Разумков: "Я не до кінця підтримую легалізацію канабісу з різних причин"
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Голова Верховної Ради Дмитро Разумков не повністю підтримує легалізацію медичного канабісу, оскільки побоюється, що він може бути використаний не лише з медичною метою.
Про це він заявив на брифінгу в понеділок, передає кореспондент Цензор.НЕТ.
"Я не до кінця підтримую легалізацію канабісу з різних причин. На жаль, є приклади, коли він може використовуватися не лише з медичною метою", - зазначив Разумков.
Нагадаємо, 9 квітня Кабінет Міністрів України розширив перелік дозволених препаратів. Деякі препарати на основі канабісу тепер не входять до переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.
У березні 2021 року МОЗ оприлюднило роз'яснення щодо проєкту постанови "Про внесення змін до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів".
Там, зокрема, зазначалося, що всі лікарські засоби, у складі яких міститься лише ізольований канабідіол, не підлягають контролю з боку держави, як речовини, що містять наркотичні засоби або психотропні речовини. "Обмеження у вигляді квотування, ліцензування та інших заходів контролю щодо їхнього використання в лікуванні, виробництві, виготовленні, ввезенні, вивезенні їх з території України не встановлюються", - зазначили в міністерстві.
Будь ласка, зачекайте...
https://www.golosameriki.com/a/marijuana-legalized-state-new-york/5837936.html
Сказал, что не вставляет.
Чувак, ганч добре росте у глечику на підвіконні, без будь-якого "затачіванія". А на півдні Укрпїни та в Криму за часи совка на госплантарях вирощували у промислових обсягах.Його не треба було й навіть смикати, а просто наколупати чистий пластик з клсилок після жнив.
та які ще "мєдпрєпаратьі", коли в даному контексті ідот Разумков хвилюється про, начебто, можливість, конвертації медичного канабісу у рекреаційний, себто в ганч, що по суті звучить як bullshit. Але це навмисно розраховано на кончєний совканутий електорат Разумкова задля підняття рівня важливості останнього. As simple as that.
Что бы менты и цыгане на паперть пошли?
Дебилы зеленожопые
Ты, конёк молодой,
Передай, дорогой,
Что я честно погиб,
Но, не очень... (с)
З таким трактуванням треба заборонити сокири, молотки, кухонні ножі, хімія проти шкідників а за мисливську зброю і медичні засоби психотропні взагалі тоді мовчу.
Взагалі мені подобається слухати "експертні" думки доморощених "медиків". Хай хворі і далі страждають, бо держава не має намірів контролювати розповсюдження канабісу, а зелена погань це підтверджує.
Тебе и авакяну ведь конкуренция не нужна.....
Колись коноплю вирущували вільно. Пряли одежу добавляли в салати печево і жили до 100 і більше років. В біблії написано, що конопля ДАР БОЖИЙ ВІД ВСІХ ХВОРОБ.
Зараз не вигідно щоб нація була здорова тому Вам дають в магазинах хімію і далі РАК... Коли захворіла дружина, шукали різні ліки, щоб приймати після химії. Той хто не хворів не зрозуміє і буде заперечувати в лігалізації коноплі. А ВОДЯРУ ПИТИ МОЖНА хоть залийсь...
Или у тех, кто заплатил ему за такую позицию ?