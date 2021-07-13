РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4743 посетителя онлайн
Новости
2 436 92

Минздрав призывает Раду принять законопроект о медицинском каннабисе: "Украинские пациенты нуждаются в таких препаратах"

Минздрав призывает Раду принять законопроект о медицинском каннабисе:

Министерство здравоохранения призывает Верховную Раду Украины принять законопроект Президента Украины Владимира Зеленского, предоставляющий доступ больным к медицинскому каннабиу в стране и регулирующий его обращение

Об этом пресс-служба Минздрава сообщает в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

."Легализация каннабиса в медицинских целях - это прежде всего медицинский вопрос, а не политический! На кону решение вопроса уменьшения боли для тяжелобольных. Применение лекарственных средств, содержащих в своем составе каннабис разрешено во многих европейских странах. Призываем народных депутатов Украины поддержать этот законопроект", - отметил заместитель министра здравоохранения по евроинтеграции Александр Комарида.

На основании клинических исследований уже аккумулировано достаточно статистической информации, подтверждающей, что конопля эффективна при лечении более 50 патологических состояний.

"Украинские пациенты нуждаются в таких препаратах!" - подчеркнули в Минздраве.

Ранее сообщалось, что легализацию медицинского каннабиса рассмотрят на инициированном Зеленским внеочередном заседании Рады 13 июля.

Читайте: Большинство нардепов "Слуги народа" поддержат легализацию медицинского каннабиса, - Корниенко

Автор: 

ВР (29395) Минздрав (4914) легализация (163) марихуана (135)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+14
Слышал от больного раком что ему это действительно нужно, т.к. помогает снять боль и он такой не один... Просто большинство людей не знают об этой проблеме. Только вот у нас этот, как и многие другие законы примет извращенную форму и на нем начнут уже зарабатывать врачи, аптеки и т.д. под чутким руководством мусоров...
показать весь комментарий
13.07.2021 10:27 Ответить
+9
Честно говоря, мне кажется, что легализация конопли это самый безобидный закон от Зеленского.
показать весь комментарий
13.07.2021 10:20 Ответить
+5
Почему в США и Европе можно а в Украине - нет? Мы хотим вступить в Европу только одной ногой?
показать весь комментарий
13.07.2021 10:32 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
кто-то хочет сесть на лицензию....
показать весь комментарий
13.07.2021 10:20 Ответить
я тебе открою тайну, никому не говори: в Украине еще во времена СССР производился и продавался в спецаптеках медицинский морфий и другие сильнодействующие вещества. С приходом капитализма виды деятельности начали лицензироваться. И аптеки для продаж обычных лекарств получают лицензии.
На продажу наркотических, сильнодействующих и наркосодержащих средств выдаются особые лицензии. Лекарства там продаются строгой отчетности, купить их без спецрецепта невозможно.
В Украине нет проблем с тем чтобы купить морфий, вполне официально, если он тебе прописан. Обычно их при сильных невралгиях, когда люди испытывают постоянные и невыносимые боли. Также конечно при болях после операций, ампутаций, ожогов, и конечно - у онкобольных дикие боле если метастазы не поразили нервную систему.

У нас другая проблема - врачи не хотят выписывать такие рецепты, потому что боятся ответственности.
Каннабис - легкий наркотик. Но он тоже будет продаваться в аптеках со специальными лицензиями. Просто так его купить будет невозможно, и те идиоты кто не умеет читать, будут сильно удивлены, придя в аптеки и не получив каннабис.
Да и колоть его не нужно, а ведь не каждый больной может сам себе делать уколы. Многие уже не в состоянии даже производить глотательные движения - при раке горла, или при ожогах верхних дыхательных путей. А вдыхать могут все.

так что тут не о чем спорить. Странно другое - что опий и морфий у нас продаются давно, лет 100, а каннабис все еще не продавался.

И механизмы контроля выращивания и производства давно имеются. Мак ведь производят и продают. как и опий, который из мака получают.

