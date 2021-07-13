УКР
МОЗ закликає Раду прийняти законопроєкт про медичний каннабіс: "Українські пацієнти потребують таких препаратів"

МОЗ закликає Раду прийняти законопроєкт про медичний каннабіс:

Міністерство охорони здоров'я закликає Верховну Раду України прийняти законопроєкт президента України Володимира Зеленського, який надає доступ хворим до медичного канабісу в країні і регулює його обіг.

Про це пресслужба Міністерства охорони здоров'я повідомляє в Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Легалізація канабісу в медичних цілях - це перш за все медичне питання, а не політичне! На кону вирішення питання зменшення болю для тяжкохворих. Застосування лікарських засобів, що містять у своєму складі канабіс дозволено в багатьох європейських країнах. Закликаємо народних депутатів України підтримати цей законопроєкт", - зазначив заступник міністра охорони здоров'я з євроінтеграції Олександр Комаріда.

На підставі клінічних досліджень вже акумульовано достатньо статистичної інформації, яка б підтверджувала, що конопля ефективна при лікуванні понад 50 патологічних станів.

"Українські пацієнти потребують таких препаратів!" - підкреслили в МОЗ.

Раніше повідомлялося, що легалізацію медичного канабісу розглянуть на ініційованому Зеленським позачерговому засіданні Ради 13 липня.

Читайте також: Поставимо відеоспостереження під кожен кущ, - Радуцький про умови легалізації медичного канабісу

Слышал от больного раком что ему это действительно нужно, т.к. помогает снять боль и он такой не один... Просто большинство людей не знают об этой проблеме. Только вот у нас этот, как и многие другие законы примет извращенную форму и на нем начнут уже зарабатывать врачи, аптеки и т.д. под чутким руководством мусоров...
13.07.2021 10:27 Відповісти
Честно говоря, мне кажется, что легализация конопли это самый безобидный закон от Зеленского.
13.07.2021 10:20 Відповісти
Почему в США и Европе можно а в Украине - нет? Мы хотим вступить в Европу только одной ногой?
13.07.2021 10:32 Відповісти
кто-то хочет сесть на лицензию....
13.07.2021 10:20 Відповісти
я тебе открою тайну, никому не говори: в Украине еще во времена СССР производился и продавался в спецаптеках медицинский морфий и другие сильнодействующие вещества. С приходом капитализма виды деятельности начали лицензироваться. И аптеки для продаж обычных лекарств получают лицензии.
На продажу наркотических, сильнодействующих и наркосодержащих средств выдаются особые лицензии. Лекарства там продаются строгой отчетности, купить их без спецрецепта невозможно.
В Украине нет проблем с тем чтобы купить морфий, вполне официально, если он тебе прописан. Обычно их при сильных невралгиях, когда люди испытывают постоянные и невыносимые боли. Также конечно при болях после операций, ампутаций, ожогов, и конечно - у онкобольных дикие боле если метастазы не поразили нервную систему.

У нас другая проблема - врачи не хотят выписывать такие рецепты, потому что боятся ответственности.
Каннабис - легкий наркотик. Но он тоже будет продаваться в аптеках со специальными лицензиями. Просто так его купить будет невозможно, и те идиоты кто не умеет читать, будут сильно удивлены, придя в аптеки и не получив каннабис.
Да и колоть его не нужно, а ведь не каждый больной может сам себе делать уколы. Многие уже не в состоянии даже производить глотательные движения - при раке горла, или при ожогах верхних дыхательных путей. А вдыхать могут все.

так что тут не о чем спорить. Странно другое - что опий и морфий у нас продаются давно, лет 100, а каннабис все еще не продавался.

И механизмы контроля выращивания и производства давно имеются. Мак ведь производят и продают. как и опий, который из мака получают.

