В страну могут завезти "беспрецедентное количество вакцины против гриппа", - Ляшко

В страну могут завезти

Производители вакцины против гриппа могут завезти беспрецедентное количество вакцины в Украину.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в интервью Радио Свобода министр здравоохранения Виктор Ляшко.

"У нас есть национальная техническая группа экспертов по иммунопрофилактике, которая рассматривает такие вопросы и рекомендует вакцинироваться и против гриппа, и против коронавирусной болезни в этом эпидсезоне. Минздрав провел определенную подготовительную работу. И производители вакцины против гриппа могут завезти беспрецедентное количество вакцины против гриппа на территорию нашего государства. У нас никогда такого не было. Но пусть сначала завезут, потому что могут пообещать, а не завезти", - сказал министр.

Он добавил, что, по исследованиям, проведенным в других странах, во время эпидемии коронавирусной болезни грипп был вытеснен из циркуляции.

"В Австралии исследовали, как у них циркулировал грипп во время эпидемии коронавирусной болезни. В южном полушарии - циркулирует грипп ранее, а затем переходит на северное полушарие. Так они показали, что во время циркуляции коронавирусной болезни грипп был вытеснен из циркуляции. И на это ряд факторов влияли, в том числе и карантинные ограничения, применяемые против капельной, аэрозольной группы, в частности: дистанция, маски, дезинфекция и антисептическая обработка рук. Это все влияет, в том числе на сдерживание эпидемии гриппа", - сказал Ляшко.

В то же время глава Минздрава отметил, что вакцинироваться нужно и от гриппа, и от COVID-19.

Автор: 

грипп (573) Ляшко Виктор (1369)
Топ комментарии
+16
Взять бы это все беспрецедентное количество...да в сраку тебе скоту влить вместо клизмы...
17.10.2021 00:00 Ответить
+14
Осталось дело за малым. Найти безпрециндентное количество срак для укола.
17.10.2021 00:05 Ответить
+14
"У нас никогда такого не было"

Да, Виктор Кирилыч. Могу предположить, что нигде такого не было, пока некто не сообразил, что это золотая жила.
17.10.2021 00:05 Ответить
мин охраны здоровья на пороге безпрецедентного "намытия" бюджетных денег
16.10.2021 23:56 Ответить
Взять бы это все беспрецедентное количество...да в сраку тебе скоту влить вместо клизмы...
17.10.2021 00:00 Ответить
уже на подъезде
17.10.2021 00:03 Ответить
Осталось дело за малым. Найти безпрециндентное количество срак для укола.
17.10.2021 00:05 Ответить
"У нас никогда такого не было"

Да, Виктор Кирилыч. Могу предположить, что нигде такого не было, пока некто не сообразил, что это золотая жила.
17.10.2021 00:05 Ответить
От засранці...
17.10.2021 00:12 Ответить
А чё, весь тамифлю уже съели?
17.10.2021 00:13 Ответить
Тільки при Зеленському в українських новинах використовується слово «можуть» в такій кількості.
17.10.2021 00:13 Ответить
"в частности: дистанция, маски, дезинфекция и антисептическая обработка рук. Это все влияет, в том числе на сдерживание эпидемии гриппа", - сказал Ляшко.

А чего же тогда коронавирус не сдерживает?))
17.10.2021 00:17 Ответить
17.10.2021 00:41 Ответить
Ботва под прокси, открою тебе шнифты - лишь очень малая часть населения Украины выполняет эти требования, вот и результат.
17.10.2021 08:25 Ответить
Адекватные люди давно уже всё поняли и идиотские требования не выполняют. Но осталось ещё много баранов, которые до сих пор верят в "новую чуму" и гору трупов.
17.10.2021 13:43 Ответить
от короны
в рашке умирает 1 000 людей в день
в Украине сейчас умирает более 200 людей в день !
в Штатах умерло более 500 тыс.

какие бл..дь доказательства смертельной опасности ковида тебе еще нужны ?
ты или идиот,
или провокатор Раша Тудей
17.10.2021 15:13 Ответить
Надо быть совсем тупым, чтобы верить в российскую статистику. Медики за ковид там хорошие доплаты получают и поэтому скоро будут писать 10 тысяч в день.
17.10.2021 17:15 Ответить
...а могут и НЕ завезти!
Если по отката договорится не получится.
17.10.2021 01:02 Ответить
Что оно мелет...

