я просто констатирую факт..
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29.03.2021 19:00 Відповісти
хоть дерьмо - главное на шару. Прекрасная власть зеленых дегенератов. Счастливо привиться тебе этим ..."средством" от КОВИД
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29.03.2021 21:47 Відповісти
Ну да. Вычитал что это лекарство давно уже не в ТОПе, и давай брацать "интеллектом" под радостный вой зелибобиков. А вот то что эффект от него сомнительный. так лошарам это неинтересно. Кстати, тебе термин "under supervision" известен?
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29.03.2021 21:40 Відповісти
Ненужно брехать. Ненада.
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29.03.2021 20:13 Відповісти
На Луганщине будут производить препарат от коронавируса, - ЛОГА - Цензор.НЕТ 5626
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29.03.2021 18:38 Відповісти
На Луганщине будут производить препарат от коронавируса, - ЛОГА - Цензор.НЕТ 3037

....
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29.03.2021 18:49 Відповісти
...юлькодрочерам - только Пфайзер
На Луганщине будут производить препарат от коронавируса, - ЛОГА - Цензор.НЕТ 9229
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29.03.2021 20:11 Відповісти
Препарат также устраняет клинические проявления коронавирусной болезни, добавили в Луганской ОГА.

... и привитому этим препаратом экстрасенс компании называет правильную комбинацию номеров в Евромиллион.
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29.03.2021 18:39 Відповісти
Это не вакцина. Препарат (таблетки?) облегчает (?) течение болезни.
Что-то вроде ремдесивира.
"ВОЗ выпустила рекомендацию, в которой не рекомендуется применять ремдесивир у госпитализированных пациентов, независимо от тяжести заболевания, так как в настоящее время нет доказательств того, что ремдесивир улучшает показатели выживаемости и другие результаты лечения этих пациентов."
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29.03.2021 19:02 Відповісти
неожиданно)
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29.03.2021 18:41 Відповісти
Стесняюсь спросить:
- А это в брацкой республике Лугандон или на подконтрольной территории? (хотя, судя по выборам, там вата независимо от места)
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29.03.2021 18:59 Відповісти
Рубежное
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29.03.2021 19:41 Відповісти
что это Рубежное и в статье написано...
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29.03.2021 19:58 Відповісти
Ну так посмотри,где єто,или народного слугу візівать будеш? 9 км от Северодонецка,7 от Лисичанска.
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29.03.2021 20:03 Відповісти
ну и? снова ни а чём... Ну и что что 9 км от Севдонецка и 7 от Лисичанска... ?...

Пришлось самому всё делать за вас...
"С мая и до 22 июля 2014 Рубежное находилось на стыке между украинскими войсками и отрядами сепаратистов и имело нейтральный статус. Ночью 22 июля 2014 года https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B Национальная гвардия Украины вошла в город и взяла его под свой контрольhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%B1%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B5#cite_note-22 [22] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%B1%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B5#cite_note-23 [23] ."

