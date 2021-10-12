COVID-вакцинация не защищает от гриппа, - иммунолог Лапий

При одновременном инфицировании коронавирусом и гриппом риск смертности возрастает в два раза.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне", об этом заявил глава Национальногй технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики Федор Лапий.

"Нужно вли акцинироваться от гриппа? Да, конечно же. Вакцина от COVID-19 совершенно не защищает от гриппа ... Мы рассчитываем на 30 тыс. доз, которые получим в рамках медицинского механизма для медицинских работников от гриппа. Это для стационаров, работающих с "ковидными" пациентами. Это то, что нам гарантировано и они будут переданы безвозмездно", - отметил Лапий.

По его словам, согласно исследованиям, риск смертности при одновременном инфицировании коронавирусом и гриппом растет в два раза.

"Вакцинация от COVID-19 совершенно не предотвращает грипп. Грипп никуда не исчез", - добавил эксперт.

В то же время он добавляет, что после перенесенной коронавирусной болезни вакцинироваться от гриппа безопасно: "Мало того, что безопасно, но и нужно. Но лучше это делать после периода изоляции, чтобы не подвергать опасности других людей и персонал лечебного мероприятия, где вы будете прививаться" .

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