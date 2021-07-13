Минздрав призывает Раду принять законопроект о медицинском каннабисе: "Украинские пациенты нуждаются в таких препаратах"

Министерство здравоохранения призывает Верховную Раду Украины принять законопроект Президента Украины Владимира Зеленского, предоставляющий доступ больным к медицинскому каннабиу в стране и регулирующий его обращение

Об этом пресс-служба Минздрава сообщает в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

."Легализация каннабиса в медицинских целях - это прежде всего медицинский вопрос, а не политический! На кону решение вопроса уменьшения боли для тяжелобольных. Применение лекарственных средств, содержащих в своем составе каннабис разрешено во многих европейских странах. Призываем народных депутатов Украины поддержать этот законопроект", - отметил заместитель министра здравоохранения по евроинтеграции Александр Комарида.

На основании клинических исследований уже аккумулировано достаточно статистической информации, подтверждающей, что конопля эффективна при лечении более 50 патологических состояний.

"Украинские пациенты нуждаются в таких препаратах!" - подчеркнули в Минздраве.

Ранее сообщалось, что легализацию медицинского каннабиса рассмотрят на инициированном Зеленским внеочередном заседании Рады 13 июля.

