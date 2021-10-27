UDP и А Девелопмент стали собственниками бывшего "Большевика"

Собственниками АО "Первый киевский машиностроительный завод" стали предприниматели Андрей Иванов (UDP) и Алексей Баранов (А Девелопмент).

Во время сегодняшнего аукциона по приватизации в Фонде госимущества завода они предложили самую высокую цену - 1 429 017 000 гривен. На сайте ФГИУ говорится, что теперь победитель должен на протяжении 10 дней подписать договор купли-продажи и в месячный срок перечислить деньги в госбюджет.

"Мы с партнерами стали победителями аукциона по приватизации Первого киевского машиностроительного завода, проведенного Фондом Госимущества. Для нас это большая честь и ответственность. Мы уже доказали, что умеем успешно реализовывать проекты редевелопмента и интегрировать уже существующие объекты с новой актуальной функцией в современную жизнь города. Пример – реставрация исторических корпусов киевского завода Арсенал, - комментируют результаты аукциона инвесторы. - Мы подойдем к редевелопменту объекта комплексно, начиная со всестороннего анализа и консультации экспертов в области градостроения, архитектуры и других смежных отраслей. Наша задача – сделать Киев лучше. Мы уверены, что редевелопмент ПКМЗ станет достойным продолжением нашей работы в этом направлении".

Первый киевский машиностроительный завод (бывший "Большевик" - первый за 15 лет после продажи "Криворожстали" кейс из списка "Большой приватизации". По словам главы Фонда госимущества Дмитрия Сенниченко, приватизация – это шанс вдохнуть в некогда легендарное предприятие новую жизнь.

"Приватизация – один из драйверов развития экономики, и именно с нее начнется новый этап жизни завода "Большевик" в пользу граждан и государства. А разработанные приватизационные условия гарантируют инвестиции и социальную защиту работникам", – заявил глава ФГИУ.

По мнению заместителя главного редактора НВ.Бизнес Артема Ильина, который следил за приватизацией ПКМЗ и написал большую статью, история завода только начинается.

"В истории с "Большевиком" будет важен именно результат аукциона. Кроме суммы, вырученной за продажу, важно, чтобы легендарное предприятие нашло нового владельца, который не увязнет на годы в бизнес-конфликтах и ​​торгах с мэрией и сможет решить кучу проблем: от окончания строительства транспортной развязки на Шулявке до ревитализации огромного участка земли в густонаселенной части столицы Украины", – так заканчивается статья. Но, возможно, с этих слов начнется новая жизнь территории завода", – написал Ильин на своей странице в Facebook.

Победители аукциона, входящие в консорциум – компании UDP и А Девелопмент специализируются на развитии проектов жилой недвижимости, а также — коммерческой и социальной инфраструктуры в комплексах европейского уровня. Среди наиболее успешных кейсов компании по ревитализации заброшенных зданий – киевский завод "Арсенал" и реставрация Киевской крепости.