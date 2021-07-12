РУС
Законопроект о медицинском каннабисе готов к первому чтению, - "слуга народа" Арахамия

Законопроект о медицинском каннабисе готов для принятия в первом чтении. Ко второму чтению необходимы дополнительные консультации с правоохранительными органами.

Об этом на брифинге заявил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на LB.ua.

"Я послушал аргументы "за" и "против" на фракции. Пока надо изучить матчасть. Действительно, есть много аргументов "за", потому что в стране есть множество людей, которые имеют онкозаболевания в тяжелой форме. Многие из них, к сожалению, получают наркотическую зависимость от опиатов. А каннабиноиды, как говорят эксперты, не вызывают такую зависимость. Являются обезболивающими и альтернативными. Такими, что с таким же эффектом облегчают страдания людей ... это хороший аргумент "за". Второй хороший аргумент, что это большая экспортная индустрия, медицинские препараты. у нас аграрная страна, не препятствует, у нас нет каких-либо "скреп" для производства", - заявил нардеп.

Арахамия добавил, что на фракции звучали аргументы "против" принятия законопроекта о легализации медицинского каннабиса.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В "Слуге народа" есть системные противники идеи легализации медицинского каннабиса, которые угрожали "заспамить" правками законопроект, - Корниенко

"Это в первую очередь, так люди говорят, что это наркотическое вещество ... Хотя в законе очень жестко регламентирован оборот наркотиков. Он намного жестче ... Поэтому, возможно, такие риски не страшны ... Хотя опасения могут быть. Поэтому будем еще общаться с правоохранительными органами, представителями относительно рисков, которые они видят. Но в целом законопроект к первому чтению готов. Поэтому с большой вероятностью я буду его поддерживать в первом чтении. Но смотреть, как между первым и вторым чтением. как коллектив авторов отработает все. чтобы не позволить выращивать это нелегально. Не распространять продукцию для развлекательных целей".

Читайте: Легализация медицинской конопли лишит каннабис статуса наркотического вещества, – Радуцкий

