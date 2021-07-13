РУС
6 620 137

Поставим видеонаблюдение под каждый куст, - Радуцкий об условиях легализации медицинского каннабиса

В случае легализации в Украине медицинского каннабиса цена лекарств на его основе может составлять 10-12 долларов.

Об этом сказал председатель Комитета ВР по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий на брифинге после заседания фракции "Слуга народа", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Сегодня на черном рынке пациенты вынуждены покупать такие препараты по 100-200 долларов ... Мы общались со специалистами из Канады, они посчитали себестоимость в Украине и говорят, что в украинских аптеках такой препарат будет стоить от 10-12 долларов", - рассказал Радуцкий.

По словам нардепа, такие лекарства буду выписывать только по электронному рецепту с подписью врача.

"У нас каждый пациент зарегистрирован в системе e-health и контролирующие органы всегда имеют доступ к ней, чтобы сравнить диагноз пациента, лекарства, которые ему выписаны и лекарства, которые ему отпущены в аптечной сети. Это будет имплементированы в систему e-health", - пояснил депутат.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Законопроект о медицинском каннабисе готов к первому чтению, - "слуга народа" Арахамия

Радуцкий отметил, что закон о легализации медицинского каннабиса не будет имплементирован на следующий день после подписи президента: "Там очень много вещей, которые надо сделать, чтобы он заработал. Надо создать центральный орган исполнительной власти, который будет вместо отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотических веществ при МВД и Гослекслужбы, который занимается контролем за лекарствами. Это будет отдельный орган, который будет контролировать именно обращение каннабиноидов".

По словам председателя комитета ВР , в законопроекти четко прописаны требования контроля.

"Мы должны ввести систему видеонаблюдения. Под каждый куст. Это, кстати, не новшество, это в мире так. Контролируется видеонаблюдением за каждым кустом, который растет, поэтому продукция, которая из него берется имеет GPS-контроль от начала выращивания до переработки, а потом лекарства, которые из него делаются, тоже имеют контроль ", - отметил Радуцкий.

Также читайте: Легализация медицинской конопли лишит каннабис статуса наркотического вещества, – Радуцкий

Автор: 

