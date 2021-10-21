Циркуляція вірусів грипу в Україні поки не спостерігається, - ЦГЗ

В Україні станом на середину жовтня циркуляція вірусів грипу не спостерігається. Епідпоріг не перевищено в жодній з областей.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Центру громадського здоров'я МОЗ.

"З 11 до 27 жовтня 2021 року в Україні на ГРВІ, включно із коронавірусною інфекцією, захворіли 238 493 людини, із них 42,1% — діти віком до 17 років. Циркуляції вірусів грипу не зареєстровано", - йдеться в повідомленні.

Інтенсивний показник захворюваності становить 630,9 на 100 тисяч населення, що відповідає середньому рівню інтенсивності епідемічного процесу.

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Низький рівень активності зберігається у Київській, Полтавській, Вінницькій, Закарпатській і Львівській областях та Києві.

"У Дніпропетровській, Житомирській, Запорізькій, Луганській, Сумській, Волинській, Черкаській, Тернопільській та Херсонській областях перевищення епідемічного порога свідчить про високий рівень, а в Донецькій області — дуже високий рівень інтенсивності епідемічного процесу", - повідомляють у ЦГЗ.

Середній рівень інтенсивності епідемічного процесу спостерігається в Івано-Франківській, Кіровоградській, Миколаївській, Одеській, Рівненській, Хмельницькій, Харківській, Чернівецькій та Чернігівській областях.

В установах первинної медико-санітарної допомоги зареєстровано 88 пацієнтів, у яких виявили грипоподібні захворювання.