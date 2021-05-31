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Разумков: "Я не до кінця підтримую легалізацію канабісу з різних причин"

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Разумков:

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков не повністю підтримує легалізацію медичного канабісу, оскільки побоюється, що він може бути використаний не лише з медичною метою.

Про це він заявив на брифінгу в понеділок, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"Я не до кінця підтримую легалізацію канабісу з різних причин. На жаль, є приклади, коли він може використовуватися не лише з медичною метою", - зазначив Разумков.

Також читайте: Легалізація канабісу - це не політика, а питання зменшення болю для тяжкохворих, - Ляшко

Нагадаємо, 9 квітня Кабінет Міністрів України розширив перелік дозволених препаратів. Деякі препарати на основі канабісу тепер не входять до переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.

У березні 2021 року МОЗ оприлюднило роз'яснення щодо проєкту постанови "Про внесення змін до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів".

Там, зокрема, зазначалося, що всі лікарські засоби, у складі яких міститься лише ізольований канабідіол, не підлягають контролю з боку держави, як речовини, що містять наркотичні засоби або психотропні речовини. "Обмеження у вигляді квотування, ліцензування та інших заходів контролю щодо їхнього використання в лікуванні, виробництві, виготовленні, ввезенні, вивезенні їх з території України не встановлюються", - зазначили в міністерстві.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+18
К сожалению, есть примеры, когда он может использоваться не только в медицинских целях".

Разумков: "Я не до конца поддерживаю легализацию каннабиса по разным причинам" - Цензор.НЕТ 3925
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31.05.2021 13:32
+10
По этому мы с зелей употребяем его не легально Разумков: "Я не до конца поддерживаю легализацию медицинского каннабиса по разным причинам" - Цензор.НЕТ 8747
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31.05.2021 13:20
+9
Рождённый нюхать, курить не может.
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31.05.2021 13:29
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По этому мы с зелей употребяем его не легально Разумков: "Я не до конца поддерживаю легализацию медицинского каннабиса по разным причинам" - Цензор.НЕТ 8747
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31.05.2021 13:20 Відповісти
А використання немедичного кокаїну найвеличнішим лідором підтримуєш?
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31.05.2021 13:21 Відповісти
В штате Нью-Йорк легализована марихуана

https://www.golosameriki.com/a/marijuana-legalized-state-new-york/5837936.html
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31.05.2021 13:21 Відповісти
Толи дело кокаин, да Димон?
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31.05.2021 13:21 Відповісти
Это если зеледент поделится. Он-то привычный, а у подопечных крышу срывает как у Мендель.
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31.05.2021 13:50 Відповісти
Разумков: "Я не до конца поддерживаю легализацию медицинского каннабиса по разным причинам"

