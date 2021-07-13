Минздрав призывает Раду принять законопроект о медицинском каннабисе: "Украинские пациенты нуждаются в таких препаратах"
Министерство здравоохранения призывает Верховную Раду Украины принять законопроект Президента Украины Владимира Зеленского, предоставляющий доступ больным к медицинскому каннабиу в стране и регулирующий его обращение
Об этом пресс-служба Минздрава сообщает в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.
."Легализация каннабиса в медицинских целях - это прежде всего медицинский вопрос, а не политический! На кону решение вопроса уменьшения боли для тяжелобольных. Применение лекарственных средств, содержащих в своем составе каннабис разрешено во многих европейских странах. Призываем народных депутатов Украины поддержать этот законопроект", - отметил заместитель министра здравоохранения по евроинтеграции Александр Комарида.
На основании клинических исследований уже аккумулировано достаточно статистической информации, подтверждающей, что конопля эффективна при лечении более 50 патологических состояний.
"Украинские пациенты нуждаются в таких препаратах!" - подчеркнули в Минздраве.
Ранее сообщалось, что легализацию медицинского каннабиса рассмотрят на инициированном Зеленским внеочередном заседании Рады 13 июля.
На продажу наркотических, сильнодействующих и наркосодержащих средств выдаются особые лицензии. Лекарства там продаются строгой отчетности, купить их без спецрецепта невозможно.
В Украине нет проблем с тем чтобы купить морфий, вполне официально, если он тебе прописан. Обычно их при сильных невралгиях, когда люди испытывают постоянные и невыносимые боли. Также конечно при болях после операций, ампутаций, ожогов, и конечно - у онкобольных дикие боле если метастазы не поразили нервную систему.
У нас другая проблема - врачи не хотят выписывать такие рецепты, потому что боятся ответственности.
Каннабис - легкий наркотик. Но он тоже будет продаваться в аптеках со специальными лицензиями. Просто так его купить будет невозможно, и те идиоты кто не умеет читать, будут сильно удивлены, придя в аптеки и не получив каннабис.
Да и колоть его не нужно, а ведь не каждый больной может сам себе делать уколы. Многие уже не в состоянии даже производить глотательные движения - при раке горла, или при ожогах верхних дыхательных путей. А вдыхать могут все.
так что тут не о чем спорить. Странно другое - что опий и морфий у нас продаются давно, лет 100, а каннабис все еще не продавался.
И механизмы контроля выращивания и производства давно имеются. Мак ведь производят и продают. как и опий, который из мака получают.
Короче, тема больше для пиара и для того чтоб было о чем поговорить.
А то что предлагается - это продажа в аптеках со специальными лицензиями, которые давно и успешно продают морфий, другие опиаты и сильнодействующие вещества.
Попробуй, купи в такой немножко опия. Я поржу.
и срать на тех онкобольных пусть морфием колются
А не хочет Минздрав призвать власти к улучшению медобслуживания, к адекватному лечению болящих, к бесплатным медицинским процедурам, к отказу от взяток в медицине ит.д. и т.п.?
Ведь большинству страдающих поможет не столько и не только каннабис.Таблетки от давления подорожали очень.А ведь ими надо пользоваться каждый день.
И вообще медпрепараты подорожали очень. Даже те, которые раньше были копеечными!
И тут Минздрав не призывает
И это не тема для шуток.
а Минздрав готов бороться с увеличением количества наркоманов ?
попробуй, купи. Расскажешь потом как получилось))
Вы какбудто на Луне живетое ))))
Наивняк...
именно что покупают в аптеках . Или у знакомых мед работников в больницах.
Это если речь идет о "колесах"....
В продвигаемом Зеленским, партией "Слуга народа" и партией "Голос" законопроекте о легализации каннабиса на территории Украины есть пункт на который следует обратить особое внимание. Речь идет о выведении из списка наркотичеcких веществ тетрагидроканнабинола .