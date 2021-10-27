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Иностранцы могут вакцинироваться от COVID-19 в Украине, - ЦОЗ
В Украине проходит пятый этап вакцинации от коронавируса. Таким образом, иностранцы могут привиться от COVID-19 на территории нашей страны.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ЦОЗ.
"Иностранцы, имеющие вид на постоянное проживание в Украине или получившие статус беженца или лица, нуждающегося в дополнительной защите, могут вакцинироваться от COVID-19", - говорится в сообщении.
В ЦОЗ добавили, что записаться на процедуру можно через прививочные центры или центры массовой вакцинации.
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"Умерло шесть зараженных коронавирусом, из которых двое не были вакцинированы и четверо вакцинированы: 47-летний мужчина, 55-летняя женщина, 67-летняя женщина, 68-летний мужчина, 86-летний мужчина и 90-летний мужчина."
1. непривитый заражает 100 привитых (то что привитые безсимпт. носители конечно забудут как и пр. ересь которую втирали)
2.Они небыли привиты а купили.
3.Новый штамп и мир не готов к нему,но новую вакцину уже разрабатывают .
и пр. дич.
Валера запиши,что б потом не терялся