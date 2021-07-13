МОЗ закликає Раду прийняти законопроєкт про медичний каннабіс: "Українські пацієнти потребують таких препаратів"

Міністерство охорони здоров'я закликає Верховну Раду України прийняти законопроєкт президента України Володимира Зеленського, який надає доступ хворим до медичного канабісу в країні і регулює його обіг.

Про це пресслужба Міністерства охорони здоров'я повідомляє в Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Легалізація канабісу в медичних цілях - це перш за все медичне питання, а не політичне! На кону вирішення питання зменшення болю для тяжкохворих. Застосування лікарських засобів, що містять у своєму складі канабіс дозволено в багатьох європейських країнах. Закликаємо народних депутатів України підтримати цей законопроєкт", - зазначив заступник міністра охорони здоров'я з євроінтеграції Олександр Комаріда.

На підставі клінічних досліджень вже акумульовано достатньо статистичної інформації, яка б підтверджувала, що конопля ефективна при лікуванні понад 50 патологічних станів.

"Українські пацієнти потребують таких препаратів!" - підкреслили в МОЗ.

Раніше повідомлялося, що легалізацію медичного канабісу розглянуть на ініційованому Зеленським позачерговому засіданні Ради 13 липня.

Читайте також: Поставимо відеоспостереження під кожен кущ, - Радуцький про умови легалізації медичного канабісу