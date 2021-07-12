УКР
Законопроєкт про медичний канабіс готовий до першого читання, - "слуга народу" Арахамія

Законопроєкт про медичний канабіс готовий до першого читання, -

Законопроєкт про медичний канабіс готовий до ухвалення в першому читанні. До другого читання необхідні додаткові консультації з правоохоронними органами.

Про це на брифінгу заявив глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на LB.ua.

"Я послухав аргументи "за" і "проти" на фракції. Поки що треба вивчити матчастину. Справді, є багато аргументів "за", тому що в країні є безліч людей, які мають онкозахворювання у важкій формі. Багато з них, на жаль, отримують наркотичну залежність від опіатів. А канабіноїди, як кажуть експерти, не викликають такої залежності, є знеболювальними й альтернативними, які з таким самим ефектом полегшують страждання людей ... це хороший аргумент "за". Другий хороший аргумент – що це велика експортна індустрія, медичні препарати, у нас аграрна країна, не перешкоджає, у нас немає ходних "скреп" для виробництва", - заявив нардеп.

Арахамія додав, що на фракції звучали аргументи "проти" ухвалення законопроєкту про легалізацію медичного канабісу.

Читайте також: У "Слузі народу" є системні противники ідеї легалізації медичного канабісу, які погрожували "заспамити" правками законопроєкт, - Корнієнко

"Це насамперед так люди кажуть, що це наркотична речовина... Хоча в законі дуже жорстко регламентований обіг наркотиків. Він набагато жорсткіший... Тому, можливо, такі ризики не страшні... Хоча побоювання можуть бути. Тому ще спілкуватимемося з правоохоронними органами, представниками – щодо ризиків, які вони бачать. Але в цілому законопроєкт до першого читання готовий. Тому з великою імовірністю я його підтримуватиму в першому читанні. Але дивитися, як між першим і другим читанням, як колектив авторів відпрацює все, щоб не дозволити вирощувати це нелегально. Не розповсюджувати продукцію з розважальною метою".

