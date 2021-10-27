UDP та А Девелопмент стали власниками колишнього "Більшовика"

Власниками АТ "Перший київський машинобудівний завод" стали підприємці Андрій Іванов (UDP) та Олексій Баранов (А Девелопмент).

Під час сьогоднішнього аукціону із приватизації у Фонді держмайна заводу вони запропонували найвищу ціну – 1 429 017 000 гривень. На сайті ФДМУ йдеться, що тепер переможець має протягом 10 днів підписати договір купівлі-продажу та у місячний термін перерахувати гроші до держбюджету.

"Ми з партнерами стали переможцями аукціону з приватизації Першого київського машинобудівного заводу, проведеного Фондом Держмайна. Для нас це велика честь та відповідальність. Ми вже довели, що вміємо успішно реалізовувати проєкти редевелопменту та інтегрувати вже існуючі об'єкти із новою актуальною функцією у сучасне життя міста. Приклад – реставрація історичних корпусів київського заводу Арсенал, - коментують результати аукціону інвестори.- Ми підійдемо до редевелопменту об'єкта комплексно, починаючи з всебічного аналізу та консультації експертів у галузі містобудування, архітектури та інших суміжних галузей. Наше завдання – зробити Київ кращим. Редевелопмент ПКМЗ стане гідним продовженням нашої роботи у цьому напрямі".

Перший київський машинобудівний завод (колишній "Більшовик" - перший за 15 років після продажу "Криворіжсталі" кейс зі списку "Великої приватизації").

"Приватизація – один із драйверів розвитку економіки, і саме з неї розпочнеться новий етап життя заводу "Більшовик" на користь громадян та держави. А розроблені приватизаційні умови гарантують інвестиції та соціальний захист працівникам", – заявив голова ФДМУ.

На думку заступника головного редактора НВ.Бізнес Артема Ільїна, який стежив за приватизацією ПКМЗ та написав велику статтю, історія заводу лише починається.

"В історії з "Більшовиком" буде важливим саме результат аукціону. Крім суми, вирученої за продаж, важливо, щоб легендарне підприємство знайшло нового власника, який не загрузне на роки в бізнес-конфліктах та торгах з мерією і зможе вирішити купу проблем: від закінчення будівництва транспортної розв'язки на Шулявці до ревіталізації величезної ділянки землі у густонаселеній частині столиці України", – так закінчується стаття. Але, можливо, з цих слів розпочнеться нове життя території заводу", – написав Ільїн на своїй сторінці у Facebook.

Переможці аукціону, що входять до консорціуму – компанії UDP та А Девелопмент спеціалізуються на розвитку проєктів житлової нерухомості, а також – комерційної та соціальної інфраструктури у комплексах європейського рівня. Серед найуспішніших кейсів компанії з ревіталізації занедбаних будівель – київський завод "Арсенал" та реставрація Київської фортеці.