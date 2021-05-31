Разумков: "Я не до кінця підтримую легалізацію канабісу з різних причин"

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков не повністю підтримує легалізацію медичного канабісу, оскільки побоюється, що він може бути використаний не лише з медичною метою.

Про це він заявив на брифінгу в понеділок, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"Я не до кінця підтримую легалізацію канабісу з різних причин. На жаль, є приклади, коли він може використовуватися не лише з медичною метою", - зазначив Разумков.

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Нагадаємо, 9 квітня Кабінет Міністрів України розширив перелік дозволених препаратів. Деякі препарати на основі канабісу тепер не входять до переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.

У березні 2021 року МОЗ оприлюднило роз'яснення щодо проєкту постанови "Про внесення змін до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів".

Там, зокрема, зазначалося, що всі лікарські засоби, у складі яких міститься лише ізольований канабідіол, не підлягають контролю з боку держави, як речовини, що містять наркотичні засоби або психотропні речовини. "Обмеження у вигляді квотування, ліцензування та інших заходів контролю щодо їхнього використання в лікуванні, виробництві, виготовленні, ввезенні, вивезенні їх з території України не встановлюються", - зазначили в міністерстві.