"Но пусть сначала завезут, потому что могут пообещать, а не завезти..." И это министр здравоохранения...

Не говоря уже, что производители вообще ничего никуда не завозят...
17.10.2021 01:45 Ответить
Ну нарешті грип почали називати грипом, а то коронавірус та коронавірус.
17.10.2021 03:42 Ответить
Ну завезут..... Если они будут платные - то скиснут....
17.10.2021 04:14 Ответить
Ремдесивир, м-ди, завезите.
17.10.2021 05:00 Ответить
А потом еще ввести и гриппозный сертификат при отсутствии которого не пускать даже в общественный сральник на вокзале
17.10.2021 05:03 Ответить
Ох ты, а он уже министр здравоохранения ?!

Так пусть хоть приказ - МОЗ України від 18.03.2020 № 674 "Про затвердження складу Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики" переделают. А то не понятно кто на ком стоит там!
17.10.2021 05:51 Ответить
Очередной белый шум, лапша для зебилов. Беспрецедентные 4млрд деревьев уже были, настала очередь вакцин от гриппа.
17.10.2021 06:57 Ответить
Та і вакцина від "зеленої плісняви" не була б лишньою, щоб був більш "стійкий імунітет" на майбутнє.
17.10.2021 07:55 Ответить
Порохоботы уже вакцинированы. А вот 73 % зебилов надо ещё выловить чтобы вакцинировать.
Лучший способ отловить эту дичь - запостить сторис о том что ЗЕ на майдане сыграет на Банковой известным только ему способом любимую мелодию : "А нам всё равно" (а какая разница). Тогда это стадо и повылазит. Дальше дело техники
17.10.2021 07:56 Ответить
Країні, з беспрецедентною кількістю дебілів, вакцини не потрібні.
17.10.2021 08:39 Ответить
Ну все, писец, теперь ещё и от гриппа начнут принудительно ширять
17.10.2021 08:44 Ответить
Теперь надо будет обязательно получить гриппер-сертификат
17.10.2021 09:07 Ответить
Поскольку гриппа уже не существует, полностью вытеснен короной..то кто-то хочет сбросить СПАМ за нехилый откат..и наши купят за наши же с вами деньги..и потом раздуют истерику по всем зесми
17.10.2021 09:09 Ответить
Aможуть і не можуть….
17.10.2021 09:11 Ответить
а почему до сих пор не завезли ядерные отходы со всего мира? и можно уколоть какой нибудь антидот против радиации... что ни Ляшко то сами знаете что
17.10.2021 09:41 Ответить
В страну могут завезти "беспрецедентное количество вакцины против гриппа", - Ляшко

17.10.2021 09:55 Ответить
Ага в березні, а те що від грипу потрібно привитись в вересні то це Ляшко не знає
17.10.2021 11:07 Ответить
влада ввійшла в раж, вони зрозуміли,що тепер можна сертифікати на все вводити, це ж гроші з неба падають, вже дуже скоро, щоб зайти в транспорт чи туалет, треба буде показувати купу сертифікатів на половину існуючих хвороб....
17.10.2021 14:43 Ответить
идиот ты !
які гроші за вакцинацію та сертифікат ?

"державних грошнй немає, є гроші платників податків"
Тетчер

альо, баклани антиковідні, я вколовся пфайЗером на 160 баксів за ваш рахунок !

80$ х2 = 160
17.10.2021 15:17 Ответить
воно і видно, що ти вколовся вже! тобі мабуть не доходить, що навіть проста видача людині сертифікату- це видатки з бюджету України, бо потрібні гроші на папір, оплату тому,хто це робить, вносить дані, потрібне обладнання для цього і тд, на всьому цьому можна заробити, адже уколотих мільйони! ( хто сам, а більшість з примусу), ! і це тільки я взяла просто видачу сертифікату до уваги, а ще є відкати фарм компаніям і тд....думайТЕ !! одні бакси в таких неучів в голові, як ти!!!
17.10.2021 18:15 Ответить
 
 