12.07.2021 23:27 Відповісти
Войска у границы, оборонзаказ в гавне, а эти ДЛБы каннабисом заняты
12.07.2021 23:12 Відповісти
12.07.2021 23:29 Відповісти
День наркомана наближається !!! Оце буде свято ,що там Різдво чи Пасха !!!)))
12.07.2021 23:11 Відповісти
А что наркоманы 50 лет на сухую ждали когда разрешат легкие наркотики? Или запрет кого то сдерживал?
13.07.2021 00:11 Відповісти
"И плюс наркотизация всей страни!" !!!!)))
12.07.2021 23:11 Відповісти
Войска у границы, оборонзаказ в гавне, а эти ДЛБы каннабисом заняты
12.07.2021 23:12 Відповісти
Может есть плюс. Теперь лакеи урода не смогут собрать большинство в раде, все будут болеть, и каннабисом лечиться уже легально.
12.07.2021 23:26 Відповісти
агрохимия знаеть , шо с первого чтения - канабись не береть !
12.07.2021 23:12 Відповісти
Во заживут теперь депутаты... Будут обдолбанные ходить на заседания... Типа лечили депрессию..
12.07.2021 23:13 Відповісти
А що їм зараз заважає купити трави чи чогось поміцніше?
12.07.2021 23:14 Відповісти
Депутаты траву не курят. Они у Авакова синтетику по $100/грамм берут.
13.07.2021 00:12 Відповісти
А медицинский кокс когда?
12.07.2021 23:13 Відповісти
Ви запізнилися на 100 років. А його замінник - прокаїн (новокаїн) вже давним-давно використовується в медицині.
12.07.2021 23:18 Відповісти
Ви що хочете сказати,що зенелох новокаїн нюхає?
12.07.2021 23:24 Відповісти
Та мені плювати, що воно нюхає. Заборона наркоти ніяк не впливає на її розповсюдження, лише підвищує ціну, робить її міцнішою (бо треба щоб мінімальна кількість максимально штирила) та збагачує тих хто її робить та кришує.
12.07.2021 23:28 Відповісти
От бачите і 73% було плювати,що воно нюхає,і що з того вийшло Какая разніца? А як його штире то вже всі відчули,бо ціни суттєво підвищились.
12.07.2021 23:43 Відповісти
Та пусть уже медицинский герыч легализуют
12.07.2021 23:23 Відповісти
Видимо верхушка ,,Слуг Народа,,годами тестировала канабис на себе.Иначе невозможно обяснить ни поздравление КП Китая из 100-летием ни из компренсацией СВ-2 просроченой вакциной которая уже не действует а убивает иммунитет тоесть людей.
12.07.2021 23:15 Відповісти
вот чего, **** не хватало в жизни, так это медицинского канабиса и не проходящего идиотизма Зелёной власти.. а так все нормуль.. всё зашибись!
12.07.2021 23:17 Відповісти
12.07.2021 23:17 Відповісти
"Ну наконец-то дождались! Теперь вместо картошки коноплю выращивать будем!"
12.07.2021 23:18 Відповісти
12.07.2021 23:29 Відповісти
Законопроект о медицинском каннабисе готов к первой выкурке, - "слуга народа" Арахамия
12.07.2021 23:18 Відповісти
наркоти України-єднайтесь!
12.07.2021 23:18 Відповісти
а почему омериканцы ? может дружбан сосед скинуть но только штын будет до Урала
12.07.2021 23:24 Відповісти
Та той дружбан нічим не краще. Їх теж бомбити треба.
12.07.2021 23:29 Відповісти
чем бомбить ?
12.07.2021 23:32 Відповісти
Скоро на ОЛХ:
"Продам медицинский ЛСД, медицинский кокаин и медицинский героин"
12.07.2021 23:20 Відповісти
И каждый обосцанный подъезд теперь амбулаторная🤘🤣
12.07.2021 23:27 Відповісти
Ага, краще хай мєнтура і далі все це кришує. Навіть у мусульманській Туреччині проституція легалізована та регульована, а на вкраїні - темні віки, русский мир, скрєпи.
12.07.2021 23:25 Відповісти
https://censor.net/ru/user/66011 Це інше.Он Угорщина одна з найбільших виробників порно.А канабіс заборонений.
13.07.2021 00:06 Відповісти
Хороший закон, раньше наркоманы хоть прятались, теперь в открытую будут траву курить.
12.07.2021 23:23 Відповісти
Моностадо, повним складом, прямо у ВР.
12.07.2021 23:27 Відповісти
трава не наркотик,пускай курят на здоровье
12.07.2021 23:29 Відповісти
Трава наркотик.
12.07.2021 23:41 Відповісти
Так вас никто не заставляет,если вам наркотик,пейте водку от неё же одно добро
12.07.2021 23:47 Відповісти
Я что что про алкоголь говорю что это не наркотик?
Что за мода у наркоманов апеллировать пьянством алкоголиков? "А алкоголь что лучше?".
13.07.2021 00:32 Відповісти
Трава не наркотик!Не наркоманы,а растаманы(адепты нетрадиционной медицины)
13.07.2021 00:36 Відповісти
Ридайте, порохоботи !
Нарешті Вава виконує передвиборчі обіцянки. Робить країну привабливою. Для криміналітету.
" Зеленский допустил легализацию проституции, казино и марихуаны на Украине"
https://realnoevremya.ru/news/archive/18.04.2019 12:11, 18.04.2019
Казіно-є.
Маріхуана-є.
Залишились нелегалізованими лише повії.
А ви "Армія. Мова, Віра." Реформи. Перемога над ворогом. Економічний розвиток. Енергетична незалежність. ЄС. НАТО.
12.07.2021 23:25 Відповісти
12.07.2021 23:27 Відповісти
Скабеевой и Шейнину хлебушек на ровном месте
12.07.2021 23:25 Відповісти
Как говорят опытные наркоманы, для профилактики от онкозаболеваний, каннабис тоже помогает?
12.07.2021 23:29 Відповісти
До Міжнародного бюро мір і ваг завезли еталон довб....- один Арестович. 1 арестович = 10 лещенків = 100 арахамій
12.07.2021 23:31 Відповісти
Лучше не легализировать,а декриминализировать,чтоб мусорные урвалось малолеток на бабки разводить.