следовательно с этой стороны...
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29.03.2021 20:13 Відповісти
За меня? Та да. лаптеногих ты чета торбить не помогал .
Кстати не нацгвардия туда первая зашла. "Чернигов" - это ментовской и ВСУ
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29.03.2021 20:40 Відповісти
Нет в мире ни одного препарата с доказанной эфеективностью против короновируса. Все, что рекламируется-как "препарат" в с точки зрения доказательной медицины -БАД.
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29.03.2021 19:06 Відповісти
Смотря сколько съешь.
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29.03.2021 19:11 Відповісти
Тебя шо, Контрибуция аж у Грузинские гори загнала?
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29.03.2021 19:42 Відповісти
Мда... еще один лахтинский. Даже не знает,о чем его спрашивают. А ник по наследству достался...
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29.03.2021 20:01 Відповісти
Ну если у тебя ник такой то ті обязан об єтом знать
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29.03.2021 20:08 Відповісти
Лохам сойдёт ))))
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29.03.2021 19:14 Відповісти
Какого калибра ?
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29.03.2021 19:20 Відповісти
Просто цікаво, чому на Луганщині?
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29.03.2021 19:29 Відповісти
Потому шо єто контора частная и не будет ждать зеленіх указаний
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29.03.2021 19:43 Відповісти
.. там хорошие запасы мела... Белый..чистый..)))
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29.03.2021 23:03 Відповісти
Производить на Микрохиме -значит фасовать ( предварительно закупив субстанцию в Китае или Индии). 75% красивая упаковка заказанная в Европе. В нашей стране могут только воровать , и наживаться на детях, на больных, заключенных и стариках.
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29.03.2021 19:44 Відповісти
Министерство здравоохранения Украины зарегистрировало первый украинский генерик японского противовирусного лекарственного средства "Авиган" - "Фавипиравир-Микрохим".
Об этом говорится в тексте https://moz.gov.ua/article/ministry-mandates/nakaz-moz-ukraini-vid-23032021--548-pro-derzhavnu-reestraciju-perereestraciju-likarskih-zasobiv-medichnih-imunobiologichnih-preparativ-ta-vnesennja-zmin-do-reestracijnih-materialiv Приказ а МОЗ Украины от 23.03.2021 №548 "О государственной регистрации (перерегистрации) лекарственных средств (медицинских иммунобиологических препаратов) и внесении изменений в регистрационные материалы", опубликованном на сайте Министерства, сообщает https://vchaspik.ua/frontpage Час Пик со ссылкой на пресс-службу компании Микрохим".
Производителем генерика является украинская фармацевтическая компания "Микрохим" (https://vchaspik.ua/rubezhnoe Рубежное ).
Как https://microkhim.com.ua/ru/mikrohim-zaregistriroval-pervyj-v-ukraine-generik-protiv-koronavirusa/ сообщили в компании, "Фавипиравир-Микрохим" успешно прошел контрольные исследования в уполномоченной лаборатории на базе Государственного экспертного центра при Министерстве здравоохранения Украины, а также клинические исследования биоэквивалентности. Это говорит о том, что воссозданный препарат соответствует всем стандартам и протоколам, установленным Минздравом.
"Миссия нашей компании - лучше делать доступным. Поэтому выход на украинский рынок отечественного препарата от "Микрохим" позволит решить сразу несколько проблем для общества.
Первая - это поставка необходимых объемов "Фавипиравира" в условиях очередной волны пандемии коронавируса. Вторая - это обеспечение приемлемой цены для населения нашего государства. Ведь мы понимаем, что карантин существенно повлиял на состояние бизнеса в Украине и доходы граждан, и наша задача - поддержать население в этот трудный период. Тем более, что Украина вполне способна обеспечить население качественными препаратами собственного производства.
В настоящее время мы немедленно приступаем к наработке препарата", - сообщил генеральный директор НПФ "Микрохим" Игорь Погромский.
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29.03.2021 19:45 Відповісти
дай Бог!
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29.03.2021 20:05 Відповісти
Молодцы!
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29.03.2021 20:21 Відповісти
если окажется эффективным - тут же всё продадут за рубеж. Уже проходили это с масками.
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29.03.2021 20:41 Відповісти
Чел писал что контора частная. Значит есть вероятность независимости от зе-гнид => порядочности...
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29.03.2021 20:51 Відповісти
Авіган - синтетичний https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%96%D1%80%D1%83%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82 противірусний препарат , що був розроблений японською компанією https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=Toyama_Chemical/Fuji_Film&action=edit&redlink=1 Toyama Chemical/Fuji Film у 1998 році.

У 2014 році був застосований у Японії для зупинення епідемії пандемічного грипу.

У лютому 2020 року препарат був застосований у Китаї для лікування https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%96%D1%80%D1%83%D1%81%D0%BD%D0%B0_%D1%85%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B0_2019 коронавірусної хвороби 2019 .

У клінічних випробуваннях в Ухані і Шеньчжені взяли участь 340 пацієнтів. Хворі, які приймали фавіпіравір, одужали за 4 доби, а ті, які не приймали - за 11 діб
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B2%D1%96%D0%BF%D1%96%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%96%D1%80 Фавіпіравір
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29.03.2021 21:21 Відповісти
Но, если одобрил Степанов, то да! И курточка у него классная. А теперь, наверняка, классно прибарахлится.
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29.03.2021 22:46 Відповісти
 
 