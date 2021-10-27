30% дорослого населення України вакциновано від коронавірусу, - Ляшко

В Україні від COVID-19 хоч однією дозою вакциновано 30% дорослого населення.

Про це повідомив сьогодні на брифінгу міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Сьогодні в Україні зробили рекордну кількість щеплень антиковідною вакциною за добу - 291 293 особи. Завдяки цьому ми досягли цифри 30% дорослого населення, які вакциновані хоча б однією дозою", - сказав він на брифінгу в середу.

Ляшко нагадав, що для вакцинації проти COVID-19 в Україні використовують вакцини, схвалені Всесвітньою організацією охорони здоров'я.

Міністр наголосив, що "друга доза вакцини проти COVID-19 гарантована державою".

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"Кожен, хто отримав першу дозу вакцини проти COVID-19, зможе завершити курс вакцинації, прийшовши на друге щеплення", - сказав він.

Ляшко повідомив, що наразі у пунктах вакцинації сьогодні є понад 9 мільйонів доз вакцини для щеплення.

"У нас до кінця року щотижня розплановано постачання вакцин, закуплених і коштом державного бюджету, і тих, що постачаються до країни завдяки участі в глобальному механізмі COVAX", - сказав він.

Ляшко нагадав, що, відповідно до укладених контрактів на закупівлю, до кінця 2021 року в Україну надійдуть іще 13,4 млн доз вакцин "Комірнаті" компанії Pfizer. Також підтверджено на 2021 рік постачання 5,45 млн доз вакцини від глобальної ініціативи COVAX.

"Отже, загальна сумарна кількість очікуваної в Україні вакцини до кінця 2021 року становить 18,85 млн доз", - сказав він.