12.07.2021 23:31 Відповісти
Хотя бы так.
12.07.2021 23:46 Відповісти
医用大麻将合法化 - сказав Арахамія
12.07.2021 23:40 Відповісти
Многие сторонники законопроекта забывают, что конопля все же вызывает формирование зависимости. И пусть ее последствия не такие тяжелые, как у других наркотических средств, привыкание к ней наступает довольно быстро. Периодическое или регулярное воздействие каннабиноидов может не давать видимых физических нарушений, но часто вред марихуаны проявляется развитием тяжелых форм душевных расстройств, например, маний, шизофрении, других форм психозов. А значит, можно говорить о формировании наркозависимости, требующей лечения.
12.07.2021 23:49 Відповісти
Принятие закона о медицинском канабисе не даёт права слугам кремля приходить в Раду под кайфом от опиатов, героина, марихуаны и прочих деликатесов....
12.07.2021 23:51 Відповісти
важнее проблем в стране нет
12.07.2021 23:54 Відповісти
"Без сомнения, в семьях, где употребление каннабиса является регулярным, есть дети. И, скажем, в [американском] штате Колорадо подсчитано, что не менее 10 тысяч детей могут быть подвержены воздействию паров или дыма от курения каннабиса" Международный комитет по контролю за наркотиками
13.07.2021 00:03 Відповісти
я скажу как знаток который вплотную сталкивался с этой проблемой - Легализация легких наркотиков(канабиса или подобных) АВТОМАТИЧЕСКИ приводит к массовому употреблению населения группы риска к тяжелым наркотикам и это уже будет проблема ВСЕГО общества ..
13.07.2021 00:09 Відповісти
https://censor.net/ru/user/368908 Це буде в тренді.Навіть відосики в тік-ток одразу появляться,як це модно курити канабіс.
13.07.2021 00:13 Відповісти
может это и есть главная цель зеленой плесени кроме зарабатывания денег !? ..неужели проблем в Украине мало кроме этой !? вон вирусняк дельта-куельта прет по полной, куйло не дождется момента для вторжения - а этим каннабис *** легализовать нужно...уроды !!!
13.07.2021 00:19 Відповісти
Ну там в законі наче благородна ціль,зменшити страждання хворих.Але знаючи Україну,думаю буде навпаки.
13.07.2021 00:24 Відповісти
"благими намерениями вымощена дорога в ад"
13.07.2021 00:26 Відповісти
А я тебе скажу что употребление вина а потом водки приводит к наркомании. А еще учеба в школе приводит к наркомании и воровству. Именно в школе учат врать и выкручиваться. Начиная с литературы, где учат наврать на не менее 3 страницы. Потому что правды хватает менее чем на пол страницы. Кто больше врет тот получает отлично. Почти все писатели были наркоманами и алкоголиками. В институтах же изучают философию, которую писали авторы-наркоманы. Чтобы понять то о чем они думали и что хотели нужно самому уколоться и побывать в их шкуре.
13.07.2021 00:20 Відповісти
так что ты предлагаешь !? всей страной (особенно молодежи) во все тяжкие ради познания !?
не обязательно сьесть бочку говна или чайную ложку чтобы понять-познать что это дерьмо - достаточно посмотреть и понять что это!
13.07.2021 00:25 Відповісти
https://censor.net/ru/user/368908 Вони всі думають,що молодь не підсяде.
13.07.2021 00:26 Відповісти
а я УВЕРЕН на 15000% что именно молодежь и подсядет !!! аргументирую - люди постарше уже знают и без легализации где и почем купить травы и по тяжелей им не нужно (они уже знают чем эта песня для них может закончится) а молодежь - экспериментаторы .
13.07.2021 00:32 Відповісти
https://censor.net/ru/user/489553 Не всі письменники і філософи були наркоманами і алкоголіками.
13.07.2021 00:25 Відповісти
Во первых не все ! а во вторых - чтобы стать великим митцем *** - то надо бухать и колоться !? ......хм...тебе к наркологу и психологу парень !!!
13.07.2021 00:36 Відповісти
Тогда в студию писателей и композиторов которые не принимали наркотики и алкоголь? Или хотя бы сегодняшних артистов которые выходят на сцену не под кайфом или шафэ
13.07.2021 00:38 Відповісти
Шевченко був наркоман? По твоєму всі музиканти наркомани?
13.07.2021 00:43 Відповісти
Часто колешся?
13.07.2021 00:28 Відповісти
13.07.2021 00:45 Відповісти
А за канабисом последует кокс . Так можно сделать население счастливым без реформ и борьбы с коррупцией .
13.07.2021 01:48 Відповісти
Вот праздник то будет. А че? У нас в Канаде тоже легализовали и небо не упало на землю. Вот когда примут закон о легализации медицинского кокаина, то стоит задуматься.
13.07.2021 01:51 Відповісти
Кто о чем, а наркоманы о канабисе.
Это такая себе легализация зеленского как наркомана. Других причин я не вижу.
13.07.2021 07:35 Відповісти
Агрохимия не может дождаться великого дня, когда канабис будет в меню продуктов и блюд в буфете Верховной Рады. Тогда слуги урода заседания своей фракции будут проводить только в курилке и к ним перебежит большинство из ОПА-ЖОПА.
13.07.2021 08:12 Відповісти
А коли вже буде героїн, чи хоча б "макова соломка", уявляєте скяльки буде додаткових виборців у Зе?
13.07.2021 08:13 Відповісти
Агрохимия, ты же на коксе, а травку в догоночку да?
13.07.2021 10:06 Відповісти
 
 