Разумков: "Я не до конца поддерживаю легализацию медицинского каннабиса по разным причинам" - Цензор.НЕТ 9593Сказал, что не вставляет.
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31.05.2021 13:22 Відповісти
не быть тебе индейцем - однозначно ))
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31.05.2021 13:22 Відповісти
Рождённый нюхать, курить не может.
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31.05.2021 13:29 Відповісти
Хай краще синьку глушать?
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31.05.2021 13:24 Відповісти
Боярьішнік! Боярамі стануть!!
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31.05.2021 14:16 Відповісти
В США власти поддерживают легализацию - сразу преступность снизилась, миллиарды налогов получают города, рабочих мест море создается. В этом разница между системой с совками тупыми, и системой США - свободной и либеральной, где все могут заниматься чем хотят и зарабатывать на этом.
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31.05.2021 13:24 Відповісти
Дело не в совке и системе. Похоже Украину просто затачивают именно как покупателя медпрепаратов на основе конопли (из того же Израиля) или синтетических аналогов этих веществ (из США например). Поэтому на внутреннее производство зась.
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31.05.2021 13:34 Відповісти
Да-да, внешнее управление! Репоед, ты палишься)))
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31.05.2021 13:38 Відповісти
Банальный лоббизм. И не святые одуваны там собираются, тем более с такого лошка как ты грех не получить.
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31.05.2021 14:10 Відповісти
Якщо легалізують препарати з коноплі, то легалізують її вирощування, ми той Ізраїль поховаєм в коноплі.
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31.05.2021 16:29 Відповісти
Израиль с 90-х годов применяет коноплю при лечении онко заболеваний. Нам до них далеко было и будет.
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31.05.2021 17:07 Відповісти
Репа у тебя вместо головы
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31.05.2021 14:14 Відповісти
"Украину просто затачивают именно как покупателя "
Чувак, ганч добре росте у глечику на підвіконні, без будь-якого "затачіванія". А на півдні Укрпїни та в Криму за часи совка на госплантарях вирощували у промислових обсягах.Його не треба було й навіть смикати, а просто наколупати чистий пластик з клсилок після жнив.
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31.05.2021 14:36 Відповісти
Я понимаю что тут не северный полюс и конопля растет. Но пока идет лобби о том что будет закупать минздрав и крупные поставщики медпрепаратов.
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31.05.2021 15:39 Відповісти
"поставщики медпрепаратов."
та які ще "мєдпрєпаратьі", коли в даному контексті ідот Разумков хвилюється про, начебто, можливість, конвертації медичного канабісу у рекреаційний, себто в ганч, що по суті звучить як bullshit. Але це навмисно розраховано на кончєний совканутий електорат Разумкова задля підняття рівня важливості останнього. As simple as that.
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31.05.2021 16:19 Відповісти
Не тільки на півдні, на заході конопля вимахує як ліщина зростом, у сусіда буває, над парканом стирчить. Разумков: "Я не до кінця підтримую легалізацію канабісу з різних причин" - Цензор.НЕТ 365
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31.05.2021 16:31 Відповісти
Но не против. Кстате я тоже Разумков: "Я не до конца поддерживаю легализацию каннабиса по разным причинам" - Цензор.НЕТ 4350
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31.05.2021 13:25 Відповісти
Что-то болит или депрессия?
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31.05.2021 13:38 Відповісти
Рекреационный канабис нужно легализовать! Туристов приедет море и с деньгами - это для страны большие деньги в копилку.
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31.05.2021 13:27 Відповісти
Щоб побороти наркоманію - її треба легалізувати, щоб побороти корупції - її треба очолити.
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31.05.2021 13:30 Відповісти
А причем здесь наркомания.? По науке бабушки которые годами глушат копеечный корвалол наркоманки , а вот если человек 20 лет периодически покуривает конопли он не наркоман. Почему именно так вы можете за 10 минут узнать самостоятельно. Пароль Википедия
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31.05.2021 13:44 Відповісти
А давай проведемо дослід - посадимо під поліцейську дільницю бабусю з карвалолом і тебе з косяком. І подивимось хто скільки протримається. Разумков: "Я не до конца поддерживаю легализацию каннабиса по разным причинам" - Цензор.НЕТ 3695
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31.05.2021 13:47 Відповісти
Тут не погоджусь, коноплю сторіччями садили, щось не чути було про наркоманію в Україні, хоча про її властивості знали.
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31.05.2021 16:33 Відповісти
Ага, в гонитві за наживою ми бачимо як примати прямоходячі скочуються до свої молодших приматів братів.
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31.05.2021 13:31 Відповісти
Надо бы и алкоголь запретить, бо некоторым тупорылым репоедам не нравится
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31.05.2021 13:41 Відповісти
и шоб сбить цены в каждом огороде
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31.05.2021 14:02 Відповісти
Я не до конца поддерживаю.- Рабинович, сколько будет дважды два? Таки, а вы продаёте или покупаете? А сколько вам надо? Хитрит бырыга с выпученными от вранья глазами. В "Слуге народа" не будет людей, работающих на олигархов, - Разумков
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31.05.2021 13:30 Відповісти
Да, да, но нет!
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31.05.2021 13:42 Відповісти
А Зе судячи за все для себе вже легалізував канабіс давно ....Що не відосік то "шедевр" Разумков: "Я не до конца поддерживаю легализацию каннабиса по разным причинам" - Цензор.НЕТ 3347
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31.05.2021 13:31 Відповісти
та просто до конца не затянулся, вот и гонит дурку, впрочем и так понятно, шо стенах ридного кабинета или в офисе пианиста выкурить косячок це совсем пустячок
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31.05.2021 13:31 Відповісти
К сожалению, есть примеры, когда он может использоваться не только в медицинских целях".

