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Циркуляция вирусов гриппа в Украине пока не наблюдается, - ЦОЗ

Циркуляция вирусов гриппа в Украине пока не наблюдается, - ЦОЗ

В Украине по состоянию на середину октября циркуляция вирусов гриппа не наблюдается. Эпидпорог не превышен ни в одной из областей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Центра общественного здоровья Минздрава.

"С 11 по 17 октября 2021 год в Украине ОРВИ, включая коронавирусную инфекцию, заболели 238 493 человека, из них 42,1% - дети в возрасте до 17 лет. Циркуляции вирусов гриппа не зарегистрировано", - говорится в сообщении.

Интенсивный показатель заболеваемости в Украине составляет 630,9 на 100 тысяч населения, что соответствует среднему уровню интенсивности эпидемического процесса.

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Низкий уровень активности гриппа сохраняется в Киевской, Полтавской, Винницкой, Закарпатской и Львовской областях и в Киеве.

"В Днепропетровской, Житомирской, Запорожской, Луганской, Сумской, Волынской, Черкасской, Тернопольской и Херсонской областях превышение эпидемического порога свидетельствует о высоком уровне, а в Донецкой области - очень высокий уровень интенсивности эпидемического процесса", - сообщают в ЦОЗ.

Средний уровень интенсивности эпидемического процесса наблюдается в Ивано-Франковской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Ривненской, Хмельницкой, Харьковской, Черновицкой и Черниговской областях.

В учреждениях первичной медико-санитарной помощи зарегистрированы 88 пациентов, у которых обнаружили гриппоподобные заболевания.

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Автор: 

грипп (573) ЦОЗ (269)


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Циркулярии гриппа не обнаружено, все списание идет на корону)
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21.10.2021 03:03 Ответить
грип зник, як хвороба! Ось що ковід 'животворящий' робить.
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21.10.2021 04:09 Ответить
И не только ГРИПП, практически все болезни исчезли. Скоро ковид будут выписывать как лекарство от остальных болезней.))
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21.10.2021 07:27 Ответить
заголовок як вислів *****
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21.10.2021 05:32 Ответить
застосування когнітивного дисонансу
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21.10.2021 05:34 Ответить
Естественно! Дельта штамп вытеснил все! Теперь банальное ОРВИ,это КОВИД!
ЧЕМ КОРУМПИРОВАННЕЕ СТРАНА,ТЕМ СИЛЬНЕЕ ЭПИДЕМИЯ! Как прекратить эпидемию? Перестать платить врачам, в зависимости от количества пациентов.
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21.10.2021 07:07 Ответить
Вчера с супругой укололи Ваксигрипп. Это пятый год подряд. Все нормально, кроме цены - 333 грив. х1.
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21.10.2021 07:32 Ответить
Дивно, а я гадав, що перехворів грипом нещодавно (тест на корону був негативний). Чи грип вже повністю весь мутував у коронавірус?
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21.10.2021 07:48 Ответить
 
 