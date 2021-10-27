30% дорослого населення України вакциновано від коронавірусу, - Ляшко
В Україні від COVID-19 хоч однією дозою вакциновано 30% дорослого населення.
Про це повідомив сьогодні на брифінгу міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Сьогодні в Україні зробили рекордну кількість щеплень антиковідною вакциною за добу - 291 293 особи. Завдяки цьому ми досягли цифри 30% дорослого населення, які вакциновані хоча б однією дозою", - сказав він на брифінгу в середу.
Ляшко нагадав, що для вакцинації проти COVID-19 в Україні використовують вакцини, схвалені Всесвітньою організацією охорони здоров'я.
Міністр наголосив, що "друга доза вакцини проти COVID-19 гарантована державою".
"Кожен, хто отримав першу дозу вакцини проти COVID-19, зможе завершити курс вакцинації, прийшовши на друге щеплення", - сказав він.
Ляшко повідомив, що наразі у пунктах вакцинації сьогодні є понад 9 мільйонів доз вакцини для щеплення.
"У нас до кінця року щотижня розплановано постачання вакцин, закуплених і коштом державного бюджету, і тих, що постачаються до країни завдяки участі в глобальному механізмі COVAX", - сказав він.
Ляшко нагадав, що, відповідно до укладених контрактів на закупівлю, до кінця 2021 року в Україну надійдуть іще 13,4 млн доз вакцин "Комірнаті" компанії Pfizer. Також підтверджено на 2021 рік постачання 5,45 млн доз вакцини від глобальної ініціативи COVAX.
"Отже, загальна сумарна кількість очікуваної в Україні вакцини до кінця 2021 року становить 18,85 млн доз", - сказав він.
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Тобто, повністю вакцинованих далеко не 30%.
Епіцентр не допускає до роботи персонал, який має тілько одну дозу.
https://www.youtube.com/watch?v=ibdCacLov7M&ab_channel=%D0%9A%D1%82%D0%BE%D1%82%D1%8B%3F
Смотрим на Израиль и видим план для Украины
https://dnk.video/w/aQe2WXgDkrnDMs5qFqb1g8
- будь яке медичне лікування
- транспортні послуги
- можливість працювати (великі штрафи для працедавця за кожного невакцинованого працівника )
- банківські послуги .
І справи підуть краще . Зваживши всі обставини , люди масово і добровільно , з власної волі підуть і провакцинуються .
Ти тут на калякав собі на 109 ст. КК ,публічні заклики до повалення конституційного ладу.
https://protocol.ua/ua/kriminalniy_kodeks_ukraini_stattya_109/ 2. Публічні заклики до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або до захоплення державної влади, а також розповсюдження матеріалів із закликами до вчинення таких дій, -
https://protocol.ua/ua/kriminalniy_kodeks_ukraini_stattya_109/ караються обмеженням волі на строк до трьох років або позбавленням волі на той самий строк з конфіскацією майна або без такої.
жратьобвинять во всем друг друга...