Короче, тема больше для пиара и для того чтоб было о чем поговорить.
показать весь комментарий
13.07.2021 14:00 Ответить
Честно говоря, мне кажется, что легализация конопли это самый безобидный закон от Зеленского.
показать весь комментарий
13.07.2021 10:20 Ответить
100%!
показать весь комментарий
13.07.2021 13:02 Ответить
главное пенсионерки смогут спокойно к пенсии подрабатывать- выращивать коноплю на городи)
показать весь комментарий
13.07.2021 13:03 Ответить
я вас сильно сейчас расстрою, если открою страшную тайну: этот закон не легализаует коноплю.
А то что предлагается - это продажа в аптеках со специальными лицензиями, которые давно и успешно продают морфий, другие опиаты и сильнодействующие вещества.
Попробуй, купи в такой немножко опия. Я поржу.
показать весь комментарий
13.07.2021 14:02 Ответить
блекджек и шлюхи! что еще нужно "кожному президенту" ?
показать весь комментарий
13.07.2021 17:32 Ответить
Это шо, мля, единственное в чем нуждаются украинские пациенты? Или слуги урода решили на выращивании травы денех подзаработать?
показать весь комментарий
13.07.2021 10:22 Ответить
Слышал от больного раком что ему это действительно нужно, т.к. помогает снять боль и он такой не один... Просто большинство людей не знают об этой проблеме. Только вот у нас этот, как и многие другие законы примет извращенную форму и на нем начнут уже зарабатывать врачи, аптеки и т.д. под чутким руководством мусоров...
показать весь комментарий
13.07.2021 10:27 Ответить
А ще терміново прийняти закон про легалізацію зброї-проституції та одностатевих шлюбів!
показать весь комментарий
13.07.2021 10:29 Ответить
Не думаю что удовлетворение сексуальных потребностей настолько жизненно важно как снятие боли при раковых заболеваниях. У Вас есть старый проверенный вариант сделать все самому рукой а для мозолей можете использовать зеленку. То же можете делать если будет тянуть на мальчиков!
показать весь комментарий
13.07.2021 10:38 Ответить
А меня вот тянет на дедушек Панасов! Что порекомендуете?
показать весь комментарий
13.07.2021 10:53 Ответить
Выпей йаду!
показать весь комментарий
13.07.2021 10:54 Ответить
Лучше застрели меня -не жалей патронов!
показать весь комментарий
13.07.2021 11:06 Ответить
!!!!!
показать весь комментарий
13.07.2021 12:37 Ответить
есть химические препараты... другое дело, что не допросишься, што б сестричка приходила и делала когда просит пациент укольчик (вроде морфий колят), отчетность, взятки и все такое......ну так и с этим канабисом можно похерить благую цель... лично я покупал в 90-х через знакомых трамадол в аптеке и то импортный и колол когда просили....
показать весь комментарий
13.07.2021 10:41 Ответить
Среди моих знакомых, слава Богу, нет больных раком. Но насколько я знаю есть и более сильные легальные обезболивающие препараты. Так что Вы правы, это путь к легализации конопли, которой торговать будет уже государство.
показать весь комментарий
13.07.2021 12:51 Ответить
никакого отношения к полному легалайзу это не имеет, я вас расстрою.
показать весь комментарий
13.07.2021 14:03 Ответить
то есть то, что сейчас опий продается, вас не волнует, а то что каннабис будет точно так же продаваться - беспокоит?
показать весь комментарий
13.07.2021 14:03 Ответить
И где Вы в моем комментарии увидели беспокойство????? Может все таки панамочку одеть?
показать весь комментарий
13.07.2021 14:05 Ответить
НАДЕТЬ.
показать весь комментарий
13.07.2021 14:12 Ответить
Туда тоже можно!
показать весь комментарий
13.07.2021 14:13 Ответить
общество на цензоре реагирует на слово конопля как советские милиционеры (хотя почему как )
и срать на тех онкобольных пусть морфием колются
показать весь комментарий
13.07.2021 17:51 Ответить
Тут еще есть очень страшное слово, которое действует на них как красная тряпка на быка. Это слово олигарх! Написать статью что олигарх не уступил место бабушке в маршрутке так такой срач начнется, вплоть до спалить все маршрутки на которых ездят олигархи!
