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UDP и А Девелопмент стали собственниками бывшего "Большевика"

UDP и А Девелопмент стали собственниками бывшего

Собственниками АО "Первый киевский машиностроительный завод" стали предприниматели Андрей Иванов (UDP) и Алексей Баранов (А Девелопмент).

 Во время сегодняшнего аукциона по приватизации в Фонде госимущества завода они предложили самую высокую цену - 1 429 017 000 гривен. На сайте ФГИУ говорится, что теперь победитель должен на протяжении 10 дней подписать договор купли-продажи и в месячный срок перечислить деньги в госбюджет.

"Мы с партнерами стали победителями аукциона по приватизации Первого киевского машиностроительного завода, проведенного Фондом Госимущества. Для нас это большая честь и ответственность. Мы уже доказали, что умеем успешно реализовывать проекты редевелопмента и интегрировать уже существующие объекты с новой актуальной функцией в современную жизнь города. Пример – реставрация исторических корпусов киевского завода Арсенал, - комментируют результаты аукциона инвесторы. - Мы подойдем к редевелопменту объекта комплексно, начиная со всестороннего анализа и консультации экспертов в области градостроения, архитектуры и других смежных отраслей. Наша задача – сделать Киев лучше. Мы уверены, что редевелопмент ПКМЗ станет достойным продолжением нашей работы в этом направлении".

Первый киевский машиностроительный завод (бывший "Большевик" - первый за 15 лет после продажи "Криворожстали" кейс из списка "Большой приватизации". По словам главы Фонда госимущества Дмитрия Сенниченко, приватизация – это шанс вдохнуть в некогда легендарное предприятие новую жизнь.

"Приватизация – один из драйверов развития экономики, и именно с нее начнется новый этап жизни завода "Большевик" в пользу граждан и государства. А разработанные приватизационные условия гарантируют инвестиции и социальную защиту работникам", – заявил глава ФГИУ.

По мнению заместителя главного редактора НВ.Бизнес Артема Ильина, который следил за приватизацией ПКМЗ и написал большую статью, история завода только начинается.

"В истории с "Большевиком" будет важен именно результат аукциона. Кроме суммы, вырученной за продажу, важно, чтобы легендарное предприятие нашло нового владельца, который не увязнет на годы в бизнес-конфликтах и ​​торгах с мэрией и сможет решить кучу проблем: от окончания строительства транспортной развязки на Шулявке до ревитализации огромного участка земли в густонаселенной части столицы Украины", – так заканчивается статья. Но, возможно, с этих слов начнется новая жизнь территории завода", – написал Ильин на своей странице в Facebook.

Победители аукциона, входящие в консорциум – компании UDP и А Девелопмент специализируются на развитии проектов жилой недвижимости, а также — коммерческой и социальной инфраструктуры в комплексах европейского уровня. Среди наиболее успешных кейсов компании по ревитализации заброшенных зданий – киевский завод "Арсенал" и реставрация Киевской крепости.

Автор: 

ФГИУ (664) Большевик (17)


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Топ комментарии
+5
Не будет больше завода. Будут очередные муравейники.
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27.10.2021 13:38 Ответить
+3
Андрій Анатолійович Іванов народився https://uk.wikipedia.org/wiki/5_%D0%BA%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%8F 5 квітня https://uk.wikipedia.org/wiki/1965 1965 в м.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D1%96%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA Магнітогорськ , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%8F Росія - український https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80 інвестор .

Собственник компании А Development (киевские ТРЦ Smart Plaza Polytech, Smart Plaza Obolon) Алексей Баранов продает свою долю в одном из крупнейших ТРЦ оккупированного Россией Крыма - Meganom. Об этом он сам https://biz.nv.ua/consmarket/a-development-prodaet-trc-meganom-v-krymu-novosti-ukrainy-50177867.html?utm_content=set_lang сообщил НВ.Бизнес.
В 2020 году компания получила получила 495 млн рублей прибыли (6,7 млн долларов) и 924,6 млн рублей (12,5 млн долларов) выручки.
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27.10.2021 13:25 Ответить
+2
да деньжата наверняка инвесторов под строительство очередного небоскреба под сдачу в аренду.... такое впечатление, что в Украине уже вся экономика работает только благодяря здачи в аренду.. ведь этим так просто отмыть деньжата, не правда ли? украл, вложил отстроили и всю жизнь получаешь на аренде.. только вот незадача... все меньше и меньше средств есть под сьем....
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27.10.2021 12:58 Ответить
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Откуда деньжата ? - Из лесу вестимо ?
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27.10.2021 12:50 Ответить
А в лесу - тумбочка на курьих ножках.
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27.10.2021 12:57 Ответить
да деньжата наверняка инвесторов под строительство очередного небоскреба под сдачу в аренду.... такое впечатление, что в Украине уже вся экономика работает только благодяря здачи в аренду.. ведь этим так просто отмыть деньжата, не правда ли? украл, вложил отстроили и всю жизнь получаешь на аренде.. только вот незадача... все меньше и меньше средств есть под сьем....
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27.10.2021 12:58 Ответить
Кто знает, что из себя представляют эти два ПОЦа???
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27.10.2021 13:11 Ответить
мацковскіє інвестори по знищенню українських заводів.
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27.10.2021 13:58 Ответить
Ну типа Порошенко и Медведчук
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27.10.2021 14:19 Ответить
Андрій Анатолійович Іванов народився https://uk.wikipedia.org/wiki/5_%D0%BA%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%8F 5 квітня https://uk.wikipedia.org/wiki/1965 1965 в м.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D1%96%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA Магнітогорськ , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%8F Росія - український https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80 інвестор .

Собственник компании А Development (киевские ТРЦ Smart Plaza Polytech, Smart Plaza Obolon) Алексей Баранов продает свою долю в одном из крупнейших ТРЦ оккупированного Россией Крыма - Meganom. Об этом он сам https://biz.nv.ua/consmarket/a-development-prodaet-trc-meganom-v-krymu-novosti-ukrainy-50177867.html?utm_content=set_lang сообщил НВ.Бизнес.
В 2020 году компания получила получила 495 млн рублей прибыли (6,7 млн долларов) и 924,6 млн рублей (12,5 млн долларов) выручки.
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27.10.2021 13:25 Ответить
Дуже вдала інвестиція і бомбити не потрібно.
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27.10.2021 13:58 Ответить
Я так і знав, що козломорді куплять. Тепер знищить що тільки можна , а потім на місці заводу побудують хмарочос.
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28.10.2021 02:11 Ответить
Не будет больше завода. Будут очередные муравейники.
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27.10.2021 13:38 Ответить
Тепер будемо чекати,доки закордонні розслідувачі пояснять,хто саме придбав через цих фунтів 35 га. землі в центрі Києва (+15 га в областях) ,за 50 млн. дол.
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27.10.2021 13:44 Ответить
Знову московські гроші знищать черговий завод.
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27.10.2021 13:57 Ответить
много хороших слов
а на деле, снесут и застроят.
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27.10.2021 15:13 Ответить
 
 