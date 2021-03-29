На Луганщині виготовлятимуть препарат від коронавірусу, - ЛОДА

В Україні зареєстровано препарат від COVID-19. Перший український генерик японського противірусного лікарського засобу виготовляє фармацевтична компанія з Рубіжного.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Луганської облдержадміністрації.

"Міністерство охорони здоров'я України зареєструвало перший український генерик японського противірусного лікарського засобу "Авіган" - "Фавіпіравір-Мікрохім", - сказано в повідомленні.

Цей препарат успішно пройшов контрольні дослідження в лабораторії на базі Державного експертного центру при Міністерстві охорони здоров'я, а також клінічні дослідження біоеквівалентності. Він відповідає всім стандартам і протоколам МОЗ.

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"Завдяки злагодженій роботі фахівців і виробничому потенціалу компанії "Мікрохім", українці отримають доступний препарат, який впливає на патогенез коронавірусу", - повідомили в Луганській облдержадміністрації.

Препарат також усуває клінічні прояви коронавірусної хвороби, додали в Луганській ОДА.