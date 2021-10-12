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Новини Коронавірус і карантин
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15 областей України відповідають "помаранчевій" зоні карантину, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

15 областей України відповідають

Станом на 12 жовтня в Україні в "помаранчевій" зоні карантину перебувають 15 регіонів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані МОЗ.

Так, рівень захворюваності на COVID-19, за норми 75 на 100 тис. населення, по Україні становить 420 на 100 тис. населення. У столиці рівень захворюваності - 255 на 100 тис. населення.

Найвищий рівень захворюваності в Чернівецькій області - 833 на 100 тис. населення, Луганській - 833, Харківській - 607, Сумській - 608.

Крім того, рівень госпіталізації перевищено у Волинській, Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Запорізькій, Луганській, Львівській, Одеській, Сумській, Харківській, Херсонській, Харківській, Хмельницькій, Чернівецькій, Чернігівській областях.

Таким чином, у "помаранчевій" зоні епіднебезпеки перебувають 15 регіонів України: Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Житомирська, Запорізька, Луганська, Львівська, Одеська, Сумська, Харківська, Херсонська, Хмельницька, Черкаська, Чернівецька та Чернігівська області.

Також читайте: COVID-19 в Україні: Вперше з травня за добу померли понад 350 пацієнтів, зафіксовано 11 996 нових випадків зараження

15 областей України відповідають помаранчевій зоні карантину, - МОЗ 01

Автор: 

карантин (18172) МОЗ (5398) статистика (2247) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Срочно вводите красную зону вокруг Банковой. Иначе благодарные граждане придут благодарить за перемоги и покращення.
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12.10.2021 10:17 Відповісти
гаріт Васток...
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12.10.2021 10:23 Відповісти
Та красьте уже сразу в флаг лгбт.
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12.10.2021 10:36 Відповісти
 
 