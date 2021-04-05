Новый препарат против COVID-19 проходит клинические исследования в Турции

Турецкие ученые на базе Университета Анкары при поддержке Совета по научным и техническим исследованиям Турции (TÜBİTAK) разработали новый препарат против вируса COVID-19, на данный момент перешли к этапу клинических исследований.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на CNN Türk, передает Цензор.НЕТ.

"При поддержке TÜBİTAK успешно завершены лабораторные исследования препарата. Работа над ним продолжается в Университете Анкары, начат клинический этап", - сообщает телеканал.

Ожидается, что после успешных клинических исследований препарата, при согласовании Министерства здравоохранения, новый препарат будет включен в Турции в протоколы лечения. Налаживание массового производства планируется завершится до конца года.

Ученые уточнили, что действие препарата основано на противодействии повреждению клеток вирусом.

За прошлые сутки в Турции было обнаружено почти 42 тысячи новых случаев инфицирования коронавирусом. 185 человек умерли, 22674 выздоровели. В стране вакцинировано двумя дозами вакцины почти 7,2 млн человек, первую дозу вакцины получили еще более 9,7 млн человек.