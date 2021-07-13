К вопросу легализации медицинского каннабиса Рада вернется осенью, - Арахамия

Законопроект подадут в парламент "немного в другом формате".

Об этом журналистам сказал глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, сообщает из парламента корреспондент Цензор.НЕТ.

"Не все понимают, как эта индустрия должна работать. Мы уже записали эти вопросы. Поработаем над ними и уже осенью будем подавать ещё раз в Раду", - добавил нардеп.

Напомним, 13 июля депутаты не поддержали проект закона о легализации медицинского каннабиса, одобренный Министерством здравоохранения.