Короче, тема больше для пиара и для того чтоб было о чем поговорить.
13.07.2021 14:00 Відповісти
Честно говоря, мне кажется, что легализация конопли это самый безобидный закон от Зеленского.
13.07.2021 10:20 Відповісти
100%!
13.07.2021 13:02 Відповісти
главное пенсионерки смогут спокойно к пенсии подрабатывать- выращивать коноплю на городи)
показати весь коментар
13.07.2021 13:03 Відповісти
я вас сильно сейчас расстрою, если открою страшную тайну: этот закон не легализаует коноплю.
А то что предлагается - это продажа в аптеках со специальными лицензиями, которые давно и успешно продают морфий, другие опиаты и сильнодействующие вещества.
Попробуй, купи в такой немножко опия. Я поржу.
13.07.2021 14:02 Відповісти
блекджек и шлюхи! что еще нужно "кожному президенту" ?
показати весь коментар
13.07.2021 17:32 Відповісти
Это шо, мля, единственное в чем нуждаются украинские пациенты? Или слуги урода решили на выращивании травы денех подзаработать?
показати весь коментар
13.07.2021 10:22 Відповісти
Слышал от больного раком что ему это действительно нужно, т.к. помогает снять боль и он такой не один... Просто большинство людей не знают об этой проблеме. Только вот у нас этот, как и многие другие законы примет извращенную форму и на нем начнут уже зарабатывать врачи, аптеки и т.д. под чутким руководством мусоров...
13.07.2021 10:27 Відповісти
А ще терміново прийняти закон про легалізацію зброї-проституції та одностатевих шлюбів!
показати весь коментар
13.07.2021 10:29 Відповісти
Не думаю что удовлетворение сексуальных потребностей настолько жизненно важно как снятие боли при раковых заболеваниях. У Вас есть старый проверенный вариант сделать все самому рукой а для мозолей можете использовать зеленку. То же можете делать если будет тянуть на мальчиков!
показати весь коментар
А меня вот тянет на дедушек Панасов! Что порекомендуете?
показати весь коментар
13.07.2021 10:53 Відповісти
Выпей йаду!
показати весь коментар
Лучше застрели меня -не жалей патронов!
показати весь коментар
13.07.2021 11:06 Відповісти
!!!!!
показати весь коментар
есть химические препараты... другое дело, что не допросишься, што б сестричка приходила и делала когда просит пациент укольчик (вроде морфий колят), отчетность, взятки и все такое......ну так и с этим канабисом можно похерить благую цель... лично я покупал в 90-х через знакомых трамадол в аптеке и то импортный и колол когда просили....
показати весь коментар
Среди моих знакомых, слава Богу, нет больных раком. Но насколько я знаю есть и более сильные легальные обезболивающие препараты. Так что Вы правы, это путь к легализации конопли, которой торговать будет уже государство.
показати весь коментар
никакого отношения к полному легалайзу это не имеет, я вас расстрою.
показати весь коментар
то есть то, что сейчас опий продается, вас не волнует, а то что каннабис будет точно так же продаваться - беспокоит?
показати весь коментар
13.07.2021 14:03 Відповісти
И где Вы в моем комментарии увидели беспокойство????? Может все таки панамочку одеть?
показати весь коментар
НАДЕТЬ.
показати весь коментар
Туда тоже можно!
показати весь коментар
общество на цензоре реагирует на слово конопля как советские милиционеры (хотя почему как )
и срать на тех онкобольных пусть морфием колются
показати весь коментар
Тут еще есть очень страшное слово, которое действует на них как красная тряпка на быка. Это слово олигарх! Написать статью что олигарх не уступил место бабушке в маршрутке так такой срач начнется, вплоть до спалить все маршрутки на которых ездят олигархи!
показати весь коментар
Теперь наши конченые врачи обогатятся еще больше. И не подкопаешься, помер пациент... да это нарколыга у него передоз
показати весь коментар
13.07.2021 10:24 Відповісти
Невгамовні які! Країна котиться у прірву-а цим наркошам подавай каннабіс і все тут! Хворі-лише відмазка!
показати весь коментар
Почему в США и Европе можно а в Украине - нет? Мы хотим вступить в Европу только одной ногой?
показати весь коментар
О! Повилазили наркомани на світ божий!
показати весь коментар
те вступать вы считаете надо начинать не с борьбы с коррупцией, а с каннабиса?)
показати весь коментар
Извините,а каннабис это одна из самых важных проблем в стране,где идет война...?!
показати весь коментар
Какие больные???это преступление!у власти наркоманы!
показати весь коментар
Вася ти дибіл чи на приколі .Потрібно було ще вчора ,а за таких совкодрочерів і живимо в лайні .Почитай що таке медична маріхуана!!!
показати весь коментар
Ты водку пьёшь?
показати весь коментар
Я пью компот вишневий
показати весь коментар
Значит ты - готовый борец с алкоголем. Где можно посмотреть твои возмущения по поводу бухла?
показати весь коментар
Мені здається що кількість "хворих"(яким потрібен каннабіс ) після прийняття ЗЕбільного закону виросте як на дріжджах!
показати весь коментар
Лучше пусть алканами будут или соли жрут?
показати весь коментар
Вы,наверное,эксперт по каннабису,поэтому и такие Заключения..."вступить в Европу одной ногой"?!
показати весь коментар
И что? Есть статистика по поводу преступлений или смертей под травкой? Покажи.
показати весь коментар
73% країни
показати весь коментар
Кому від цього стане гірше??
показати весь коментар
больных, нуждающихся в морфие, почему-то не побильшало. Медицинский морфий продается. в специальных аптеках. Почему каннабис так нельзя продавать?
показати весь коментар
13.07.2021 10:30 Відповісти
Пусть легализуют марихуану, как в США и Канаде.
показати весь коментар
Травку должны курить, как пиво пьют и не нужно стереотипов из СССР, что это наркотик или т.п. Трава менее опасна, чем пиво. Сделать выделенные места, в которых можно будет курить траву - дома, в кофешопе, и т.п. Никто никому не будет мешать тогда.
показати весь коментар
Выделенные места? Ты что, из Люксембурга сюда приехал? Здесь закон запрещает курить в общественных местах - быдло это выполняет? Закон запрещает парковать свои катафалки на тротуарах - быдло это выполняет? Закон запрещает пьяным за руль садиться - быдло это выполняет? Не нужно фантазий и утопии для первобытно-общинного социума.
показати весь коментар
В США уже поняли что конопля, это тема криминала, у нас ещё и мусоров, легализуйте - цены упадут и не будет криминала и мусоров...
показати весь коментар
Хай ЗЕ легалізує всі наркотики які є-буде Афган 2 ! Буде все клас!
показати весь коментар
Требуй запретить опиаты, как обезбаливающее.
показати весь коментар
"Минздрав призывает Раду принять законопроект о медицинском каннабисе"