12.07.2021 23:27
Войска у границы, оборонзаказ в гавне, а эти ДЛБы каннабисом заняты
12.07.2021 23:12
12.07.2021 23:29
День наркомана наближається !!! Оце буде свято ,що там Різдво чи Пасха !!!)))
12.07.2021 23:11
А что наркоманы 50 лет на сухую ждали когда разрешат легкие наркотики? Или запрет кого то сдерживал?
13.07.2021 00:11
"И плюс наркотизация всей страни!" !!!!)))
12.07.2021 23:11
Войска у границы, оборонзаказ в гавне, а эти ДЛБы каннабисом заняты
12.07.2021 23:12
Может есть плюс. Теперь лакеи урода не смогут собрать большинство в раде, все будут болеть, и каннабисом лечиться уже легально.
12.07.2021 23:26
агрохимия знаеть , шо с первого чтения - канабись не береть !
12.07.2021 23:12
Во заживут теперь депутаты... Будут обдолбанные ходить на заседания... Типа лечили депрессию..
12.07.2021 23:13
А що їм зараз заважає купити трави чи чогось поміцніше?
12.07.2021 23:14
Депутаты траву не курят. Они у Авакова синтетику по $100/грамм берут.
13.07.2021 00:12
А медицинский кокс когда?
12.07.2021 23:13
Ви запізнилися на 100 років. А його замінник - прокаїн (новокаїн) вже давним-давно використовується в медицині.
12.07.2021 23:18
Ви що хочете сказати,що зенелох новокаїн нюхає?
12.07.2021 23:24
Та мені плювати, що воно нюхає. Заборона наркоти ніяк не впливає на її розповсюдження, лише підвищує ціну, робить її міцнішою (бо треба щоб мінімальна кількість максимально штирила) та збагачує тих хто її робить та кришує.
12.07.2021 23:28
От бачите і 73% було плювати,що воно нюхає,і що з того вийшло Какая разніца? А як його штире то вже всі відчули,бо ціни суттєво підвищились.
12.07.2021 23:43
Та пусть уже медицинский герыч легализуют
12.07.2021 23:23
Видимо верхушка ,,Слуг Народа,,годами тестировала канабис на себе.Иначе невозможно обяснить ни поздравление КП Китая из 100-летием ни из компренсацией СВ-2 просроченой вакциной которая уже не действует а убивает иммунитет тоесть людей.
12.07.2021 23:15
вот чего, **** не хватало в жизни, так это медицинского канабиса и не проходящего идиотизма Зелёной власти.. а так все нормуль.. всё зашибись!
12.07.2021 23:17
12.07.2021 23:17
"Ну наконец-то дождались! Теперь вместо картошки коноплю выращивать будем!"
12.07.2021 23:18
12.07.2021 23:29
Законопроект о медицинском каннабисе готов к первой выкурке, - "слуга народа" Арахамия
12.07.2021 23:18
наркоти України-єднайтесь!
12.07.2021 23:18
а почему омериканцы ? может дружбан сосед скинуть но только штын будет до Урала
12.07.2021 23:24
Та той дружбан нічим не краще. Їх теж бомбити треба.
12.07.2021 23:29
чем бомбить ?
12.07.2021 23:32
Скоро на ОЛХ:
"Продам медицинский ЛСД, медицинский кокаин и медицинский героин"
12.07.2021 23:20
И каждый обосцанный подъезд теперь амбулаторная🤘🤣
12.07.2021 23:27
Ага, краще хай мєнтура і далі все це кришує. Навіть у мусульманській Туреччині проституція легалізована та регульована, а на вкраїні - темні віки, русский мир, скрєпи.
12.07.2021 23:25
https://censor.net/ru/user/66011 Це інше.Он Угорщина одна з найбільших виробників порно.А канабіс заборонений.
13.07.2021 00:06
Хороший закон, раньше наркоманы хоть прятались, теперь в открытую будут траву курить.
12.07.2021 23:23
Моностадо, повним складом, прямо у ВР.
12.07.2021 23:27
трава не наркотик,пускай курят на здоровье
12.07.2021 23:29
Трава наркотик.
12.07.2021 23:41
Так вас никто не заставляет,если вам наркотик,пейте водку от неё же одно добро
12.07.2021 23:47
Я что что про алкоголь говорю что это не наркотик?
Что за мода у наркоманов апеллировать пьянством алкоголиков? "А алкоголь что лучше?".
13.07.2021 00:32
Трава не наркотик!Не наркоманы,а растаманы(адепты нетрадиционной медицины)
13.07.2021 00:36
Ридайте, порохоботи !
Нарешті Вава виконує передвиборчі обіцянки. Робить країну привабливою. Для криміналітету.
" Зеленский допустил легализацию проституции, казино и марихуаны на Украине"
https://realnoevremya.ru/news/archive/18.04.2019 12:11, 18.04.2019
Казіно-є.
Маріхуана-є.
Залишились нелегалізованими лише повії.
А ви "Армія. Мова, Віра." Реформи. Перемога над ворогом. Економічний розвиток. Енергетична незалежність. ЄС. НАТО.
12.07.2021 23:25
12.07.2021 23:27
Скабеевой и Шейнину хлебушек на ровном месте
12.07.2021 23:25
Как говорят опытные наркоманы, для профилактики от онкозаболеваний, каннабис тоже помогает?
12.07.2021 23:29
До Міжнародного бюро мір і ваг завезли еталон довб....- один Арестович. 1 арестович = 10 лещенків = 100 арахамій
12.07.2021 23:31
Лучше не легализировать,а декриминализировать,чтоб мусорные урвалось малолеток на бабки разводить.
12.07.2021 23:31
Хотя бы так.
12.07.2021 23:46
医用大麻将合法化 - сказав Арахамія
