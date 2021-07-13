Поставимо відеоспостереження під кожен кущ, - Радуцький про умови легалізації медичного канабісу
У разі легалізації в Україні медичного канабісу ціна ліків на його основі може становити 10-12 доларів.
Про це сказав голова Комітету ВР з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький на брифінгу після засідання фракції "Слуга народу", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Сьогодні на чорному ринку пацієнти змушені купувати такі препарати по 100-200 доларів… Ми спілкувалися з фахівцями з Канади, вони порахували собівартість в Україні й кажуть, що в українських аптеках такий препарат коштуватиме від 10-12 доларів", - розповів Радуцький.
За словами нардепа, такі ліки будуть виписувати тільки за електронним рецептом з підписом лікаря.
"У нас кожен пацієнт зареєстрований у системі e-health і контролюючі органи завжди мають доступ до неї, щоб порівняти діагноз пацієнта, ліки, які йому виписані і ліки, які йому відпущені в аптечній мережі. Це буде імплементовано в систему e-health", - пояснив депутат.
Радуцький зауважив, що закон про легалізацію медичного канабісу не буде імплементовано на наступний день після підпису президента: "Там є дуже багато речей, які треба зробити, щоб він запрацював. Треба утворити центральний орган виконавчої влади, який буде замість відділу боротьби з незаконним обігом наркотичних речовин при МВС і Держлікслужби, який займається контролем за ліками. Це буде окремий орган, який контролюватиме саме обіг канабіноїдів".
За словами голови комітету ВР, у законопроєкті чітко прописані вимоги контролю.
"Ми маємо ввести систему відеоспостереження. Під кожен кущ. Це, до речі, не нововведення, це у світі так. Контролюється відеоспостереженням за кожним кущем, який росте, тому продукція, яка з нього береться, має GPS-контроль від початку вирощення до переробки, а потім ліки, які з нього робляться, теж мають контроль", - зазначив Радуцький.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
А сколько деревьев из миллиарда уже успели высадить?
Так что нам прийдется этот бред слушать еще 3 года, благодаря 13 млн быдла, выбравшего этих наркоманов и дебилов.
Судя по всяким "рейтингам", 24 % все еще топят за придурков. Думал, кто же это такие, среди моих знакомых таких уже нет ни одного. А ответ на поверхности - это утырки, макоеды, торчки - вот он, верный электорат, которому теперь легально можно "лечиться" прямо на улице. Ну что, браво, 73%ные дегенераты
И избавились от кормушки всяких проверяющих и контролирующих "присосок".
Бо в 2013 я займався проектуванням й кодуванням систем видео-спостередження й скажу так .. Камеру вмонувати не проблема , були б на це грошенятко , але проблема зовсім в іншому
Речь идет о выведении из списка наркотичеcких веществ тетрагидроканнабинола (ТГК, дельта-9-тетрагидроканнабинол) и его производных.
ФАКТИЧЕСКИ ЭТО ОЗНАЧАЕТ ПОЛНУЮ ЛЕГАЛИЗАЦИЮ "ЛЕГКИХ" НАРКОТИКОВ НА ТЕРРИТОРИИ УКРАИНЫ И СНЯТИЕ ЗАПРЕТА НА ИЗ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО.
Рынок этих наркотиков оценивается в Украине в объемах 1 млрд. $ в год.