Поставимо відеоспостереження під кожен кущ, - Радуцький про умови легалізації медичного канабісу

Поставимо відеоспостереження під кожен кущ, - Радуцький про умови легалізації медичного канабісу

У разі легалізації в Україні медичного канабісу ціна ліків на його основі може становити 10-12 доларів.

Про це сказав голова Комітету ВР з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький на брифінгу після засідання фракції "Слуга народу", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Сьогодні на чорному ринку пацієнти змушені купувати такі препарати по 100-200 доларів… Ми спілкувалися з фахівцями з Канади, вони порахували собівартість в Україні й кажуть, що в українських аптеках такий препарат коштуватиме від 10-12 доларів", - розповів Радуцький.

За словами нардепа, такі ліки будуть виписувати тільки за електронним рецептом з підписом лікаря.

"У нас кожен пацієнт зареєстрований у системі e-health і контролюючі органи завжди мають доступ до неї, щоб порівняти діагноз пацієнта, ліки, які йому виписані і ліки, які йому відпущені в аптечній мережі. Це буде імплементовано в систему e-health", - пояснив депутат.

Читайте також: Законопроєкт про медичний канабіс готовий до першого читання, - "слуга народу" Арахамія

Радуцький зауважив, що закон про легалізацію медичного канабісу не буде імплементовано на наступний день після підпису президента: "Там є дуже багато речей, які треба зробити, щоб він запрацював. Треба утворити центральний орган виконавчої влади, який буде замість відділу боротьби з незаконним обігом наркотичних речовин при МВС і Держлікслужби, який займається контролем за ліками. Це буде окремий орган, який контролюватиме саме обіг канабіноїдів".

За словами голови комітету ВР, у законопроєкті чітко прописані вимоги контролю.

"Ми маємо ввести систему відеоспостереження. Під кожен кущ. Це, до речі, не нововведення, це у світі так. Контролюється відеоспостереженням за кожним кущем, який росте, тому продукція, яка з нього береться, має GPS-контроль від початку вирощення до переробки, а потім ліки, які з нього робляться, теж мають контроль", - зазначив Радуцький.

