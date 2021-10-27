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Новини Коронавірус і карантин
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30% дорослого населення України вакциновано від коронавірусу, - Ляшко

30% дорослого населення України вакциновано від коронавірусу, - Ляшко

В Україні від COVID-19 хоч однією дозою вакциновано 30% дорослого населення.

Про це повідомив сьогодні на брифінгу міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Сьогодні в Україні зробили рекордну кількість щеплень антиковідною вакциною за добу - 291 293 особи. Завдяки цьому ми досягли цифри 30% дорослого населення, які вакциновані хоча б однією дозою", - сказав він на брифінгу в середу.

Ляшко нагадав, що для вакцинації проти COVID-19 в Україні використовують вакцини, схвалені Всесвітньою організацією охорони здоров'я.

Міністр наголосив, що "друга доза вакцини проти COVID-19 гарантована державою".

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"Кожен, хто отримав першу дозу вакцини проти COVID-19, зможе завершити курс вакцинації, прийшовши на друге щеплення", - сказав він.

Ляшко повідомив, що наразі у пунктах вакцинації сьогодні є понад 9 мільйонів доз вакцини для щеплення.

"У нас до кінця року щотижня розплановано постачання вакцин, закуплених і коштом державного бюджету, і тих, що постачаються до країни завдяки участі в глобальному механізмі COVAX", - сказав він.

Ляшко нагадав, що, відповідно до укладених контрактів на закупівлю, до кінця 2021 року в Україну надійдуть іще 13,4 млн доз вакцин "Комірнаті" компанії Pfizer. Також підтверджено на 2021 рік постачання 5,45 млн доз вакцини від глобальної ініціативи COVAX.

"Отже, загальна сумарна кількість очікуваної в Україні вакцини до кінця 2021 року становить 18,85 млн доз", - сказав він.

Автор: 

вакцина (4419) карантин (18172) Ляшко Віктор (1517) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+4
Отлично....надеюсь такими темпами к новому году будет все 70... и тогда ваксеры начнут уже жрать обвинять во всем друг друга...
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27.10.2021 13:40 Відповісти
+3
При чем, это не только за счет вакцинации, но и во многом благодаря естественной убыли антиваксеров
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27.10.2021 12:57 Відповісти
+3
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27.10.2021 12:59 Відповісти
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Взрослые люди клоунов не избирают.
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27.10.2021 12:55 Відповісти
При чем, это не только за счет вакцинации, но и во многом благодаря естественной убыли антиваксеров
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27.10.2021 12:57 Відповісти
да, там глядишь и на московии скоро 50 % вакцинированных будет.... причем не благодяря вакцинации а вопреки
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27.10.2021 13:00 Відповісти
в этих процентах есть и купившие себе сертификат
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27.10.2021 13:00 Відповісти
Это не на долго
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27.10.2021 13:01 Відповісти
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27.10.2021 12:59 Відповісти
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27.10.2021 13:03 Відповісти
"В Украине от COVID-19 хотя бы одной дозой вакцинировано 30% взрослого населения. "

Источник:

Тобто, повністю вакцинованих далеко не 30%.
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27.10.2021 13:01 Відповісти
звичайно бо пeрший раз уколотим трeба мiсяць чeкати на другу дозу. а пeрша вжe дає хоч якийсь захист
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27.10.2021 13:21 Відповісти
Сертифікат видається тільки після другої дози вакцини. Це говорить само за себе про рівень захисту після першої дози.
Епіцентр не допускає до роботи персонал, який має тілько одну дозу.
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27.10.2021 13:30 Відповісти
Ця тема не про вакцинацію?
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27.10.2021 13:52 Відповісти
Ляшко видумує різні способи подачі інформації щоб процент вакцинованих був більшим.
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27.10.2021 13:02 Відповісти
а ти ляпаєш аби щось аби його обосрать
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27.10.2021 13:47 Відповісти
Долг платежом красен.(С)
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27.10.2021 13:49 Відповісти
ни одна вакцина не защитит 100% от смерти а тем более вирусов которых сотни
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27.10.2021 13:17 Відповісти
Министр Здравоохранения Израиля проболтался про паспорта
https://www.youtube.com/watch?v=ibdCacLov7M&ab_channel=%D0%9A%D1%82%D0%BE%D1%82%D1%8B%3F

Смотрим на Израиль и видим план для Украины
https://dnk.video/w/aQe2WXgDkrnDMs5qFqb1g8
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27.10.2021 13:27 Відповісти
Нада просто заборонити надавати невакцинованим :
- будь яке медичне лікування
- транспортні послуги
- можливість працювати (великі штрафи для працедавця за кожного невакцинованого працівника )
- банківські послуги .
І справи підуть краще . Зваживши всі обставини , люди масово і добровільно , з власної волі підуть і провакцинуються .
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27.10.2021 13:38 Відповісти
А як таке зробити з вакцинованими ,то вони добровільно масово почнуть витягувати голки з ядом?
Ти тут на калякав собі на 109 ст. КК ,публічні заклики до повалення конституційного ладу.

https://protocol.ua/ua/kriminalniy_kodeks_ukraini_stattya_109/ 2. Публічні заклики до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або до захоплення державної влади, а також розповсюдження матеріалів із закликами до вчинення таких дій, -
https://protocol.ua/ua/kriminalniy_kodeks_ukraini_stattya_109/ караються обмеженням волі на строк до трьох років або позбавленням волі на той самий строк з конфіскацією майна або без такої.
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27.10.2021 13:52 Відповісти
Вчора бачив , як одного такого гаражного "юриста" лікарі винесли в целофановому кульку і передали родичам-антиваксерам.
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27.10.2021 14:05 Відповісти
Новини :баба бабі сказала?
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27.10.2021 14:21 Відповісти
достатньо ставити у другу чeргу на мeдпослуги. у чeргу очикування. пiсля того як усiх вакцинованих поклали тодi класти антиваксeрiв
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27.10.2021 13:52 Відповісти
Отлично....надеюсь такими темпами к новому году будет все 70... и тогда ваксеры начнут уже жрать обвинять во всем друг друга...
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27.10.2021 13:40 Відповісти
апшибаєсся. ваксeри сeбe похвалять "ну що ж зробили усe можливe. далi чисто Дарвiн!" а антиваксeри за знищeння людськоi популяцii.
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27.10.2021 13:56 Відповісти
Каждый вакс должен помнить...что попадая в реанимацию он автоматически теряет свой статус вакса...и переходит в категорию антивакса...ну или вакса с купленным сертификатом...
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27.10.2021 13:43 Відповісти
Помиляєшся друже! У статус покійника!
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27.10.2021 13:53 Відповісти
поки що за твоєю схeмою бiльшe нeвакцинованих
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27.10.2021 13:58 Відповісти
то папугам антиваксeрним так хочeться.
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27.10.2021 13:57 Відповісти
З яких 20% - купили довідки
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27.10.2021 14:01 Відповісти
І смертність зросла на 30%.
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27.10.2021 14:24 Відповісти
Вакцина такса.Все знают собаку породы Такса?Охотник на барсуков и лисиц с врождённым иммунитетом к лисьему бешенству.Структура тела таксы,делает из неё отличного охотника по норам.Представьте лисий выводок забитый в норе,боясь заразиться Ковидом и носа на улицу не каже.А тут такая вакцинированная такса в гости..Опача!Вы ещё не болели,тогда я иду к вам
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27.10.2021 15:27 Відповісти
 
 