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Новости Борьба с коронавирусом
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Иностранцы могут вакцинироваться от COVID-19 в Украине, - ЦОЗ

Иностранцы могут вакцинироваться от COVID-19 в Украине, - ЦОЗ

В Украине проходит пятый этап вакцинации от коронавируса. Таким образом, иностранцы могут привиться от COVID-19 на территории нашей страны.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ЦОЗ.

"Иностранцы, имеющие вид на постоянное проживание в Украине или получившие статус беженца или лица, нуждающегося в дополнительной защите, могут вакцинироваться от COVID-19", - говорится в сообщении.

В ЦОЗ добавили, что записаться на процедуру можно через прививочные центры или центры массовой вакцинации.

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Автор: 

вакцина (3815) иностранец (496) ЦОЗ (269) COVID-19 (18608)


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Хорошая новость, ведь вакцина очень эффективна. Это доказывает сегодняшние данные из Эстонии.

"Умерло шесть зараженных коронавирусом, из которых двое не были вакцинированы и четверо вакцинированы: 47-летний мужчина, 55-летняя женщина, 67-летняя женщина, 68-летний мужчина, 86-летний мужчина и 90-летний мужчина."
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27.10.2021 11:36 Ответить
Шо там в Естонії? Кому, як не тобі, дебілу, знати.
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27.10.2021 11:49 Ответить
ты случайно не кацап?
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27.10.2021 12:09 Ответить
В сл. году, когда будут умирать привитые (если не в большенстве то 30% минимум), будет методичка:
1. непривитый заражает 100 привитых (то что привитые безсимпт. носители конечно забудут как и пр. ересь которую втирали)
2.Они небыли привиты а купили.
3.Новый штамп и мир не готов к нему,но новую вакцину уже разрабатывают .
и пр. дич.

Валера запиши,что б потом не терялся
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27.10.2021 12:24 Ответить
а иносранец кацапский коронабес валера грефф тоже вжареный?
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27.10.2021 12:27 Ответить
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27.10.2021 12:29 Ответить
Количество заболевших ГРИППОМ в США статистика с 2012 по 2021 год
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27.10.2021 12:30 Ответить
 
 