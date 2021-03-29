На Луганщині виготовлятимуть препарат від коронавірусу, - ЛОДА
В Україні зареєстровано препарат від COVID-19. Перший український генерик японського противірусного лікарського засобу виготовляє фармацевтична компанія з Рубіжного.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Луганської облдержадміністрації.
"Міністерство охорони здоров'я України зареєструвало перший український генерик японського противірусного лікарського засобу "Авіган" - "Фавіпіравір-Мікрохім", - сказано в повідомленні.
Цей препарат успішно пройшов контрольні дослідження в лабораторії на базі Державного експертного центру при Міністерстві охорони здоров'я, а також клінічні дослідження біоеквівалентності. Він відповідає всім стандартам і протоколам МОЗ.
"Завдяки злагодженій роботі фахівців і виробничому потенціалу компанії "Мікрохім", українці отримають доступний препарат, який впливає на патогенез коронавірусу", - повідомили в Луганській облдержадміністрації.
Препарат також усуває клінічні прояви коронавірусної хвороби, додали в Луганській ОДА.
Будь ласка, зачекайте...
Дженерик (генерик, женерик, генеричний препарат; англ. Generic) - це непатентований лікарський препарат, що є відтворенням оригінального препарату, на який закінчився термін патентного захисту. Може відрізнятися від оригінального препарату, за складом допоміжних речовин, і не тільки.
Необхідна вимога для продажу дженериків - доведена фармацевтична, біологічна і терапевтична еквівалентність вихідного препарату.
А самое ключевое тут...это слова " і не тільки"...😃
То бишь если оригинал лечил...то совсем не обязательно что аналог будет делать тоже самое...
....
... и привитому этим препаратом экстрасенс компании называет правильную комбинацию номеров в Евромиллион.
Что-то вроде ремдесивира.
"ВОЗ выпустила рекомендацию, в которой не рекомендуется применять ремдесивир у госпитализированных пациентов, независимо от тяжести заболевания, так как в настоящее время нет доказательств того, что ремдесивир улучшает показатели выживаемости и другие результаты лечения этих пациентов."
- А это в брацкой республике Лугандон или на подконтрольной территории? (хотя, судя по выборам, там вата независимо от места)
Пришлось самому всё делать за вас...
"С мая и до 22 июля 2014 Рубежное находилось на стыке между украинскими войсками и отрядами сепаратистов и имело нейтральный статус. Ночью 22 июля 2014 года https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B Национальная гвардия Украины вошла в город и взяла его под свой контрольhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%B1%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B5#cite_note-22 [22] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%B1%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B5#cite_note-23 [23] ."
следовательно с этой стороны...
Кстати не нацгвардия туда первая зашла. "Чернигов" - это ментовской и ВСУ
Об этом говорится в тексте https://moz.gov.ua/article/ministry-mandates/nakaz-moz-ukraini-vid-23032021--548-pro-derzhavnu-reestraciju-perereestraciju-likarskih-zasobiv-medichnih-imunobiologichnih-preparativ-ta-vnesennja-zmin-do-reestracijnih-materialiv Приказ а МОЗ Украины от 23.03.2021 №548 "О государственной регистрации (перерегистрации) лекарственных средств (медицинских иммунобиологических препаратов) и внесении изменений в регистрационные материалы", опубликованном на сайте Министерства, сообщает https://vchaspik.ua/frontpage Час Пик со ссылкой на пресс-службу компании Микрохим".
Производителем генерика является украинская фармацевтическая компания "Микрохим" (https://vchaspik.ua/rubezhnoe Рубежное ).
Как https://microkhim.com.ua/ru/mikrohim-zaregistriroval-pervyj-v-ukraine-generik-protiv-koronavirusa/ сообщили в компании, "Фавипиравир-Микрохим" успешно прошел контрольные исследования в уполномоченной лаборатории на базе Государственного экспертного центра при Министерстве здравоохранения Украины, а также клинические исследования биоэквивалентности. Это говорит о том, что воссозданный препарат соответствует всем стандартам и протоколам, установленным Минздравом.
"Миссия нашей компании - лучше делать доступным. Поэтому выход на украинский рынок отечественного препарата от "Микрохим" позволит решить сразу несколько проблем для общества.
Первая - это поставка необходимых объемов "Фавипиравира" в условиях очередной волны пандемии коронавируса. Вторая - это обеспечение приемлемой цены для населения нашего государства. Ведь мы понимаем, что карантин существенно повлиял на состояние бизнеса в Украине и доходы граждан, и наша задача - поддержать население в этот трудный период. Тем более, что Украина вполне способна обеспечить население качественными препаратами собственного производства.
В настоящее время мы немедленно приступаем к наработке препарата", - сообщил генеральный директор НПФ "Микрохим" Игорь Погромский.
У 2014 році був застосований у Японії для зупинення епідемії пандемічного грипу.
У лютому 2020 року препарат був застосований у Китаї для лікування https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%96%D1%80%D1%83%D1%81%D0%BD%D0%B0_%D1%85%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B0_2019 коронавірусної хвороби 2019 .
У клінічних випробуваннях в Ухані і Шеньчжені взяли участь 340 пацієнтів. Хворі, які приймали фавіпіравір, одужали за 4 доби, а ті, які не приймали - за 11 діб
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B2%D1%96%D0%BF%D1%96%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%96%D1%80 Фавіпіравір