показать весь комментарий
13.07.2021 17:56 Ответить
Теперь наши конченые врачи обогатятся еще больше. И не подкопаешься, помер пациент... да это нарколыга у него передоз
показать весь комментарий
13.07.2021 10:24 Ответить
Невгамовні які! Країна котиться у прірву-а цим наркошам подавай каннабіс і все тут! Хворі-лише відмазка!
показать весь комментарий
13.07.2021 10:25 Ответить
Почему в США и Европе можно а в Украине - нет? Мы хотим вступить в Европу только одной ногой?
показать весь комментарий
13.07.2021 10:32 Ответить
О! Повилазили наркомани на світ божий!
показать весь комментарий
13.07.2021 10:37 Ответить
те вступать вы считаете надо начинать не с борьбы с коррупцией, а с каннабиса?)
показать весь комментарий
13.07.2021 13:07 Ответить
Извините,а каннабис это одна из самых важных проблем в стране,где идет война...?!
показать весь комментарий
13.07.2021 15:09 Ответить
Какие больные???это преступление!у власти наркоманы!
показать весь комментарий
13.07.2021 10:34 Ответить
Вася ти дибіл чи на приколі .Потрібно було ще вчора ,а за таких совкодрочерів і живимо в лайні .Почитай що таке медична маріхуана!!!
показать весь комментарий
13.07.2021 11:56 Ответить
Ты водку пьёшь?
показать весь комментарий
13.07.2021 11:19 Ответить
Я пью компот вишневий
показать весь комментарий
13.07.2021 11:20 Ответить
Значит ты - готовый борец с алкоголем. Где можно посмотреть твои возмущения по поводу бухла?
показать весь комментарий
13.07.2021 11:25 Ответить
Мені здається що кількість "хворих"(яким потрібен каннабіс ) після прийняття ЗЕбільного закону виросте як на дріжджах!
показать весь комментарий
13.07.2021 10:27 Ответить
Лучше пусть алканами будут или соли жрут?
показать весь комментарий
13.07.2021 10:33 Ответить
Вы,наверное,эксперт по каннабису,поэтому и такие Заключения..."вступить в Европу одной ногой"?!
показать весь комментарий
13.07.2021 15:20 Ответить
И что? Есть статистика по поводу преступлений или смертей под травкой? Покажи.
показать весь комментарий
13.07.2021 11:26 Ответить
73% країни
показать весь комментарий
13.07.2021 13:08 Ответить
Кому від цього стане гірше??
показать весь комментарий
13.07.2021 13:30 Ответить
больных, нуждающихся в морфие, почему-то не побильшало. Медицинский морфий продается. в специальных аптеках. Почему каннабис так нельзя продавать?
показать весь комментарий
13.07.2021 14:05 Ответить
Минздрав призывает Раду принять законопроект о медицинском каннабисе: "Украинские пациенты нуждаются в таких препаратах" - Цензор.НЕТ 9537
показать весь комментарий
13.07.2021 10:30 Ответить
Пусть легализуют марихуану, как в США и Канаде.
показать весь комментарий
13.07.2021 10:57 Ответить
Травку должны курить, как пиво пьют и не нужно стереотипов из СССР, что это наркотик или т.п. Трава менее опасна, чем пиво. Сделать выделенные места, в которых можно будет курить траву - дома, в кофешопе, и т.п. Никто никому не будет мешать тогда.
показать весь комментарий
13.07.2021 11:05 Ответить
Выделенные места? Ты что, из Люксембурга сюда приехал? Здесь закон запрещает курить в общественных местах - быдло это выполняет? Закон запрещает парковать свои катафалки на тротуарах - быдло это выполняет? Закон запрещает пьяным за руль садиться - быдло это выполняет? Не нужно фантазий и утопии для первобытно-общинного социума.
показать весь комментарий
13.07.2021 11:48 Ответить
В США уже поняли что конопля, это тема криминала, у нас ещё и мусоров, легализуйте - цены упадут и не будет криминала и мусоров...
показать весь комментарий
13.07.2021 11:05 Ответить
Хай ЗЕ легалізує всі наркотики які є-буде Афган 2 ! Буде все клас!
показать весь комментарий
13.07.2021 11:22 Ответить
Требуй запретить опиаты, как обезбаливающее.
показать весь комментарий
13.07.2021 11:27 Ответить
"Минздрав призывает Раду принять законопроект о медицинском каннабисе"