марихуана (130) Радуцький Михайло (285)
+16
Вот куда наши деньги пойдутЗдорово! Давайте ещё каждому кусту отдельного мусора,пускай поливаетГосподи,почему в этой стране все кретины решили стать властью?!
показати весь коментар
13.07.2021 00:33 Відповісти
+16
Зе напрягся
"Слуга народа" Радуцкий об условиях легализации медицинского каннабиса: Поставим видеонаблюдение под каждый куст - Цензор.НЕТ 4419
показати весь коментар
13.07.2021 00:41 Відповісти
+13
"Слуга народа" Радуцкий об условиях легализации медицинского каннабиса: Поставим видеонаблюдение под каждый куст - Цензор.НЕТ 2327
показати весь коментар
13.07.2021 00:44 Відповісти
Порох не чіпай, мокша.
показати весь коментар
13.07.2021 13:44 Відповісти
"Слуга народа" Радуцкий об условиях легализации медицинского каннабиса: Поставим видеонаблюдение под каждый куст - Цензор.НЕТ 9814
показати весь коментар
13.07.2021 04:34 Відповісти
Ленка принесла бубочке подарок на днюху.
показати весь коментар
13.07.2021 07:55 Відповісти
))) тільки дівчуля на фото набагато привабливіша, ніж Лєнка-зельонка...
показати весь коментар
13.07.2021 11:37 Відповісти
Даешь видеонаблюдение под каждый куст!
А сколько деревьев из миллиарда уже успели высадить?
показати весь коментар
13.07.2021 04:57 Відповісти
От ЗЄки Мао Дзедуна дочитають і виставлять мільярд камер і дерев не треба буде.
показати весь коментар
13.07.2021 07:57 Відповісти
Капец, теперь зебилам и покакать негде будет, сразу бубочке доложат
показати весь коментар
13.07.2021 08:08 Відповісти
О, этот уже полечился. Шото с дозировкой врач напутал - теже лечился. Стране пи.дец.
показати весь коментар
13.07.2021 06:51 Відповісти
за своей женой постав видеонаблюдение что бы не **************
показати весь коментар
13.07.2021 06:59 Відповісти
ИДИОТЫ
показати весь коментар
13.07.2021 07:07 Відповісти
Камеры с зеками?
показати весь коментар
13.07.2021 07:11 Відповісти
Зедебіли просто фонтанують фантастичними ідеями : якась гігантоманія -то мілліард дерев-то мілліард(не менше) кущів конополь +відеокамер! Просто абзац-*******!
показати весь коментар
13.07.2021 07:20 Відповісти
Все очень просто. Кто такие ета зебанутая плесень? Квартал 95 и приближенные к ним. "Скажи кто твой друг и я скажу, кто ты" Это все - богема. А в богеме сплошные ******* и наркоши, там нормальных нет. Вот эта зебанутая плесень, после приема очередной дозы, в ейфорие и несет всякий бред. Вспомни высер гокнокомандующего и миллиарде деревьев или о приписденском ВУЗе, это в стране, в которой 350 институтов, в Германии - 70.
Так что нам прийдется этот бред слушать еще 3 года, благодаря 13 млн быдла, выбравшего этих наркоманов и дебилов.
показати весь коментар
13.07.2021 08:06 Відповісти
я так думаю, что у зели есть уже рецепт от врача
показати весь коментар
13.07.2021 07:27 Відповісти
Чистый пиар. В Украине 12 лет, как действует постановление Кабмина об использовании этого каннабису в мед. Целях. Если шо не нравицца- скажите Шмыгалю, он внесет изменения.
показати весь коментар
13.07.2021 07:41 Відповісти
Ви дебіли вже краще зразу "герич" легалізуйте - чому так мілко починаєте???
показати весь коментар
13.07.2021 07:55 Відповісти
Обов'язково. Обдовбаним народом легше керувати.
показати весь коментар
13.07.2021 08:04 Відповісти
Привіт медик- даун знов фігню пишеш.Такими як ти і так легко керувати. Розкажи про Супрун .Американка яка хотіла шось зробити ,а такі дауни як ти убрали ,бо не хотіла брати хобарі
показати весь коментар
13.07.2021 09:27 Відповісти
Курни травички і нірвану, растаман. Можеш моментом занюхати.
показати весь коментар
13.07.2021 09:31 Відповісти
Вася давай побачимось і я тобі в очі все скажу .А про Супрун чого мовчиш ? Я думаю ти тупий бот і п...ол
показати весь коментар
13.07.2021 09:50 Відповісти
В продвигаемом Зеленским, партией "Слуга народа" и партией "Голос" законопроекте о легализации каннабиса на территории Украины есть пункт на который следует обратить особое внимание. Речь идет о выведении из списка наркотичеcких веществ тетрагидроканнабинола (ТГК, дельта-9-тетрагидроканнабинол) и его производных. Фактически это означает полную легализацию "легких" наркотиков на территории Украины и снятие запрета на из фармацевтическое производство. Рынок этих наркотиков оценивается в Украине в объемах 1 млрд. $ в год. https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html
