У країну можуть завезти "безпрецедентну кількість вакцини проти грипу", - Ляшко
Виробники вакцини проти грипу можуть завезти безпрецедентну кількість препарату в Україну.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив в інтерв'ю Радіо Свобода міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.
"У нас є національна технічна група експертів з імунопрофілактики, яка розглядає такі питання і рекомендує вакцинуватися і проти грипу, і проти коронавірусної хвороби в цьому епідсезоні. МОЗ провело певну підготовчу роботу. І виробники вакцини проти грипу можуть завезти безпрецедентну кількість вакцини проти грипу на територію нашої держави. У нас ніколи такого не було. Але хай спочатку завезуть, бо можуть пообіцяти, а не завезти", - сказав міністр.
Він додав, що, за дослідженнями, проведеними в інших країнах, під час епідемії коронавірусної хвороби грип був витіснений із циркуляції.
"В Австралії досліджували, як у них циркулював грип під час епідемії коронавірусної хвороби. У південній півкулі циркулює грип раніше, а потім переходить на північну півкулю. То вони показали, що під час циркуляції коронавірусної хвороби грип був витіснений із циркуляції. І на це низка факторів впливало, зокрема і карантинні обмеження, які застосовуються проти крапельної, аерозольної групи, наприклад: дистанція, маски, дезінфекція і антисептична обробка рук. Це все впливає також на стримування епідемії грипу", – сказав Ляшко.
Водночас глава МОЗ зазначив, що вакцинуватися потрібно і проти грипу, і проти COVID-19.
Да, Виктор Кирилыч. Могу предположить, что нигде такого не было, пока некто не сообразил, что это золотая жила.
А чего же тогда коронавирус не сдерживает?))
в рашке умирает 1 000 людей в день
в Украине сейчас умирает более 200 людей в день !
в Штатах умерло более 500 тыс.
какие бл..дь доказательства смертельной опасности ковида тебе еще нужны ?
ты или идиот,
или провокатор Раша Тудей
Если по отката договорится не получится.
"Но пусть сначала завезут, потому что могут пообещать, а не завезти..." И это министр здравоохранения...
Не говоря уже, что производители вообще ничего никуда не завозят...
Так пусть хоть приказ - МОЗ України від 18.03.2020 № 674 "Про затвердження складу Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики" переделают. А то не понятно кто на ком стоит там!
Лучший способ отловить эту дичь - запостить сторис о том что ЗЕ на майдане сыграет на Банковой известным только ему способом любимую мелодию : "А нам всё равно" (а какая разница). Тогда это стадо и повылазит. Дальше дело техники
які гроші за вакцинацію та сертифікат ?
"державних грошнй немає, є гроші платників податків"
Тетчер
альо, баклани антиковідні, я вколовся пфайЗером на 160 баксів за ваш рахунок !
80$ х2 = 160