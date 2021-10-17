УКР
Новини
У країну можуть завезти "безпрецедентну кількість вакцини проти грипу", - Ляшко

У країну можуть завезти

Виробники вакцини проти грипу можуть завезти безпрецедентну кількість препарату в Україну.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив в інтерв'ю Радіо Свобода міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

"У нас є національна технічна група експертів з імунопрофілактики, яка розглядає такі питання і рекомендує вакцинуватися і проти грипу, і проти коронавірусної хвороби в цьому епідсезоні. МОЗ провело певну підготовчу роботу. І виробники вакцини проти грипу можуть завезти безпрецедентну кількість вакцини проти грипу на територію нашої держави. У нас ніколи такого не було. Але хай спочатку завезуть, бо можуть пообіцяти, а не завезти", - сказав міністр.

Він додав, що, за дослідженнями, проведеними в інших країнах, під час епідемії коронавірусної хвороби грип був витіснений із циркуляції.

Читайте також: COVID-вакцинація не захищає від грипу, - імунолог Лапій

"В Австралії досліджували, як у них циркулював грип під час епідемії коронавірусної хвороби. У південній півкулі циркулює грип раніше, а потім переходить на північну півкулю. То вони показали, що під час циркуляції коронавірусної хвороби грип був витіснений із циркуляції. І на це низка факторів впливало, зокрема і карантинні обмеження, які застосовуються проти крапельної, аерозольної групи, наприклад: дистанція, маски, дезінфекція і антисептична обробка рук. Це все впливає також на стримування епідемії грипу", – сказав Ляшко.

Водночас глава МОЗ зазначив, що вакцинуватися потрібно і проти грипу, і проти COVID-19.

Читайте також: Кабмін направив $1,2 млн на закупівлю вакцин від грипу для медиків, поліцейських, прикордонників і педагогів, - Шмигаль

Автор: 

грип (309) Ляшко Віктор (1523)
+16
Взять бы это все беспрецедентное количество...да в сраку тебе скоту влить вместо клизмы...
показати весь коментар
17.10.2021 00:00 Відповісти
+14
Осталось дело за малым. Найти безпрециндентное количество срак для укола.
показати весь коментар
17.10.2021 00:05 Відповісти
+14
"У нас никогда такого не было"

Да, Виктор Кирилыч. Могу предположить, что нигде такого не было, пока некто не сообразил, что это золотая жила.
показати весь коментар
17.10.2021 00:05 Відповісти
мин охраны здоровья на пороге безпрецедентного "намытия" бюджетных денег
показати весь коментар
16.10.2021 23:56 Відповісти
Взять бы это все беспрецедентное количество...да в сраку тебе скоту влить вместо клизмы...
показати весь коментар
17.10.2021 00:00 Відповісти
уже на подъезде
показати весь коментар
17.10.2021 00:03 Відповісти
Осталось дело за малым. Найти безпрециндентное количество срак для укола.
показати весь коментар
17.10.2021 00:05 Відповісти
"У нас никогда такого не было"

Да, Виктор Кирилыч. Могу предположить, что нигде такого не было, пока некто не сообразил, что это золотая жила.
показати весь коментар
17.10.2021 00:05 Відповісти
От засранці...
показати весь коментар
17.10.2021 00:12 Відповісти
А чё, весь тамифлю уже съели?
показати весь коментар
17.10.2021 00:13 Відповісти
Тільки при Зеленському в українських новинах використовується слово «можуть» в такій кількості.
показати весь коментар
17.10.2021 00:13 Відповісти
"в частности: дистанция, маски, дезинфекция и антисептическая обработка рук. Это все влияет, в том числе на сдерживание эпидемии гриппа", - сказал Ляшко.

А чего же тогда коронавирус не сдерживает?))
показати весь коментар
17.10.2021 00:17 Відповісти
показати весь коментар
17.10.2021 00:41 Відповісти
Ботва под прокси, открою тебе шнифты - лишь очень малая часть населения Украины выполняет эти требования, вот и результат.
показати весь коментар
17.10.2021 08:25 Відповісти
Адекватные люди давно уже всё поняли и идиотские требования не выполняют. Но осталось ещё много баранов, которые до сих пор верят в "новую чуму" и гору трупов.
показати весь коментар
17.10.2021 13:43 Відповісти
от короны
в рашке умирает 1 000 людей в день
в Украине сейчас умирает более 200 людей в день !
в Штатах умерло более 500 тыс.

