15 областей України відповідають "помаранчевій" зоні карантину, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

Станом на 12 жовтня в Україні в "помаранчевій" зоні карантину перебувають 15 регіонів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані МОЗ.

Так, рівень захворюваності на COVID-19, за норми 75 на 100 тис. населення, по Україні становить 420 на 100 тис. населення. У столиці рівень захворюваності - 255 на 100 тис. населення.

Найвищий рівень захворюваності в Чернівецькій області - 833 на 100 тис. населення, Луганській - 833, Харківській - 607, Сумській - 608.

Крім того, рівень госпіталізації перевищено у Волинській, Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Запорізькій, Луганській, Львівській, Одеській, Сумській, Харківській, Херсонській, Харківській, Хмельницькій, Чернівецькій, Чернігівській областях.

Таким чином, у "помаранчевій" зоні епіднебезпеки перебувають 15 регіонів України: Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Житомирська, Запорізька, Луганська, Львівська, Одеська, Сумська, Харківська, Херсонська, Хмельницька, Черкаська, Чернівецька та Чернігівська області.

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