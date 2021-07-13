РУС
Новости
К вопросу легализации медицинского каннабиса Рада вернется осенью, - Арахамия

К вопросу легализации медицинского каннабиса Рада вернется осенью, - Арахамия

Законопроект подадут в парламент "немного в другом формате".

Об этом журналистам сказал глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, сообщает из парламента корреспондент Цензор.НЕТ.

"Не все понимают, как эта индустрия должна работать. Мы уже записали эти вопросы. Поработаем над ними и уже осенью будем подавать ещё раз в Раду", - добавил нардеп.

Напомним, 13 июля депутаты не поддержали проект закона о легализации медицинского каннабиса, одобренный Министерством здравоохранения.

+6
У мене до Арахамії одне питання: "А ви надієтесь дожить до осені?"
13.07.2021 21:35 Ответить
+5
Взагалі-то "урожай" якраз зараз і збирають! Бо "перезріє"
13.07.2021 21:34 Ответить
+2
Вопрос легализации каннабиса для медицинских целей решен ещё в апреле. Кабинет министров постановлением №324 от 7 апреля исключил из списка наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров некоторые препараты на основе каннабиса. Соответствующее постановление опубликовано на правительственном портале. Больше нет оснований для манипуляций людьми, требующих немедленной легализации наркотиков. Правда, вопрос решён не так, как хотели дельцы, мечтающие о плантациях марихуаны со свободным ее оборотом в самой бедной стране Европы",
13.07.2021 22:20 Ответить
Людям урожай собирать а они не определились. Может на осень вы и свои зарплаты перенесете
13.07.2021 21:25 Ответить
Кока зреет в Колумбии на радость людям!
13.07.2021 21:46 Ответить
дотерпите?)
13.07.2021 21:27 Ответить
К вопросу легализации медицинского каннабиса Рада вернется осенью, как раз к уборке урожая - Арахамия
13.07.2021 21:31 Ответить
13.07.2021 21:34 Ответить
Как Арахнидии написали, так оно и озвучило. Я тут причём?
13.07.2021 21:41 Ответить
Восени він може зібрать лише насіння - на олію і "рослинне молоко" і стебла - на паливні гранули! Я навіть його можу навчить як те молоко робить! Бабця колись навчила
13.07.2021 21:45 Ответить
подадут в парламент в немного в другом формате?
мож жалование даунам кораблями узаконить?
13.07.2021 21:32 Ответить
13.07.2021 21:35 Ответить
В последнюю осень...
13.07.2021 21:36 Ответить
А их до осени отпустит?
13.07.2021 21:38 Ответить
В СЕЗОН )))
13.07.2021 21:38 Ответить
Осенью будет ГМО-каннабис как ГМО-рептилоиды после вакцинации м-РНК вакцинами. Вектору это не грозит. Они уже трупы.
13.07.2021 21:39 Ответить
Ара жить без каннабиса не может.
13.07.2021 21:41 Ответить
та й справді, куди нам без конопель. що ті кляті айкоси, от курнув коноплі і в україні повний порядок
13.07.2021 22:00 Ответить
13.07.2021 22:20 Ответить
Верно сказано, даже добавить нечего
13.07.2021 22:25 Ответить
Осенью как раз созреет и подсохнет новый урожай каннабиса, на радость слугам народа.
14.07.2021 10:34 Ответить
 
 