А не хочет Минздрав призвать власти к улучшению медобслуживания, к адекватному лечению болящих, к бесплатным медицинским процедурам, к отказу от взяток в медицине ит.д. и т.п.?
Ведь большинству страдающих поможет не столько и не только каннабис.Таблетки от давления подорожали очень.А ведь ими надо пользоваться каждый день.
И вообще медпрепараты подорожали очень. Даже те, которые раньше были копеечными!
И тут Минздрав не призывает
13.07.2021 11:39 Відповісти
В который раз напоминаю косорыло-убого-затурканым хуторянам. Сходите в любую онко-больницу любого даже областного города в любую палату где лежат те кого уже не выписывают. Или эстетам из сми или тв-каналов проститутцких с целью короткое видео отснять в гнойных отделениях хирургии где массово идёт и ежедневно ампутация чаще ног по причине диабета! Для контрасту описать штынец что там. И лица снять крупным планом что там лежат!
показати весь коментар
Правильно, косяк им поможет - им как минимум морфин дают как обезболивающее.
показати весь коментар
морфин - это не минимум. а МАКСИМУМ, Потому что морфин - относится к сильнодействующим наркотикам. А каннабис - к слабым. Его точно так же буду выписывать, как и морфий, только страдающим сильными болями. Только морфий нужно или колоть или глотать, а ведь есть такие больные, кто и глотать уже не может - а вдыхать могут.
И это не тема для шуток.
показати весь коментар
Здесь просто пенталгин в аптеке не купишь - средство от головной боли, всегда было без рецепта, а сейчас - уже как наркота считается. А в больницах по утрам целые отряды торчков - стоят за дозой. Так что изменится?
показати весь коментар
Да какая нахрен разница - косяк он и есть косяк, как его не называй. Обозвали медицинским, чтобы якобы приличнее звучало - от этого наркота только вкуснее для торчков станет.
показати весь коментар
А ти не чув про різні види вживання? Тільки совкодрочери думають ,що потрібно курити!!!
показати весь коментар
Ты про анальное употребление беспокоишься?
показати весь коментар
Я бачу ти знаток анального вживання!!! Таким як ти напхати, може у голові прибуде!!!
показати весь коментар
Да ты все бачиш из своей норы! Просто - уникум. Таких идиотов на этой территории - как жаб в пруду, только квакают без пользы.Только вылупился из яйца - и все знаешь и все бачиш.
показати весь коментар
Звідки ти знаєш хто я і скільки мені років? Бачу живучи в нашій державі навіть мову не вивчив!! Вали на історичну батькившину!! Ваня там наливають!!
показати весь коментар
Да иди ты нахрен, ты бачиш шо в нашій державі - нихера ты не видишь и не знаешь.
показати весь коментар
Бендер, москалику, ты палишься даже в переписке. Смишной.
показати весь коментар
И полезло говно из ртов быдловато убогих. Масло поменяйте в голове - уже гудрон, и двигатель троит - возможно, немножко просветления появится.
показати весь коментар
Наркота - це водяра. Вчені прирівнюють по дії як героїн. Чому ти про це кажеш?
показати весь коментар
я только за , но только всех слуг проверить на наркозависимость, Петр Алексеич с удовольствием это организует и выведет ЗЕнариков НА ЧИСТУЮ ВОДУ
показати весь коментар
У законі йдеться про виведення зі списку наркотичних речовин тетрагідроканнабінолу. Це - повна легалізація "легких" наркотиків в Україні, зняття заборони на їх виробництво. Зеленський із Радуцьким будуть заробляти $ 1 млрд на рік за продаж наркотиків українцям.
показати весь коментар
как наркотические так и наркосодержащие - продаются только по рецептам строгого учета.
показати весь коментар
капец, вот ктото усиленно проталкивает эту тему
а Минздрав готов бороться с увеличением количества наркоманов ?
показати весь коментар
Які наркомани? У нас пів держави дебилів типа тебе !!Десь чули дзвін ,а не знають де він !!!
показати весь коментар
в мою молодость (25-30 лет тому) знавал я героиновых наркоманов, почти никто из ни уже не жилец... Так вот начиналось у них все с анаши... Так что ....
показати весь коментар
т.е. это стандартная ситуация, когда после легких наркотиков, в ход идут тяжелые... все конечно еще зависит от особенностей физиологии ... Например кто то алкоголиком легко становится а у кого то сам организм сопротивляется этому делу.
показати весь коментар
Є статистика держав з ліголайзом.Вона каже 1) вживання опіатів падає 2) вживання молодю залишається на рівні до лігол.3 ) вжиння зростає людей похилого віку . Міфи про перший наркотік це дурня без фактів
показати весь коментар
при чем наркомания до официальных продаж наркотических средств больным в аптеках? вы что, считаете что наркоманы покупают наркотики в аптеках? серьезно?