Разумков: "Я не до конца поддерживаю легализацию каннабиса по разным причинам" - Цензор.НЕТ 3925
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31.05.2021 13:32 Відповісти
Разумков: "Я не до конца поддерживаю легализацию каннабиса по разным причинам" - Цензор.НЕТ 5724
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31.05.2021 13:36 Відповісти
кокаинум!!
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31.05.2021 13:56 Відповісти
А позаду героїнум Разумков: "Я не до кінця підтримую легалізацію канабісу з різних причин" - Цензор.НЕТ 962
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31.05.2021 16:38 Відповісти
Разумков: "Я не до кінця підтримую легалізацію канабісу з різних причин" - Цензор.НЕТ 5719
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31.05.2021 18:59 Відповісти
Дуже схожий на собрата з нєлінєйньім мьішлєнієм.
Разумков: "Я не до конца поддерживаю легализацию каннабиса по разным причинам" - Цензор.НЕТ 8529
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31.05.2021 13:37 Відповісти
задолбали! ну не укуренные они, там кокс, амфетамин, барбитура, но никак не канабис!
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31.05.2021 13:40 Відповісти
Какаяразніца.
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31.05.2021 13:47 Відповісти
тут явно не канабис!!!
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31.05.2021 13:38 Відповісти
А какая разница? Разумков: "Я не до конца поддерживаю легализацию каннабиса по разным причинам" - Цензор.НЕТ 932
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31.05.2021 13:47 Відповісти
Это "выдающийся государственный деятель современности"?
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31.05.2021 22:56 Відповісти
По способности втянуть в обе ноздри сразу он точно выдающийся. Разумков: "Я не до кінця підтримую легалізацію канабісу з різних причин" - Цензор.НЕТ 9065
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01.06.2021 06:49 Відповісти
І нє то, чтбьі да, і нє точтобьі ніт.
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31.05.2021 13:33 Відповісти
Легализация??
Что бы менты и цыгане на паперть пошли?
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31.05.2021 13:35 Відповісти
Разумков, не знал, что ты неуч. Медицинский канабис специально выведен без наркотической составляющей. Обезболивающие и успокаювающие свойтва, нет физической зависимости. Очень нужен для раковых и психонеуровновешанных больных.
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31.05.2021 13:36 Відповісти
Разве не ясно, что тупость главный критерий в отборе кандидатов слуг народа? Разумков: "Я не до конца поддерживаю легализацию каннабиса по разным причинам" - Цензор.НЕТ 1907
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31.05.2021 13:58 Відповісти
Не до конца - это значит только орально?
Дебилы зеленожопые
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31.05.2021 13:39 Відповісти
Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков не полностью поддерживает легализацию медицинского каннабиса...

Ты, конёк молодой,
Передай, дорогой,
Что я честно погиб,
Но, не очень... (с)
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31.05.2021 13:41 Відповісти
Звісно не підтримує - адже втратяться мільярдні доходи від кришування нелегального ринку.
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31.05.2021 13:43 Відповісти
Я не до конца... Все же поддерживает.
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31.05.2021 13:59 Відповісти
Справа часу.
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31.05.2021 14:13 Відповісти
Я не до кінця підтримую легалізацію канабісу з різних причин. На жаль, є приклади, коли він може використовуватися не лише з медичною метою", - зазначив Разумков. Джерело: https://censor.net/ua/n3268465
З таким трактуванням треба заборонити сокири, молотки, кухонні ножі, хімія проти шкідників а за мисливську зброю і медичні засоби психотропні взагалі тоді мовчу.
Взагалі мені подобається слухати "експертні" думки доморощених "медиків". Хай хворі і далі страждають, бо держава не має намірів контролювати розповсюдження канабісу, а зелена погань це підтверджує.
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31.05.2021 14:24 Відповісти
Конечно....
Тебе и авакяну ведь конкуренция не нужна.....
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31.05.2021 14:31 Відповісти
Его и так уже курят все. Что на кону?! Авакова бизнес и преступность?!? Включи мозг.
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31.05.2021 14:39 Відповісти
Мы уже многое знаем о легализации. Зачем нам ваше еще мычание?!?!?!
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31.05.2021 14:43 Відповісти
Добрий день! Зараз онко виходить майже на перше місце.
Колись коноплю вирущували вільно. Пряли одежу добавляли в салати печево і жили до 100 і більше років. В біблії написано, що конопля ДАР БОЖИЙ ВІД ВСІХ ХВОРОБ.
Зараз не вигідно щоб нація була здорова тому Вам дають в магазинах хімію і далі РАК... Коли захворіла дружина, шукали різні ліки, щоб приймати після химії. Той хто не хворів не зрозуміє і буде заперечувати в лігалізації коноплі. А ВОДЯРУ ПИТИ МОЖНА хоть залийсь...
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31.05.2021 15:00 Відповісти
У Разумкова что, бизнес пострадает ?
Или у тех, кто заплатил ему за такую позицию ?
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31.05.2021 15:02 Відповісти
Он сам не понимает о чем говорит. Во всяком случае, юридическая регулировка прекурсора в стране не одно и то ж что легалайз. Все что им нужно сделать, это перестать людей кошмарить за малые дозы. Должны быть кофешопы с таким делом. Это будет приносить море бабла, на у них экономисты тугие.
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31.05.2021 15:53 Відповісти
Хочу конопляну сорочку Разумков: "Я не до кінця підтримую легалізацію канабісу з різних причин" - Цензор.НЕТ 2645
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31.05.2021 16:31 Відповісти
Ему уже каннабис не интересен, на коксе сидит.
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31.05.2021 22:54 Відповісти
 
 