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Циркуляція вірусів грипу в Україні поки не спостерігається, - ЦГЗ

Циркуляція вірусів грипу в Україні поки не спостерігається, - ЦГЗ

В Україні станом на середину жовтня циркуляція вірусів грипу не спостерігається. Епідпоріг не перевищено в жодній з областей.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Центру громадського здоров'я МОЗ.

"З 11 до 27 жовтня 2021 року в Україні на ГРВІ, включно із коронавірусною інфекцією, захворіли 238 493 людини, із них 42,1% — діти віком до 17 років. Циркуляції вірусів грипу не зареєстровано", - йдеться в повідомленні.

Інтенсивний показник захворюваності становить 630,9 на 100 тисяч населення, що відповідає середньому рівню інтенсивності епідемічного процесу.

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Низький рівень активності зберігається у Київській, Полтавській, Вінницькій, Закарпатській і Львівській областях та Києві.

"У Дніпропетровській, Житомирській, Запорізькій, Луганській, Сумській, Волинській, Черкаській, Тернопільській та Херсонській областях перевищення епідемічного порога свідчить про високий рівень, а в Донецькій області — дуже високий рівень інтенсивності епідемічного процесу", - повідомляють у ЦГЗ.

Середній рівень інтенсивності епідемічного процесу спостерігається в Івано-Франківській, Кіровоградській, Миколаївській, Одеській, Рівненській, Хмельницькій, Харківській, Чернівецькій та Чернігівській областях.

В установах первинної медико-санітарної допомоги зареєстровано 88 пацієнтів, у яких виявили грипоподібні захворювання.

Автор: 

грип (309) ЦГЗ (264)


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Циркулярии гриппа не обнаружено, все списание идет на корону)
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21.10.2021 03:03 Відповісти
грип зник, як хвороба! Ось що ковід 'животворящий' робить.
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21.10.2021 04:09 Відповісти
И не только ГРИПП, практически все болезни исчезли. Скоро ковид будут выписывать как лекарство от остальных болезней.))
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21.10.2021 07:27 Відповісти
заголовок як вислів *****
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21.10.2021 05:32 Відповісти
застосування когнітивного дисонансу
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21.10.2021 05:34 Відповісти
Естественно! Дельта штамп вытеснил все! Теперь банальное ОРВИ,это КОВИД!
ЧЕМ КОРУМПИРОВАННЕЕ СТРАНА,ТЕМ СИЛЬНЕЕ ЭПИДЕМИЯ! Как прекратить эпидемию? Перестать платить врачам, в зависимости от количества пациентов.
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21.10.2021 07:07 Відповісти
Вчера с супругой укололи Ваксигрипп. Это пятый год подряд. Все нормально, кроме цены - 333 грив. х1.
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21.10.2021 07:32 Відповісти
Дивно, а я гадав, що перехворів грипом нещодавно (тест на корону був негативний). Чи грип вже повністю весь мутував у коронавірус?
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21.10.2021 07:48 Відповісти
 
 