12.07.2021 23:40
Многие сторонники законопроекта забывают, что конопля все же вызывает формирование зависимости. И пусть ее последствия не такие тяжелые, как у других наркотических средств, привыкание к ней наступает довольно быстро. Периодическое или регулярное воздействие каннабиноидов может не давать видимых физических нарушений, но часто вред марихуаны проявляется развитием тяжелых форм душевных расстройств, например, маний, шизофрении, других форм психозов. А значит, можно говорить о формировании наркозависимости, требующей лечения.
12.07.2021 23:49
Принятие закона о медицинском канабисе не даёт права слугам кремля приходить в Раду под кайфом от опиатов, героина, марихуаны и прочих деликатесов....
12.07.2021 23:51
важнее проблем в стране нет
12.07.2021 23:54
"Без сомнения, в семьях, где употребление каннабиса является регулярным, есть дети. И, скажем, в [американском] штате Колорадо подсчитано, что не менее 10 тысяч детей могут быть подвержены воздействию паров или дыма от курения каннабиса" Международный комитет по контролю за наркотиками
13.07.2021 00:03
я скажу как знаток который вплотную сталкивался с этой проблемой - Легализация легких наркотиков(канабиса или подобных) АВТОМАТИЧЕСКИ приводит к массовому употреблению населения группы риска к тяжелым наркотикам и это уже будет проблема ВСЕГО общества ..
13.07.2021 00:09
https://censor.net/ru/user/368908 Це буде в тренді.Навіть відосики в тік-ток одразу появляться,як це модно курити канабіс.
13.07.2021 00:13
может это и есть главная цель зеленой плесени кроме зарабатывания денег !? ..неужели проблем в Украине мало кроме этой !? вон вирусняк дельта-куельта прет по полной, куйло не дождется момента для вторжения - а этим каннабис *** легализовать нужно...уроды !!!
13.07.2021 00:19
Ну там в законі наче благородна ціль,зменшити страждання хворих.Але знаючи Україну,думаю буде навпаки.
13.07.2021 00:24
"благими намерениями вымощена дорога в ад"
13.07.2021 00:26
А я тебе скажу что употребление вина а потом водки приводит к наркомании. А еще учеба в школе приводит к наркомании и воровству. Именно в школе учат врать и выкручиваться. Начиная с литературы, где учат наврать на не менее 3 страницы. Потому что правды хватает менее чем на пол страницы. Кто больше врет тот получает отлично. Почти все писатели были наркоманами и алкоголиками. В институтах же изучают философию, которую писали авторы-наркоманы. Чтобы понять то о чем они думали и что хотели нужно самому уколоться и побывать в их шкуре.
13.07.2021 00:20
так что ты предлагаешь !? всей страной (особенно молодежи) во все тяжкие ради познания !?
не обязательно сьесть бочку говна или чайную ложку чтобы понять-познать что это дерьмо - достаточно посмотреть и понять что это!
13.07.2021 00:25
https://censor.net/ru/user/368908 Вони всі думають,що молодь не підсяде.
13.07.2021 00:26
а я УВЕРЕН на 15000% что именно молодежь и подсядет !!! аргументирую - люди постарше уже знают и без легализации где и почем купить травы и по тяжелей им не нужно (они уже знают чем эта песня для них может закончится) а молодежь - экспериментаторы .
13.07.2021 00:32
https://censor.net/ru/user/489553 Не всі письменники і філософи були наркоманами і алкоголіками.
13.07.2021 00:25
Во первых не все ! а во вторых - чтобы стать великим митцем *** - то надо бухать и колоться !? ......хм...тебе к наркологу и психологу парень !!!
13.07.2021 00:36
Тогда в студию писателей и композиторов которые не принимали наркотики и алкоголь? Или хотя бы сегодняшних артистов которые выходят на сцену не под кайфом или шафэ
13.07.2021 00:38
Шевченко був наркоман? По твоєму всі музиканти наркомани?
13.07.2021 00:43
Часто колешся?
13.07.2021 00:28
13.07.2021 00:45
А за канабисом последует кокс . Так можно сделать население счастливым без реформ и борьбы с коррупцией .
13.07.2021 01:48
Вот праздник то будет. А че? У нас в Канаде тоже легализовали и небо не упало на землю. Вот когда примут закон о легализации медицинского кокаина, то стоит задуматься.
13.07.2021 01:51
Кто о чем, а наркоманы о канабисе.
Это такая себе легализация зеленского как наркомана. Других причин я не вижу.
13.07.2021 07:35
Агрохимия не может дождаться великого дня, когда канабис будет в меню продуктов и блюд в буфете Верховной Рады. Тогда слуги урода заседания своей фракции будут проводить только в курилке и к ним перебежит большинство из ОПА-ЖОПА.
13.07.2021 08:12
А коли вже буде героїн, чи хоча б "макова соломка", уявляєте скяльки буде додаткових виборців у Зе?
13.07.2021 08:13
Агрохимия, ты же на коксе, а травку в догоночку да?
13.07.2021 10:06
 
 