Законопроєкт про медичний канабіс готовий до першого читання, - "слуга народу" Арахамія

Законопроєкт про медичний канабіс готовий до ухвалення в першому читанні. До другого читання необхідні додаткові консультації з правоохоронними органами.

Про це на брифінгу заявив глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на LB.ua.

"Я послухав аргументи "за" і "проти" на фракції. Поки що треба вивчити матчастину. Справді, є багато аргументів "за", тому що в країні є безліч людей, які мають онкозахворювання у важкій формі. Багато з них, на жаль, отримують наркотичну залежність від опіатів. А канабіноїди, як кажуть експерти, не викликають такої залежності, є знеболювальними й альтернативними, які з таким самим ефектом полегшують страждання людей ... це хороший аргумент "за". Другий хороший аргумент – що це велика експортна індустрія, медичні препарати, у нас аграрна країна, не перешкоджає, у нас немає ходних "скреп" для виробництва", - заявив нардеп.

Арахамія додав, що на фракції звучали аргументи "проти" ухвалення законопроєкту про легалізацію медичного канабісу.

"Це насамперед так люди кажуть, що це наркотична речовина... Хоча в законі дуже жорстко регламентований обіг наркотиків. Він набагато жорсткіший... Тому, можливо, такі ризики не страшні... Хоча побоювання можуть бути. Тому ще спілкуватимемося з правоохоронними органами, представниками – щодо ризиків, які вони бачать. Але в цілому законопроєкт до першого читання готовий. Тому з великою імовірністю я його підтримуватиму в першому читанні. Але дивитися, як між першим і другим читанням, як колектив авторів відпрацює все, щоб не дозволити вирощувати це нелегально. Не розповсюджувати продукцію з розважальною метою".