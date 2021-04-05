РУС
3 264 2

Новый препарат против COVID-19 проходит клинические исследования в Турции

Турецкие ученые на базе Университета Анкары при поддержке Совета по научным и техническим исследованиям Турции (TÜBİTAK) разработали новый препарат против вируса COVID-19, на данный момент перешли к этапу клинических исследований.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на CNN Türk, передает Цензор.НЕТ.

"При поддержке TÜBİTAK успешно завершены лабораторные исследования препарата. Работа над ним продолжается в Университете Анкары, начат клинический этап", - сообщает телеканал.

Ожидается, что после успешных клинических исследований препарата, при согласовании Министерства здравоохранения, новый препарат будет включен в Турции в протоколы лечения. Налаживание массового производства планируется завершится до конца года.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Луганщине будут производить препарат от коронавируса, - ЛОГА

Ученые уточнили, что действие препарата основано на противодействии повреждению клеток вирусом.

За прошлые сутки в Турции было обнаружено почти 42 тысячи новых случаев инфицирования коронавирусом. 185 человек умерли, 22674 выздоровели. В стране вакцинировано двумя дозами вакцины почти 7,2 млн человек, первую дозу вакцины получили еще более 9,7 млн человек.

Автор: 

карантин (16729) лекарства (1239) Турция (3530) COVID-19 (18609) коронавирус (17042)
А у нас этикеток на 10 лет вперёд выпустили в одесе.
05.04.2021 23:14 Ответить
Препарат, быстро убивающий коронавирус, превратит страну-изобретателя в Эльдорадо.
05.04.2021 23:34 Ответить
 
 