А не хочет Минздрав призвать власти к улучшению медобслуживания, к адекватному лечению болящих, к бесплатным медицинским процедурам, к отказу от взяток в медицине ит.д. и т.п.?
Ведь большинству страдающих поможет не столько и не только каннабис.Таблетки от давления подорожали очень.А ведь ими надо пользоваться каждый день.
И вообще медпрепараты подорожали очень. Даже те, которые раньше были копеечными!
И тут Минздрав не призывает
показать весь комментарий
13.07.2021 11:39 Ответить
В который раз напоминаю косорыло-убого-затурканым хуторянам. Сходите в любую онко-больницу любого даже областного города в любую палату где лежат те кого уже не выписывают. Или эстетам из сми или тв-каналов проститутцких с целью короткое видео отснять в гнойных отделениях хирургии где массово идёт и ежедневно ампутация чаще ног по причине диабета! Для контрасту описать штынец что там. И лица снять крупным планом что там лежат!
показать весь комментарий
13.07.2021 11:40 Ответить
Правильно, косяк им поможет - им как минимум морфин дают как обезболивающее.
показать весь комментарий
13.07.2021 11:44 Ответить
морфин - это не минимум. а МАКСИМУМ, Потому что морфин - относится к сильнодействующим наркотикам. А каннабис - к слабым. Его точно так же буду выписывать, как и морфий, только страдающим сильными болями. Только морфий нужно или колоть или глотать, а ведь есть такие больные, кто и глотать уже не может - а вдыхать могут.
И это не тема для шуток.
показать весь комментарий
13.07.2021 14:07 Ответить
Здесь просто пенталгин в аптеке не купишь - средство от головной боли, всегда было без рецепта, а сейчас - уже как наркота считается. А в больницах по утрам целые отряды торчков - стоят за дозой. Так что изменится?
показать весь комментарий
13.07.2021 19:11 Ответить
Да какая нахрен разница - косяк он и есть косяк, как его не называй. Обозвали медицинским, чтобы якобы приличнее звучало - от этого наркота только вкуснее для торчков станет.
показать весь комментарий
13.07.2021 11:41 Ответить
А ти не чув про різні види вживання? Тільки совкодрочери думають ,що потрібно курити!!!
показать весь комментарий
13.07.2021 12:01 Ответить
Ты про анальное употребление беспокоишься?
показать весь комментарий
13.07.2021 12:19 Ответить
Я бачу ти знаток анального вживання!!! Таким як ти напхати, може у голові прибуде!!!
показать весь комментарий
13.07.2021 12:36 Ответить
Да ты все бачиш из своей норы! Просто - уникум. Таких идиотов на этой территории - как жаб в пруду, только квакают без пользы.Только вылупился из яйца - и все знаешь и все бачиш.
показать весь комментарий
13.07.2021 13:14 Ответить
Звідки ти знаєш хто я і скільки мені років? Бачу живучи в нашій державі навіть мову не вивчив!! Вали на історичну батькившину!! Ваня там наливають!!
показать весь комментарий
13.07.2021 13:36 Ответить
Да иди ты нахрен, ты бачиш шо в нашій державі - нихера ты не видишь и не знаешь.
показать весь комментарий
13.07.2021 19:08 Ответить
Бендер, москалику, ты палишься даже в переписке. Смишной.
показать весь комментарий
13.07.2021 14:07 Ответить
И полезло говно из ртов быдловато убогих. Масло поменяйте в голове - уже гудрон, и двигатель троит - возможно, немножко просветления появится.
показать весь комментарий
13.07.2021 19:07 Ответить
Наркота - це водяра. Вчені прирівнюють по дії як героїн. Чому ти про це кажеш?
показать весь комментарий
13.07.2021 13:27 Ответить
я только за , но только всех слуг проверить на наркозависимость, Петр Алексеич с удовольствием это организует и выведет ЗЕнариков НА ЧИСТУЮ ВОДУ
показать весь комментарий
13.07.2021 11:44 Ответить
У законі йдеться про виведення зі списку наркотичних речовин тетрагідроканнабінолу. Це - повна легалізація "легких" наркотиків в Україні, зняття заборони на їх виробництво. Зеленський із Радуцьким будуть заробляти $ 1 млрд на рік за продаж наркотиків українцям.
показать весь комментарий
13.07.2021 11:57 Ответить
как наркотические так и наркосодержащие - продаются только по рецептам строгого учета.
показать весь комментарий
13.07.2021 14:09 Ответить
капец, вот ктото усиленно проталкивает эту тему
а Минздрав готов бороться с увеличением количества наркоманов ?
показать весь комментарий
13.07.2021 11:59 Ответить
Які наркомани? У нас пів держави дебилів типа тебе !!Десь чули дзвін ,а не знають де він !!!
показать весь комментарий
13.07.2021 12:07 Ответить
в мою молодость (25-30 лет тому) знавал я героиновых наркоманов, почти никто из ни уже не жилец... Так вот начиналось у них все с анаши... Так что ....
показать весь комментарий
13.07.2021 12:14 Ответить
т.е. это стандартная ситуация, когда после легких наркотиков, в ход идут тяжелые... все конечно еще зависит от особенностей физиологии ... Например кто то алкоголиком легко становится а у кого то сам организм сопротивляется этому делу.
показать весь комментарий
13.07.2021 12:17 Ответить
Є статистика держав з ліголайзом.Вона каже 1) вживання опіатів падає 2) вживання молодю залишається на рівні до лігол.3 ) вжиння зростає людей похилого віку . Міфи про перший наркотік це дурня без фактів
показать весь комментарий
13.07.2021 12:41 Ответить
при чем наркомания до официальных продаж наркотических средств больным в аптеках? вы что, считаете что наркоманы покупают наркотики в аптеках? серьезно?

