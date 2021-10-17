У країну можуть завезти "безпрецедентну кількість вакцини проти грипу", - Ляшко

Виробники вакцини проти грипу можуть завезти безпрецедентну кількість препарату в Україну.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив в інтерв'ю Радіо Свобода міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

"У нас є національна технічна група експертів з імунопрофілактики, яка розглядає такі питання і рекомендує вакцинуватися і проти грипу, і проти коронавірусної хвороби в цьому епідсезоні. МОЗ провело певну підготовчу роботу. І виробники вакцини проти грипу можуть завезти безпрецедентну кількість вакцини проти грипу на територію нашої держави. У нас ніколи такого не було. Але хай спочатку завезуть, бо можуть пообіцяти, а не завезти", - сказав міністр.

Він додав, що, за дослідженнями, проведеними в інших країнах, під час епідемії коронавірусної хвороби грип був витіснений із циркуляції.

Читайте також: COVID-вакцинація не захищає від грипу, - імунолог Лапій

"В Австралії досліджували, як у них циркулював грип під час епідемії коронавірусної хвороби. У південній півкулі циркулює грип раніше, а потім переходить на північну півкулю. То вони показали, що під час циркуляції коронавірусної хвороби грип був витіснений із циркуляції. І на це низка факторів впливало, зокрема і карантинні обмеження, які застосовуються проти крапельної, аерозольної групи, наприклад: дистанція, маски, дезінфекція і антисептична обробка рук. Це все впливає також на стримування епідемії грипу", – сказав Ляшко.

Водночас глава МОЗ зазначив, що вакцинуватися потрібно і проти грипу, і проти COVID-19.

Читайте також: Кабмін направив $1,2 млн на закупівлю вакцин від грипу для медиків, поліцейських, прикордонників і педагогів, - Шмигаль