Поставим видеонаблюдение под каждый куст, - Радуцкий об условиях легализации медицинского каннабиса

В случае легализации в Украине медицинского каннабиса цена лекарств на его основе может составлять 10-12 долларов.

Об этом сказал председатель Комитета ВР по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий на брифинге после заседания фракции "Слуга народа", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Сегодня на черном рынке пациенты вынуждены покупать такие препараты по 100-200 долларов ... Мы общались со специалистами из Канады, они посчитали себестоимость в Украине и говорят, что в украинских аптеках такой препарат будет стоить от 10-12 долларов", - рассказал Радуцкий.

По словам нардепа, такие лекарства буду выписывать только по электронному рецепту с подписью врача.

"У нас каждый пациент зарегистрирован в системе e-health и контролирующие органы всегда имеют доступ к ней, чтобы сравнить диагноз пациента, лекарства, которые ему выписаны и лекарства, которые ему отпущены в аптечной сети. Это будет имплементированы в систему e-health", - пояснил депутат.

Радуцкий отметил, что закон о легализации медицинского каннабиса не будет имплементирован на следующий день после подписи президента: "Там очень много вещей, которые надо сделать, чтобы он заработал. Надо создать центральный орган исполнительной власти, который будет вместо отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотических веществ при МВД и Гослекслужбы, который занимается контролем за лекарствами. Это будет отдельный орган, который будет контролировать именно обращение каннабиноидов".

По словам председателя комитета ВР , в законопроекти четко прописаны требования контроля.

"Мы должны ввести систему видеонаблюдения. Под каждый куст. Это, кстати, не новшество, это в мире так. Контролируется видеонаблюдением за каждым кустом, который растет, поэтому продукция, которая из него берется имеет GPS-контроль от начала выращивания до переработки, а потом лекарства, которые из него делаются, тоже имеют контроль ", - отметил Радуцкий.

