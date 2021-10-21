Циркуляция вирусов гриппа в Украине пока не наблюдается, - ЦОЗ

В Украине по состоянию на середину октября циркуляция вирусов гриппа не наблюдается. Эпидпорог не превышен ни в одной из областей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Центра общественного здоровья Минздрава.

"С 11 по 17 октября 2021 год в Украине ОРВИ, включая коронавирусную инфекцию, заболели 238 493 человека, из них 42,1% - дети в возрасте до 17 лет. Циркуляции вирусов гриппа не зарегистрировано", - говорится в сообщении.

Интенсивный показатель заболеваемости в Украине составляет 630,9 на 100 тысяч населения, что соответствует среднему уровню интенсивности эпидемического процесса.

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Низкий уровень активности гриппа сохраняется в Киевской, Полтавской, Винницкой, Закарпатской и Львовской областях и в Киеве.

"В Днепропетровской, Житомирской, Запорожской, Луганской, Сумской, Волынской, Черкасской, Тернопольской и Херсонской областях превышение эпидемического порога свидетельствует о высоком уровне, а в Донецкой области - очень высокий уровень интенсивности эпидемического процесса", - сообщают в ЦОЗ.

Средний уровень интенсивности эпидемического процесса наблюдается в Ивано-Франковской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Ривненской, Хмельницкой, Харьковской, Черновицкой и Черниговской областях.

В учреждениях первичной медико-санитарной помощи зарегистрированы 88 пациентов, у которых обнаружили гриппоподобные заболевания.

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