попробуй, купи. Расскажешь потом как получилось))
показати весь коментар
@вы что, считаете что наркоманы покупают наркотики в аптеках? серьезно?@
Вы какбудто на Луне живетое ))))
Наивняк...

именно что покупают в аптеках . Или у знакомых мед работников в больницах.
Это если речь идет о "колесах"....
показати весь коментар
Проблема делается из того, где ее вообще нет никакой и ни в каком количестве. Грузия легализовала канабис, и не только медицинский. Два года прошло, или больше, и что? Грузия перестала существовать?? Превратилась в Афганистан?Хоть что-то с ней произошло??? Половина европейских стран не легализовывала, но декриминализовала канабис десяток и кое где не один лет назад. И что ***? Опять афганистан?Канада легализовала все полностью и медицину и курение и выращивание. И что ***? Канады теперь нет? Или там опять афган??? В Афганистане выращивают не траву, она сама растет где попало, как сорняк, весьма высокого качества(в смысле содержания ТГК) . В Афганистане выращивают опийный мак причем придайте внимание цифрам, 15-25 % от всей площади всех культивируемых земель всего Афганистана. Выращивают рабы из местного населения контролируют сбор "урожая" преступные группировки, часть из них производит героин прямо там же по месту, чтобы так сказать не усложнять и не подстегивать в цене логистику Проблема афганистана не в траве а в маке, это во первых, и в неспособности, да и в нежелании местной власти поставить наркотрафик под контроль, а лучше уничтожить, равно как и в Колумбии. Поэтому прекратите нести ересь про превращение Украины в Афган 2. Ничего более дебильного никогда не слышал....
показати весь коментар
Пы.Сы. Площадь культивирумых земель в Украине примерно 413 тысяч квадратных киллометров, для того чтобы превратить Украину в Афганистан, нужно засеять маком(нет, не канабисом а именно маком) примерно 62 тысячи квадратных километров Украинской земли, вы хоть соображаете дебилы , что вы городите???нет ***** слов, площадь всей долбоёбы киевской области с селами городами и реками 28 тысяч квадратных километров, это так вам для сравнения, чтобы понимать какой бред несут опасающиеся афганистана второго....
показати весь коментар
Пусть сначала огнестрельное оружие узаконят для громадян - а, опосля, уже и про наркоту можно рассуждать.
показати весь коментар
Наркота - це водяра і цигарки. Конопля - це дитячий садок, в порівнянні з бухлом ( вчені прирівнюють до героїну).
показати весь коментар
зеленский не вчений.
показати весь коментар
ну правда, что бы на улицах вас останавливали не просто обкуренные, а обкуренные с оружием.... )))
показати весь коментар
Считаете, что и сейчас у них нет оружия? Зато тогда и вы, и я, и другие смогут вытащит кольт из кобуры - кто быстрее. Сейчас у нас этой возможности просто нет.
показати весь коментар
от харашо- накуримся, сразу всем полегчает(
показати весь коментар
А фарма мафія, яка "випускає" дорогенні і шкідливі "важкі" знеболюючі не проти цього закону?
показати весь коментар
США вот уже 50 лет канабис классифицируют как «наркотик первого списка», то есть, как вещество, с высокой вероятностью вызывающее зависимость и не обладающее медицинской ценностью. Зависимость -это несвобода жизни (нужны зависимы избератели?). В десятый раз спрошу МОЗ :как защитить пассивного курильщика от паров и дыма каннабиатов?
показати весь коментар
правильно.
показати весь коментар
зеленый президент и без медицины употребляет со всей своей шоблой.
показати весь коментар
лучше бы сигареты запретили и водку УБЛЮДКИ
показати весь коментар
Да они вам все легализуют. Было бы чем быдлу убиваться и не думать за то, шо оно быдло.
показати весь коментар
