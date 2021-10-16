В страну могут завезти "беспрецедентное количество вакцины против гриппа", - Ляшко

Производители вакцины против гриппа могут завезти беспрецедентное количество вакцины в Украину.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в интервью Радио Свобода министр здравоохранения Виктор Ляшко.

"У нас есть национальная техническая группа экспертов по иммунопрофилактике, которая рассматривает такие вопросы и рекомендует вакцинироваться и против гриппа, и против коронавирусной болезни в этом эпидсезоне. Минздрав провел определенную подготовительную работу. И производители вакцины против гриппа могут завезти беспрецедентное количество вакцины против гриппа на территорию нашего государства. У нас никогда такого не было. Но пусть сначала завезут, потому что могут пообещать, а не завезти", - сказал министр.

Он добавил, что, по исследованиям, проведенным в других странах, во время эпидемии коронавирусной болезни грипп был вытеснен из циркуляции.

"В Австралии исследовали, как у них циркулировал грипп во время эпидемии коронавирусной болезни. В южном полушарии - циркулирует грипп ранее, а затем переходит на северное полушарие. Так они показали, что во время циркуляции коронавирусной болезни грипп был вытеснен из циркуляции. И на это ряд факторов влияли, в том числе и карантинные ограничения, применяемые против капельной, аэрозольной группы, в частности: дистанция, маски, дезинфекция и антисептическая обработка рук. Это все влияет, в том числе на сдерживание эпидемии гриппа", - сказал Ляшко.

В то же время глава Минздрава отметил, что вакцинироваться нужно и от гриппа, и от COVID-19.

