Иностранцы могут вакцинироваться от COVID-19 в Украине, - ЦОЗ

В Украине проходит пятый этап вакцинации от коронавируса. Таким образом, иностранцы могут привиться от COVID-19 на территории нашей страны.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ЦОЗ.

"Иностранцы, имеющие вид на постоянное проживание в Украине или получившие статус беженца или лица, нуждающегося в дополнительной защите, могут вакцинироваться от COVID-19", - говорится в сообщении.

В ЦОЗ добавили, что записаться на процедуру можно через прививочные центры или центры массовой вакцинации.

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