марихуана (135) Радуцкий Михаил (288)
Топ комментарии
+16
Вот куда наши деньги пойдутЗдорово! Давайте ещё каждому кусту отдельного мусора,пускай поливаетГосподи,почему в этой стране все кретины решили стать властью?!
13.07.2021 00:33 Ответить
+16
Зе напрягся
"Слуга народа" Радуцкий об условиях легализации медицинского каннабиса: Поставим видеонаблюдение под каждый куст - Цензор.НЕТ 4419
13.07.2021 00:41 Ответить
+13
"Слуга народа" Радуцкий об условиях легализации медицинского каннабиса: Поставим видеонаблюдение под каждый куст - Цензор.НЕТ 2327
13.07.2021 00:44 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Порох не чіпай, мокша.
13.07.2021 13:44 Ответить
"Слуга народа" Радуцкий об условиях легализации медицинского каннабиса: Поставим видеонаблюдение под каждый куст - Цензор.НЕТ 9814
13.07.2021 04:34 Ответить
Ленка принесла бубочке подарок на днюху.
13.07.2021 07:55 Ответить
))) тільки дівчуля на фото набагато привабливіша, ніж Лєнка-зельонка...
13.07.2021 11:37 Ответить
Даешь видеонаблюдение под каждый куст!
А сколько деревьев из миллиарда уже успели высадить?
13.07.2021 04:57 Ответить
От ЗЄки Мао Дзедуна дочитають і виставлять мільярд камер і дерев не треба буде.
13.07.2021 07:57 Ответить
Капец, теперь зебилам и покакать негде будет, сразу бубочке доложат
показать весь комментарий
13.07.2021 08:08 Ответить
О, этот уже полечился. Шото с дозировкой врач напутал - теже лечился. Стране пи.дец.
13.07.2021 06:51 Ответить
за своей женой постав видеонаблюдение что бы не **************
13.07.2021 06:59 Ответить
ИДИОТЫ
13.07.2021 07:07 Ответить
Камеры с зеками?
13.07.2021 07:11 Ответить
Зедебіли просто фонтанують фантастичними ідеями : якась гігантоманія -то мілліард дерев-то мілліард(не менше) кущів конополь +відеокамер! Просто абзац-*******!
13.07.2021 07:20 Ответить
Все очень просто. Кто такие ета зебанутая плесень? Квартал 95 и приближенные к ним. "Скажи кто твой друг и я скажу, кто ты" Это все - богема. А в богеме сплошные ******* и наркоши, там нормальных нет. Вот эта зебанутая плесень, после приема очередной дозы, в ейфорие и несет всякий бред. Вспомни высер гокнокомандующего и миллиарде деревьев или о приписденском ВУЗе, это в стране, в которой 350 институтов, в Германии - 70.
Так что нам прийдется этот бред слушать еще 3 года, благодаря 13 млн быдла, выбравшего этих наркоманов и дебилов.
13.07.2021 08:06 Ответить
я так думаю, что у зели есть уже рецепт от врача
13.07.2021 07:27 Ответить
Чистый пиар. В Украине 12 лет, как действует постановление Кабмина об использовании этого каннабису в мед. Целях. Если шо не нравицца- скажите Шмыгалю, он внесет изменения.
13.07.2021 07:41 Ответить
Ви дебіли вже краще зразу "герич" легалізуйте - чому так мілко починаєте???
13.07.2021 07:55 Ответить
Обов'язково. Обдовбаним народом легше керувати.
13.07.2021 08:04 Ответить
Привіт медик- даун знов фігню пишеш.Такими як ти і так легко керувати. Розкажи про Супрун .Американка яка хотіла шось зробити ,а такі дауни як ти убрали ,бо не хотіла брати хобарі
13.07.2021 09:27 Ответить
Курни травички і нірвану, растаман. Можеш моментом занюхати.
13.07.2021 09:31 Ответить
Вася давай побачимось і я тобі в очі все скажу .А про Супрун чого мовчиш ? Я думаю ти тупий бот і п...ол
13.07.2021 09:50 Ответить
В продвигаемом Зеленским, партией "Слуга народа" и партией "Голос" законопроекте о легализации каннабиса на территории Украины есть пункт на который следует обратить особое внимание. Речь идет о выведении из списка наркотичеcких веществ тетрагидроканнабинола (ТГК, дельта-9-тетрагидроканнабинол) и его производных. Фактически это означает полную легализацию "легких" наркотиков на территории Украины и снятие запрета на из фармацевтическое производство. Рынок этих наркотиков оценивается в Украине в объемах 1 млрд. $ в год. https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html
13.07.2021 08:15 Ответить
Популярність ;Квартал-95; катастрофічно впала.
13.07.2021 08:35 Ответить
А хворі зараз не приймають ці ліки чи ні, і по якій ціні? Нехай платять більше чи менше? Горілка зло чи ні? Її заборонити чи ні? Наркоторговці наживаються на торгівлі наркотиками чи ні? І так ще сотні питань, на які потрібно шукати відповідь і знаходити правильне компромісне рішення.
13.07.2021 12:25 Ответить
Поставим видеонаблюдение под каждый куст, - Радуцкий об условиях легализации медицинского каннабиса - Цензор.НЕТ 613
13.07.2021 08:25 Ответить
Йоманарот, всего за какие-то два года мы дожили до такого дурдома
Судя по всяким "рейтингам", 24 % все еще топят за придурков. Думал, кто же это такие, среди моих знакомых таких уже нет ни одного. А ответ на поверхности - это утырки, макоеды, торчки - вот он, верный электорат, которому теперь легально можно "лечиться" прямо на улице. Ну что, браво, 73%ные дегенераты
13.07.2021 08:54 Ответить
Легализовали бы полностью!
И избавились от кормушки всяких проверяющих и контролирующих "присосок".
13.07.2021 08:56 Ответить
ты Дэбил для начала расскажи как с подачи малоПИД,,,роского, нарко-Дурака продал в разгар пандемии маски-распираторы 3 класса по 2 гр, а герега продавал в эпицентре по 50гр, а вы Уроды фоткались возле "Мрии" якобы закупили распираторы, про какие вообще наркотики может идти речь когда "гиДрант" конченный нарик и в его Сброде через одного нарколыги???
13.07.2021 09:03 Ответить
Що за бред? Які камери? Та цього добра цілі зарослі, разом з лопухами і будяками!
13.07.2021 09:09 Ответить
презЕдент тяжело болен! срочно медицинский канабис!
13.07.2021 09:09 Ответить
Лікарю, а може в морг? Ні, сказали - канабіс, значить канабіс.
13.07.2021 09:32 Ответить
раскладушку поставь)))...не догоню..зачем он нужен в медицинских целях??, куча ж химии морфии всякие, таблетки, трамадолы..просто их не добъешся, даже онкобольным...
13.07.2021 09:37 Ответить
Яхве это шекель.
13.07.2021 10:51 Ответить
На фотографию Радуцкого можно не смотреть. Гешефт и звиздеж отчетливо определяют национальность.
13.07.2021 09:39 Ответить
Радуцький , а в дупу себе не бажаєшь вмонтувати IP Camera ?
Бо в 2013 я займався проектуванням й кодуванням систем видео-спостередження й скажу так .. Камеру вмонувати не проблема , були б на це грошенятко , але проблема зовсім в іншому
13.07.2021 10:08 Ответить
Ось один з наших головних клієнтів була зона в одній з латиноамериканських країни а точніше управління системи тюряг , головний офіс . Так ось, навіть там ніхто не здогадався замість зони втанавлювати камери айпішні на кожного не то що потеційного злодія , але й злодіїв зі стажем , тобто рецедивістів . Тут проблема де знайти персонал для слідкуванєм за цими камерами . VMD дуже допомагає скоротити персонал й час пошуку й опередження правопорушень , але тут ти не уявляє наскільки мало в країні людей , кого потрібно буде вчити праціювати з камерою й наскільки багато тих , кому тільки дай вирощувати коноплю й вон виростить . Пропорції не співставні !
13.07.2021 10:10 Ответить
В продвигаемом Зеленским, партией "Слуга народа" и партией "Голос" законопроекте о легализации каннабиса на территории Украины есть пункт на который следует обратить особое внимание.
Речь идет о выведении из списка наркотичеcких веществ тетрагидроканнабинола (ТГК, дельта-9-тетрагидроканнабинол) и его производных.
ФАКТИЧЕСКИ ЭТО ОЗНАЧАЕТ ПОЛНУЮ ЛЕГАЛИЗАЦИЮ "ЛЕГКИХ" НАРКОТИКОВ НА ТЕРРИТОРИИ УКРАИНЫ И СНЯТИЕ ЗАПРЕТА НА ИЗ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО.
Рынок этих наркотиков оценивается в Украине в объемах 1 млрд. $ в год.
13.07.2021 10:26 Ответить
цирк и клоуны
13.07.2021 12:20 Ответить
Страница 2 из 2
 
 