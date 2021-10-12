15 областей Украины соответствуют "оранжевой" зоне карантина, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на 12 октября в Украине в "оранжевой" зоне карантина находятся 15 регионов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные Минздрава.

Так, уровень заболеваемости COVID-19, при норме в 75 на 100 тыс. населения, по Украине составляет 420 на 100 тыс. населения. В столице уровень заболеваемости - 255 на 100 тыс. населения.

Самый высокий уровень заболеваемости в Черновицкой области - 833 на 100 тыс. населения, Луганской - 833, Харьковской - 607, Сумской - 608.

Кроме того, уровень госпитализации превышен в Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Запорожской, Луганской, Львовской, Одесской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Харьковской, Хмельницкой, Черновицкой, Черниговской областях.

Таким образом, в "оранжевой" зоне эпидопасности находятся 15 регионов Украины: Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Житомирская, Запорожская, Луганская, Львовская, Одесская, Сумская, Харьковская, Херсонская, Хмельницкая, Черкасская, Черновицкая и Черниговская области.

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