Поставим видеонаблюдение под каждый куст, - Радуцкий об условиях легализации медицинского каннабиса
В случае легализации в Украине медицинского каннабиса цена лекарств на его основе может составлять 10-12 долларов.
Об этом сказал председатель Комитета ВР по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий на брифинге после заседания фракции "Слуга народа", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Сегодня на черном рынке пациенты вынуждены покупать такие препараты по 100-200 долларов ... Мы общались со специалистами из Канады, они посчитали себестоимость в Украине и говорят, что в украинских аптеках такой препарат будет стоить от 10-12 долларов", - рассказал Радуцкий.
По словам нардепа, такие лекарства буду выписывать только по электронному рецепту с подписью врача.
"У нас каждый пациент зарегистрирован в системе e-health и контролирующие органы всегда имеют доступ к ней, чтобы сравнить диагноз пациента, лекарства, которые ему выписаны и лекарства, которые ему отпущены в аптечной сети. Это будет имплементированы в систему e-health", - пояснил депутат.
Радуцкий отметил, что закон о легализации медицинского каннабиса не будет имплементирован на следующий день после подписи президента: "Там очень много вещей, которые надо сделать, чтобы он заработал. Надо создать центральный орган исполнительной власти, который будет вместо отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотических веществ при МВД и Гослекслужбы, который занимается контролем за лекарствами. Это будет отдельный орган, который будет контролировать именно обращение каннабиноидов".
По словам председателя комитета ВР , в законопроекти четко прописаны требования контроля.
"Мы должны ввести систему видеонаблюдения. Под каждый куст. Это, кстати, не новшество, это в мире так. Контролируется видеонаблюдением за каждым кустом, который растет, поэтому продукция, которая из него берется имеет GPS-контроль от начала выращивания до переработки, а потом лекарства, которые из него делаются, тоже имеют контроль ", - отметил Радуцкий.
А сколько деревьев из миллиарда уже успели высадить?
Так что нам прийдется этот бред слушать еще 3 года, благодаря 13 млн быдла, выбравшего этих наркоманов и дебилов.
Судя по всяким "рейтингам", 24 % все еще топят за придурков. Думал, кто же это такие, среди моих знакомых таких уже нет ни одного. А ответ на поверхности - это утырки, макоеды, торчки - вот он, верный электорат, которому теперь легально можно "лечиться" прямо на улице. Ну что, браво, 73%ные дегенераты
И избавились от кормушки всяких проверяющих и контролирующих "присосок".
Бо в 2013 я займався проектуванням й кодуванням систем видео-спостередження й скажу так .. Камеру вмонувати не проблема , були б на це грошенятко , але проблема зовсім в іншому
Речь идет о выведении из списка наркотичеcких веществ тетрагидроканнабинола (ТГК, дельта-9-тетрагидроканнабинол) и его производных.
ФАКТИЧЕСКИ ЭТО ОЗНАЧАЕТ ПОЛНУЮ ЛЕГАЛИЗАЦИЮ "ЛЕГКИХ" НАРКОТИКОВ НА ТЕРРИТОРИИ УКРАИНЫ И СНЯТИЕ ЗАПРЕТА НА ИЗ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО.
Рынок этих наркотиков оценивается в Украине в объемах 1 млрд. $ в год.