попробуй, купи. Расскажешь потом как получилось))
показать весь комментарий
13.07.2021 14:10 Ответить
@вы что, считаете что наркоманы покупают наркотики в аптеках? серьезно?@
Вы какбудто на Луне живетое ))))
Наивняк...

именно что покупают в аптеках . Или у знакомых мед работников в больницах.
Это если речь идет о "колесах"....
показать весь комментарий
13.07.2021 16:22 Ответить
Проблема делается из того, где ее вообще нет никакой и ни в каком количестве. Грузия легализовала канабис, и не только медицинский. Два года прошло, или больше, и что? Грузия перестала существовать?? Превратилась в Афганистан?Хоть что-то с ней произошло??? Половина европейских стран не легализовывала, но декриминализовала канабис десяток и кое где не один лет назад. И что ***? Опять афганистан?Канада легализовала все полностью и медицину и курение и выращивание. И что ***? Канады теперь нет? Или там опять афган??? В Афганистане выращивают не траву, она сама растет где попало, как сорняк, весьма высокого качества(в смысле содержания ТГК) . В Афганистане выращивают опийный мак причем придайте внимание цифрам, 15-25 % от всей площади всех культивируемых земель всего Афганистана. Выращивают рабы из местного населения контролируют сбор "урожая" преступные группировки, часть из них производит героин прямо там же по месту, чтобы так сказать не усложнять и не подстегивать в цене логистику Проблема афганистана не в траве а в маке, это во первых, и в неспособности, да и в нежелании местной власти поставить наркотрафик под контроль, а лучше уничтожить, равно как и в Колумбии. Поэтому прекратите нести ересь про превращение Украины в Афган 2. Ничего более дебильного никогда не слышал....
показать весь комментарий
13.07.2021 12:12 Ответить
Пы.Сы. Площадь культивирумых земель в Украине примерно 413 тысяч квадратных киллометров, для того чтобы превратить Украину в Афганистан, нужно засеять маком(нет, не канабисом а именно маком) примерно 62 тысячи квадратных километров Украинской земли, вы хоть соображаете дебилы , что вы городите???нет ***** слов, площадь всей долбоёбы киевской области с селами городами и реками 28 тысяч квадратных километров, это так вам для сравнения, чтобы понимать какой бред несут опасающиеся афганистана второго....
показать весь комментарий
13.07.2021 12:23 Ответить
Пусть сначала огнестрельное оружие узаконят для громадян - а, опосля, уже и про наркоту можно рассуждать.
показать весь комментарий
13.07.2021 12:21 Ответить
Наркота - це водяра і цигарки. Конопля - це дитячий садок, в порівнянні з бухлом ( вчені прирівнюють до героїну).
показать весь комментарий
13.07.2021 13:25 Ответить
зеленский не вчений.
показать весь комментарий
13.07.2021 17:29 Ответить
ну правда, что бы на улицах вас останавливали не просто обкуренные, а обкуренные с оружием.... )))
показать весь комментарий
13.07.2021 16:47 Ответить
Считаете, что и сейчас у них нет оружия? Зато тогда и вы, и я, и другие смогут вытащит кольт из кобуры - кто быстрее. Сейчас у нас этой возможности просто нет.
показать весь комментарий
13.07.2021 19:01 Ответить
от харашо- накуримся, сразу всем полегчает(
показать весь комментарий
13.07.2021 13:01 Ответить
А фарма мафія, яка "випускає" дорогенні і шкідливі "важкі" знеболюючі не проти цього закону?
показать весь комментарий
13.07.2021 13:23 Ответить
США вот уже 50 лет канабис классифицируют как «наркотик первого списка», то есть, как вещество, с высокой вероятностью вызывающее зависимость и не обладающее медицинской ценностью. Зависимость -это несвобода жизни (нужны зависимы избератели?). В десятый раз спрошу МОЗ :как защитить пассивного курильщика от паров и дыма каннабиатов?
показать весь комментарий
13.07.2021 15:22 Ответить
https://twitter.com/neumerherwam

