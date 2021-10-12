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Новини Коронавірус і карантин
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COVID-вакцинація не захищає від грипу, - імунолог Лапій

COVID-вакцинація не захищає від грипу, - імунолог Лапій

У разі одночасного інфікування коронавірусом і грипом ризик смертності зростає удвічі.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне", про це заявив глава Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики Федір Лапій.

"Чи потрібно вакцинуватися від грипу? Так, звичайно ж. Вакцина від COVID-19 абсолютно не захищає від грипу... Ми розраховуємо на 30 тисяч доз, які отримаємо в рамках медичного механізму для медичних працівників від грипу. Це для стаціонарів, які працюють з "ковідними" пацієнтами. Це те, що нам гарантовано і вони будуть передані безоплатно", - зазначив Лапій.

За його словами, згідно з дослідженнями, ризик смертності у разі одночасного інфікування коронавірусом і грипом зростає удвічі.

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"Вакцинація від COVID-19 абсолютно не запобігає грипу. Грип нікуди не зник", - додав експерт.

Водночас він додає, що після перенесеної коронавірусної хвороби вакцинуватися від грипу безпечно: "Мало того, що безпечно, а й треба. Але краще це робити після періоду ізоляції, щоб не наражати на небезпеку інших людей і персонал лікувального заходу, де ви будете щепитися".

Автор: 

вакцина (4419) грип (309) карантин (18172) COVID-19 (19765) Лапій Федір (22) коронавірус (19923)


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Вакцина - бедным, деньги - олигархам!
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12.10.2021 13:48 Відповісти
Привитые будут болеть - гриппом, не привитые - короной и волки сыты и овцы целы....
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12.10.2021 14:08 Відповісти
И от малярии
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12.10.2021 14:22 Відповісти
 
 