показати весь коментар
13.07.2021 08:15 Відповісти
Популярність ;Квартал-95; катастрофічно впала.
показати весь коментар
13.07.2021 08:35 Відповісти
А хворі зараз не приймають ці ліки чи ні, і по якій ціні? Нехай платять більше чи менше? Горілка зло чи ні? Її заборонити чи ні? Наркоторговці наживаються на торгівлі наркотиками чи ні? І так ще сотні питань, на які потрібно шукати відповідь і знаходити правильне компромісне рішення.
показати весь коментар
13.07.2021 12:25 Відповісти
Поставим видеонаблюдение под каждый куст, - Радуцкий об условиях легализации медицинского каннабиса - Цензор.НЕТ 613
показати весь коментар
13.07.2021 08:25 Відповісти
Йоманарот, всего за какие-то два года мы дожили до такого дурдома
Судя по всяким "рейтингам", 24 % все еще топят за придурков. Думал, кто же это такие, среди моих знакомых таких уже нет ни одного. А ответ на поверхности - это утырки, макоеды, торчки - вот он, верный электорат, которому теперь легально можно "лечиться" прямо на улице. Ну что, браво, 73%ные дегенераты
показати весь коментар
13.07.2021 08:54 Відповісти
Легализовали бы полностью!
И избавились от кормушки всяких проверяющих и контролирующих "присосок".
показати весь коментар
13.07.2021 08:56 Відповісти
ты Дэбил для начала расскажи как с подачи малоПИД,,,роского, нарко-Дурака продал в разгар пандемии маски-распираторы 3 класса по 2 гр, а герега продавал в эпицентре по 50гр, а вы Уроды фоткались возле "Мрии" якобы закупили распираторы, про какие вообще наркотики может идти речь когда "гиДрант" конченный нарик и в его Сброде через одного нарколыги???
показати весь коментар
13.07.2021 09:03 Відповісти
Що за бред? Які камери? Та цього добра цілі зарослі, разом з лопухами і будяками!
показати весь коментар
13.07.2021 09:09 Відповісти
презЕдент тяжело болен! срочно медицинский канабис!
показати весь коментар
13.07.2021 09:09 Відповісти
Лікарю, а може в морг? Ні, сказали - канабіс, значить канабіс.
показати весь коментар
13.07.2021 09:32 Відповісти
раскладушку поставь)))...не догоню..зачем он нужен в медицинских целях??, куча ж химии морфии всякие, таблетки, трамадолы..просто их не добъешся, даже онкобольным...
показати весь коментар
13.07.2021 09:37 Відповісти
Яхве это шекель.
показати весь коментар
13.07.2021 10:51 Відповісти
На фотографию Радуцкого можно не смотреть. Гешефт и звиздеж отчетливо определяют национальность.
показати весь коментар
13.07.2021 09:39 Відповісти
Радуцький , а в дупу себе не бажаєшь вмонтувати IP Camera ?
Бо в 2013 я займався проектуванням й кодуванням систем видео-спостередження й скажу так .. Камеру вмонувати не проблема , були б на це грошенятко , але проблема зовсім в іншому
показати весь коментар
13.07.2021 10:08 Відповісти
Ось один з наших головних клієнтів була зона в одній з латиноамериканських країни а точніше управління системи тюряг , головний офіс . Так ось, навіть там ніхто не здогадався замість зони втанавлювати камери айпішні на кожного не то що потеційного злодія , але й злодіїв зі стажем , тобто рецедивістів . Тут проблема де знайти персонал для слідкуванєм за цими камерами . VMD дуже допомагає скоротити персонал й час пошуку й опередження правопорушень , але тут ти не уявляє наскільки мало в країні людей , кого потрібно буде вчити праціювати з камерою й наскільки багато тих , кому тільки дай вирощувати коноплю й вон виростить . Пропорції не співставні !
показати весь коментар
13.07.2021 10:10 Відповісти
В продвигаемом Зеленским, партией "Слуга народа" и партией "Голос" законопроекте о легализации каннабиса на территории Украины есть пункт на который следует обратить особое внимание.
Речь идет о выведении из списка наркотичеcких веществ тетрагидроканнабинола (ТГК, дельта-9-тетрагидроканнабинол) и его производных.
ФАКТИЧЕСКИ ЭТО ОЗНАЧАЕТ ПОЛНУЮ ЛЕГАЛИЗАЦИЮ "ЛЕГКИХ" НАРКОТИКОВ НА ТЕРРИТОРИИ УКРАИНЫ И СНЯТИЕ ЗАПРЕТА НА ИЗ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО.
Рынок этих наркотиков оценивается в Украине в объемах 1 млрд. $ в год.
показати весь коментар
13.07.2021 10:26 Відповісти
цирк и клоуны
показати весь коментар
13.07.2021 12:20 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 