Ja NeUmerHerwam
@neumerherwam
·https://twitter.com/neumerherwam/status/1414881005991866382 3 ч https://twitter.com/hashtag/%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%8B%D0%B5?src=hashtag_click #Зеленые https://twitter.com/hashtag/%D1%82%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8?src=hashtag_click #твари хотят из Украины сделать "Колумбию", страну по передовому производству наркоты! https://twitter.com/hashtag/%D0%9F%D1%8B%D1%88%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%8F?src=hashtag_click #Пышайтеся вы це https://twitter.com/hashtag/%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%83%D0%BB%D1%8B?src=hashtag_click #здобулы !МОЗ закликає Раду прийняти законопроєкт про медичний каннабіс: "Українські пацієнти потребують таких препаратів" - Цензор.НЕТ 1414

https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform


https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform

tZE inform

@tZEinform


В продвигаемом Зеленским, партией "Слуга народа" и партией "Голос" законопроекте о легализации каннабиса на территории Украины есть пункт на который следует обратить особое внимание. Речь идет о выведении из списка наркотичеcких веществ тетрагидроканнабинола .
показать весь комментарий
13.07.2021 16:39 Ответить
правильно.
показать весь комментарий
13.07.2021 17:11 Ответить
зеленый президент и без медицины употребляет со всей своей шоблой.
показать весь комментарий
13.07.2021 17:29 Ответить
лучше бы сигареты запретили и водку УБЛЮДКИ
показать весь комментарий
13.07.2021 17:55 Ответить
Да они вам все легализуют. Было бы чем быдлу убиваться и не думать за то, шо оно быдло.
показать весь комментарий
13.07.2021 18:17 Ответить
 
 