В страну могут завезти "беспрецедентное количество вакцины против гриппа", - Ляшко
Производители вакцины против гриппа могут завезти беспрецедентное количество вакцины в Украину.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в интервью Радио Свобода министр здравоохранения Виктор Ляшко.
"У нас есть национальная техническая группа экспертов по иммунопрофилактике, которая рассматривает такие вопросы и рекомендует вакцинироваться и против гриппа, и против коронавирусной болезни в этом эпидсезоне. Минздрав провел определенную подготовительную работу. И производители вакцины против гриппа могут завезти беспрецедентное количество вакцины против гриппа на территорию нашего государства. У нас никогда такого не было. Но пусть сначала завезут, потому что могут пообещать, а не завезти", - сказал министр.
Он добавил, что, по исследованиям, проведенным в других странах, во время эпидемии коронавирусной болезни грипп был вытеснен из циркуляции.
"В Австралии исследовали, как у них циркулировал грипп во время эпидемии коронавирусной болезни. В южном полушарии - циркулирует грипп ранее, а затем переходит на северное полушарие. Так они показали, что во время циркуляции коронавирусной болезни грипп был вытеснен из циркуляции. И на это ряд факторов влияли, в том числе и карантинные ограничения, применяемые против капельной, аэрозольной группы, в частности: дистанция, маски, дезинфекция и антисептическая обработка рук. Это все влияет, в том числе на сдерживание эпидемии гриппа", - сказал Ляшко.
В то же время глава Минздрава отметил, что вакцинироваться нужно и от гриппа, и от COVID-19.
Да, Виктор Кирилыч. Могу предположить, что нигде такого не было, пока некто не сообразил, что это золотая жила.
А чего же тогда коронавирус не сдерживает?))
в рашке умирает 1 000 людей в день
в Украине сейчас умирает более 200 людей в день !
в Штатах умерло более 500 тыс.
какие бл..дь доказательства смертельной опасности ковида тебе еще нужны ?
ты или идиот,
или провокатор Раша Тудей
Если по отката договорится не получится.
"Но пусть сначала завезут, потому что могут пообещать, а не завезти..." И это министр здравоохранения...
Не говоря уже, что производители вообще ничего никуда не завозят...
Так пусть хоть приказ - МОЗ України від 18.03.2020 № 674 "Про затвердження складу Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики" переделают. А то не понятно кто на ком стоит там!
Лучший способ отловить эту дичь - запостить сторис о том что ЗЕ на майдане сыграет на Банковой известным только ему способом любимую мелодию : "А нам всё равно" (а какая разница). Тогда это стадо и повылазит. Дальше дело техники
які гроші за вакцинацію та сертифікат ?
"державних грошнй немає, є гроші платників податків"
Тетчер
альо, баклани антиковідні, я вколовся пфайЗером на 160 баксів за ваш рахунок !
80$ х2 = 160