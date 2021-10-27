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Новости Коронавирус и карантин
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30% взрослого населения Украины вакцинировано от коронавируса, - Ляшко

30% взрослого населения Украины вакцинировано от коронавируса, - Ляшко

В Украине от COVID-19 хотя бы одной дозой вакцинировано 30% взрослого населения.

Об этом сообщил сегодня на брифинге министр здравоохранения Виктор Ляшко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Сегодня в Украине сделали рекордное количество прививок антиковидной вакциной за сутки – 291 293 человек. Благодаря этому мы достигли цифры 30% взрослого населения, которые вакцинированы хотя бы одной дозой", - сказал он.

Ляшко напомнил, что для вакцинации от COVID-19 в Украине используются вакцины, одобренные Всемирной организацией здравоохранения.

Министр подчеркнул, что "вторая доза вакцины против COVID-19 гарантирована государством".

"Каждый, кто получил первую дозу вакцины от COVID-19, сможет завершить курс вакцинации, придя на вторую прививку", - сказал он.

Ляшко сообщил, что в настоящее время в пунктах вакцинации сегодня имеются более 9 миллионов доз вакцины для прививки.

"У нас до конца года еженедельно распланированы поставки вакцины, закупленных как за счет государственного бюджета, так и поставляемых в страну благодаря участию в глобальном механизме COVAX", - сказал он.

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Ляшко напомнил, что в соответствии с заключенными контрактами на закупку до конца 2021 года в Украину поступит еще 13,4 млн доз вакцин "Комирнати" компании Pfizer. Также подтверждены на 2021 год поставки 5, 45 млн доз вакцины от глобальной инициативы COVAX.

"Таким образом, общее суммарное количество ожидаемой в Украине вакцины к концу 2021 года составляет 18, 85 млн доз", - сказал он.

Автор: 

вакцина (3815) карантин (16729) Ляшко Виктор (1365) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+4
Отлично....надеюсь такими темпами к новому году будет все 70... и тогда ваксеры начнут уже жрать обвинять во всем друг друга...
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27.10.2021 13:40 Ответить
+3
При чем, это не только за счет вакцинации, но и во многом благодаря естественной убыли антиваксеров
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27.10.2021 12:57 Ответить
+3
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27.10.2021 12:59 Ответить
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Взрослые люди клоунов не избирают.
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27.10.2021 12:55 Ответить
При чем, это не только за счет вакцинации, но и во многом благодаря естественной убыли антиваксеров
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27.10.2021 12:57 Ответить
да, там глядишь и на московии скоро 50 % вакцинированных будет.... причем не благодяря вакцинации а вопреки
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27.10.2021 13:00 Ответить
в этих процентах есть и купившие себе сертификат
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27.10.2021 13:00 Ответить
Это не на долго
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27.10.2021 13:01 Ответить
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27.10.2021 12:59 Ответить
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27.10.2021 13:03 Ответить
"В Украине от COVID-19 хотя бы одной дозой вакцинировано 30% взрослого населения. "

Источник:

Тобто, повністю вакцинованих далеко не 30%.
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27.10.2021 13:01 Ответить
звичайно бо пeрший раз уколотим трeба мiсяць чeкати на другу дозу. а пeрша вжe дає хоч якийсь захист
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27.10.2021 13:21 Ответить
Сертифікат видається тільки після другої дози вакцини. Це говорить само за себе про рівень захисту після першої дози.
Епіцентр не допускає до роботи персонал, який має тілько одну дозу.
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27.10.2021 13:30 Ответить
Ця тема не про вакцинацію?
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27.10.2021 13:52 Ответить
Ляшко видумує різні способи подачі інформації щоб процент вакцинованих був більшим.
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27.10.2021 13:02 Ответить
а ти ляпаєш аби щось аби його обосрать
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27.10.2021 13:47 Ответить
Долг платежом красен.(С)
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27.10.2021 13:49 Ответить
ни одна вакцина не защитит 100% от смерти а тем более вирусов которых сотни
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27.10.2021 13:17 Ответить
Министр Здравоохранения Израиля проболтался про паспорта
https://www.youtube.com/watch?v=ibdCacLov7M&ab_channel=%D0%9A%D1%82%D0%BE%D1%82%D1%8B%3F

Смотрим на Израиль и видим план для Украины
https://dnk.video/w/aQe2WXgDkrnDMs5qFqb1g8
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27.10.2021 13:27 Ответить
Нада просто заборонити надавати невакцинованим :
- будь яке медичне лікування
- транспортні послуги
- можливість працювати (великі штрафи для працедавця за кожного невакцинованого працівника )
- банківські послуги .
І справи підуть краще . Зваживши всі обставини , люди масово і добровільно , з власної волі підуть і провакцинуються .
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27.10.2021 13:38 Ответить
А як таке зробити з вакцинованими ,то вони добровільно масово почнуть витягувати голки з ядом?
Ти тут на калякав собі на 109 ст. КК ,публічні заклики до повалення конституційного ладу.

https://protocol.ua/ua/kriminalniy_kodeks_ukraini_stattya_109/ 2. Публічні заклики до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або до захоплення державної влади, а також розповсюдження матеріалів із закликами до вчинення таких дій, -
https://protocol.ua/ua/kriminalniy_kodeks_ukraini_stattya_109/ караються обмеженням волі на строк до трьох років або позбавленням волі на той самий строк з конфіскацією майна або без такої.
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27.10.2021 13:52 Ответить
Вчора бачив , як одного такого гаражного "юриста" лікарі винесли в целофановому кульку і передали родичам-антиваксерам.
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27.10.2021 14:05 Ответить
Новини :баба бабі сказала?
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27.10.2021 14:21 Ответить
достатньо ставити у другу чeргу на мeдпослуги. у чeргу очикування. пiсля того як усiх вакцинованих поклали тодi класти антиваксeрiв
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27.10.2021 13:52 Ответить
Отлично....надеюсь такими темпами к новому году будет все 70... и тогда ваксеры начнут уже жрать обвинять во всем друг друга...
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27.10.2021 13:40 Ответить
апшибаєсся. ваксeри сeбe похвалять "ну що ж зробили усe можливe. далi чисто Дарвiн!" а антиваксeри за знищeння людськоi популяцii.
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27.10.2021 13:56 Ответить
Каждый вакс должен помнить...что попадая в реанимацию он автоматически теряет свой статус вакса...и переходит в категорию антивакса...ну или вакса с купленным сертификатом...
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27.10.2021 13:43 Ответить
Помиляєшся друже! У статус покійника!
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27.10.2021 13:53 Ответить
поки що за твоєю схeмою бiльшe нeвакцинованих
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27.10.2021 13:58 Ответить
то папугам антиваксeрним так хочeться.
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27.10.2021 13:57 Ответить
З яких 20% - купили довідки
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27.10.2021 14:01 Ответить
І смертність зросла на 30%.
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27.10.2021 14:24 Ответить
Вакцина такса.Все знают собаку породы Такса?Охотник на барсуков и лисиц с врождённым иммунитетом к лисьему бешенству.Структура тела таксы,делает из неё отличного охотника по норам.Представьте лисий выводок забитый в норе,боясь заразиться Ковидом и носа на улицу не каже.А тут такая вакцинированная такса в гости..Опача!Вы ещё не болели,тогда я иду к вам
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27.10.2021 15:27 Ответить
 
 