какие бл..дь доказательства смертельной опасности ковида тебе еще нужны ?
ты или идиот,
или провокатор Раша Тудей
показати весь коментар
17.10.2021 15:13 Відповісти
Надо быть совсем тупым, чтобы верить в российскую статистику. Медики за ковид там хорошие доплаты получают и поэтому скоро будут писать 10 тысяч в день.
показати весь коментар
17.10.2021 17:15 Відповісти
...а могут и НЕ завезти!
Если по отката договорится не получится.
показати весь коментар
17.10.2021 01:02 Відповісти
Что оно мелет...

"Но пусть сначала завезут, потому что могут пообещать, а не завезти..." И это министр здравоохранения...

Не говоря уже, что производители вообще ничего никуда не завозят...
показати весь коментар
17.10.2021 01:45 Відповісти
Ну нарешті грип почали називати грипом, а то коронавірус та коронавірус.
показати весь коментар
17.10.2021 03:42 Відповісти
Ну завезут..... Если они будут платные - то скиснут....
показати весь коментар
17.10.2021 04:14 Відповісти
Ремдесивир, м-ди, завезите.
показати весь коментар
17.10.2021 05:00 Відповісти
А потом еще ввести и гриппозный сертификат при отсутствии которого не пускать даже в общественный сральник на вокзале
показати весь коментар
17.10.2021 05:03 Відповісти
Ох ты, а он уже министр здравоохранения ?!

Так пусть хоть приказ - МОЗ України від 18.03.2020 № 674 "Про затвердження складу Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики" переделают. А то не понятно кто на ком стоит там!
показати весь коментар
17.10.2021 05:51 Відповісти
Очередной белый шум, лапша для зебилов. Беспрецедентные 4млрд деревьев уже были, настала очередь вакцин от гриппа.
показати весь коментар
17.10.2021 06:57 Відповісти
Та і вакцина від "зеленої плісняви" не була б лишньою, щоб був більш "стійкий імунітет" на майбутнє.
показати весь коментар
17.10.2021 07:55 Відповісти
Порохоботы уже вакцинированы. А вот 73 % зебилов надо ещё выловить чтобы вакцинировать.
Лучший способ отловить эту дичь - запостить сторис о том что ЗЕ на майдане сыграет на Банковой известным только ему способом любимую мелодию : "А нам всё равно" (а какая разница). Тогда это стадо и повылазит. Дальше дело техники
показати весь коментар
17.10.2021 07:56 Відповісти
Країні, з беспрецедентною кількістю дебілів, вакцини не потрібні.
показати весь коментар
17.10.2021 08:39 Відповісти
Ну все, писец, теперь ещё и от гриппа начнут принудительно ширять
показати весь коментар
17.10.2021 08:44 Відповісти
Теперь надо будет обязательно получить гриппер-сертификат
показати весь коментар
17.10.2021 09:07 Відповісти
Поскольку гриппа уже не существует, полностью вытеснен короной..то кто-то хочет сбросить СПАМ за нехилый откат..и наши купят за наши же с вами деньги..и потом раздуют истерику по всем зесми
показати весь коментар
17.10.2021 09:09 Відповісти
Aможуть і не можуть….
показати весь коментар
17.10.2021 09:11 Відповісти
а почему до сих пор не завезли ядерные отходы со всего мира? и можно уколоть какой нибудь антидот против радиации... что ни Ляшко то сами знаете что
показати весь коментар
17.10.2021 09:41 Відповісти
В страну могут завезти "беспрецедентное количество вакцины против гриппа", - Ляшко

показати весь коментар
17.10.2021 09:55 Відповісти
Ага в березні, а те що від грипу потрібно привитись в вересні то це Ляшко не знає
показати весь коментар
17.10.2021 11:07 Відповісти
влада ввійшла в раж, вони зрозуміли,що тепер можна сертифікати на все вводити, це ж гроші з неба падають, вже дуже скоро, щоб зайти в транспорт чи туалет, треба буде показувати купу сертифікатів на половину існуючих хвороб....
показати весь коментар
17.10.2021 14:43 Відповісти
идиот ты !
які гроші за вакцинацію та сертифікат ?

"державних грошнй немає, є гроші платників податків"
Тетчер

альо, баклани антиковідні, я вколовся пфайЗером на 160 баксів за ваш рахунок !

80$ х2 = 160
показати весь коментар
17.10.2021 15:17 Відповісти
воно і видно, що ти вколовся вже! тобі мабуть не доходить, що навіть проста видача людині сертифікату- це видатки з бюджету України, бо потрібні гроші на папір, оплату тому,хто це робить, вносить дані, потрібне обладнання для цього і тд, на всьому цьому можна заробити, адже уколотих мільйони! ( хто сам, а більшість з примусу), ! і це тільки я взяла просто видачу сертифікату до уваги, а ще є відкати фарм компаніям і тд....думайТЕ !! одні бакси в таких неучів в голові, як ти!!!
показати весь коментар
17.10.2021 18:15 Відповісти
 
 