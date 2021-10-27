30% взрослого населения Украины вакцинировано от коронавируса, - Ляшко

В Украине от COVID-19 хотя бы одной дозой вакцинировано 30% взрослого населения.

Об этом сообщил сегодня на брифинге министр здравоохранения Виктор Ляшко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Сегодня в Украине сделали рекордное количество прививок антиковидной вакциной за сутки – 291 293 человек. Благодаря этому мы достигли цифры 30% взрослого населения, которые вакцинированы хотя бы одной дозой", - сказал он.

Ляшко напомнил, что для вакцинации от COVID-19 в Украине используются вакцины, одобренные Всемирной организацией здравоохранения.

Министр подчеркнул, что "вторая доза вакцины против COVID-19 гарантирована государством".

"Каждый, кто получил первую дозу вакцины от COVID-19, сможет завершить курс вакцинации, придя на вторую прививку", - сказал он.

Ляшко сообщил, что в настоящее время в пунктах вакцинации сегодня имеются более 9 миллионов доз вакцины для прививки.

"У нас до конца года еженедельно распланированы поставки вакцины, закупленных как за счет государственного бюджета, так и поставляемых в страну благодаря участию в глобальном механизме COVAX", - сказал он.

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Ляшко напомнил, что в соответствии с заключенными контрактами на закупку до конца 2021 года в Украину поступит еще 13,4 млн доз вакцин "Комирнати" компании Pfizer. Также подтверждены на 2021 год поставки 5, 45 млн доз вакцины от глобальной инициативы COVAX.

"Таким образом, общее суммарное количество ожидаемой в Украине вакцины к концу 2021 года составляет 18, 85 млн доз", - сказал он.